Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Żyją w lęku, bez lekarstw i ogrzewania. Ukraina w poważnym kryzysie zdrowotnym

24708331
Trudna sytuacja w Kijowie. Brakuje ogrzewania, prądu, wody
Źródło: TVN24
Liczba ataków na ukraiński system ochrony zdrowia wzrosła o niemal 20 procent w 2025 roku w porównaniu z rokiem poprzednim, wynika z najnowszego komunikatu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). - Wypalenie po czterech latach wojny jest ogromne - a zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną nigdy nie było większe - zwraca uwagę dr Jarno Habicht, przedstawiciel organizacji w Ukrainie.
Kluczowe fakty:
  • Nasi lekarze codziennie walczą o życie osób cierpiących z powodu ataków rosyjskich - mówił w grudniu ukraiński minister zdrowia.
  • Okazuje się, że coraz częściej życie medyków również jest zagrożone, nawet daleko od frontu.
  • Z czym na co dzień muszą mierzyć się pracownicy ochrony zdrowia i pacjenci w Ukrainie?
  • Kryzys, o którym informuje WHO, dotyczy różnych aspektów zdrowia - także psychicznego i chorób serca.
  • Więcej informacji na tematy zdrowotne znajdziesz tutaj.

Od początku pełnoskalowej wojny WHO udokumentowała co najmniej 2881 ataków na opiekę zdrowotną w Ukrainie. Zginęło w nich 233 pracowników służby zdrowia i pacjentów, a 930 zostało rannych.

Polskie szpitale nie są gotowe na ewentualny kryzys. Nie spełniają wymagań, nie mają kadr
Dowiedz się więcej:

Polskie szpitale nie są gotowe na ewentualny kryzys. Nie spełniają wymagań, nie mają kadr

Tylko w 2025 r. zniszczono lub uszkodzono blisko 200 placówek medycznych, a od początku wojny - ponad 880 - wynika z danych UNICEF-u.

Jak informuje WHO, najbardziej dramatyczny był trzeci kwartał roku 2025 roku - w 184 atakach zginęło 12 osób, a 110 medyków i pacjentów zostało rannych. Trzykrotnie, w porównaniu z 2024 roku, wzrosła liczba ataków na magazyny medyczne, co przekłada się na dostawy sprzętu i leków.

"Najważniejsi są ludzie"

- W tej wojnie szpitale stały się frontem - mówiła podczas wizyty w Polsce w grudniu 2025 r. doradczyni ministra zdrowia Ukrainy Iryna Mykychak. Podkreślała, że medycyna nie opiera się na budynkach i drogim sprzęcie, tylko na ludziach.

Mykychak podzieliła się doświadczeniami strony ukraińskiej podczas konferencji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Pisaliśmy o tym w tvn24.pl.

"Nie dam głowy, że wojny nie będzie". Doświadczenia Ukrainy lekcją dla Polski
Dowiedz się więcej:

"Nie dam głowy, że wojny nie będzie". Doświadczenia Ukrainy lekcją dla Polski

O tym, z jakimi wyzwaniami wiąże się zarządzanie systemem ochrony zdrowia w czasie wojny mówił też w zaprezentowanym tam nagraniu Wiktor Laszko, minister zdrowia Ukrainy.

- Nasi lekarze codziennie walczą o życie osób cierpiących z powodu ataków rosyjskich. (…) Polska należy do trójki państw, które przyjęły najwięcej naszych pacjentów - zaznaczył w wystąpieniu.

Jak tłumaczył, około 80 proc. wszystkich rannych wymaga wysokospecjalistycznej pomocy. - Leczenie to często wieloetapowe operacje, trwające ponad 10 czy nawet 20 godzin. Wyzwaniem jest dla nas zwalczanie infekcji odpornych na działanie antybiotyków - mówił.

To bez wątpienia bardzo trudne, gdy dochodzi do bezpośrednich ataków na szpitale i elektrownie, skutkiem czego brakuje np. energii elektrycznej.

"To niszczycielski cykl"

Tegoroczna zima bez wątpienia również przyczyniła się do pogorszenia stanu zdrowia nie tylko pacjentów, ale w ogóle mieszkańców Ukrainy.

Według oceny WHO, przeprowadzonej w grudniu 2025 roku, 59 proc. osób na obszarach "pierwszej linii" określiło swoje zdrowie jako słabe lub bardzo złe, w porównaniu do 47 proc. w obszarach poza linią frontu.

