Zdrowie Znamy wyniki kontroli w Szpitalu Południowym. NFZ nałożył karę Piotr Dariusz Wójcik |

Szpital Południowy w Warszawie Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

O wyniku kontroli, która trwała od 15 czerwca do 23 listopada poinformował naszą redakcję Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak przekazał, wynik, jest on negatywny.

"Kontrolerzy rozszerzyli zakres kontroli. Objęli nią nie tylko pierwotnie wytypowany do sprawdzenia Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) WSP, ale także: oddział intensywnej terapii (OIT) oddział chirurgii ogólnej, oddział ginekologiczno-położniczy oraz poradnię Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NiŚOZ)" - informuje NFZ w przesłanej do nas notatce.

Co więcej, w związku z informacjami o możliwej pracy lekarzy w tym samym czasie w różnych miejscach, NFZ skontrolował równolegle Mazowiecki Szpital Bródnowski, Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" i Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota. Kontrola NFZ w WSP dotyczyła całego 2025 r. oraz wybranych miesięcy 2024 i 2026 r.

Przyjmowanie pacjentów poza kolejnością

Przypomnijmy, kontrola w stołecznym szpitalu to pokłosie afery związanej z doniesieniami medialnymi o nieproporcjonalnie wysokich zarobkach jednego z lekarzy - Dawida K. Miał od zarobić w tej lecznicy tylko w 2025 roku prawie 1,6 miliona złotych. Nie mając zbyt bogatego doświadczenia ani specjalizacji pełnił obowiązki koordynatora pracy szpitalnego oddziału ratunkowego. Zarzucano mu także m.in. wykazywanie pracy w tym samym czasie w kilku miejscach jednocześnie, a także przyjmowanie poza kolejnością znajomych polityków z Koalicji Obywatelskiej w tzw. "saloniku VIP".

Przeprowadzona przez NFZ kontrola potwierdziła przypadki przyjmowania pacjentów SOR i oddziału chirurgii poza kolejnością. Oznacza to naruszenie zasady równego traktowania w dostępie do leczenia finansowanego ze środków publicznych.

"W przypadku niektórych pacjentów SOR pomijano obowiązkowy triaż, czyli przydzielenie pacjentowi jednej z pięciu kategorii medycznych, która opisuje stan zdrowia pacjenta - czy wymaga on natychmiastowej pomocy medycznej, czy może na nią poczekać, ponieważ jego stan nie zagraża bezpośrednio życiu lub zdrowiu" - czytamy w informacji pokontrolnej NFZ.

Nieprawidłowości dotyczyły także procedury triażu. U blisko 500 pacjentów SOR nie przeprowadzono obowiązkowej ponownej oceny stanu zdrowia po 90 minutach od przyjęcia. Ponadto w przypadku ponad 1,4 tys. osób informacje o pacjentach nie były na bieżąco uzupełniane w systemie informatycznym. Kontrola wykazała też przypadki, w których pacjenci w stabilnym stanie zdrowia byli przyjmowani w SOR szybciej niż pacjenci, których stan zdrowia faktycznie tego wymagał.

Kontrolerzy NFZ potwierdzili ponadto przypadki wykonywania pacjentom rozszerzonego zakresu badań laboratoryjnych pomimo braku medycznych wskazań. Stwierdzili, część osób przyjmowano na SOR wyłącznie w celu wystawienia skierowań na takie badania, jak również badania diagnostyczne oraz do poradni specjalistycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

Lekarze byli, ale tylko w grafiku

Kontrolerzy NFZ zweryfikowali, czy szpital zapewniał odpowiednią obsadę lekarską zgodnie z grafikiem. Okazało się, że w przypadku niektórych lekarzy, którzy według harmonogramu mieli pracować w SOR WSP, w rzeczywistości w tym samym czasie pracowali w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, łączyli pracę w innym oddziale WSP, a jeden z lekarzy brał udział w spotkaniach i wydarzeniach poza szpitalem (sesje Rady Dzielnicy, udział w programach telewizyjnych "na żywo").

"W SOR oraz w poradni NiŚOZ dochodziło do sytuacji, w których opiekę nad pacjentami sprawowało dwóch lekarzy bez ważnego prawa wykonywania zawodu" - dodaje NFZ.

Kontrola NFZ wykazała ponadto nieprawidłowości dotyczące wymaganej prawem obsady lekarskiej na weryfikowanych oddziałach. Oddział Intensywenej Terapii (OIT) nie zawsze zapewniał wyodrębnioną, całodobową opiekę co najmniej jednego lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Braki kadrowe odnotowano podczas blisko jednej trzeciej skontrolowanych dyżurów na oddziale intensywnej terapii.

"W SOR zabrakło wymaganego nadzoru nad pracą lekarza, który, będąc w trakcie specjalizacji, wykonywał procedury anestezjologiczne (np. wkłucia centralne, wkłucia dotętnicze, znieczulenia do kardiowersji) bez odpowiednich kwalifikacji i uprawnień. W OIT zabrakło wymaganego nadzoru nad pracą lekarzy, którzy byli w trakcie specjalizacji i znieczulali pacjentów do operacji (dotyczy to ponad jednej trzeciej zabiegów operacyjnych)" - czytamy w przesłanej do naszej redakcji korespondencji.

Kontrola NFZ wykazała brak lekarza systemu podczas jednej trzeciej sprawdzonych dyżurów SOR. W 27 proc. przypadków nie było lekarza dyżurnego odpowiedzialnego za koordynację pracy SOR, natomiast podczas 3 proc. dyżurów nie zapewniono wymaganej obecności co najmniej dwóch lekarzy.

Kontrolerzy NFZ negatywnie ocenili także powierzenie koordynacji pracy SOR lekarzowi, który nie miał adekwatnej do tej roli specjalizacji, jak również niezbędnego doświadczenia zawodowego.

Brak właściwej opieki nad pacjentami

Nieprawidłowości organizacyjne w szpitalu mogły się przekładać na jakość opieki nad chorymi. NFZ wykazał w trakcie kontroli, że pacjentka w ciąży, która została przywieziona do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego i wymagała pilnego udzielenia pomocy medycznej, ostatecznie została zbadana przez lekarza specjalistę ginekologii dopiero po 2,5 godzinach oczekiwania w SOR.

"Jednocześnie kontrola wykazała brak pilniejszych przypadków ginekologicznych wśród innych pacjentek. W tym czasie jej stan zdrowia gwałtownie się pogorszył, dlatego wymagała natychmiastowej interwencji chirurgicznej (usunięcie macicy), bezpośrednio związanej z zagrożeniem życia kobiety" - informuje NFZ.

Kontrolerzy dopatrzyli się również sprawozdania świadczeń w SOR, których nie udzielono w tym miejscu. Miało to związek z akcją profilaktyczną "Movember", zorganizowaną w Sejmie w 2024 r. Wówczas m.in. parlamentarzyści korzystali z badań na miejscu, a następnie świadczenia te zostały sprawozdane przez placówkę jako wykonane w szpitalnym oddziale ratunkowym.

Łączna kara dla szpitala wyniosła 2 331 030,75 zł. Szpital otrzymał wyniki kontroli dzisiaj i ma 14 dni na ewentualne złożenie odwołania.