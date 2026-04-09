Zdrowie

Zdrowie obowiązkowe w szkolnym planie zajęć. Lekarze i aktywiści komentują decyzję rządu

Do zdarzenia miało dojść w szkole (zdjęcie ilustracyjne)
Nowacka: edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa, nieobowiązkowy będzie moduł dotyczący wiedzy seksualnej
Źródło: TVN24
Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa, ale komponent o zdrowiu seksualnym - nie. To zwycięstwo rozsądku nad politycznym cynizmem - komentuje "Akcja Uczniowska". Seksuolog prof. Zbigniew Izdebski cieszy się natomiast, że przedmiot będzie obowiązkowy, choć wolałby, aby jego integralną częścią było również zdrowie seksualne. Co na to lekarze?
Kluczowe fakty:
  • Od 1 września na zajęcia z edukacji zdrowotnej będą uczęszczać wszyscy uczniowie. Przedmiot obejmie m.in. tematykę zdrowego stylu życia i profilaktyki, ale moduł o zdrowiu seksualnym będzie fakultatywny.
  • Decyzja spotkała się z mieszanymi opiniami. Organizacje uczniowskie chwalą wprowadzenie edukacji zdrowotnej. Na co zwracają uwagę lekarze i eksperci?
  • Równolegle z edukacją zdrowotną wchodzą w życie przepisy poprawiające jakość żywienia w stołówkach i sklepikach szkolnych, promujące zdrowsze nawyki.
  • Więcej artykułów o tematyce związanej ze zdrowiem znajdziesz w portalu tvn24.pl. Warto również oglądać "Wywiad medyczny" Joanny Kryńskiej w TVN24+.

Wiedza o zdrowiu będzie obowiązkową pozycją w planach zajęć od września - zapowiedziała dziś rano w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 ministra edukacji Barbara Nowacka. - Przedmiot będzie składał się tak naprawdę z dwóch przedmiotów, czyli przedmiotu edukacja zdrowotna takiego, jakim jest, i nieobowiązkowego - prawdopodobnie około jednej dziesiątej całości przedmiotu - dotyczącego wiedzy o zdrowiu seksualnym - przekazała. O uczestnictwie dziecka w drugiej części mają decydować rodzice lub sami uczniowie, jeśli są pełnoletni.

- Myślę, że to bardzo dobra informacja, nie tylko dla Ministerstwa Zdrowia, ale i wszystkich Polaków. Widzimy, że w kwestii naszej edukacji zdrowotnej ciągle jest dużo do zrobienia. Efekt tych obowiązkowych lekcji na pewno zaprocentuje w przyszłości zdrowiem - komentowała podczas dzisiejszej konferencji prasowej Ministra Zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

Aktywiści: edukacja zdrowotna z wyciętym sercem

- Jako organizacje pozarządowe, które od lat walczą o realną, nowoczesną i odpowiedzialną edukację w polskich szkołach, przyjmujemy tę decyzję z ogromną satysfakcją, ulgą i poczuciem dobrze wykonanej pracy. To nasz wspólny sukces. Walczyliśmy o to długo i konsekwentnie. To zwycięstwo rozsądku nad politycznym cynizmem - komentuje Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej, członek Instytutu Praw Dziecka im. Janusza Korczaka.

HPV: groźny wirus, który nie wybiera. Jak można się chronić?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

HPV: groźny wirus, który nie wybiera. Jak można się chronić?

Anna Bielecka

Jak dodaje, rozczarowaniem jest to, że w zakresie zajęć obowiązkowych nie znajdzie się komponent zdrowia seksualnego. - To edukacja zdrowotna z wyciętym sercem. Wszyscy wiemy, dlaczego tak się stało. To kolejna czysto polityczna decyzja, podjęta po to, by za wszelką cenę uniknąć kolejnej burzy w koalicji rządzącej i kolejnego frontu konfliktu między prawicą a lewicą - ocenia Mrozek.

Seksuolog: wolałbym, żeby zdrowie seksualne było w programie

- Dużym sukcesem jest to, że edukacja zdrowotna stanie się przedmiotem obowiązkowym - ocenia prof. Zbigniew Izdebski, specjalista seksuolog. Nie jest jednak zadowolony z tego, że komponent dotyczący zdrowia seksualnego będzie do wyboru.

- Naturalnie jako osoba zajmująca się problematyką zdrowia, w tym zdrowia seksualnego, wolałbym, żeby zdrowie seksualne, fizyczne, psychiczne i wszystkie inne komponenty zdrowia, które były w programie, znalazły się jako jeden przedmiot - mówi.

