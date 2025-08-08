Zginął 23-letni motocyklista. Jego narządy uratowały życie kilku osób

Osoby po przeszczepach i transplantolodzy ruszyli w rajd rowerowy. "Warto promować transplantacje" Źródło: Kinga Bimkiewicz-Szabłowska/Fakty po Południu TVN24

Jak informuje w notatce prasowej Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, pobranie narządów przeprowadzono w miniony czwartek w Szpitalu Kopernika w Łodzi. Liczyła się każda minuta.

Lekarze pytają o zgodę, nawet gdy nie muszą

Rodzina zmarłego wyraziła zgodę na pobranie organów. Jeśli ktoś nie chce, by po jego śmierci komórki, tkanki lub narządy zostały przeznaczone do przeszczepienia, powinien złożyć sprzeciw do Centralnego Rejestru Sprzeciwów.

- W sytuacji, gdy nie ma takiego sprzeciwu, teoretycznie nie musimy pytać rodziny o zgodę. Jednak zawsze rozmawiamy z najbliższymi - mówi dr n. med. Bogusław Sobolewski, kierownik Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Szpitala Kopernika w Łodzi.

Jak mówi lekarz, rozmowy z rodzinami osób, które kwalifikują się jako dawcy nigdy nie są łatwe.

- W tym przypadku rodzina wyraziła zgodę. Po stwierdzeniu śmierci mózgu oraz rozmowie z rodziną, która podzieliła nasze zdanie, że możemy pomóc innym, przystąpiliśmy do pobrania narządów: wątroby, serca i nerek. Dzięki temu udało się uratować cztery osoby oczekujące na przeszczep. To coś niezwykle ważnego, że rodzina w obliczu tragedii decyduje się na taki krok - podkreśla.

Organy trafiły do pacjentów w trzech miastach

Koordynator Poltransplantu skierował do Łodzi zespoły transplantacyjne ze Szczecina i Wrocławia. Dzięki precyzyjnej koordynacji przy stole operacyjnym spotkały się trzy zespoły chirurgów, które pobrały narządy. Serce pobrał zespół z Wrocławia, wątrobę - zespół ze Szczecina, a nerki zostały przeszczepione w łódzkim szpitalu im. Barlickiego. Przeszczepione organy już podjęły pracę. Pacjenci będą wracać do zdrowia.

Doktor Bogusław Sobolewski mówi, że Szpital Kopernika w Łodzi, jako placówka z dużym oddziałem intensywnej terapii, przyjmuje wielu pacjentów w ciężkich stanach. - Niestety, nie wszystkich da się uratować - mówi. - Ale wtedy możemy pomóc innym. Rozmawiamy z rodzinami pacjentów, u których na podstawie badań diagnostycznych stwierdzono śmierć mózgu. Wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującym protokołem, określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia. Tak było również tym razem, wykonaliśmy wszystkie niezbędne badania - dodaje.

Z danych Poltransplantu wynika, że w całym 2024 roku liczba zmarłych dawców narządów wyniosła ponad 700. Przeszczepiono od nich łącznie ponad 2,1 tysiąca organów. Do końca lipca tego roku liczba zmarłych dawców sięgnęła już niemal 500. Liczba pacjentów czekających na przeszczep przekracza obecnie 1,6 tysiąca.