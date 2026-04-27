Zdrowie

Zebrali miliony, wydarzyło się coś jeszcze. To "efekt uboczny" akcji Łatwoganga

Łatwogang
Jak pobiera się szpik?
Nie tylko ponad ćwierć miliarda złotych na pomoc dzieciom chorym onkologicznie, ale także tysiące nowych potencjalnych dawców szpiku - to bilans niesamowitej akcji youtubera Łatwoganga. Fundacja DKMS ogłosiła właśnie, że dzięki mobilizacji internautów, w ciągu zaledwie trzech dni ich baza powiększyła się o 18 tysięcy osób gotowych ratować życie chorym na nowotwory krwi.

Trwająca dziewięć dni transmisja Łatwoganga przerodziła się w jedną z największych akcji charytatywnych ostatnich lat, o czym na bieżąco informowaliśmy w tvn24.pl. Przy udziale twórców internetowych, artystów i widzów zebrano ponad 250 milionów złotych (to kwota w momencie zamknięcia streamingu) dla podopiecznych Fundacji Cancer Fighters, ustanawiając tym samym oficjalny rekord świata pod względem najwyższej sumy zebranej na cele charytatywne podczas jednej transmisji.

Bedoes i Łatwogang wydali wspólne oświadczenie

Polska

Rekord z "efektem ubocznym"

To jednak niejedyny spektakularny sukces akcji.  Równolegle i nieoczekiwanie pojawił się "efekt uboczny" - odnotowano bowiem rekordowy wzrost rejestracji potencjalnych dawców szpiku w bazie Fundacji DKMS. Organizacja poinformowała w mediach społecznościowych, że w ciągu zaledwie trzech dni do rejestru dołączyło 18 tysięcy nowych osób. W opublikowanym wpisie fundacja podziękowała uczestnikom akcji za udział w transmisji, wpłaty i udostępnienia oraz za wsparcie idei dawstwa szpiku.

"Nie ma takich słów, które oddałyby skalę wdzięczności. Za każdą minutę streamu, każdą wpłatę, każde udostępnienie i każdą rozmowę. Za serce, które włożyliście w tę akcję. To, co wydarzyło się wokół tego live’a, to czysta energia ludzi, którzy chcą pomagać - oglądaliście, wpłacaliście, udostępnialiście i nieśliście dalej ideę dawstwa szpiku. I to naprawdę czuć. Dziękujemy także za coś absolutnie niezwykłego! 18 tysięcy osób, które w ciągu 3 dni dołączyły do bazy potencjalnych Dawców szpiku! To 18 tysięcy realnych szans na uratowanie czyjegoś życia. Dzięki Wam ktoś dziś ma więcej nadziei. A czasem to właśnie nadzieja ratuje życie".

Co 27 sekund ktoś potrzebuje pomocy

Fundacja DKMS regularnie przypomina o skali zapotrzebowania na nowych dawców. W Polsce co 40 minut u kolejnej osoby rozpoznawana jest białaczka lub inny nowotwór krwi. Na świecie taka diagnoza pada średnio co 27 sekund. - Świadomość dawstwa jest w naszym kraju bardzo duża, ale wciąż niewystarczająca. Bliźniaków genetycznych dla pacjentów potrzebujących przeszczepienia nadal brakuje - opowiadał w rozmowie z tvn24.pl Michał Wasielewski, przedstawiciel Fundacji DKMS.

Co 40 minut ktoś słyszy diagnozę. "Co piąty polski pacjent nie znajduje bliźniaka genetycznego”

W bazie Fundacji DKMS zarejestrowanych jest obecnie ponad 2 miliony potencjalnych dawców, jednak wciąż nie każdy chory znajduje dopasowanie - dotyczy to około co piątej osoby. Dlatego wzrost liczby rejestracji ma bezpośrednie znaczenie dla pacjentów.

Fundacja DKMS to międzynarodowa organizacja non-profit, której celem jest znalezienie dawcy dla każdego pacjenta potrzebującego przeszczepienia szpiku. Powstała w 1991 roku z inicjatywy Petera Harfa, który zaangażował się w tworzenie rejestru dawców, gdy jego żona Mechtild zachorowała i nie znalazła zgodnego dawcy w ówczesnej, bardzo ograniczonej bazie w Niemczech.

Kto może zostać dawcą szpiku i komórek krwiotwórczych
Źródło: Fundacja DKMS

Od 2008 roku fundacja działa również w Polsce jako organizacja pożytku publicznego i ośrodek dawców szpiku. W tym czasie w krajowym rejestrze zarejestrowano ponad 2,1 miliona osób. DKMS prowadzi działania związane z rekrutacją i obsługą dawców krwiotwórczych komórek macierzystych, zajmuje się ich badaniem i opieką, a także prowadzi kampanie edukacyjne dotyczące dawstwa. Współpracuje z rejestrem Poltransplant i ośrodkami zagranicznymi, wspiera badania naukowe w dziedzinie transplantologii oraz zapewnia pacjentom i ich rodzinom wsparcie, w tym pomoc psychoonkologiczną i rehabilitacyjną. Oprócz Polski działa także w Niemczech, Indiach, RPA, USA i Wielkiej Brytanii.

Jak rodziła się polska transplantologia szpiku? "Wielu hematologów nie wierzyło w jej skuteczność"

- Jest kilka milionów kombinacji ludzkiego genotypu, dlatego bliźniaków genetycznych szukamy na całym świecie. Dzięki światowej bazie dawców korzystają z tego też polscy pacjenci (…) W tej chwili co czternasty dawca komórek macierzystych i szpiku pochodzi z Polski - mówi Michał Wasielewski.

Jak podkreśla fundacja, to dzięki takim akcjom jak ta Łatwoganga, idea dawstwa szpiku niesie się dalej, a pacjenci zyskują to, co najcenniejsze - czas i szansę na zdrowie.

Jak dołączyć do bazy dawców szpiku?

Rejestracja w bazie potencjalnych dawców szpiku rozpoczyna się od zgłoszenia do rejestru - można to zrobić podczas akcji organizowanych w różnych miejscowościach lub w dowolnym czasie, zamawiając do domu bezpłatny pakiet rejestracyjny na stronie internetowej Fundacji DKMS.

Trzy kroki do zostania dawcą szpiku
Źródło: Fundacja DKMS

Po dołączeniu do bazy dane trafiają do systemu, w którym są porównywane z profilami pacjentów poszukujących zgodnego dawcy. Jeśli pojawi się potencjalne dopasowanie, ośrodek kontaktuje się z daną osobą i rozpoczyna etap szczegółowych badań potwierdzających zgodność oraz stan zdrowia. Dopiero po ich zakończeniu podejmowana jest decyzja o pobraniu komórek macierzystych - w większości przypadków z krwi obwodowej, rzadziej z talerza kości biodrowej. Rejestracji do bazy dawców szpiku można dokonać na stronie Fundacji DKMS.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Agata Daniluk
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
