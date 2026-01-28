Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Zjadliwy Nipah. "Szybko mutuje i ma potencjał wywołania epidemii"

|
shutterstock_2361820491
Epidemia cholery w Kongo
Źródło: Reuters Archiwum
Wirus Nipah, przenoszony przez owocożerne nietoperze i powodujący śmiertelne zapalenie mózgu oraz płuc, budzi niepokój w Azji. W obawie przed rozprzestrzenieniem się choroby Tajlandia, Nepal i Tajwan zaostrzyły kontrole zdrowotne na lotniskach. Tymczasem chińscy naukowcy informują, że w walce z tym groźnym patogenem może pomóc nowy lek, opracowany pierwotnie do leczenia COVID-19. Mamy się czego obawiać?
Kluczowe fakty:
  • Wirus Nipah przenoszony jest przez nietoperze owocożerne z rodzaju Pteropus. Może powodować ciężkie zapalenie płuc, układowe zapalenie naczyń i ciężkie zapalenie mózgu, które często kończy się śmiercią.
  • Nipah charakteryzuje sie niespecyficznymi objawami. Jakimi?
  • Tajlandia, Nepal i Tajwan wzmocniły kontrole stanu zdrowia pasażerów przylatujących z Bengalu Zachodniego w Indiach, gdzie odnotowano przypadki zarażenia tym groźnym wirusem.
  • Przeciw Nipah nie ma na razie szczepionki, ale naukowcy z Chin informują o obiecujących wynikach badań nad lekiem przeciwwirusowym VV116, który może okazać się skuteczny w leczeniu zakażenia. Co to za lek?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl. Warto też słuchać "Wywiadu medycznego".

Indie podejmują pilne działania, by zahamować rozprzestrzenianie się wirusa Nipah (NiV) w Bengalu Zachodnim. Służby sanitarne objęły kwarantanną blisko 200 osób, które miały kontakt z chorymi - wszystkie przeszły testy z wynikiem negatywnym i nie wykazują objawów choroby. Wykrycie ogniska wirusa wzbudziło niepokój w całej Azji. W odpowiedzi część państw - Tajlandia, Nepal i Tajwan przywróciły na lotniskach kontrole sanitarne, jakie stosowano podczas pandemii Covid-19.

Wirus przenoszą "latające lisy". Jak można się zarazić?

Wirus Nipah przenoszony jest przez nietoperze owocożerne z rodzaju Pteropus, nazywane latającymi psami, lisami lub rudawkami. To jedne z największych nietoperzy na świecie - rudawka wielka waży około kilograma. Żyją w koloniach, w dzień wisząc na gałęziach drzew, a w nocy wylatując na żer. Ze względu na efektowny wygląd nietoperze te często hodowane są w ogrodach zoologicznych.

- Wirusem Nipah możemy zarazić się na przykład poprzez spożywanie owoców palmy daktylowej. Wirus jest głównie wydzielany z moczem oraz śliną nietoperzy owocożernych, dlatego spożywanie nieumytych owoców zwiększa ryzyko zarażenia. Owoce najlepiej jest umyć przegotowaną woda i obrać. Możemy również zarazić się od osoby chorej w bezpośrednim, bliskim kontakcie - tłumaczy w rozmowie z tvn24.pl Agnieszka Dziewięcka, specjalistka medycyny rodzinnej i medycyny podróży.

"Tak wyglądają nasze poranki: porównujemy, kto wstał, a kto nie mógł"
Dowiedz się więcej:

"Tak wyglądają nasze poranki: porównujemy, kto wstał, a kto nie mógł"

METEO

Czy w takim razie ryzyko zakażenia jest większe w samolocie, którym np. wracamy z urlopu w Indiach czy Tajlandii? - Jeżeli nie ma bezpośredniego, bliskiego kontaktu z wydzielinami osoby, która jest bardzo chora, nie zakazimy się. Przenoszenie tego wirusa drogą kropelkową nie odbywa się w takim stopniu jak na przykład w przypadku COVID-19 czy grypy. Jednak jeżeli siedząca obok osoba chora będzie intensywnie kasłała, a my dotkniemy czegoś, co było miało kontakt ze jej śliną, to ryzyko jest - dodaje Dziewięcka.

Jak przebiega choroba?

