Zdrowie

Za poród 4 900 złotych, za usunięcie polipa - 6 tysięcy. Będzie nowa wycena?

Pięć kolejnych zamkniętych porodówek i jeden pokój narodzin - dotychczasowy bilans działań Ministerstwa Zdrowia w opiece okołoporodowej w 2026 roku budzi wiele emocji. Ostatnio o problemie dyskutowali dyrektorzy szpitali powiatowych. - Jest szansa, że od lipca procedury położnicze będą miały nową wycenę - zadeklarowali przedstawiciele resortu zdrowia.
Kluczowe fakty:
  • W Polsce w ostatnich latach zamknięto ponad 100 oddziałów położniczych, a w 132 z 380 powiatów nie ma obecnie żadnej porodówki.
  • Średni koszt porodu wynosi około 17,4 tysiąca złotych, podczas gdy refundacja NFZ to około 6,6 tysiąca złotych, co generuje wielomilionowe straty dla szpitali.
  • Dyrektorzy szpitali wskazują, że proponowane ryczałty na izby porodowe również nie pokrywają wszystkich kosztów związanych z ich funkcjonowaniem.
  • Według Ministerstwa Zdrowia 92 procent kobiet w wieku rozrodczym ma dostęp do oddziału porodowego w czasie krótszym niż pół godziny jazdy samochodem.
  • Resort zapewnia, że trwają prace między innymi nad nową taryfikacją świadczeń położniczych.

Porodówki masowo znikające z mapy Polski - to temat często podejmowany publicznie w ostatnich miesiącach. Z mapy Polski wciąż znikają kolejne oddziały położnicze - przez ostatnie 15 lat ponad 100, bo dzieci rodzi się coraz mniej - relacjonowały w marcu m.in. Fakty TVN. Już w 132 spośród 380 powiatów nie ma ani jednego oddziału położniczego. Porodówki stają się "niedochodowe", bo wyceny NFZ nie pokrywają kosztów porodów - sygnalizują dyrektorzy szpitali.

Jesteśmy jedną porodówkę od białej plamy wielkości Cypru. Gdzie?
Dowiedz się więcej:

W tym roku zamknięto już 5 porodówek, a eksperci ostrzegają przed brakiem dostępu do opieki okołoporodowej w niektórych regionach, jak Podkarpacie.

Rentowność porodówek

"Dlaczego porodówki znikają? Bo są drogie. Można powiedzieć: im mniej dzieci, tym droższe. Obecnie kryterium "rentowności" porodówek, czyli poziom, przy którym nie mnożą długów i wychodzą na zero, to około 400 porodów rocznie" - wyjaśniały autorki reportażu "Macie porodówkę? "Broń Boże!" w TVN24+.

O opinię poprosiły m.in. dr hab. Monikę Raulinajtys-Grzybek, kierowniczkę Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH i think tanku #SGH dla ochrony zdrowia. - W oddziałach położniczych ponoszone są wysokie koszty stałe, co oznacza, że pusta porodówka generuje bardzo duże straty - tłumaczyła ekspertka. - Z punktu widzenia sytuacji finansowej szpitali powiatowych niestety często są to oddziały, które generują największe straty, po pięć, sześć milionów rocznie. Bywa, że to więcej niż strata całego szpitala. Patrząc czysto finansowo, byłyby pierwsze w kolejce do zamknięcia. A nie mówię tu o porodówkach całkiem pustych, tylko takich, gdzie kilka razy w tygodniu ktoś jednak rodzi.

Rodzi się tam jedno dziecko na dobę. Szpital podjął decyzję
Dowiedz się więcej:

Łódź

"To się nie może spiąć"

Podczas 24-godzinnego dyżuru potrzebne są co najmniej dwie położne i lekarz. - Przy założeniu kosztów na poziomie odpowiednio sto i dwieście złotych brutto za godzinę, to prawie 10 tysięcy złotych za dobę. Za samą kadrę stojącą w gotowości. A gdzie koszty murów? Personel neonatologiczny? Asysta drugiego lekarza w przypadku nagłego cięcia? Droższe weekendy? To się nie może spiąć - zauważyła we wspomnianym artykule ekspertka.

Niedawno, podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Opieki Okołoporodowej, swoje wyliczenia przedstawili dyrektorzy szpitali. Jak wskazali średni koszt porodu drogami natury, przy 46 proc. porodów ze znieczuleniem, wyniósł 17,4 tys. zł.

