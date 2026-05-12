Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Było PCOS, będzie PMOS. Zmieniono nazwę kobiecej choroby

|
Zmieniono nazwę kobiecej choroby. PCOS to teraz PMOS
Dr n. med. Katarzyna Skórzewska w podcaście "MenoPower" Adrianny Otręby
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Zespół policystycznych jajników, w skrócie PCOS, dotyka od ośmiu do 15 procent kobiet. Objawia się zaburzeniami miesiączkowania, trądzikiem, łysieniem i nadmiernym owłosieniem. Problem nie leży tylko w jajnikach. Dlatego zdecydowano o zmianie nazwy tej choroby i przemianowano PCOS na PMOS. Po polsku można to tłumaczyć jako "wielogruczołowy zespół metaboliczno-jajnikowy".
Kluczowe fakty:
  • O potrzebie zmiany nazwy zespołu policystycznych jajników na taką, która lepiej oddawałaby istotę problemu, dyskutowano i pisano od dłuższego czasu.
  • We wtorek podczas Europejskiego Kongresu Endokrynologii poinformowano, że nową nazwą będzie PMOS, czyli wielogruczołowy zespół metaboliczno-jajnikowy. To ważna zmiana, ponieważ w tej chorobie problem nie leży tylko w jajnikach.
  • Dr n. med. Katarzyna Skórzewska, endokrynolożka i ginekolożka, w rozmowie z tvn24.pl wyjaśnia, jak powinno się diagnozować i leczyć chorobę dotąd znaną jako zespół policystycznych jajników.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

We wtorek naukowcy podali nową nazwę PCOS, czyli zespołu policystycznych jajników. Na łamach prestiżowego czasopisma "The Lancet" opublikowano globalny konsensus środowiska naukowego w tej sprawie. Temat poruszany jest także podczas Europejskiego Kongresu Endokrynologicznego, który obecnie odbywa się w Pradze.

PCOS to skrót od dotychczasowej anglojęzycznej nazwy choroby - polycystic ovary syndrome. Nie ustalono jeszcze dokładnie, co powoduje tę chorobę, ale wiadomo, że znaczenie mają czynniki genetyczne, epigenetyczne, rozwojowe i środowiskowe. Nowa nazwa to w skrócie PMOS, a w pełnym brzmieniu - polyendocrine metabolic ovarian syndrome, co po polsku można przetłumaczyć jako wielogruczołowy zespół metaboliczno-jajnikowy.

Dyskusje o potrzebie zmiany nazwy PCOS toczyły się od dłuższego czasu. Jako pierwsi tę chorobę opisali w 1935 roku Irving Stein i Michael Leventhal. Z biegiem lat kolejne badania pokazały jednak, że PCOS to nie tylko choroba jajników, a szersze zaburzenie metaboliczne. Zaczęto również mówić o "męskim PCOS", czyli problemach z nadmiarem androgenów u mężczyzn.

Dr n. med. Katarzyna Skórzewska, specjalistka położnictwa i ginekologii oraz specjalistka endokrynologii, uważa, że zmiana nazwy PCOS to dobry ruch, ponieważ obecna jest myląca.

- "Zespół policystycznych jajników" sugeruje, że mamy do czynienia z jajnikami, w których są liczne torbiele, a to nie są torbiele tylko pęcherzyki pierwotne, których rozwój został zatrzymany. Poza tym, w tej chorobie problemem nie są same jajniki - mówi dr Skórzewska, dodając, że obecnie opierając się wyłącznie na obrazie z USG ginekologicznego, mamy problem z nadrozpoznawaniem PCOS, co nie jest w zgodzie z obecną wiedzą medyczną. W rzeczywistości ta choroba dotyka od ośmiu do 15 procent kobiet.

Liczne pęcherzyki w USG to nie wszystko

Najnowsze rekomendacje dotyczące diagnostyki i leczenia PCOS ogłoszono w 2023 roku. Zgodnie z nimi należy podejrzewać tę chorobę u kobiet, u których występują między innymi objawy androgenizacji, czyli nadmiaru androgenów, w tym testosteronu. Jak wylicza dr Skórzewska, hiperandrogenizm powoduje przede wszystkim hirsutyzm, czyli owłosienie typu męskiego - na twarzy, klatce piersiowej i plecach, łysienie, trądzik oraz zaburzenia cyklu menstruacyjnego. - U pacjentek z PCOS często obserwujemy cykle bezowulacyjne, nieregularne miesiączki albo zupełny brak miesiączki - mówi dr Skórzewska, zaznaczając jednocześnie, że kobieta z PCOS, mając hiperandrogenizm i obraz "policystycznych" jajników w USG może też miesiączkować regularnie. Nie jest również prawdą, że PCOS u każdej pacjentki wiąże się z niepłodnością.

Jest owiany złą sławą, ale bez niego nie ma życia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jest owiany złą sławą, ale bez niego nie ma życia

Zuzanna Kuffel

Żeby badania były miarodajne, stężenie androgenów należy oznaczyć we wczesnej fazie folikularnej, czyli w pierwszych kilku dniach cyklu. USG ginekologiczne powinno się natomiast zrobić zaraz po miesiączce. Od 2023 roku dorosłym pacjentkom z PCOS rekomenduje się oznaczanie stężenia AMH, czyli hormonu antymullerowskiego, co jest bardziej obiektywne niż ocena jajników w badaniu ultrasonograficznym.

Dr Skórzewska podkreśla również, że PCOS jest diagnozą z wykluczenia. - Podobne objawy występują też przy innych zaburzeniach endokrynologicznych, na przykład przy hiperprolaktynemii i wrodzonym przeroście nadnerczy. Zanim rozpoznamy PCOS musimy zrobić badania, przede wszystkim hormonalne, i sprawdzić, czy kobieta nie ma innego problemu - wyjaśnia lekarka.

Poprawić insulinowrażliwość

Nie jest też prawdą, że wszystkie pacjentki z PCOS chorują na otyłość. Faktycznie, większość z nich ma nadmierną masę ciała. Część jednak ma prawidłowe albo nawet niskie BMI (body mass index, wskaźnik masy ciała). Wiele pacjentek z tą chorobą ma problemy z akceptacją własnego ciała i zmaga się z pogorszeniem nastroju.

- I w otyłości, i w PCOS występuje insulinooporność. U kobiet z PCOS ma ona jednak trochę inne podłoże, ponieważ jajniki też produkują insulinę. Podstawą leczenia jest redukcja masy ciała poprzez zdrowa dietę i włączenie aktywności fizycznej, a co za tym idzie poprawa insulinowrażliwości. Pomaga nam w tym też terapia metforminą - wyjaśnia dr Skórzewska. U pacjentek z PCOS, które chorują na otyłość, dobrze sprawdzają się również analogi GLP-1 i GLP-1/GIP.

Kiedy poprawia się wrażliwość tkanek na insulinę, często wraca owulacja i zwiększają się szanse na zajście w ciążę. - Jeśli kobieta stara się o ciążę, włączamy jej leki stymulujące owulację, najczęściej antyestrogeny - dodaje endokrynolożka.

Jeżeli pacjentka w danym momencie nie planuje zachodzić w ciążę, pierwszą linią leczenia PCOS jest antykoncepcja hormonalna. - Na temat tabletek antykoncepcyjnych krąży dziś wiele mitów. Niektórzy twierdzą, że wywołują one PCOS, co jest bzdurą. Inne kobiety po prostu się ich boją. Antykoncepcja hormonalna obniża stężenie estrogenów, dzięki czemu poprawia się hirsutyzm, trądzik i łysienie - mówi dr Katarzyna Skórzewska.

Źródło: tvn24.pl, The Lancet
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieZdrowie kobietGinekologiaOtyłośćEndokrynologiaLekarze
Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Pijany kierowca uszkodził trzy auta i uciekł
Pijany kierowca uszkodził trzy auta i uciekł
Trójmiasto
Pilne
Ceny paliw w środę. Ile zapłacimy na stacjach?
BIZNES
Prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro (P) z żoną Patrycją Kotecką (L) przed głosowaniem w wyborach do Parlamentu Europejskiego
"Wypierać się i nie pamiętać". Kulisy wpływów żony Zbigniewa Ziobry
Polska
microsoft - Dragos Asaftei shutterstock_2161001273
OpenAI i Microsoft ustaliły limit rozliczeń, W grze miliardy dolarów
BIZNES
Logo Zondacrypto nadal na Centrum Olimpijskim PKOl
Już dwa tysiące zawiadomień w sprawie Zondacrytpo
BIZNES
Wodospady Wiktorii w Zambii
Związki z głębi Ziemi w gorących źródłach. Mogą oznaczać sporą zmianę
METEO
Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska w trakcie próby przed występem
Alicja Szemplińska i jej droga do Eurowizji
Kultura i styl
Prezydent USA Donald Trump przemawia podczas specjalnej kolacji w Ogrodzie Różanym na terenie Białego Domu, 11 maja 2026
Ten kraj miałby się stać 51. stanem USA? Donald Trump "poważnie rozważa"
Świat
imageTitle
Grad medali i nagły koniec. Gwiazda zatęskniła za "prawdziwym światem"
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński
Morawiecki "upokorzył prezesa PiS"
BIZNES
imageTitle
Zmiany przepisów przed mundialem. Marciniak wyróżnił najważniejszą
EUROSPORT
Piorun
Gdzie jest burza? Pierwsze wyładowania nad krajem
METEO
Tomasz Lenz
Lenz wyrzucony z partii. Razem z nim jeszcze jeden członek
Patryk Michalski, Aleksandra Sapeta
serce zawał
Nie tylko cholesterol i ciśnienie. Tak organizm może zbliżać się do zawału
Zdrowie
41-latek został obezwładniony i odseparowany od rodziny
Była przerażona. Powiedziała, że partner grozi wysadzeniem jej i dzieci
WARSZAWA
imageTitle
Trener odszedł tuż przed mundialem
EUROSPORT
SAFE
Druga odsłona SAFE? "To są rzeczy absolutnie realne"
BIZNES
telefon szpieg hacker
To bank czy oszust? Z tych scenariuszy korzystają przestępcy
BIZNES
Jacht "Marionetka"
"Marionetkę" uznali za porzuconą. A w środku było ciało człowieka
Szczecin
Testy drona na poligonie w Orzyszu. Symulowana ewakuacja medyczna
Może ewakuować rannych z pola bitwy. Nagranie
Polska
Panna młoda trafiła do policyjnej celi za pobicie matki
Panna młoda na swoim weselu pobiła matkę
Białystok
Ilya Sutskever
Wojna o przyszłość OpenAI. Zeznania przeciwko Altmanowi
BIZNES
Niepublikowany film z pogrzebu Marszałka Piłsudskiego (1935)
To jedyny znany prywatny zapis filmowy tego wydarzenia sprzed blisko 100 lat
Kraków
Uchodźcy z Ukrainy na dworcu PKP Przemyślu (17 marca)
Utracili prawo do bezpłatnej pomocy. Ruszyła zbiórka
Polska
Złożenie wieńca pamięci (09.05.2026, Svalbard)
Radzieckie flagi i parada 9 maja. To wszystko na norweskim terytorium
Świat
Policjanci zatrzymali mężczyznę w szpitalu
Szarpanina przed domem w Lęborku. Groził byłej żonie, zranił jej partnera
Trójmiasto
51 min
Zbigniew Ziobro - Marcin Romanowski
Ziobro w USA. "Nasi wyborcy chcieliby go widzieć w innym miejscu"
News Michalskiego
polska siec elektryczna shutterstock_2163939947
Raport: Polska wkracza w etap kosztownych inwestycji
BIZNES
imageTitle
Perfekcyjni mistrzowie NBA. LeBron może zaczynać wakacje
EUROSPORT
Jarosław Kaczmarek był widziany ostatni raz w 2002 roku
Od 24 lat nikt go nie widział, tak może wyglądać teraz
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica