Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Za dużo ekranów w dzieciństwie trwale zmienia rozwój mózgu. Są dowody naukowe

shutterstock_2626129105_1
Dr Dębski: dziecko uczy się przez naśladowanie osób dorosłych (materiał archiwalny)
Źródło: TVN24
Dzieci, które w pierwszych dwóch latach życia spędzają zbyt dużo czasu przed ekranami, wykazują trwałe zmiany w strukturze i funkcjonowaniu mózgu - odkryli naukowcy z Singapuru i Kanady. Ustalili też, że takie zmiany mogą wpływać na zdolności poznawcze i zdrowie psychiczne w późniejszym wieku. Chodzi między innymi o silniejsze objawy lękowe.
Kluczowe fakty:
  • Naukowcy przeanalizowali dane zbierane przez ponad dekadę wśród 168 dzieci, uczestniczących w badaniu o akronimie GUSTO. Dlaczego skupili się na najmłodszej grupie wiekowej?
  • Okazało się, że nawet roczne dzieci objęte badaniem spędzały ponad jedną godzinę przed ekranami. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, by dzieci do drugiego roku życia były chronione przed takimi urządzeniami.
  • - Te badania dają nam biologiczne wyjaśnienie, dlaczego ograniczanie czasu spędzanego przed ekranem w pierwszych dwóch latach życia dziecka jest kluczowe - stwierdzili naukowcy.
  • Więcej artykułów o tematyce zdrowotnej znajdziesz tutaj.

Do alarmujących wniosków, które publikuje eBioMedicine, doszedł zespół naukowców kierowany przez prof. Tan Ai Peng z Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) w Singapurze i z National University of Singapore oraz McGill University w Montrealu w Kanadzie.

Eksperci: rodzice wiedzą, że to szkodliwe. A jednak dają maluchom smartfony
Dowiedz się więcej:

Eksperci: rodzice wiedzą, że to szkodliwe. A jednak dają maluchom smartfony

Pierwsze dwa lata życia kluczowe dla rozwoju mózgu

Informacje dotyczyły ilości czasu spędzanego przez dzieci w wieku roku-dwóch lat przed ekranami urządzeń elektronicznych (telewizorów, komputerów, smartfonów). Badacze skoncentrowali się na tym okresie, ponieważ zachodzi w nim najszybszy rozwój mózgu dziecka i dlatego jest on wówczas szczególnie wrażliwy na wpływy środowiskowe.

W wieku czterech, pięciu, sześciu lat oraz siedmiu i pół lat dzieci przechodziły badanie mózgu przy pomocy obrazowania dyfuzyjnego rezonansu magnetycznego. Pozwoliło to naukowcom długofalowo śledzić rozwój sieci neuronalnych w korze mózgowej. Następnie, w wieku ośmiu i pół lat sprawdzono zdolności uczestników badania do podejmowania decyzji (przy pomocy testu o nazwie Cambridge Gambling Task - CGT). Występowanie objawów lękowych oceniano w wieku 13 lat. Wykorzystano w tym celu drugą edycję testu o nazwie Multidimensional Anxiety Scale for Children.

Więcej czasu przed ekranem niż zaleca WHO

Autorzy podkreślili, że czas spędzany przed ekranami przez dzieci uczestniczące w badaniu wzbudził ich niepokój. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca bowiem, by dzieci do drugiego roku życia były chronione przed urządzeniami elektronicznymi z ekranami. Tymczasem nawet roczne dzieci objęte badaniem spędzały ponad jedną godzinę przed ekranami, a dzieci w wieku dwóch lat - dwie godziny dziennie. Co gorsze, dane na ten temat zbierano w latach 2010-2014, dlatego naukowcy podejrzewają, że obecnie średni czas ekranowy spędzany przez maluchy może być dłuższy.