Sosnowiec, Chrzanów, "Żelazna". Kiedy innym spada, tam rośnie. Jak to możliwe?
Dowiedz się więcej:

- Tymczasem średnia refundacja - ok. 6,6 tys. zł. Przy 818 porodach rocznie nasz oddział przynosi ponad 8 mln strat - wyliczył Robert Chowański, kierownik oddziału ginekologii i położnictwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. Inne szpitale mają podobny problem: placówka w Mławie zanotowała stratę ponad 8 mln zł rocznie przy 3818 porodach, Szpital Powiatowy w Sochaczewie poniósł koszt w wysokości 16 371 zł, a mógł liczyć na refundację rzędu 3588-5382 zł.

Zdaniem lekarzy kierujących takimi oddziałami konieczne jest zwiększenie wyceny porodów.

- Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za poród 4 900 zł, podczas gdy za usunięcie polipa endometrialnego prawie 6 tys. zł. Zamiast dyskutować o zwiększeniu wycen, mówi się tylko o tym, ile porodów trzeba przyjąć, aby wyjść na plus. Zróbmy wszystko, żeby pomóc tym oddziałom, które się utrzymały - apelował Leszek Janeczek, kierujący oddziałem ginekologiczno-położniczym w Krasnymstawie. 

"Jesteśmy w trakcie opracowywania nowych wycen"

Próbując odpowiedzieć na potrzeby kobiet, Ministerstwo Zdrowia zaproponowało nowe rozwiązanie: w miejsce likwidowanych porodówek miałyby powstawać izby porodowe prowadzone przez położne, gotowe zabezpieczyć poród w sytuacjach nagłych, nieplanowanych przez całą dobę. Jak ustaliły "Fakty", żaden szpital nie zdecydował się jeszcze na taki krok.

Izby na SOR-ach zamiast porodówek. Szpitale się boją
Dowiedz się więcej:

Dlaczego? Bo takie rozwiązanie również jest mało opłacalne, jak wskazują dyrektorzy szpitali. 

- Ryczałt wynosi ok. 263 tys. miesięcznie. Robiliśmy tego analizę. Ok. 150 tys. zł kosztuje karetka, która stoi i czeka tylko na wyjazd. Około 100 tys. kosztują położne. Koszt pracy jednej położnej wynosi ok. 20 tys. miesięcznie. Łącznie pokrywa to już prawie całość ryczałtu. A do tego doliczyć należałoby jeszcze utrzymanie poradni ginekologicznej otwartej codziennie do godz. 18, co wymaga dodatkowego zatrudnienia lekarzy. Ryczałt, który zaproponował Narodowy Fundusz Zdrowia, nie pokryje kosztów utrzymywania w gotowości takiego miejsca - ocenił dr n. med. Marek Kiełczewski, prezes zarządu Kutnowskiego Szpitala Samorządowego podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu.

Prof. Ewa Wender-Ożegowska, konsultantka krajowa w dziedzinie położnictwa i ginekologii, kontrowała, że rozliczanie ryczałtowe jest korzystną opcją. - W tej chwili jesteśmy w trakcie opracowywania nowych wycen procedur położniczych i jest szansa, że od lipca br. także będą miały nową wycenę - poinformowała. 

Zapewniła też, że z analizy Ministerstwa Zdrowia wynika, że mimo likwidacji oddziałów 92 proc. kobiet w wieku rozrodczym ma oddział porodowy w zasięgu mniejszym niż pół godziny jazdy samochodem. Przyznała jednak, że zbyt duża odległość występuje jedynie w województwie podkarpackim. Jednak z raportu konsultanta wojewódzkiego nie wynika, by jakikolwiek poród incydentalny w tym lub w zeszłym roku odbył się tam poza szpitalem.

Dodała, że wspólnie z AOTMiT pracuje też nad przekodowaniem części procedur związanych z wczesną ciążą, jak np. ciąża pozamaciczna, do oddziałów ginekologicznych, dlatego że szpitale bez położnictwa nie mogą ich obecnie rozliczać.

Od lutego bez porodówki w Wadowicach. "Decyzja jest bardzo trudna"
Dowiedz się więcej:

- AOTMiT prowadzi prace związane z taryfikacją świadczeń położniczych w zakresie porodów i patologii ciąży. Zakończenie ich zostało zaplanowane w pierwszym półroczu bieżącego roku - potwierdził również obecny na posiedzeniu zespołu Tomasz Kuleta, naczelnik wydziału świadczeń gwarantowanych w Departamencie Lecznictwa MZ. 

