Zdrowie Rezydenci ostrzegają przed skutkami zmian. Pacjenci mogą dłużej czekać na leczenie Piotr Wójcik |

Zarobki lekarzy połączone z numerem PESEL. Ministra zdrowia o pierwszej zbiórce danych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Kluczowe fakty: Projekt nowelizacji ustawy przewiduje wprowadzenie górnego limitu stawki godzinowej dla medyków na kontraktach. Co jeszcze?

Rezydenci wskazują, że bez równoczesnej korekty wycen świadczeń zmiany te mogą ograniczyć dostęp pacjentów do leczenia. Gdzie szczególnie?

Ministerstwo Zdrowia argumentuje, że celem zmian jest poprawa kontroli wydatków kadrowych, a nie oszczędności kosztem pacjentów.

- Nie można założyć, że każdy z lekarzy będzie robił dokładnie to samo, dokładnie w takiej liczbie, dokładnie w takim samym wymiarze godzin. Będzie duża migracja, zarówno samych lekarzy, jak i świadczeń przez nich wykonywanych, a ustawa nie przewiduje żadnych mechanizmów zabezpieczających dostęp do nich - przewiduje w rozmowie z tvn24.pl Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL. Jak podkreśla, odczują to przede wszystkim pacjenci.

Rezydenci o propozycji MZ: to krótkowzroczność lub szukanie oszczędności

W zaproponowanym przez Ministerstwo Zdrowia projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw określony został górny limit stawki godzinowej dla medyków na kontraktach. Ma to być jedna dwudziesta najniższej krajowej, czyli obecnie dokładnie 240,30 zł brutto.

Nie będzie już można zawierać umów, w których wynagrodzenie określane byłoby jako procent od wyceny za procedurę (obecnie to około jednej trzeciej wszystkich kontraktów). To właśnie one są najczęstszym źródłem tzw. kominów płacowych, czyli nieproporcjonalnie wysokich zarobków niektórych osób. Maksymalny miesięczny zarobek ma wynieść 16-krotność płacy minimalnej, czyli na dziś dokładnie 76 896 zł. Oznacza to, że medyk mógłby miesięcznie przepracować maksymalnie tyle, ile na dwóch etatach, czyli 320 godzin.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Szpitale zamykają oddziały. Nie zawsze chodzi o pieniądze

Porozumienie Rezydentów ocenia, że projektowane zmiany, bez przeprowadzonej równolegle korekty wycen świadczeń, doprowadzą do tego, że dla pacjentów dostęp do leczenia, przede wszystkim do zabiegów, będzie dużo trudniejszy, czyli mówiąc wprost: kolejki się wydłużą.

- Jeśli jedna trzecia umów kontraktowych jest od procedury, to nagle będą one musiały ulec zmianie po wejściu tej ustawy. Założenie, że ci sami ludzie będą wykonywać dokładnie te same zabiegi, które wykonywali, ale za dużo niższe wynagrodzenie, dokładnie w takiej samej liczbie, wydaje mi się bardzo krótkowzroczne. Albo to celowe zamierzenie, żeby szukać oszczędności, nawet kosztem dostępu do świadczeń, zwłaszcza w szpitalach powiatowych - tłumaczy Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów.

Resort o oszczędnościach nie mówi, a lekarze boją się zamykania oddziałów

Czy faktycznie chodzi o oszczędności (przypomnijmy - luka finansowa w kasie NFZ to w tym roku wciąż 14 mld zł)? Resort zdrowia od początku temu zaprzecza. Jak więc, zdaniem lekarzy, miałoby jednak dojść do oszczędności skutkujących ograniczeniem dostępu chorych do świadczeń?

- Szpitale powiatowe mają konkretną funkcję. Mają zabezpieczać podstawowe potrzeby lokalnej populacji, czyli chirurgię, internę, pediatrię, ginekologię i dodatkowo stany nagłe, więc też SOR-y. Tylko, że wycena, czyli to, ile NFZ płaci za świadczenia w ramach tych procedur, w wielu przypadkach sprawia, że szpital jest stratny. Zaczyna więc kontraktować wysoko specjalistyczne procedury, które są wycenione znacznie lepiej. Aby zachęcić kogoś, kto by je wykonywał, do zatrudnienia, oferują płatność procentową od procedury. Ten mechanizm jest patologiczny, ale to, że ministerstwo, chcąc, jak deklaruje, przywrócić przyzwoitość, likwiduje ten drugi, dochodowy element i nie poprawia niedoszacowanych wycen, zmusi szpitale do konsolidacji, bo inaczej upadną - wskazuje Goncerz.

Resort zdrowia wskazuje, że teza, iż celem likwidacji wycen procentowych od procedur są oszczędności, a efektem będzie pogorszenie wyników finansowych szpitali, jest bezpodstawna.

