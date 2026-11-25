Zdrowie Zanieczyszczenie powietrza a utrata masy kostnej. Naukowcy odkryli związek Anna Bielecka |

Ewart: problem smogu nie dotyczy tylko Polski Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

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Rozwiń Kluczowe fakty: Brudne powietrze szkodzi nie tylko płucom i sercu, ale także kościom? Naukowcy przeanalizowali stan kości ponad 1200 osób.

Której części kręgosłupa spadek gęstości kości dotyczył najbardziej?

Jak dbać o zdrowie kości? Ekspert podpowiada.

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Czy powietrze, którym oddychamy, ma wpływ na kondycję naszego kręgosłupa? To sprawdzili naukowcy z Johns Hopkins University School of Medicine w Baltimore (USA). W badaniu wzięło udział 1245 osób.

- Zanieczyszczenie powietrza może wpływać nie tylko na serce i płuca, ale także na kości - stwierdziła główna autorka publikacji, dr Sara Momtazmanesh.

Dwutlenek azotu a zdrowie kości

Dwutlenek azotu (NO2) to szkodliwy gaz o czerwonobrązowym zabarwieniu, który przyczynia się do powstawania smogu oraz kwaśnych deszczy. Jego głównymi źródłami są spaliny samochodowe oraz emisje z elektrowni.

- Wykazaliśmy, że wyższy poziom niedawnego narażenia na dwutlenek azotu wiązał się z nieco szybszym spadkiem gęstości kości kręgosłupa - poinformowała autorka publikacji, dr Sara Momtazmanes.

Utrata gęstości mineralnej kości (BMD) w kręgach może osłabić kręgosłup i zwiększyć ryzyko złamań. Złamania te często prowadzą do przewlekłego bólu, zmniejszenia wzrostu oraz powstania tzw. "wdowiego garbu" na plecach. W ciężkich przypadkach skrzywienie kręgosłupa może ograniczać przestrzeń dla narządów wewnętrznych i utrudniać oddychanie.

Naukowcy przeanalizowali badania ponad 1200 osób

Naukowcy wykorzystali sztuczną inteligencję (AI) do oceny gęstości mineralnej kości kręgów u 1245 osób (mediana wieku: 66 lat). Analizie poddano dwa badania tomografii komputerowej (TK) klatki piersiowej bez podania środka kontrastowego, wykonane u każdego z uczestników w odstępie około sześciu lat.

Uczestnicy byli częścią długofalowego badania MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis) - zakrojonego na szeroką skalę badania kohortowego dorosłych mieszkańców USA, u których na początku obserwacji nie zdiagnozowano chorób układu krążenia. Badanie to jest prowadzone od dziesięcioleci w celu analizy rozwoju chorób układu krążenia.

Poziom zanieczyszczenia powietrza (na zewnątrz budynków) w miejscu zamieszkania każdego z uczestników oszacowano na podstawie danych z monitoringu jakości powietrza, natężenia ruchu drogowego oraz informacji o lokalnym zagospodarowaniu terenu. Uczestnicy mieszkali w Nowym Jorku, Chicago, Los Angeles, Baltimore, St. Paul oraz w hrabstwie Forsyth w Karolinie Północnej.

Sztuczna inteligencja pomogła ocenić stan kości

Naukowcy wykorzystali ogólnodostępne narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które identyfikowało i obrysowywało poszczególne kręgi na obrazach z tomografii komputerowej. Pozwoliło to obliczyć gęstość kości w obrębie istoty gąbczastej – obszaru, w którym utrata masy kostnej związana z wiekiem może pojawiać się wcześniej.

- Rutynowe badania TK klatki piersiowej zawierają informacje o stanie kości, które zazwyczaj pozostają niewykorzystane. Sztuczna inteligencja pozwala na automatyczny pomiar tych parametrów i śledzenie zmian w czasie, co umożliwia badanie wpływu czynników środowiskowych na kości w dużych populacjach - powiedział starszy autor badania, dr Shadpour Demehri, profesor radiologii i nauk radiologicznych w Johns Hopkins University School of Medicine.

Większe narażenie na dwutlenek azotu, szybsza utrata masy kostnej

Osoby, które w ostatnim czasie były bardziej narażone na działanie dwutlenku azotu (NO2), wykazywały nieco szybsze tempo utraty gęstości kości w środkowym odcinku kręgosłupa.

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Istotna statystycznie różnica w utracie masy kostnej pomiędzy grupami o różnym stopniu narażenia (porównując 25. i 75. percentyl) wyniosła około 1,5 mg/cm3 w ciągu sześciu lat, co stanowi mniej niż 1 proc. typowej początkowej gęstości kości.

- Czas ekspozycji może mieć znaczenie. Najwyraźniejszy związek zaobserwowano w przypadku ekspozycji na dwutlenek azotu w roku poprzedzającym pierwsze badanie obrazowe - zaznaczył dr Momtazmanesh. Jak tłumaczył, zależność ta była mniej spójna w odniesieniu do średniego poziomu ekspozycji w ciągu całej dekady poprzedzającej analizę.

Według niego jest to zgodne z mechanizmem odnowy tkanki kostnej, która zachodzi w cyklach przebudowy trwających około siedmiu miesięcy, choć może również wynikać z mniejszej precyzji szacunków długoterminowych.

Pył PM2,5 a utrata gęstości kości

Badanie nie wykazało spójnych powiązań między drobnymi cząstkami pyłu zawieszonego (PM2,5) a utratą masy kostnej w kręgach.

Pył PM2,5 składa się z mikroskopijnych cząsteczek, które mogą wnikać głęboko do płuc i przedostawać się do krwiobiegu. Pochodzi ze spalin samochodowych, emisji przemysłowe oraz dymu z pożarów.

Dr Demehri podkreślił, że zanieczyszczeń nie da się całkowicie od siebie odizolować, dlatego badanie nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy to właśnie dwutlenek azotu odpowiada za zaobserwowany związek z utratą masy kostnej.

Potrzebne są dalsze analizy, aby ustalić, czy zależność między zanieczyszczeniem powietrza a utratą masy kostnej ma charakter tymczasowy, kumulatywny czy też utrzymuje się przez wiele lat.

Jak dbać o zdrowie kości?

- W kwestii zdrowia kości najważniejsze pozostają sprawdzone zalecenia: utrzymywanie aktywności fizycznej - w tym ćwiczeń obciążeniowych - odpowiednia podaż wapnia i witaminy D, niepalenie tytoniu, ograniczenie spożycia alkoholu oraz konsultacja z lekarzem w sprawie tego, czy warto wykonać badanie gęstości kości - podkreślił dr Demehri.

- W szerszym ujęciu, jeśli nasze ustalenia zostaną potwierdzone, będzie to oznaczać, że zdrowie kości stanowi kolejny argument przemawiający za tym, dlaczego czystsze powietrze jest tak istotne - dodał. Wyniki badań zostaną przedstawione podczas zjazdu Radiological Society of North America (RSNA) w Chicago.