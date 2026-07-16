Zdrowie Duże zmiany w sprzedaży alkoholu. Sejm będzie rozpatrywał dwa projekty Oprac. Piotr Wójcik |

Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Projekt przygotowany przez Lewicę wpłynął do Sejmu 23 września 2025 roku. Tego samego dnia wpłynął do Sejmu projekt Polski 2050. Pierwsze czytanie obu projektów odbyło się 23 stycznia, oba zostały skierowane do komisji zdrowia, a następnie pracę nad nimi kontynuowała podkomisja nadzwyczajna. W środę komisja zdrowia przyjęła uchwałę o ich wspólnym rozpatrywaniu, czego konsekwencją będzie jedno wspólne sprawozdanie z prac komisji i podkomisji.

Lewica chce zakazać reklamy alkoholu i nocnej sprzedaży w całej Polsce

Projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przygotowany przez Lewicę przewiduje m.in. całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. Wprowadza zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw, w zakładach leczniczych oraz w godzinach nocnych na terenie całego kraju, czyli od godz. 22 do 6.

- Jak prowadzić nowoczesną politykę, nowoczesne kampanie medialne, kiedy jednocześnie można kupić alkohol na stacji benzynowej 24 godziny na dobę i jest on sprzedawany, jak wiemy, w bardzo dużej ilości rano, kiedy te małpki są kupowane i stanowią zagrożenie dla kierowcy? - tłumaczył we wrześniu ubiegłego roku senator Wojciech Konieczny z Lewicy podczas prezentacji najważniejszych założeń projektu.

Kolejne rozwiązania zakładają wprowadzenie obowiązku weryfikacji wieku przy zakupie alkoholu i zakaz sprzedaży alkoholu poniżej sumy podatku akcyzowego i VAT. Projekt zakłada sprzedaż internetową alkoholu wyłącznie z odbiorem osobistym po okazaniu dokumentu tożsamości.

Według propozycji Lewicy, środki z opłat dotyczących pozwoleń na detaliczną sprzedaż alkoholu w gminach będą mogły być przeznaczane również na udział personelu medycznego w procedurach związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej. Z kolei Narodowy Fundusz Zdrowia otrzyma obowiązek corocznego przekazywania 22 mln zł na Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów, co ma zapewnić stabilne wsparcie dla działań sportowych i profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Projekt Polski 2050: koniec reklam alkoholu i nowe ograniczenia w sprzedaży

Projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o radiofonii i telewizji przygotowany przez Polskę 2050 zakłada wprowadzenie bezwzględnego zakazu publicznej reklamy napojów alkoholowych i bezalkoholowych. Rozszerza też uprawnienia dla gmin do wprowadzania godzinowego zakazu sprzedaży alkoholu.

W obecnym stanie prawnym reklamowane może być tylko piwo, w godzinach od 20 do 6. Przekaz nie może być kierowany do małoletnich ani ich przedstawiać. Nie można też m.in. łączyć picia z prowadzeniem pojazdów lub sprawnością fizyczną czy sugerować właściwości leczniczych, stymulujących albo uspokajających. Eksperci podkreślają, że dopuszczenie możliwości reklamowania niektórych napojów alkoholowych niesie negatywne skutki zwłaszcza dla młodzieży.

- Jest wiele badań, które wskazują, że młodzi, którzy są narażeni na ekspozycję na reklamę napojów alkoholowych, o wiele częściej i wcześniej podejmują inicjację alkoholową - mówiła w debacie "Jak piją Polacy?" w TVN24+ dr Bogusława Bukowska, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Tymczasem z raportu opracowanego przez Instytut Człowieka Świadomego wynika, że ponad trzy czwarte respondentów spotkało się z reklamami piwa, kiedy byli niepełnoletni. Niemal jedna trzecia badanych uważa, że takie reklamy mają znaczenie w zwiększaniu spożycia alkoholu w Polsce, a co piąty z respondentów jest zdania, że mimo obowiązujących ograniczeń i tak zachęcają młodzież do picia piwa.

Propozycja Polski 2050 przewiduje też podniesienie opłat za uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w handlu detalicznym. Kolejne rozwiązanie to wprowadzenie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych, w których ilość nominalna napoju alkoholowego nie przekracza 300 ml, w opakowaniach innych niż ze szkła lub metalu.

Zakazane byłoby wprowadzanie do obrotu, sprzedaży i podawania produktów spożywczych, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego. Obowiązkowe byłoby umieszczanie na opakowaniach oznaczeń graficznych informujących o wpływie alkoholu. Projekt Polski 2050 wprowadza też zakaz cenowych promocji alkoholowych tzw. 12+12 i dodatkowe sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ustawy.

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