W wyniku ataków na infrastrukturę energetyczną miliony ludzi pozostaje bez prądu, wody i ogrzewania. W styczniu 2026 roku rosyjski atak na Kijów pozbawił ciepła prawie 6 tys. budynków, a około 600 tysięcy mieszkańców zostało zmuszonych do ucieczki ze stolicy.

Drugi podziemny szpital na linii frontu w Ukrainie. "Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa"
Dowiedz się więcej:

Drugi podziemny szpital na linii frontu w Ukrainie. "Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa"

- To, co obserwujemy w Ukrainie, to niszczycielski cykl. Gdy zostaje uszkodzony węzeł cieplny, tysiące domów traci ogrzewanie w ciągu kilku godzin. W temperaturze minus 20 stopni Celsjusza woda w rurach zamarza, rury pękają, pokrywając wnętrza budynków lodem. Podejmowane są naprawy, ale wraz z następnym atakiem wszystko zaczyna się od nowa. (…) Wypalenie po czterech latach wojny jest ogromne - a zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną nigdy nie było większe - stwierdził dr Jarno Habicht, przedstawiciel WHO w Ukrainie.

Jak wskazał, trudno o odpowiednią rekonwalescencję, gdy matki po porodzie, pacjenci po urazach lub zawałach serca oraz osoby po poważnych operacjach nowotworowych, wracają do zimnych mieszkań bez prądu i bieżącej wody.

Rosnące potrzeby

Dr Hans Henrie P. Kluge, dyrektor regionalny WHO na Europę, zwraca uwagę, że poważny kryzys dotyka różnych aspektów zdrowia Ukraińców.

Według niego potrzeby zdrowia psychicznego są ogromne:

  • 72 proc. ankietowanych doświadczyło lęku lub depresji w ciągu ostatniego roku, a mimo to tylko jedna na pięć szukała pomocy;
  • choroby sercowo-naczyniowe gwałtownie się nasilają;
  • co czwarty Ukrainiec doświadcza niebezpiecznie wysokiego ciśnienia krwi. A 8 na 10 osób zgłasza, że nie ma dostępu do potrzebnych leków.

- To nie abstrakcja - to pacjent kardiologiczny, który nie może znaleźć leków na nadciśnienie, człowiek po amputacji czekający miesiącami na protezę, nastolatek zbyt przerażony, by wyjść z domu. System opieki zdrowotnej Ukrainy potrzebuje naszego stałego wsparcia - zauważa dr Hans Henrie P. Kluge.

Dane WHO potwierdzają to, o czym mówił minister zdrowia Ukrainy: wzrost liczby urazów wojennych spowodował rosnące zapotrzebowanie na operacje, produkty krwionośne, zapobieganie i kontrolę infekcji, zapobieganie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, usługi zdrowia psychicznego oraz rehabilitację. Tylko 4 proc. szpitali oferuje rehabilitację stacjonarną, a tylko 3 proc. placówek - technologie wspomagające, takie jak protezy i urządzenia korekcyjne.

Lekarze z ukraińskiego frontu biją na alarm. Coraz więcej przypadków zapomnianej choroby
Dowiedz się więcej:

Lekarze z ukraińskiego frontu biją na alarm. Coraz więcej przypadków zapomnianej choroby

Jedną z najbardziej uporczywych barier zdrowotnych w Ukrainie jest dostęp do leków. Cztery na pięć osób zgłasza trudności, głównie z powodu wysokich cen tych środków (71 proc.).

W regionach najbliżej frontu, w tzw. "pierwszej linii", sytuacja jest oczywiście najtrudniejsza - do problemów stałego poczucia zagrożenia bezpieczeństwa dochodzą np. zamknięte apteki i ograniczenia finansowe.

Środki pilnie potrzebne

W minionym roku WHO objęła wsparciem 1,9 mln osób w całej Ukrainie, zapewniając między innymi opiekę traumatologicznej i sprzęt 954 placówkom, wspierając ponad 1,2 tys. ewakuacji medycznych, szkoląc ponad 2,5 tys. pracowników medycznych i dostarczając 284 generatorów do placówek medycznych w 23 obwodach.

Organizacja stara się o pozyskanie 42 milionów dolarów na kontynuowanie działalności w Ukrainie w 2026 roku i zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej dla 700 tys. mieszkańców tego kraju.