Czytaj także:
Jarosław Kaczyński, Mariusz Kamiński, Donald Tusk
Tusk do Kaczyńskiego: czy pan wiedział, że pański zastępca bierze pieniądze od Zondacrypto?
Polska
Pilne
Tyle zapłacimy za paliwo w weekend. Są nowe ceny
BIZNES
Przemysław Kral, prezes Zondacrypto
Afera Zondacrypto. Gdzie jest klucz?
Michał Fuja
imageTitle
Zachwycili na igrzyskach. Więcej już nie zachwycą
EUROSPORT
Zatrzymani cudzoziemcy w województwie śląskim
Sprawdzili 100 cudzoziemców w jednej firmie. 89 ma kłopoty
Katowice
Wypadek w Łomiankach
Nie powinien wsiadać za kierownicę. "Ustawodawca wyczerpał wszystkie możliwości"
Klaudia Kamieniarz
Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Przemysław Czarnek w Sejmie
Kaczyński i Błaszczak nie zagłosowali. "Zostawili cały swój klub na spalonym"
Polska
"Jesteśmy stąd". TVN24 rusza w urodzinową trasę
"Jesteśmy stąd". TVN24 rusza w urodzinową trasę
25 lat TVN24
Zmiany w kierownictwie PiS
"Gdyby nas wyrzucono z PiS". Sprawa Morawieckiego na ostrzu noża
Marcin Złotkowski
Kryptowaluty
Sejm zdecydował o wecie prezydenta do ustawy o kryptoaktywach
BIZNES
imageTitle
NBA złamała swoje zasady. "Nadzwyczajne okoliczności"
EUROSPORT
David Anthony Burke aka d4vd
Ciało zaginionej nastolatki w samochodzie. Znany piosenkarz zatrzymany
Kultura i styl
Woda powodziowa zarwała most na rzece Boardman w amerykańskim stanie Michigan
Zerwany most, zdmuchnięta stodoła i brak perspektyw na poprawę pogody
METEO
Prezydent USA Donald Trump
Trump znów krytykuje papieża. CNN: wprowadza w błąd
Donald Tusk w Sejmie
Tusk: to mrozi krew w żyłach
Polska
claude sonnet ai shutterstock_2737162957
"Sytuacja jest na tyle poważna, że ​​ludzie powinni się martwić". Nowy model AI budzi obawy
BIZNES
"Sposobów było kilka" - mówi prokurator (zdjęcie ilustracyjne)
Byli żołnierze oskarżeni o kradzież paliwa
Poznań
Wypadek w miejscowości Krzyżanowice
39-latka nie przeżyła zderzenia z ciężarówką
WARSZAWA
Tory kolejowe (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelny wypadek na torach. Nie kursują pociągi
Olsztyn
Monster truck w centrum Warszawy
Nietypowe auto w centrum Warszawy. Po policyjnej kontroli odjechało na lawecie
WARSZAWA
imageTitle
Portugalskie media nie zostawiają suchej nitki na reprezentancie Polski
EUROSPORT
alkohol sklep shutterstock_2433370105
Kolejne badania pokazują, że Polacy coraz rzadziej kupują te produkty
BIZNES
Krzysztof Szczucki
"Nie ma mowy o tym". Szczucki odpowiada na wpis Bochenka
Polska
imageTitle
W Paryżu bez zmian. Kolejny rok i znów większe nagrody
EUROSPORT
Wypadek w miejscowości Zbyszyno
Bus w rowie, sześć kobiet w szpitalu
WARSZAWA
Mężczyzna poszukiwany listem gończym został zatrzymany
Był poszukiwany. Policjanci zatrzymali go w pracy
WARSZAWA
Skutki ataku na rosyjski port w Tuapse na zdjęciu satelitarnym NASA Worldview
Skutki tego ataku widać na zdjęciach satelitarnych
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Rekordowe wzrosty na nowojorskiej giełdzie. Reakcja na zwrot w konflikcie na Bliskim Wschodzie
BIZNES
Po dziewięciu dniach poszukiwań koreańskie służby złapały wilka, który uciekł z zoo
Szukali go dziewięć dni. Wilk Neukgu złapany
METEO
Paliwa
Ceny paliw. Tyle dziś kosztują
BIZNES