Pierwszy smartfon w rękach trzylatka. Eksperci ostrzegają przed skutkami
Dowiedz się więcej:

Pierwszy smartfon w rękach trzylatka. Eksperci ostrzegają przed skutkami

Analiza danych ujawniła, że w mózgach dzieci, które do drugiego roku życia spędzały więcej (ponad średnią) czasu przed ekranami urządzeń elektronicznych, szybciej dojrzewały sieci neuronalne odpowiedzialne za przetwarzanie bodźców wzrokowych oraz kontrolę poznawczą. Jak spekulują badacze, może to wynikać z intensywnej stymulacji sensorycznej, jaką zapewniają urządzenia elektroniczne wyposażone w ekrany.

Przedwczesne dojrzewanie sieci neuronalnych prowadziło z kolei do tego, że w wieku ośmiu i pół lat dzieci potrzebowały więcej czasu na podejmowanie decyzji podczas wykonywania zadań poznawczych, co sugeruje obniżoną sprawność lub elastyczność poznawczą. Z kolei dzieci wolniej podejmujące decyzje zgłaszały silniejsze objawy lękowe w wieku 13 lat.

Stres, smartfon i trzylatek. Poważne skutki cyfrowych kompromisów w rodzinie
Dowiedz się więcej:

Stres, smartfon i trzylatek. Poważne skutki cyfrowych kompromisów w rodzinie

Co ciekawe, czas spędzany przed ekranem w wieku trzech i czterech lat nie powodował podobnych skutków. Oznacza to, że pierwsze dwa lata życia są dla rozwoju mózgu szczególnie wrażliwym okresem.

Długofalowe konsekwencje nadmiernej ekspozycji na ekrany

Jak przypomnieli autorzy pracy, przyspieszone dojrzewanie sieci neuronalnych może zachodzić w odpowiedzi na negatywne doświadczenia albo inne bodźce. W czasie prawidłowego rozwoju mózgu sieci te z czasem stają się bardziej wyspecjalizowane. Jednak, jak wynika z badania, u dzieci, które we wczesnych latach życia spędzały zbyt dużo czasu przed ekranem, sieci kontrolujące widzenie i funkcje poznawcze specjalizowały się szybciej, zanim rozwinęły się w nich wydajne połączenia niezbędne do złożonego myślenia.

Psycholodzy: chatboty i aplikacje wellness mogą szkodzić. Dlaczego?
Dowiedz się więcej:

Psycholodzy: chatboty i aplikacje wellness mogą szkodzić. Dlaczego?

Może to ograniczać elastyczność, przez co dziecko ma mniejsze możliwości adaptacyjne w późniejszym życiu, podkreślili. Innymi słowy, ekspozycja na ekrany urządzeń elektronicznych w pierwszych dwóch latach życia może wpływać na rozwój mózgu, a przez to powodować długotrwałe skutki dotyczące zdolności poznawczych oraz zdrowia psychicznego w wieku nastoletnim.

Rola rodziców i wspólnego czytania w ochronie rozwoju mózgu dziecka

- Te badania dają nam biologiczne wyjaśnienie, dlaczego ograniczanie czasu spędzanego przed ekranem w pierwszych dwóch latach życia dziecka jest kluczowe. Podkreślają one również wagę zaangażowania rodziców, pokazując, że aktywności rodzic-dziecko, takie jak wspólne czytanie, mogą mieć realne znaczenie - skomentowała prof. Tan Ai Peng. W swoich wcześniejszych badaniach, które ukazały się w roku 2024 na łamach czasopisma "Psychological Medicine", ten sam zespół naukowców wykazał, że więcej czasu spędzanego przez dzieci w wieku do dwóch lat przed ekranami ma związek ze zmianami w sieciach neuronalnych odpowiedzialnych za regulację emocji.

Ciemność leczy, światło szkodzi? Zaskakujące wyniki badań
Dowiedz się więcej:

Ciemność leczy, światło szkodzi? Zaskakujące wyniki badań

Jednak u dzieci, którym rodzice często czytali w wieku trzech lat, związek ten ulegał znacznemu osłabieniu. Badacze podkreślają, że chociaż ekrany stają się coraz bardziej powszechne w codziennym życiu, należy zadbać o minimalizację ekspozycji dziecka na nie, zwłaszcza w kluczowych okresach rozwoju. Zależy to jednak w dużej mierze od świadomości rodziców i opiekunów oraz praktyk wychowawczych, jakie stosują.

