Zdrowie Żel zamiast implantu? NFZ nałożył na szpital 8 milionów złotych kary Piotr Dariusz Wójcik |

Dyrektor szpitala w Mogilnie o zarobkach neurochirurgów: liczby są prawdziwe Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: tvn24

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Kara nałożona przez NFZ to nie wszystko. Prezes Funduszu złożył w związku z tą sprawą zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Prokuratura wszczęła postępowanie.

NFZ zakwestionował zabiegi na kręgosłupie w szpitalu w Koszalinie

O sprawie jako pierwszy napisał portal Wirtualna Polska (WP). Z ustaleń autora publikacji wynika, że zamiast wszczepiania implantów kręgosłupowych lekarze mieli podawać pacjentom zastrzyki z żelu. Zdaniem NFZ procedura ta nie jest świadczeniem gwarantowanym, dlatego nie może być finansowana ze środków publicznych. Jej cena rynkowa w gabinetach prywatnych jest natomiast o ponad połowę niższa niż stawka, jaką rozliczał za nią szpital, raportując inny typ zabiegu.

- Jeśli ktoś wykonuje zabieg w kilka minut, nie kładzie pacjenta na oddział, a w dokumentacji dla NFZ wykazuje drogą operację i pełną hospitalizację, to popełnia po prostu przestępstwo - mówił w wypowiedzi dla Wirtualnej Polski prof. Tomasz Trojanowski, krajowy konsultant w dziedzinie neurochirurgii.

Kontrolą zostało objętych 150 procedur rozliczonych pod kodem H52 ("zabiegi na kręgosłupie z zastosowaniem implantów"). Fundusz zakwestionował 148 z nich, a łączna wysokość nałożonej kary wyniosła 8 mln zł. Z wyliczeń dziennikarza Wirtualnej Polski wynika, że gdyby sprawdzono wszystkie rozliczone w ten sposób świadczenia, sankcja mogłaby wynieść nawet 120 mln zł.

Zawiadomienie dotyczące rozliczeń zabiegów neurochirurgicznych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie zostało skierowane do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie 29 października 2026 roku.

- Dotyczy poświadczenia nieprawdy w dokumentacji sprawozdawczej, co do sposobu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2023-2024 objętych kontrolą Funduszu - poinformowała prokurator rejonowa Maria Kociubińska.

Jak powiedział dziennikarzom prof. Tomasz Trojanowski, "niezwykle istotne jest rozstrzygnięcie, czy te zabiegi wykonywali tzw. lekarze walizkowi, czyli specjaliści z zewnątrz, którzy przyjeżdżali na jeden dzień, robili zabiegi i odjeżdżali, nie będąc częścią stałego zespołu, czy też wykonywali je etatowi członkowie oddziału".

Co było sprawdzane w czasie kontroli NFZ?

Kontrola NFZ, która ujawniła nieprawidłowości, prowadzona była przez białostockich inspektorów od 5 sierpnia 2025 r. do 26 marca 2026 r. w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

Ujawniono wówczas, że szpital niewłaściwie realizuje umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, świadczenia w zakresie neurochirurgia - hospitalizacja.

Sprawdzano realizację, sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących zabiegów na kręgosłupie z zastosowaniem implantów (kontrola objęła okres od 1 stycznia 2023r. do 31 sierpnia 2023 r.) oraz zabiegi artroskopowe i przezskórne w zakresie kręgosłupa (kontrola objęła okres od 1 sierpnia 2024 r. - 31 grudnia 2024 r.).

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W lipcu pisaliśmy o podobnych nieprawidłowościach związanych z rozliczaniem świadczeń z zakresu neurochirurgii w szpitalach w Miastku i Mogilnie. Chodzi o działalność spółki Spine z o.o., założonej przez neurochirurgów z Bydgoszczy. Lekarze wykonywali w niewielkich szpitalach powiatowych krótkie zabiegi, które, zdaniem Narodowego Funduszu Zdrowia, miały być rozliczane jako znacznie droższe procedury medyczne. Mieli też na tym nieźle zarabiać. Kontrakty, jakie wymuszali na dyrektorach szpitali, pozwalały im na sięgającą nawet 26 tysięcy złotych na godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki.

Kontrolerzy zwrócili uwagę na identyczną dokumentację przygotowaną dla setek pacjentów. Kara, jaka została nałożona na jedną z lecznic przez NFZ, opiewała na kwotę około 2,6 mln zł.