Objawy zakażenia bywają niespecyficzne. - To może być gorączka, silny ból głowy, bóle mięśni, wymioty, kaszel, biegunka, często dochodzi do zapalenia mózgu. I śmiertelność jest bardzo duża, to jest między 40-75 proc., czasami nawet dochodzi do 100 proc. Osobami najbardziej zagrożonymi są seniorzy, kobiety w ciąży i niemowlęta - wskazuje Dziewięcka.

Choroba pojawia się w tzw. pasie nipah, ciągnącym się w Azji Południowo-Wschodniej przez Malezję, Singapur, Bangladesz i Indie, gdzie naturalnie występują nietoperze owocożerne z rodzaju Pteropus.

Jak wskazuje nazwa, wirus Nipah wywołuje chorobę Nipah - ciężkie zapalenie płuc, układowe zapalenie naczyń i ciężkie zapalenie mózgu, które często - jak już wspomniała nasza ekspertka - kończy się śmiercią. Objawy przypominające grypę występują zwykle w ciągu 4-14 dni od zakażenia, ale zakażenie może także przebiegać bezobjawowo.

Mięso i owoce to źródła zakażeń

Do 2017 roku opisano około 200 zgonów z powodu zakażenia tym groźnym wirusem. Pierwszą epidemię choroby Nipah odnotowano w roku 1999 wśród hodowców świń w Malezji. Początkowo lekarze myśleli, że chodzi o japońskie zapalenie mózgu - chorobę, którą wywołują arbowirusy, a przenoszą komary (i na którą istnieje szczepionka).

Jak podaje WHO, pierwsza epidemia w Bangladeszu miała miejsce w roku 2001, a kolejne pojawiały się niemal co roku. Od czasu do czasu choroba nawiedzała też wschodnie obszary Indii. Wirusa wykrywano u nietoperzy między innymi w Tajlandii i Kambodży, ale także w Indonezji, na Filipinach, Madagaskarze czy w Ghanie.

O ile pierwszą epidemię w Malezji specjaliści przypisują kontaktom z wydzielinami i mięsem zakażonych świń, to w przypadku Bangladeszu i Indii najprawdopodobniej źródłem zakażenia były owoce i surowy sok palmowy zanieczyszczone moczem bądź śliną nietoperzy. Zakażenia człowieka od człowieka odnotowano w przypadku osób opiekujących się chorymi.

Co doprowadziło do czarnej śmierci? Zaskakujące ustalenia naukowców
Dowiedz się więcej:

Co doprowadziło do czarnej śmierci? Zaskakujące ustalenia naukowców

METEO

Chiński lek pomoże?

- Generalnie jest to wirus, na którego konkretnego leku nie ma, więc leczenie jest objawowe. Są podejmowane różne próby, ponieważ jest to mocno zjadliwy wirus RNA, który ma możliwość szybkiej mutacji. Poza tym pochodzi z rodziny paramyksowirusów, tak jak wirus odry i ma potencjał wywołania poważnych epidemii - mówi Agnieszka Dziewięcka.

Naukowcy z Chin informują o obiecujących wynikach badań nad lekiem przeciwwirusowym VV116, który może okazać się skuteczny w leczeniu zakażenia - przekazał w środę hongkoński dziennik "South China Morning Post", cytując naukowców z Instytutu Wirusologii w Wuhanie. Chiński lek został opracowany pierwotnie do leczenia COVID-19.

W badaniach przeprowadzonych na chomikach syryjskich doustne podanie leku zwiększyło wskaźnik przeżywalności do 66,7 proc. Zauważono również znaczną redukcję miana wirusa w płucach, śledzionie i mózgu, które są głównymi celami infekcji.

Testy wykazały skuteczność VV116 zarówno wobec szczepu wirusa z Malezji, jak i Bangladeszu. Ten ostatni odpowiada za ostatnie zachorowania w Indiach. Wyniki opublikowano w recenzowanym czasopiśmie "Emerging Microbes & Infections".

Ta choroba "resetuje" układ odpornościowy. Potwierdzone zakażenia na Podkarpaciu
Dowiedz się więcej:

Ta choroba "resetuje" układ odpornościowy. Potwierdzone zakażenia na Podkarpaciu

- To odkrycie jako pierwsze demonstruje terapeutyczny potencjał VV116 przeciwko wirusowi Nipah - przekazał wuhański instytut w poniedziałkowym oświadczeniu. Badacze podkreślili, że środek może służyć nie tylko jako "lek profilaktyczny dla grup wysokiego ryzyka, takich jak pracownicy służby zdrowia", ale także jako "łatwo dostępna opcja" w przypadku wybuchu epidemii.

Wirusolożka: Nipah nie stanowi zagrożenia dla Polski

Czy mamy się czego bać? - Na dziś wirus Nipah nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla Polski. Nie krąży w Europie, nie mamy tu jego rezerwuaru i nie występują ogniska lokalne. Warto też podkreślić, że to nie jest wirus, który łatwo przenosi się w populacji, jak grypa czy COVID-19 i nie jest bardzo zakaźny, choć pozostaje bardzo groźny - mówi w rozmowie z tvn24.pl dr Karolina Pyziak-Kowalska.

Kiedy mógłby stanowić zagrożenie? - Realne ryzyko dla Polski pojawiłoby się tylko w określonych sytuacjach. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to przypadek zawleczony, czyli osoba zakażona, która wraca z regionu ogniska w okresie inkubacji i dopiero w Polsce rozwija objawy. Największym problemem byłoby opóźnione rozpoznanie. Jeśli taki pacjent trafiłby do szpitala bez właściwego wywiadu epidemiologicznego i izolacji, mogłoby dojść do zakażeń personelu lub innych pacjentów. To właśnie transmisja szpitalna była kluczowym problemem w krajach, gdzie dochodziło do ognisk Nipah - tłumaczy lekarka.

Inny, czysto teoretyczny scenariusz to zmiana właściwości wirusa, zwiększająca jego zakaźność. Z tego powodu WHO zalicza Nipah do tzw. patogenów priorytetowych, które są uważnie monitorowane - dodaje.

Jak duże jest zatem ryzyko zarażenia się tym wirusem w Polsce? - Dla osób, które nie podróżują do regionów występowania wirusa, ryzyko jest praktycznie zerowe - zaznacza specjalistka. To nie jest wirus, którym można się zarazić w codziennym życiu w Polsce. Ryzyko dotyczy głównie podróżnych, którzy mieli kontakt z nietoperzami, chorymi zwierzętami, spożywali surowy sok z palmy daktylowej lub mieli bliski kontakt z osobami ciężko chorymi.

Lekarze apelują o ostrożność

Indyjskie Ministerstwo Zdrowia za pośrednictwem mediów społecznościowych apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności - dokładne mycie owoców przed spożyciem, picie wyłącznie przegotowanej lub odkażonej chemicznie wody, regularne mycie rąk wodą z mydłem, zabezpieczenie paszy dla zwierząt oraz źródeł wody przed dostępem nietoperzy.

Specjaliści przestrzegają także przed jedzeniem nieumytych lub nadgryzionych owoców, które spadły z drzewa, oraz kontaktami z nietoperzami i innymi zwierzętami, zwłaszcza chorymi lub padłymi, oraz ich wydzielinami. Zwracają też uwagę, że zakażeniu wirusem Nipah mogą ulec także zwierzęta - między innymi świnie, co może powodować duże straty finansowe wśród hodowców (padają głównie prosięta, ale aby chronić ludzi, likwiduje się całe hodowle). Typowy objaw u świń to kaszel przypominający szczekanie. Chorować mogą także psy, koty, konie, owce i kozy.

Odra, żółta gorączka, denga – o jakie szczepienia warto zadbać przed daleką podróżą?
Dowiedz się więcej:

Odra, żółta gorączka, denga – o jakie szczepienia warto zadbać przed daleką podróżą?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) traktuje wirus Nipah priorytetowo i ze względu na brak zatwierdzonych terapii i śmiertelność sięgającą 75 proc. uznała go za patogen o wysokim potencjale do wywołania epidemii.

- Wirus Nipah nie jest dziś zagrożeniem dla społeczeństwa w Polsce, ale jest testem czujności lekarzy i sprawności systemu ochrony zdrowia w czasie sezonu infekcyjnego. W dobie globalnych podróży kluczowe znaczenie ma szybki wywiad, wczesne rozpoznanie i izolacja - podsumowuje dr Karolina Pyziak-Kowalska.