Stres rodziców sprzyja wcześniejszemu sięganiu dzieci po ekrany

Pisaliśmy niedawno w tvn24.pl, że zestresowani rodzice częściej sięgają po urządzenia ekranowe, by "zająć" malucha. To może prowadzić w przyszłości do nadużywania tych urządzeń przez samo dziecko - wynika z badań psycholożki dr Magdaleny Rowickiej z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, specjalizującej się w tematyce uzależnień od nowych technologii. Jej analizy wykazały też, że sama wiedza, którą mają rodzice na temat rekomendacji dotyczących zdrowego używania urządzeń ekranowych przez dzieci w wieku przedszkolnym w niewielkim stopniu przekłada się na praktykę.

W badaniu, które było trzecią odsłoną projektu badawczego "Brzdąc w sieci", wzięło udział 1088 rodziców dzieci w wieku od 3 do 6 lat (w tym 979 kobiet matek i 109 ojców). Rodzice pytani byli m.in., czy i na ile znają rekomendacje dotyczące korzystania przez najmłodszych z urządzeń ekranowych oraz czy odczuwanie stresu rodzicielskiego lub stresu codziennego jest związane z częstszym udostępnianiem dzieciom urządzeń ekranowych.

Okazało się, że rodzice poszukując sposobów poradzenia sobie ze stresem wykorzystują te ze strategii, które są dostępne, choć nieadaptacyjne - sami zanurzają się w świat internetu, jak i dają przedwcześnie swoim dzieciom te urządzenia - wskazała dr Magdalena Rowicka ostrzegając, że może to prowadzić do problemowego używania tych urządzeń (np. nadużywania) przez samo dziecko. U podłoża problemu leży m.in. niezaspokajanie jego potrzeb przez rodzica.

Coraz młodsze dzieci w sieci - wyniki wcześniejszych badań

Z wcześniejszych edycji badań "Brzdąc w sieci" wynika, że co drugie dziecko w wieku do sześciu lat używa urządzeń mobilnych. Zaczynają z nich korzystać średnio w wieku dwóch lat, a z roku na rok ten wiek się obniża. - Korzystanie z urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku do sześciu lat budzi obawy badaczy, ponieważ jest to okres intensywnego rozwoju dziecka, w którym urządzenia mobilne mogą przyczyniać się do zaburzeń zdrowia somatycznego i psychicznego oraz potencjalnie wpływać na ryzyko rozwoju zachowań kompulsywnych w przyszłości - przypomniała Magdalena Rowicka. Ponadto wcześniejsze badania wykazały, że zdecydowana większość dzieci dysponuje urządzeniami z dostępem do Internetu, a duży odsetek dzieci (75 proc.) korzysta z nich bez żadnej kontroli. Niemal dwie trzecie rodziców daje dziecku urządzenie mobilne w nagrodę za coś. Większość przyznaje też, że telefon jest sposobem na płacz, marudzenie lub na to, by mieć czas na wykonanie obowiązków domowych. Jak przypomniała dr Rowicka, celem jej projektu jest nie tylko diagnoza zjawiska, ale także promowanie świadomego podejścia do wychowania w świecie cyfrowym m.in. za pośrednictwem kampanii społecznych.

