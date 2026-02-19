Badania i leki to nie wszystko. Nowe zalecenia w walce z cholesterolem

Obalony mit wysokiego cholesterolu w jajkach Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Wysoki cholesterol dotyczy większości mieszkańców Polski i jest jednym z głównych czynników ryzyka miażdżycy, zawałów i udarów - chorób, które pozostają główną przyczyną zgonów w UE.

Polskie Towarzystwo Lipidologiczne opracowało nowe wytyczne leczenia zaburzeń lipidowych, podkreślając konieczność współpracy wielu specjalistów i aktywnego udziału pacjentów. Co zaleca?

Tylko około jednej trzeciej pacjentów w Europie i jednej czwartej w Polsce osiąga zalecane wartości LDL, mimo dostępności skutecznych terapii. Dlaczego?

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej choroby sercowo-naczyniowe pozostają jedną z głównych przyczyn zgonów w UE (około 2 mln) i generują bardzo wysokie koszty społeczne (przekraczające 282 mld euro). Europa Środkowo-Wschodnia, w tym Polska, ma ogromny problem z chorobami sercowo‑naczyniowymi, napędzanymi przez zaburzenia lipidowe - i wiele danych naukowych to potwierdza.

Wysoki poziom cholesterolu, który dotyka aż 70 proc. Polaków, bywa wykrywany "przy okazji" bo przez lata może nie dawać objawów. Tymczasem utrzymywanie odpowiedniego poziomu frakcji LDL przyczynia się do zmniejszenia ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych nawet o 55 proc. To istotne, bo zawał serca co roku zabiera życie 80 tys. osób, udar niedokrwienny - 74 tys., a choroby tętnic obwodowych dotykają co 5-7 pacjenta.

Praktyczne rozwiązania i nowy sojusz

Zdaniem specjalistów biorących udział w międzynarodowej konferencji Lublin Prevention in Cardiovascular Disease Summit 2026 podwyższony cholesterol przestał być wyzwaniem wyłącznie dla kardiologów i lekarzy POZ. Ważne są: profilaktyka, diagnostyka, skuteczne leczenie i konsekwentna edukacja pacjentów. Podczas szczytu klinicyści, badacze i decydenci z całej Europy, wraz z przedstawicielami instytucji europejskich oraz polskiego Ministerstwa Zdrowia, wymieniali doświadczenia i dyskutowali nad skutecznymi strategiami profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych. Zwieńczeniem spotkania było podpisanie Memorandum of Understanding (MoU) przez prawie 50 uniwersytetów, szpitali, fundacji i towarzystw naukowych, zobowiązujących się do wspólnych działań na rzecz prewencji. "Spotkanie w Lublinie było przestrzenią do rozmów o praktycznych rozwiązaniach, które realnie mogą poprawić sytuację pacjentów w Polsce. Dyskutowaliśmy o zmianach systemowych, wymienialiśmy się dobrymi praktykami oraz analizowaliśmy, jak adaptować sprawdzone rozwiązania z innych krajów. Ważnym elementem była także współpraca na rzecz rozwoju nauki i innowacji poprzez wspólne granty i bazy danych. Konsekwencją podpisanej umowy jest powołanie Central European Prevention Initiative (CEPI) Alliance, która umożliwi praktyczną implementację prac Europejskiego Programu dla Prewencji (EPP)" - mówi prof. Maciej Banach, prezes Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego i założyciel Koalicji "Liga Walki z Cholesterolem".

Dieta, kroki i trzy cele diagnostyczne

W marcu zostaną opublikowane nowe wytyczne Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, przygotowane we współpracy z 14 towarzystwami naukowymi. Dokument kompleksowo podchodzi do problemu zaburzeń lipidowych i podkreśla, że skuteczna opieka nad pacjentami z podwyższonym cholesterolem wymaga współpracy wielu specjalności, nie tylko kardiologów, ale także m.in. neurologów, chirurgów naczyniowych, onkologów i hepatologów. Wytyczne akcentują też rolę pacjenta w zakresie zdrowej diety i regularnej aktywności fizycznej oraz wskazują trzy równorzędne cele diagnostyczne: cholesterol LDL, nie-HDL oraz apolipoproteinę B (białka wchodzącego w skład lipoprotein, czyli cząstek transportujących tłuszcze we krwi - głównego białka tzw. "złego cholesterolu" LDL, red.)

"Nowe wytyczne po raz pierwszy kładą nacisk na konkretny, namacalny wskaźnik w zakresie aktywności fizycznej, czyli codzienną liczbę kroków. Przełomowe jest także szerokie zaangażowanie specjalistów z różnych dziedzin medycyny, którzy wspólnie dbają o kompleksową opiekę nad pacjentem" - dodaje prof. Maciej Banach. Pacjenci z podwyższonym poziomem cholesterolu to codzienność w praktyce lekarzy POZ, którzy często opiekują się osobami z wielochorobowością. W takiej sytuacji kluczowe jest systematyczne monitorowanie istotnych parametrów: ciśnienia tętniczego, profilu lipidowego, stężenia glukozy oraz wskaźnika BMI. Jak wskazują specjaliści, istotne jest też to, by pacjent rozumiał cel terapii, poznał plan leczenia i nie zaniedbywał wizyt kontrolnych.