Autorka/Autor: Anna Bielecka/ap

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieChoroby zakaźnePodróżeTajlandiaIndieNepalLekarzeWuhanlek
Anna Bielecka
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Samochód wjechał w pielgrzymkę osób w powiecie radomszczańskim
Pijany kierowca wjechał w pielgrzymów. Odpowie za spowodowanie katastrofy
Łódź
Mróz, zima
Potężna dawka mrozu zmierza do Polski
METEO
Władze Ekwadoru twierdzą, że agent ICE próbował wejść do konsulatu w Minneapolis
Władze Ekwadoru: agent ICE próbował wejść do konsulatu w Minneapolis
Maciej Wacławik
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2681379543
Rewolucja dla firm, gigant nagle zmienia zdanie
Maja Piotrowska
imageTitle
Liga Narodów w Polsce. Podano szczegóły
EUROSPORT
Wrak śmigłowca
Bracia zginęli w katastrofie śmigłowca. Jest wstępny raport komisji
Rzeszów
Chiny. Smutna maskotka hitem sprzedaży
Pracownik się pomylił, właściciel fabryki zaciera ręce
Ewa Żebrowska
Awaria wodociągowa na skrzyżowaniu Broniewskiego i Reymonta
Jezdnia się zapadła, z dziury wypływała woda
WARSZAWA
Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia
Przejechał kilkaset metrów chodnikiem. Do więzienia może trafić na 10 lat
Katowice
Treści dla dorosłych
Wysłał zaproszenia na "Marsz dla Jezusa", z pornografią w załączniku. Wyrok sądu
Wrocław
Podczas startu od pasażerskiego Airbusa odpadło koło
Incydent podczas startu. Od samolotu odpadło koło
Świat
Sławomir Cenckiewicz
Szef BBN "nie wie, o czym mówi"? Gdzie możemy kupić sprzęt wojskowy w ramach SAFE
Gabriela Sieczkowska
Jurek Owsiak
Pisała o Owsiaku: "giń człowieku", jest wyrok sądu
Kujawsko-Pomorskie
chf franki szwajcarskie shutterstock_2132180969
Frank najdroższy od ponad dekady. Zła wiadomość dla Szwajcarii
BIZNES
Papież Leon XIV
Leon XIV mówi o rewolucji AI niemal językiem lewicy
Tomasz P. Terlikowski
Prokuratura w Siedlcach prowadzi śledztwo dotyczące fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego (zdjęcie ilustracyjne)
Darowizny, "prowizje" proboszcza i zarzuty dla 45 osób
WARSZAWA
Viktor Orban
Gorąco między Ukrainą a Węgrami. Wezwanie ambasadora i "stanowczy protest"
Świat
Zrzut ekranu 2026-01-28 o 13
Była świadkiem zastrzelenia Alexa Prettiego. Teraz zabiera głos
Maciej Wacławik
Lotnisko Chopina w Warszawie
Sześciu nie wpuszczono do Polski, 13 miało problemy przy wyjeździe
WARSZAWA
mieszkanie miasto wiezowce shutterstock_708216235
Rządowy program działa, ale niełatwo z niego skorzystać. "Iluzoryczna możliwość"
BIZNES
Niemowlę z obrażeniami trafiło do szpitala. Sprawą zajmuje się prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosili się z niemowlęciem do szpitala. Twierdzą, że spadło z przewijaka
Olsztyn
Poszukiwania Celine Cremer w 2023 roku
Rozejrzał się i zobaczył ludzkie kości. Trzy lata temu zaginęła tam turystka
Świat
Zniszczenia po burzy Kristin w Figueira da Foz w Portugalii
Przewrócił się diabelski młyn. Kristin przyszła po Josephie
METEO
Agresorka groziła mężczyźnie nożem
Przystawiła mu nóż do szyi i kazała jechać. Zarzuty dla 32-latki. Ta twierdzi, że "nic nie pamięta"
Łódź
imageTitle
Spore zmiany w kadrze skoczków. Czołowi Polacy nie jadą do Willingen
EUROSPORT
Targówek
"Zginęli od ciosów ostrym narzędziem". Mężczyzna zatrzymany po szturmie
WARSZAWA
Siedziba Prokuratury Krajowej
Loterie influencerów pod lupą prokuratury. Zatrzymano dziesięć osób
Poznań
Donald Trump
Amerykańska armada płynie w kierunku Iranu. "Większa niż wysłana do Wenezueli"
Świat
Pożar hali w Gliwicach
Płonie hala, kłęby czarnego dymu nad miastem
Katowice
Joel Guerriau opuszcza paryski sąd 27 stycznia
Dosypał przyjaciółce ecstasy do szampana. Były senator skazany
Martyna Nowosielska-Krassowska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica