Zdrowie Ratowali poszkodowanych w zamachu. Teraz zostali odznaczeni Oprac. Agnieszka Pióro |

Odznaczeni za ratowanie życia Źródło zdj. gł.: Ministerstwo Zdrowia

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- 177 osób - już sama ta liczba pokazuje, jak wielkiej mobilizacji wymagała pomoc poszkodowanym na Rynku w Krakowie - komentowała Justyna Sieklucka, prowadząca "Dzień na żywo" w TVN24.

Odznaki otrzymali pracownicy: Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II, Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ, Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera, Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza, 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ oraz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Pomoc nieśli nie tylko medycy na dyżurach

- Byłem bardzo dumny z mojego zespołu na bloku operacyjnym. W trakcie 20 minut przyjechało tutaj dwadzieścia kilka osób, które pozwoliło nam na natychmiastowe uruchomienie sal operacyjnych. Tego dnia wszyscy zdaliśmy egzamin z człowieczeństwa, empatii, że jesteśmy nie tylko ochroną zdrowia, ale pewną służbą - mówił w relacji TVN24 dr n. med. Rafał Depukat, p.o. kierownika Centralnego Bloku Operacyjnego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

W sytuacji ogromnego zagrożenia i presji wykazali się profesjonalizmem, odwagą i gotowością do niesienia pomocy. Dziękujemy wszystkim, którzy 7 listopada ruszyli na pomoc poszkodowanym. Za odpowiedzialność i opanowanie w najtrudniejszych chwilach.



177 osób, które 7 listopada… pic.twitter.com/ralHVLYYP1 — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) November 26, 2026 Rozwiń

- Wyjątkowa sytuacja stworzyła też wyjątkowe emocje, ale umiemy panować nad tymi emocjami - komentował na antenie TVN24 Paweł Kramarz, pielęgniarz z Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

- Była bardzo duża mobilizacja personelu medycznego. Praktycznie każdy, kto był w pobliżu, był w stanie, albo przyjeżdżał do szpitala, albo zgłaszał gotowość do przyjazdu - mówił anestezjolog Łukasz Nowak ze szpitala wojskowego.

Odznaki honorowe wręczała ministra zdrowia

Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, dziękując odznaczonym, podkreśliła, że nie bacząc na okoliczności, stawili się do pracy w dniu zamachu i po nim. Jak powiedziała, praca w ochronie zdrowia to praca 24 godziny na dobę i całodobowe myślenie o pacjentach. Zwróciła też uwagę, że pracownicy ochrony zdrowia nie są w stanie zaplanować wszystkiego i reagują na bieżące potrzeby. - Myślę, że ta solidarność, to, co wybrzmiało w Krakowie, jest dzisiaj dla nas wszystkich przykładem, ale też testem tego, że ochrona zdrowia potrafi się zmobilizować w najważniejszych momentach, kiedy potrzebują nas nasi pacjenci - powiedziała Sobierańska-Grenda podczas uroczystości w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Szefowa resortu podziękowała również wszystkim innym zaangażowanym w akcję związaną z zamachem, o których - jak mówiła - być może zapomniano przy wręczaniu odznaczeń. Podziękowała też wojewodzie małopolskiemu i marszałkowi Małopolski za współpracę ponad podziałami w tamtym trudnym czasie.

Mobilizacja krwiodawców

Na briefingu prasowym po uroczystości ministra podkreśliła, że odznaczenia są wyrazem podziękowania od wszystkich Polaków. Szczególną uwagę zwróciła na dawców krwi, którzy odpowiedzieli na apele i przekazali "dar serca". Dawcom podziękowali również odznaczeni pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. - Bohaterami nie jesteśmy my. Bohaterami są dawcy, którzy przyszli i oddali bezcenny dar życia - podkreśliła w rozmowie z dziennikarzami pracownica RCKiK Anna Walczowska. Jak zaznaczyła, pracownicy RCKiK interesowali się sprawą i byli dyspozycyjni.

Główny dyspozytor medyczny Dominik Wilk wspominał, że w pierwszych minutach dyspozytorzy skupili się na uzyskaniu jak najwięcej informacji od osób zgłaszających, będących na miejscu strzelaniny. - Niesamowity ukłon dla zespołu dyspozytorów przyjmujących zgłoszenia, ponieważ musieli opanować ten chaos i tę panikę, która była na miejscu zdarzenia - i nie ma się co absolutnie dziwić, że ta reakcja wówczas taka była - mówił.

Pytany, czy zdarzenie odcisnęło piętno na psychice pracowników, podkreślił, że dyspozytorzy są szkoleni do pracy w stresie i adrenalina powinna działać na nich motywująco.

Pięcioro pacjentów nadal w szpitalach

18 listopada grupę krakowskich lekarzy i ratowników medycznych odznaczył prezydent Krakowa. Wówczas za pomoc, którą nieśli ofiarom zamachu 7 listopada, medalami Honoris Gratia zostało wyróżnionych 36 medyków. Wśród nich - prof. Michał Pędziwiatr i dr Mateusz Wierdak, chirurdzy, którzy przypadkowo byli w rejonie zamachu i wspólnie z policją i z przechodniami udzielali pierwszej pomocy rannym policjantom oraz koordynowali działania medyczne.

7 listopada 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych ludzi. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sprawca ataku, który zmarł dwa dni później w szpitalu. W dniu zamachu w Ostrowcu Świętokrzyskim, w mieszkaniu rodziny napastnika, policjanci znaleźli ciała jego rodziców i siostry. Śledztwo w tych sprawach prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej. W pięciu małopolskich szpitalach hospitalizowanych nadal jest pięcioro pacjentów.