Sześć powodów, przez które edukacja zdrowotna nie mogła się udać
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sześć powodów, przez które edukacja zdrowotna nie mogła się udać

Justyna Suchecka

Zdaniem prof. Izdebskiego, widać dużą determinację Barbary Nowackiej jako minister edukacji, żeby przedmiot był obowiązkowy. - Myślę, że to wymagało ze strony resortu pewnych kompromisów dotyczących emocji, które wywołuje hasło edukacja czy zdrowie seksualne – ocenia. - Osobom, które zajmują się problematyką zdrowia w ramach medycyny prewencyjnej i działań profilaktycznych, trudno jest zrozumieć, że oddzielamy to, co dotyczy zdrowia seksualnego od innych obszarów naszego zdrowia - dodaje.

Rezydent pediatrii: dzieci potrzebują tych informacji

- To bardzo dobra wiadomość i decyzja wyczekiwana od dawna - komentuje dla tvn24.pl lek. Łukasz Durajski, rezydent pediatrii. Jak ocenia, wyłączenie tematyki związanej ze zdrowiem seksualnym poza obowiązkowy plan zajęć to pewien kompromis, który najwyraźniej był konieczny, by udało się wprowadzić do szkół dużo szerszy program, jakim jest edukacja zdrowotna. - Dzieci potrzebują tych informacji, szczególnie w dobie szalejącej w internecie dezinformacji - podkreśla.

Jak dodaje lekarz, najczęstszym problemem, jaki widzi wśród małych pacjentów, jest nieświadomość związana z tematyką zdrowego żywienia i znaczeniem aktywności fizycznej. - Problemy dotyczące ruchu, zdrowej żywności, tego, co kupujemy i zjadamy, czy rozumiemy etykiety to jeden z naprawdę istotnych aspektów. Bardzo ważna jest też tematyka związana z uzależnieniem od internetu, bo social media pochłaniają dzieciaki. Nie zapominajmy też o potrzebie wypracowywania umiejętności weryfikowania informacji, szczególnie w zakresie zdrowia - wymienia Łukasz Durajski.

Gastroenterolog: ta wiadomość "zrobiła mi dzień"

- Ja się bardzo cieszę, że edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa. Uważam, że to krok o rok spóźniony, ale lepiej być spóźnionym, niż w ogóle nie dobiec. Nie ukrywam, że ta informacja "zrobiła mi dziś dzień" - komentuje w rozmowie z nami prof. Michał Brzeziński z Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Co o edukacji zdrowotnej mówią lekarze? "Moje dzieci na pewno będą uczestniczyć w tych zajęciach"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co o edukacji zdrowotnej mówią lekarze? "Moje dzieci na pewno będą uczestniczyć w tych zajęciach"

Piotr Wójcik

Dlaczego zdrowie seksualne będzie wyłączone? - To już nie jest merytoryczna, lecz wyłącznie polityczna decyzja, więc ciężko ją z perspektywy lekarskiej komentować. Mam obawę, że na tę część przedmiotu będą chodziły osoby wiedzące relatywnie dużo, których rodzice wiedzą, że warto z dziećmi o tych sprawach rozmawiać, a nie dotrą tam te, którym najbardziej byłoby to potrzebne - przyznaje Brzeziński.

Gastroenterolog przypomina przy okazji, że oprócz sprawy edukacji zdrowotnej warto zwrócić też uwagę na to, że od nowego roku szkolnego wejdą w życie również zmiany dotyczące zasad żywienia w stołówkach szkolnych i oferty sklepików. 16 lutego minister zdrowia podpisała tzw. rozporządzenie sklepikowe.

Nowe przepisy mają ograniczyć dostęp do wysoko przetworzonej żywności o niskiej wartości odżywczej i jednocześnie zachęcić placówki do promowania zdrowych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat z uwzględnieniem zasad diety planetarnej. W menu co najmniej raz w tygodniu ma się na przykład pojawić posiłek w pełni roślinny, a zupy mają być co najmniej dwa razy w tygodniu gotowane na wywarach roślinnych.

Z kolei w nowym katalogu oferty sklepików zwrócono uwagę na produkty bezglutenowe i bezlaktozowe oraz uwzględniono napoje roślinne i roślinne alternatywy produktów mlecznych wzbogacone co najmniej w wapń i witaminę B12. Obniżono zawartość cukrów dodawanych do napojów przygotowywanych na miejscu. Usunięto także kategorię "inne", która była w praktyce furtką dla sprzedaży produktów o niższej wartości odżywczej.

Koniec ery panierki. Tak w 2026 roku będą wyglądać obiady w polskich szkołach
Dowiedz się więcej:

Koniec ery panierki. Tak w 2026 roku będą wyglądać obiady w polskich szkołach

- Stołówki będą zdrowsze, a sklepiki zaczną dążyć do tego, by ich oferta była korzystniejsza dla zdrowia dzieciaków i to mnie cieszy - podkreśla prof. Michał Brzeziński.

Autorka/Autor: Piotr Wójcik

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Elżbieta Krzysztof/ Shutterstock

ZdrowieSzkołaEdukacjadzieciLekarzeBarbara NowackaMinisterstwo Edukacji Narodowej
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Samowola przy ulicy Reduta w Krakowie powstała w 2019 roku
Batalia o nielegalne przedszkole trwała latami. Przełom po "dotkliwej grzywnie"
Kraków
Sędziowie TK przed kancelarią prezydenta
Sędziowie TK pojawili się w kancelarii prezydenta
RELACJA
shutterstock_2690171729_1
RegioJet wycofuje się z Polski. Stawia zarzuty polskiemu przewoźnikowi
BIZNES
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Został postrzelony podczas próby ucieczki, zmarł w szpitalu. Nowe ustalenia
WARSZAWA
zakaz-spacerów-w-pobliżu-Bomunsan
Po ucieczce wilka z zoo, zamknięto pobliską szkołę. Szuka go 300 osób
METEO
Ambasador USA Tom Rose
"Zagrożenie, które wisiało nad nami, zniknęło". Ambasador o "zwycięstwie" USA
Wypadek na Moście Gdańskim
Uderzyli w bariery na moście. Kierowca twierdził, że zasnął
WARSZAWA
Górnik
"Wyciągniemy cię stąd". Przeżył dwa tygodnie 300 metrów pod ziemią
Świat
Włodzimierz Czarzasty
"Na tym procedurę uważam za zakończoną". Komentarze po ślubowaniu sędziów
Złotówki Pieniądze PLN
Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych
BIZNES
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
Zalało oddział chirurgii. Wszystko przez awarię kanalizacji
Poznań
Koralowce trafiły do łódzkiego Orientarium
Tysiące żywych koralowców. "Największa próba przemytu w historii"
WARSZAWA
policja - FotoDax shutterstock_2280430427
"Nowa fala oszustw". Policja ostrzega
BIZNES
Karol Nawrocki
Reakcja Pałacu Prezydenckiego. "Nadal jest jedenastu sędziów"
kroplowka reka pwa
Mieszane w domu kroplówki nie leczyły raka
Kraków
Policyjni śledczy na nowojorskiej Gilgo Beach, 5 kwietnia 2011
Ciała porzucone na plaży. Zwrot w sprawie seryjnego mordercy
Świat
Pożar wybuchł 13 lutego wczesnym popołudniem
Próbował zabić córkę i wnuka, sam zginął w pożarze
Kielce
Tanner Horner
Byłemu kurierowi grozi kara śmierci. "Kłamstwo na kłamstwie"
Świat
Donald Trump podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu
Pentagon wykluczył, sąd nie zablokował. Gigant coraz bliżej "czarnej listy"
BIZNES
Agresorka groziła mężczyźnie nożem
Przystawiła nóż do szyi i kazała jechać. 32-latka stanie przed sądem
Łódź
shutterstock_2473737423 barman przygotowuje koktajle w barze na imprezie afrobeats. Życie nocne, imprezy i barmaństwo
Pijesz okazjonalnie? Tyle drinków na raz wystarczy, by rozpocząć destrukcję wątroby
Zdrowie
Podejrzany o rozbój tymczasowo aresztowany
Uderzył w twarz i groził śmiercią. Tłumaczył: mogłem to zrobić, ale nic nie pamiętam
WARSZAWA
Kiedy zrobi się naprawdę ciepło?
Kiedy nastąpi wybuch wiosny? To pokazują modele
Arleta Unton-Pyziołek
Utrudnienia drogowe w miejscowości Rembelszczyzna
Metalowe elementy na jezdni. Autobusy na objazdach
WARSZAWA
SKM pokazała niebezpieczną sytuację na torach
Skrajnie niebezpieczny "skrót". SKM publikuje nagranie
WARSZAWA
Nowi sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyli w Sejmie ślubowanie
"Zwracam się do prezydenta". Sędziowie TK złożyli ślubowanie
Seniorzy
Od tego też zależy długie życie. Naukowcy potwierdzili
Zdrowie
imageTitle
Niefortunne nagranie. Kibice drżeli o nogę piłkarza
EUROSPORT
Przymrozek, zimno, mróz, niska temperatura
Bez czapki, szalika i rękawiczek ani rusz. Ostrzeżenia IMGW
METEO
imageTitle
Nie wytrzymała. "Weź tę rakietę i zobaczymy, jak ci pójdzie"
EUROSPORT
