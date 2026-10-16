"Skracałam godziny pracy, spałam w dzień". Czym jest zespół przewlekłego zmęczenia?

W ME/CFS zmęczenie nie mija nawet po dobrze przespanej nocy

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

- Jeżeli nie korzystam z wózka, muszę kucać średnio co 10 kroków. Wystarczy, że przejdę kawałek i już robi mi się ciemno przed oczami - mówi Anna (34 lata). Są też dni, a nawet całe tygodnie, kiedy w ogóle nie jest w stanie wyjść z domu. Choruje na zespół przewlekłego zmęczenia, najczęściej nazywany ME/CFS.

To choroba neurologiczna. Chociaż przyczyny nie są jeszcze dokładnie poznane, eksperci zwracają uwagę na jej immunologiczne podłoże. Dlaczego? Bo objawy przeważnie pojawiają się po tym, jak u pacjenta dochodzi do aktywacji układu odpornościowego.