"Celem rozwiązania (...) jest zapewnienie lepszej kontroli kierownika podmiotu leczniczego nad wydatkami kadrowymi (...). Proponowane rozwiązania służą przede wszystkim poprawie struktury kosztów i budżetów poszczególnych podmiotów leczniczych, co pozwoli na zrównoważenie ich wydatków. Spodziewanym skutkiem pośrednim proponowanych rozwiązań jest zwiększenie jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej" - zapewnia MZ.

Co najmniej 80 godzin? Rezydenci mówią, że to za dużo

Porozumienie Rezydentów widzi zagrożenie również w tym, że ustawodawca chce, by medycy byli zatrudniani w jednym miejscu w wymiarze odpowiadającym minimum połowie etatu. Jak wskazuje przewodniczący, w niektórych przypadkach zwyczajnie nie ma takiej potrzeby. Dyrektorzy szpitali prawdopodobnie nie będą więc zwiększać wymiaru zatrudnienia, tylko zlikwidują takie stanowiska.

Przykładem mają być konsultacje specjalistyczne w szpitalach nieposiadających oddziału o danym profilu. To chociażby usługi specjalisty chorób wewnętrznych w szpitalach psychiatrycznych.

"W wielu przypadkach taki konsultant zatrudniony jest w mniejszym wymiarze godzin niż wskazane w ustawie, a wymóg kilkukrotnego zwiększenia takiego wymiaru będzie skutkował likwidacją stanowiska. W efekcie niezbędne będą konsultacje zewnętrzne, realizowane w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i Izbach Przyjęć innych szpitali" - czytamy w przesłanym naszej redakcji stanowisku.

Drugim takim przykładem są badania diagnostyczne przeprowadzane w szpitalach, takie jak USG. Wykonujący je lekarze często są zatrudniani w niższym wymiarze niż 80 godzin. Zdaniem rezydentów, jeśli szpital, nie chcąc ponosić niepotrzebnego wydatku, nie zakontraktuje takiego specjalisty wcale, pogorszy się dostęp do diagnostyki dla pacjentów leżących na szpitalnych oddziałach.

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że wprowadzenie zasady wymiaru współpracy odpowiadającego minimum połowie etatu ma zapewnić ciągłość opieki i ograniczyć rozproszenie lekarzy między placówkami. Jak dodaje resort, w wyjątkowych przypadkach możliwe będzie czasowe odstąpienie od niej.

"Kierownik podmiotu leczniczego będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem do Prezesa NFZ o zawieszenie wymogu zatrudnienia określonych grup zawodów medycznych wymiarze co najmniej połowy etatu na okres sześciu miesięcy. W uzasadnionych okolicznościach wniosek ten będzie mógł być złożony ponownie, celem wydłużenia tego okresu" - pisze biuro komunikacji.

Na SOR-y zabraknie chętnych, dyrektorzy sięgną po młodych

Młodzi lekarze spodziewają się również, że zaproponowana stawka maksymalna z jednej strony spowoduje spadek zarobków pewnej grupy lekarzy, ale z drugiej spowoduje, że medycy zarabiający dotychczas mniej niż 240 zł brutto za godzinę wystąpią o podwyżkę. Może to zniechęcić lekarzy do pracy w dotychczasowym obszarze publicznej ochrony zdrowia. Przykładem mają być szpitalne oddziały ratunkowe.

"Należy się spodziewać, że część aktualnie pracującej tam kadry będzie preferowała pracę w innym charakterze, możliwie spokojniejszym i bezpiecznym, oferującym niewiele niższe zarobki. Podobne trudności w skompletowaniu kadry mogą napotkać ośrodki odległe od dużych miast, gdzie znaczna część personelu dojeżdża z daleka, nierzadko zachęcona wyższymi stawkami" - przewidują rezydenci.

Jak mówi Sebastian Goncerz, można się spodziewać nasilenia znanego już zjawiska łatania braków kadrowych na SOR-ach lekarzami w trakcie rezydentury - ze szkodą zarówno dla komfortu i bezpieczeństwa młodych medyków, jak i oddanych pod ich opiekę pacjentów.

- Lekarz, który się szkoli, może robić dużo, ale pod odpowiednim nadzorem. Tymczasem szpitale, kiedy nie mogą zabezpieczyć SOR-u specjalistami, bo nikt tam nie chce pracować, wysyłają tam rezydentów i wymagają, żeby ci ludzie zabezpieczali potrzeby zdrowotne pacjentów. Dzieje się to często bez ich zgody oraz wbrew programowi specjalizacji. To oczywiście wiąże się z ryzykiem, bo powinniśmy się uczyć nowych rzeczy pod nadzorem, a nie na żywo, na pacjencie - mówi Goncerz.

Co na te obawy odpowiada resort zdrowia? "Proponowane rozwiązanie ani nie zstępuje ani nie wyłącza mechanizmów rynkowych, typowych dla uzgadniania wynagrodzenia osób zatrudnianych z podmiotami zatrudniającymi. Bezwzględnie proponowane rozwiązanie nie może być odczytywane jako ustanowienie stawki minimalnej lub 'dorozumianej'" - czytamy w przesłanej do naszej redakcji korespondencji.