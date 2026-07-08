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Zdrowie

"Pierwszy krok został już wykonany". Ministra zdrowia przedstawiła rekomendacje ws. zmian w ochronie zdrowia

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Sobierańska-Grenda o zmianach w systemie ochrony zdrowia. "Chcę dziś wysłać jasny sygnał"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Nowak
Prezentowany dziś pakiet zmian to przede wszystkim odpowiedź na potrzebę wzmocnienia bezpieczeństwa pacjentów - powiedziała ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Wśród rekomendowanych zmian w ochronie zdrowia wymieniła miedzy innymi maksymalne poziomy wynagrodzeń, przyspieszenie prac nad e-rejestracją oraz stworzenie "zupełnie nowego narzędzia" - centralnej e-kolejki.

O godzinie 13 w Ministerstwie Zdrowia rozpoczęła się zaplanowana konferencja prasowa z udziałem ministry Jolanty Sobierańskiej-Grendy, prezesa NFZ Filipa Nowaka i Rzecznika Prawa Pacjenta Bartłomieja Chmielowca w sprawie planowanych zmian w ochronie zdrowia.

Jak poinformowała ministra zdrowia, "prezentowany dziś pakiet zmian to przede wszystkim odpowiedź na potrzebę wzmocnienia bezpieczeństwa pacjentów i odbudowy zaufania do systemu". - Po pierwsze kominy płacowe: dziś potrzebujemy pełnej wiedzy, rzetelnej analizy i konkretnych decyzji. Pierwszy krok został już wykonany, czyli ustawa, która umożliwi gromadzenie danych na podstawie numeru PESEL czy prawa wykonywania zawodu - powiedziała.

Jak zaznaczyła, ustawa czeka obecnie jedynie na podpis prezydenta. - Wprowadzimy również maksymalne poziomy wynagrodzeń, zarówno indywidualnych, jak i tych maksymalnych wydatków, których spodziewamy się czy rekomendujemy w ramach budżetów szpitali ze środków, które przekazujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia - kontynuowała Sobierańska-Grenda.

Sobierańska-Grenda o limitach wynagrodzeń

Ministra zdrowia poinformowała, że obecnie maksymalny udział kosztów wynagrodzeń w budżetach szpitali ze środków przekazywanych przez NFZ to średnio 81,3 procent. Przekazała również, że do końca sierpnia oczekuje rekomendacji od Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), które "powinny uwzględniać siedem poziomów szpitali, które dzisiaj mamy ze względu na ich specyfikę".

- Z tymi rekomendacjami będziemy w stanie wyjść do dyrektorów szpitali, do właścicieli podmiotów leczniczych, którzy często pytają, jak właściwie powinna wyglądać struktura naszych kosztów - przekazała Sobierańska-Grenda.

W przypadku maksymalnego limitu wynagrodzeń dla indywidualnego pracownika medycznego - jak mówiła - stawką wyjściową, którą proponuje resort zdrowia jest kwota do 240 złotych brutto za godzinę. - Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu - sprecyzowała Sobierańska-Grenda.

Współpraca ze spółkami i jawność konkursów

Ministra zdrowia zapowiedziała następnie, że rozpoczęta będzie "pełna kontrola tak zwanych procederów walizkowych". - Nie będzie dalszego przyzwolenia na zawieranie umów przez podmioty lecznicze, przez szpitale z tak zwanymi spółkami - zaznaczyła. Jako przykład wymieniła między innymi sprawę szpitala w Mogilnie w województwie kujawsko-pomorskim.

- Kolejnym krokiem będzie jawność wyników postępowania konkursów ogłaszanych na świadczenia medyczne przez szpitale. Chcemy, żeby podmiot leczniczy, szpital, który pracuje w oparciu o pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia, ogłaszał za ile i na jakich zasadach zatrudnił przedsiębiorcę, który będzie świadczył usługi medyczne - poinformowała.

Sobierańska-Grenda powiedziała też o "rzeczywistych grafikach pracy", czyli rozwiązaniu, które resort zdrowia planuje wprowadzić po stronie NFZ. - Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy, który będzie jego podstawowym miejscem pracy - wyjaśniła.

