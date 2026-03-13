Zajrzeć w głąb ludzkiego ciała. Najdokładniejszy atlas narządów w historii

Najnowocześniejszy robot chirurgiczny świata rozpoczął pracę w Szczecinie

Atlas Narządów Ludzkich (The Human Organ Atlas, HOA) został stworzony z wykorzystaniem zaawansowanej metody obrazowania synchrotronowego. Dzięki temu gromadzi jedne z najdokładniejszych obrazów 3D ludzkich narządów, jakie kiedykolwiek stworzono. Umożliwia naukowcom, lekarzom, nauczycielom, studentom i szerszej publiczności interaktywne "podróże" po narządach takich jak mózg, serce, płuca, nerki i wątroba, zapewniając nowy sposób zrozumienia anatomii człowieka i chorób.

Otwarte narzędzie dla badaczy z całego świata

Międzynarodowy zespół naukowców i klinicystów ogłosił w czasopiśmie "Science Advances" uruchomienie otwartego portalu 3D, który umożliwia użytkownikom badanie nienaruszonych ludzkich narządów z niespotykaną dotąd szczegółowością - od całego narządu po pojedyncze komórki.

Atlas jest dostępny w znacznie rozszerzonej wersji i można uzyskać do niego dostęp za pośrednictwem standardowej przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania specjalistycznego oprogramowania, pod adresem: https://human-organ-atlas.esrf.eu

Współpraca międzynarodowego konsorcjum naukowego

Human Organ Atlas jest efektem ponad pięcioletniej współpracy wielu badaczy, inżynierów, klinicystów i specjalistów ds. infrastruktury, zjednoczonych w ramach Human Organ Atlas Hub, konsorcjum zrzeszającego dziewięć instytutów z Europy i Stanów Zjednoczonych.

- Od początku chcieliśmy, aby te dane były dostępne dla wszystkich i aby zbudować otwartą, wspólną infrastrukturę naukową na skalę globalną - podkreślił Paul Tafforeau, naukowiec z ESRF i pionier techniki obrazowania wykorzystanej do stworzenia Human Organ Atlas. - To źródło wiedzy dla naukowców, lekarzy, edukatorów, ale także dla każdego, kto interesuje się budową ludzkiego ciała.

Przełomowa technika obrazowania

Atlas wykorzystuje zaawansowaną metodę obrazowania, zwaną Hierarchiczną Tomografią Kontrastowo-Fazową (HiP-CT), opracowaną w Europejskim Synchrotronie (ESRF) w Grenoble we Francji przez międzynarodowy zespół kierowany przez University College London (UCL) w Wielkiej Brytanii. HiP-CT wykorzystuje źródło światła ESRF Extremely Brilliant Source - nową generację synchrotronu - które jest do 100 miliardów razy jaśniejsze niż konwencjonalne tomografy komputerowe w szpitalach. Pozwala to naukowcom na nieniszczące skanowanie całych, nienaruszonych narządów ludzkich, a następnie powiększanie obrazu do rozdzielczości bliskiej komórce (do mniej niż jednego mikrona, czyli 50 razy mniej niż grubość ludzkiego włosa).

Most między radiologią a histologią

Technika ta wypełnia istniejącą w medycynie lukę pomiędzy radiologią a histologią i stanowi znaczący postęp w obrazowaniu biomedycznym.

- Aby stworzyć Atlas Narządów Ludzkich, zgromadziliśmy naukowców i lekarzy z dziewięciu instytutów na całym świecie. Ta grupa stale się rozrasta, pomagając w zdobywaniu nowej wiedzy na temat chorób, od choroby zwyrodnieniowej stawów po choroby serca, i zmieniając sposób, w jaki poznajemy ludzkie ciało - wskazał Peter Lee, profesor na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UCL, główny badacz projektu HOA beamtime.

Najdokładniejsze dane 3D o ludzkich narządach

Według zespołu, jest to obecnie zbiór danych 3D o najwyższej rozdzielczości spośród publicznie dostępnych, zawierający nienaruszone narządy ludzkie. Zapewnia dostęp do obrazów 56 organów, 307 pełnych zbiorów danych 3D od 25 dawców. Można oglądać 11 rodzajów narządów, w tym mózg, serce, płuca, nerki, wątrobę, jelito grube, śledzionę, łożysko, macicę, prostatę i jądra.

Możliwe jest skanowanie wieloskalowe, od obrazów całych narządów do rozdzielczości bliskiej komórce (standardowo do 2 mikrometrów, a w przypadku niektórych narządów nawet do 0,65 mikrometra).

Sztuczna inteligencja i edukacja

Portal został zaprojektowany tak, aby wykraczał daleko poza specjalistyczne laboratoria badawcze. Każdy zbiór danych może osiągnąć rozmiar setek gigabajtów, a nawet ponad terabajta. Największy (mózg) osiąga 14 TB. Aby dane były dostępne na całym świecie, portal oferuje interaktywną wizualizację opartą na przeglądarce (bez konieczności stosowania specjalnego oprogramowania), możliwość pobierania zbiorów danych w różnych rozdzielczościach, samouczki i narzędzia programowe do analizy. Regularne dodawane są nowe dane.

Oprócz rozwoju badań anatomicznych i biomedycznych, Atlas ma stać się ważnym źródłem dla sztucznej inteligencji. Duże, wysokiej jakości zbiory danych 3D są rzadkością, co ogranicza rozwój zaawansowanych medycznych systemów sztucznej inteligencji. Atlas narządów człowieka zapewnia uporządkowany, hierarchiczny zbiór danych, idealnie nadający się do trenowania modeli uczenia maszynowego w zakresie segmentacji, wykrywania chorób i analizy w superrozdzielczości. Jednocześnie oferuje nowe, potężne możliwości dla edukacji medycznej i publicznego zaangażowania w naukę.

Zespół planuje rozszerzyć kolekcję w nadchodzących latach, dodając więcej narządów, próbek i nowych narzędzi, jednocześnie budując otwartą społeczność wokół danych.

Opracowała Anna Bielecka/pwojc