"W systemie opieki zdrowotnej gabinet lekarza rodzinnego powinien być naturalnym miejscem do postawienia pierwszej diagnozy i dalszego monitorowania. To także miejsce regularnych badań kontrolnych i w razie potrzeby kierowania do specjalisty. POZ pełni też kluczową rolę w promowaniu prewencji i programów profilaktycznych, co bywa wyzwaniem ze względu na obciążenie oraz ograniczony czas" - zaznacza prof. Jacek Jóźwiak, prof. Uniwersytetu Opolskiego, specjalista medycyny rodzinnej i dziekan Wydziału Lekarskiego UO.

Jak pokazały dane z analiz w 2021 roku mimo dostępnych terapii tylko około jedna trzecia pacjentów w Europie, a zaledwie około jedna czwarta w Polsce i regionie CEE osiąga cele dla LDL‑cholesterolu zgodne z wytycznymi. "Pomimo szerokiej dostępności skutecznych i bezpiecznych terapii, pacjenci wciąż pozostają niezdiagnozowani i niedostatecznie leczeni" - wskazywał prof. Maciej Banach już w 2023 roku w publikacji w "Medical Science".

Coraz skuteczniejsza opieka

Obok lekarzy POZ i kardiologów istotną rolę w opiece nad pacjentami z zaburzeniami lipidowymi odgrywają dietetycy, diagności laboratoryjni oraz farmaceuci. Odpowiednio dobrana dieta wpływa nie tylko na masę ciała, ale także na wskaźniki metaboliczne, takie jak glikemia, poziom trójglicerydów czy cholesterol LDL. Z kolei nowoczesna diagnostyka wspiera wypracowanie efektywnych standardów rozpoznania i monitorowania, a udział farmaceutów może ułatwiać kontynuację opieki poza gabinetem lekarskim. Polskie Towarzystwo Lipidologiczne wraz ze swoimi sekcjami oraz Koalicja "Liga Walki z Cholesterolem" działają holistycznie - bo tylko zintegrowane działania zespołu specjalistów mogą przynieść realną poprawę zdrowia pacjentów i skuteczne zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego.

"Integrujemy różne specjalności, co sprzyja badaniom międzyośrodkowym i wspiera rozwój młodych naukowców. Dzięki temu możemy spojrzeć na lipidologię kompleksowo" - podkreśla dr hab. Joanna Popiołek-Kalisz, kardiolog i dietetyk kliniczny, przewodnicząca Sekcji Młodych Lipidologów PTL. "Diagnostyka zaburzeń lipidowych intensywnie się rozwija, co przekłada się na coraz skuteczniejszą opiekę nad pacjentami. Współpraca klinicystów z diagnostami oraz promocja wiedzy o tym, jak wykorzystywać badania profilu lipidowego w diagnostyce chorób sercowo-naczyniowych, sprzyja rozwojowi lipidologii" - zaznacza dr n. med. Anna Tylutka, diagnosta laboratoryjny i przewodnicząca Sekcji Diagnostyki PTL.

Wiedza niezwykle potrzebna

Liczy się też zaangażowanie pacjentów. Jednym z nich jest Tomasz Łaszcz, edukator, koordynator sekcji "Wysoki cholesterol - To Się Leczy", który rozwija inicjatywę wysokicholesterol.eu. To baza wiedzy dla pacjentów, uzupełniona o praktyczne narzędzia. Niezwykle potrzebna, bo na temat cholesterolu i leków obniżających jego poziom (statyn) wciąż krąży wiele szkodliwych mitów. "Cholesterol to naturalna substancja, a wysoki LDL chroni przed infekcjami", "dieta wystarczy, by obniżyć cholesterol - leki są niepotrzebne", "cholesterol jest dobry - wystarczy jeść tłuszcze nasycone (masło, boczek)", "statyny uszkadzają wątrobę, nerki, mięśnie lub powodują zaćmę", "statyny powodują impotencję lub osłabiają mięśnie permanentnie" - tylko niektóre z nich.

Rozwiewaliśmy je wielokrotnie w tvn24.pl, oddając głos specjalistom, takim jak dr hab. n. med. Piotr Waciński, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii.

- Statyny są stosowane przewlekle u ponad 200 milionów ludzi na świecie. Jak wszystkie leki mają swoje skutki uboczne. Nie toleruje ich tylko kilka procent pacjentów. Leczę osoby z ostrymi zespołami wieńcowymi i mogę powiedzieć, że kiedy zaczynałem pracę w tej dziedzinie, widziałem zupełnie inne zmiany w naczyniach wieńcowych niż dzisiaj. Zawały i ostre zespoły wieńcowe miały inny, gorszy przebieg. To się zmieniło dzięki statynom - wyjaśniał nasz ekspert, który na co dzień kieruje Pracownią Wad Strukturalnych Serca w Klinicznym Oddziale Kardiologii Inwazyjnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie.

Okazją do rozwiania wątpliwości i zyskania rzetelnej wiedzy będzie też konferencja dedykowana pacjentom organizowana przez Fundację To się Leczy. Ma łączyć ekspercką wiedzę z praktycznymi warsztatami, wspierającymi redukcję ryzyka sercowo-naczyniowego. "Świadomy i wyedukowany pacjent to podstawa skutecznej opieki. Dlatego wspieramy rozwiązania tworzone przez pacjentów, którzy najlepiej rozumieją swoje potrzeby" - podkreśla Marek Kustosz, prezes fundacji.