E-rejestracja i e-kolejka

Ministra zdrowia mówiła o przyspieszeniu wdrażania rozwiązań w ramach centralnej e-rejestracji i zapowiedziała stworzenie "zupełnie nowego narzędzia" - centralnej e-kolejki. - Nie ma naszej zgody na luki w systemie, które umożliwiają ingerowanie w kolejność przyjmowania pacjentów - zaznaczyła ministra.

- Nikt nie powinien otrzymywać pomocy poza kolejnością. Wszyscy pacjenci są równie ważni, a ich zdrowie nie może podlegać jakiemukolwiek wartościowaniu - podkreśliła. Sobierańska-Grenda zapowiedziała, że proces rozszerzenia centralnej e-rejestracji zostanie zakończony "nie w ciągu czterech, ale w ciągu dwóch lat".

- Do końca 2027 roku system obejmie 39 specjalizacji. Każdy zapis będzie widoczny w systemie, będziemy widzieć, czy pacjent odbył wizytę, będzie mógł ją również przełożyć, będzie mógł również z niej zrezygnować i udostępnić termin dla innej osoby - opisała. 

E-kolejka - jak powiedziała ministra - "będzie gwarantowała nam zapisy do szpitali na zabiegi planowe". - Każdy pacjent będzie widział numer w swojej kolejce, będzie miał podpowiedź, gdzie najszybciej może wykonać zabieg. Będzie również mógł wybrać podmiot, który w jego opinii będzie podmiotem, który wykona zabieg najlepszej jakości - mówiła. Zapowiedziała też, że "oddanie tego rozwiązania będzie do końca 2026 roku".

Sobierańska-Grenda o e-kolejce
Źródło: TVN24

Ministra zdrowia o reorganizacji szpitali

Sobierańska-Grenda oceniła, że "nie możemy dłużej ignorować zmian demograficznych ani rosnących problemów finansowych". - Między innymi dlatego uruchomiliśmy ponad miliard złotych z Funduszu Medycznego na reorganizację szpitali - powiedziała.  - Pierwszy wniosek konsolidacyjny został mi przekazany w piątek przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - przekazała. Wyraziła nadzieję, że "niebawem dołączą kolejne wnioski". Szefowa resortu zdrowia powiedziała, że nabór rozpoczął się od 1 lipca, a zakończony będzie z końcem października. - Rozstrzygnięcia konkursu będą już w pierwszym kwartale przyszłego roku - zapowiedziała.  Sobierańska-Grenda mówiła też o rozwijaniu koncepcji powiatowych centrów zdrowia zapewniających pomoc w nagłych przypadkach. Jak powiedziała, projekt jest obecnie na etapie konsultacji publicznych. - Fundamentami są opieka blisko domu, realne bezpieczeństwo pacjenta oraz zasada, że koszty organizacyjne nigdy nie mogą być ważniejsze niż zdrowie pacjenta - tłumaczyła. 

Sobierańska-Grenda o "równym traktowaniu" i "dotkliwych sankcjach"

Ministra zaznaczyła, że "wszyscy pacjenci mają prawo do równego dostępu do leczenia zgodnie ze swoimi potrzebami, a nie dzięki znajomościom czy nieformalnym wpływom". - Niedopuszczalne jest różnicowanie pacjentów. Każdy podmiot leczniczy ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji oraz zapewniać równe traktowanie - mówiła.  - Jeżeli okaże się, że placówka przymyka oko na takie praktyki, pojawią się dotkliwe sankcje - zapowiedziała. - Wzmocniona zostanie ochrona zbiorowych praw pacjentów poprzez zmiany w ustawie o prawach pacjenta - dodała. Sobierańska-Grenda zapowiedziała, że "kary mogą sięgnąć nawet miliona złotych". 

Sobierańska-Grenda: będą dotkliwe sankcje za nierówne traktowanie pacjentów
Źródło: TVN24
Źródło: TVN24
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Tagi:
Ochrona zdrowiaJolanta Sobierańska-GrendaNarodowy Fundusz ZdrowiaZdrowie
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Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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