Autorka/Autor: annabie

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowiedzieciZdrowie psychiczneNeurologiaSmartfon
Czytaj także:
Marcin Kierwiński i Łukasz Kmita podczas wymiany zdań na sali obrad Sejmu
Awantura w Sejmie. "Niech pan nie macha paluchem"
Polska
Protestujący rolnicy
"Boimy się, że przez tę umowę będziemy tracić bezpieczeństwo żywnościowe kraju i Europy". Rolnik o zatwierdzeniu umowy z Mercosur
BIZNES
imageTitle
Z kim Polacy zagrają o finał United Cup 2026? Kiedy mecz?
EUROSPORT
Zatrzymany w sprawie mafii śmieciowej
Kolejne zatrzymania w sprawie "mafii śmieciowej". Pięć osób w areszcie
Opole
Pilne
Kolejne weta prezydenta
Polska
Kalendarz szczepień, "88 szczepionek" i "liczba Hitlera"
Kalendarz szczepień, 88 szczepionek i liczba Hitlera. Tym razem sięgają po "magię liczb"
Gabriela Sieczkowska
Donald Tusk przybył na spotkanie z Karolem Nawrockim
Tusk przyjechał do Nawrockiego. Rozmowa w cztery oczy
Polska
Zohran Mamdani
Dramatyczne sceny w szpitalu "wczesnym sprawdzianem" dla Mamdaniego?
Świat
imageTitle
Najlepsi panczeniści Europy w Tomaszowie Mazowieckim. Oglądaj w HBO Max
Najnowsze
Pies biegał po drodze szybkiego ruchu
Wracała ze służby, na drodze ekspresowej zauważyła psa
Kielce
imageTitle
Polska w półfinale United Cup. Kawa i Zieliński rozbili Australię
EUROSPORT
Planowy poród i śmierć 30-latki w szpitalu w Grójcu (zdjęcie ilustracyjne)
Urodziła zdrowe dziecko, w nocy zmarła
WARSZAWA
Ciężarówka utknęła pod wiaduktem
Ciężarówka utknęła pod wiaduktem
Olsztyn
Zima, mróz, śnieg
Mróz rozleje się po Polsce. Kolejne alarmy IMGW
METEO
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny
Ciężarna zmarła po rutynowym zabiegu. "Pomyłka dotycząca gazu medycznego"
Klaudia Kamieniarz
W Kijowie doszło do zmasowanego rosyjskiego ataku
Tysiące osób bez ogrzewania, ambasada uszkodzona. Skutki rosyjskiego ataku
Świat
Zima w Warszawie
Przy węzłach przesiadkowych staną namioty z ciepłą herbatą
WARSZAWA
Białoruska Elektrownia Jądrowa budowana przez Rosatom
Polska firma współpracuje z rosyjskim Rosatomem? Jest zawiadomienie do prokuratury
Robert Zieliński
Zawalony dach przedsiębiorstwa transportowego w Tilburgu
Od śniegu zapadają się dachy
METEO
Policja (zdj. ilustracyjne)
Gwałt na policjantce, nowe ustalenia
WARSZAWA
imageTitle
Kopnięcie kung fu na murawie. Piłkarz dożywotnio zdyskwalifikowany
EUROSPORT
2026-01-09T022400Z_1_LWD538509012026RP1_RTRWNEV_C_5385-HONDURAS-POLITICS-0001
Bomba wybuchła centymetry od niej. Nagranie z ataku na posłankę
Świat
Próbował porwać byłą partnerkę, został zatrzymany
Porwali 18-latkę. Jej były partner i jego kolega staną przed sądem
Trójmiasto
Pijany i poszukiwany kierowca utknął na pasie awaryjnym na autostradzie A4
Zatankował złe paliwo, zatrzymał się na autostradzie. Kilka miesięcy spędzi w więzieniu
Opole
Protest rolników w Warszawie
Protestujący rolnicy są przed Kancelarią Premiera
RELACJA
shutterstock_2622075109
Jest decyzja Brukseli w sprawie umowy z Mercosurem
BIZNES
Mężczyźni zostali zatrzymani
Nie spodobała im się czapka z klubowym logo. "Szarpali, odpychali, kopali"
Katowice
shutterstock_2384730125
Musk wprowadza zmiany dla użytkowników Groka po fali krytyki
BIZNES
Zniszczenia we Francji
Goretti w Wielkiej Brytanii i Francji. Ranni, nie kursują pociągi
METEO
Rosyjskie systemy rakietowe (zdjęcie ilustracyjne)
Tą bronią Rosjanie ostrzelali obwód lwowski. Czym jest Oriesznik
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica