Zdrowie Zadłużony szpital i organizacyjny chaos? Dyrekcja mówi o trudnościach, ale dementuje doniesienia Oprac. Piotr Wójcik

Waldemar Malinowski (OZPSP): szpitale powiatowe stały się nieprzewidywalnym partnerem dla dostawców

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", pod koniec kwietnia IPiN zmienił zewnętrznego operatora laboratorium. Umowa z poprzednią firmą, obsługującą laboratorium przez trzy lata, wygasła z końcem marca. Przetarg rozstrzygnięto jeszcze przed końcem trwania umowy, ale procedura, z uwagi na złożone przez jednego z oferentów odwołanie i wynikającą z niego konieczność rozpisania nowego przetargu, przedłużyła się do 23 kwietnia.

Personel: zmiany są chaotyczne

Jak podaje gazeta, o zmianie operatora personel został poinformowany tuż przed weekendem majowym, pod koniec pracy. Już w maju, przez kilkanaście dni, z uwagi na reorganizację pracowni, próbki krwi i moczu wożono do oddalonego o kilkanaście kilometrów Szpitala Wolskiego.

Personel twierdzi, że zmiany wdrożono chaotycznie. Szkolenia odbyły się tuż przed uruchomieniem nowych procedur, przestał też działać elektroniczny system badań. Kierownicy klinik ostrzegali dyrekcję, że wydłużony czas oczekiwania na wyniki i problemy z transportem próbek mogą zagrażać życiu pacjentów. Dziennik opisuje przypadki problemów z zamawianiem krwi dla ciężko chorych pacjentów. Jeden z lekarzy, z którymi rozmawiała gazeta twierdził, że pacjentka zmarła po opóźnieniach związanych z procedurami transfuzji krwi.

O komentarz w sprawie poprosiliśmy dyrekcję szpitala. Jak podkreśla w rozmowie z tvn24.pl Sylwia Szepelawa, dyrektor IPiN, z całą pewnością można wykluczyć to, by śmierć pacjentki miała jakikolwiek związek z zamówieniem krwi.

- Mamy to potwierdzone na sto procent, również u zewnętrznych biegłych, którzy sprawdzili ten przypadek. Zdecydowanie to wykluczamy - mówi dyrektor.

Szefowa instytutu przyznaje, że reorganizacja po zmianie operatora laboratorium była trudna, ale jednocześnie zapewnia, że bezpieczeństwo pacjentów nie było w tym procesie zagrożone. - Każda taka zmiana wiąże się z okresem dostosowawczym. Jedna firma musi swój sprzęt wyprowadzić, a druga musi wprowadzić swój. Trzeba też do nowego dostawcy dostosować system informatyczny. Z całą pewnością jednak mogę dziś powiedzieć, że ta zmiana nie miała negatywnego wpływu na bezpieczeństwo pacjentów - mówi Sylwia Szepelawa.

Jak przyznaje, rzeczywiście, przez kilkanaście dni w maju wszystkie pobierane od pacjentów próbki były przewożone do Szpitala Wolskiego. Taki transport od momentu pobrania do dostarczenia do laboratorium miał trwać maksymalnie do około godziny. Teraz wszystkie próbki pobrane do godziny 15. trafiają już do laboratorium działającym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.

- Aby ułatwić pracę personelowi poprosiliśmy o zmianę, polegającą na zastąpieniu Szpitala Wolskiego szpitalem przy ulicy Madalińskiego, położonym bliżej. Szacuje się, że pozwoli to skrócić czas dostarczenia próbek do badań pobieranych po godzinie 15. do około 15-20 minut. Pamiętajmy też, że taki transport odbywa się pojazdem uprzywilejowanym, na sygnale. Błędne jest więc wyobrażenie o próbkach przewożonych pojazdem, który utknął w miejskim korku - dodaje dyrektor.

Jak podkreśla Sylwia Szepelawa, Instytut od kilku lat jest w dużym kryzysie finansowym, przez co personel jest obciążony psychicznie i na wszelkie zmiany reaguje nierzadko bardzo emocjonalnie. Tymczasem przeprowadzona w oparciu o kilka tysięcy rekordów analiza czasów dostarczania próbek wykazała, że w żadnym z przypadków czas nie był krytyczny dla zdrowia pacjentów.

- Będzie na pewno więcej szkoleń. Jesteśmy po spotkaniu z pracownikami, na którym wyjaśnialiśmy sobie wszystkie kwestie związane z całą sytuacją. Staramy się reagować tak, by przez zmiany przejść w sposób spokojny. Zależy nam na zdrowiu emocjonalnym personelu, ale przede wszystkim na bezpieczeństwie pacjentów - podkreśla dyrektor.

Zobowiązania, parabanki i plan naprawczy

Problemy organizacyjne w Instytucie Psychiatrii i Neurologii narastały jednak od lat - wraz z rosnącym zadłużeniem szpitala. Opiewa ono już na około 220 milionów złotych. Finansom lecznicy przyjrzała się Najwyższa Izba Kontroli.

Z ustaleń NIK (dotyczących lat 2021-2024) wynika, że już pod koniec czerwca 2024 r. Instytut miał zobowiązania pożyczkowe na kwotę przekraczającą 112 mln zł oraz zobowiązania wymagalne wobec innych podmiotów w kwocie przekraczającej 18 mln zł. Jako działanie niegospodarne NIK uznała wydłużenie okresu kredytowania, a następnie zamianę kredytu bankowego na pożyczkę w instytucji pozabankowej, ponieważ podwyższyło to marżę, a w konsekwencji koszty. W efekcie zaciągnięcia kolejnej pożyczki w parabanku, Instytut utracił kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, co spowodowało zwiększenie kosztów finansowych i w ocenie NIK również było działaniem niegospodarnym.

Sytuację finansową miała uzdrowić zmiana dyrekcji. Do zarządzania lecznicą we wrześniu 2024 roku został powołany Piotr Nowicki, ekspert zarządzania w ochronie zdrowia, specjalizujący się w restrukturyzacji szpitali. Właśnie taki proces zainicjował podczas kierowania tą lecznicą, z którego jednak zrezygnował z końcem marca tego roku (spekuluje się, że ma zostać wiceministrem zdrowia odpowiedzialnym za nadzorowanie procesów konsolidacyjnych w szpitalach). Od 1 kwietnia IPiN jest zarządzany przez Sylwię Szepelawę, dotychczasową zastępczynię dyrektora do spraw administracyjno-technicznych. Wcześniej, między styczniem a kwietniem, wypowiedzenia złożyło 15 psychiatrów.

W połowie maja, w rozmowie z Menedżerem Zdrowia Sylwia Szepelawa pozytywnie oceniła zainicjowany przez jej poprzednika kierunek zmian. Jak wyliczyła dyrektor IPiN, strata netto szpitala w 2023 r. wynosiła prawie 28 mln zł, w 2024 r. - 24 mln zł, a w 2025 r. - 19 mln zł. Jak oceniła, po raz pierwszy raz od lat obserwowana jest sytuacja trendu jednorodnie malejącego. Zainicjowany przez Piotra Nowickiego plan restrukturyzacyjny zakłada zejście do około 3,5 mln zł straty w 2028 r.

Czym jest Instytut Psychiatrii i Neurologii?

Instytut Psychiatrii i Neurologii został utworzony w 1951 roku. Do jego podstawowej działalności należy m.in. prowadzenie i wdrażanie badań naukowych i prac rozwojowych oraz prowadzenie działalności leczniczej lub profilaktycznej w zakresie zaburzeń zdrowia psychicznego, chorób układu nerwowego, chorób genetycznych, uzależnień behawioralnych i od substancji psychoaktywnych oraz udział w kształtowaniu polityki zdrowotnej państwa. Nadzór nad instytutem sprawuje minister zdrowia.

Redagowała Agnieszka Pióro