Opracowała Agnieszka Pióro/pwojc

tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Vladyslav Musiienko

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieUkrainaLekarzeWojna w UkrainieWHO
Czytaj także:
Ciało kobiety znajdowało się w kamienicy
Zabił byłą żonę i zasnął
Wrocław
Ważą się losy kamienic przy Józefa
Ważą się losy kamienic przy Józefa. Deweloper odpowiada
Kraków
Robert Telus
Telus odwieszony w prawach członka PiS
Polska
Funkcjonariusze na lotnisko Warszawa-Modlin zatrzymali obywatela Tadżykistanu
Za dokumenty zapłacił cztery tysiące dolarów, granicy nie przekroczył
WARSZAWA
Lotnisko Chopina (zdj. ilustracyjne)
Jedna z dróg startowych na Okęciu zamknięta
WARSZAWA
imageTitle
Gwiazda PSG przed sądem. Hakimi odpiera poważne zarzuty
EUROSPORT
imageTitle
Snookerowe arcydzieło w Walii. Owacja na stojąco od rywala
EUROSPORT
Szczątki św. Franciszka z Asyżu wystawione na widok publiczny
Szczątki świętego Franciszka pierwszy raz wystawione na widok publiczny
Świat
Tokio, Japonia
Spór się zaostrza. Chcą powstrzymać "remilitaryzację" i "nuklearne ambicje"
BIZNES
Król Harald V w 2024 roku
Nietypowe zdjęcie urodzinowe króla. "To nie przypadek"
Świat
Policjanci z Opoczna mundury musieli zawiesić na kołku
Dwaj policjanci wydaleni ze służby
Szczecin
imageTitle
Zaskakujące doniesienia w sprawie trenera Industrii. "Wielka rewolucja"
EUROSPORT
Karwice, 24.02.2026. Wody roztopowe na drodze ekspresowej S6 w okolicy węzła Karwice
Woda na S6, trasa zablokowana w obu kierunkach
Szczecin
niemowlak dziecko szpital shutterstock_2233398781
Urodziła się bez macicy. Dzięki przeszczepowi została matką
Zdrowie
Oblodzenie, zima, lód, zimno, mróz
Niebezpieczna ślizgawica. Są kolejne ostrzeżenia
METEO
Viktor Orban w węgierskim parlamencie
Orban: Prosisz mnie, żebym udawał, że nic się nie dzieje. To niemożliwe
BIZNES
Meksyk, wojsko na drodze (23.02.2026)
Zaprowadziła żołnierzy prosto do kryjówki. Kim jest kobieta, przez którą wpadł El Mencho
Świat
Potrącił nastolatkę i uciekł z miejsca zdarzenia
Potrącił nastolatkę i uciekł. Ale niedaleko
Poznań
13-latek zaatakował młotkiem mężczyznę w galerii handlowej
Atak młotkiem w galerii handlowej. Chłopiec uderzał, koleżanki dopingowały
WARSZAWA
imageTitle
Mecz utraconych szans. Zieliński żegna Acapulco
EUROSPORT
chlopiec zima snieg shutterstock_687048001
Zostawił śpiącego pięciolatka w aucie. Gdy wrócił, chłopca nie było
Rzeszów
Lotnisko Chopina
Bez tego już nie wlecisz do Wielkiej Brytanii
BIZNES
Trgiczny pożar w Jaworze
Ciało kobiety w spalonym mieszkaniu
Wrocław
Dziecko, smutne, depresja, psychiatria dziecięca
Dzieci potrzebują pomocy dziś, a nie za pół roku. Fundacja TVN finansuje psychoterapię
Piotr Wójcik
imageTitle
Wyrzucili go z igrzysk za wspomnienie poległych. Zrobiłby to ponownie
EUROSPORT
Alerty przed podtopieniami
Alarm hydrologiczny najwyższego stopnia
METEO
Teheran, Iran
Oferują drony za złoto i uran
BIZNES
Grozi mu od trzech do 20 lat pozbawienia wolności
275 pakunków ukrytych w ciężarówce. Są warte blisko 5,7 miliona złotych
Białystok
Nie działa winda prowadząca do stacji Ratusz Arsenał
Nie działa winda na peron stacji metra
WARSZAWA
Kolizja trzech aut w Lęborku
Prawem jazdy cieszył się kilka godzin
Trójmiasto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica