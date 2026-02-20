Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Czarzasty zdecydował w sprawie projektu prezydenta
Czarzasty zdecydował w sprawie projektu prezydenta
Zdrowie

Wyjęli wątrobę, usunęli guz i wszczepili ją z powrotem. Pierwsza taka operacja w Polsce

shutterstock_2603716303
Pierwsza w Polsce autotransplantacja wątroby z resekcją ex situ
Lekarze z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM przeprowadzili pierwszą w Polsce autotransplantację wątroby z resekcją ex situ. Skomplikowany, 11-godzinny zabieg wymagał całkowitego wyjęcia narządu, usunięcia nowotworu i ponownego wszczepienia wątroby, która poza organizmem pacjentki była prawie pięć godzin. - To dzień przełomu - mówi prof. Michał Grąt.

To jedna z najbardziej złożonych operacji w chirurgii onkologicznej i transplantacyjnej. Zespół z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zdecydował się na nią, bo inne metody leczenia nie wchodziły w grę. Dla pacjentki była to realnie jedyna szansa na leczenie radykalne, choć istniało ryzyko, że nie przeżyje.

Guz w miejscu, które praktycznie wyklucza operację

Operację przeprowadzono 10 lutego - to dzień, którego 43-letnia pani Małgorzata, pacjentka, mama czwórki dzieci, nigdy nie zapomni. Podobnie jak interdyscyplinarny zespół pod kierownictwem prof. Michała Grąta, który podjął się tej arcytrudnej operacji. - To był prawdziwy dzień przełomu - mówił w "Faktach" TVN chirurg. - Udało nam się wprowadzić w Polsce coś, o czym jeszcze kilka lat temu nie marzyliśmy - mówi prof. Grąt.

Pani Małgorzata nie miała wcześniej przewlekłych schorzeń wątroby. Rozpoznano u niej pierwotny nowotwór złośliwy o średnicy kilkunastu centymetrów. Kluczową przeszkodą nie był jednak sam rozmiar zmiany, lecz jej skrajnie trudne, wręcz krytyczne położenie.

Jak wyjaśnia prof. Michał Grąt, guz usytuowany był dokładnie w punkcie, w którym trzy żyły wątrobowe uchodzą do żyły głównej dolnej. Jedną z nich całkowicie blokował, natomiast dwie pozostałe były spłaszczone na odcinku kilku centymetrów, przebiegając bezpośrednio po powierzchni nowotworu. W praktyce wykluczało to możliwość przeprowadzenia standardowej resekcji wewnątrz jamy brzusznej.

Transplantacja "łóżko w łóżko". Decyzja matki i technologia zmieniły życie rodziny
Dowiedz się więcej:

Transplantacja "łóżko w łóżko". Decyzja matki i technologia zmieniły życie rodziny

Granica operacyjności guza zależy od objętości pozostawionego miąższu, jego unaczynienia oraz drożności dróg żółciowych. W tym przypadku objętość tkanki (pozostałoby ok. 80 proc. narządu) nie stanowiła problemu - barierą były kluczowe naczynia krwionośne. Pacjentka nie spełniała również kryteriów kwalifikujących do klasycznego przeszczepienia, gdyż rozmiar guza przekraczał normy transplantacyjne.

- Jeśli nie jesteśmy w stanie usunąć guza w miejscu, w którym się znajduje, to jeszcze nie znaczy, że nie można go usunąć w ogóle - tłumaczył prof. Grąt. Zdecydowano o autotransplantacji, w której, jak podkreślił profesor, pani Małgorzata stała się jednocześnie dawcą i biorcą narządu.

Pięć godzin bez wątroby

Operacja trwała 11 godzin i wymagała zaangażowania wieloosobowego, interdyscyplinarnego zespołu. Etap brzuszny prowadziło trzech, momentami czterech chirurgów. Resekcję guza poza organizmem - dwóch kolejnych. Do tego anestezjolog, pielęgniarka anestezjologiczna, instrumentariuszki i cały zespół opieki pooperacyjnej. Operację prowadził prof. Michał Grąt, a asystowali mu dr hab. Wacław Hołówko, lek. Paweł Rykowski oraz lek. Piotr Cyran. Kluczowy etap resekcji ex situ - czyli operację na tzw. bocznym stoliku - wykonał prof. Grąt w asyście dr. Konrada Kobrynia.

Najpierw śródoperacyjne USG potwierdziło brak rozsiewu. Następnie chirurdzy wycięli wątrobę razem z odcinkiem żyły głównej dolnej. Ponieważ jej usunięcie przerwałoby powrót krwi do serca, na czas tzw. fazy bezwątrobowej wszczepiono tymczasowe protezy naczyniowe z tworzywa sztucznego. Umożliwiły one utrzymanie przepływu krwi z dolnej połowy ciała i z układu wrotnego do serca. Wyjęty narząd został wypłukany płynem prezerwacyjnym i schłodzony. Przez 4 godziny i 57 minut pozostawał poza organizmem. - W warunkach ex situ możemy otworzyć każde naczynie bez ryzyka masywnego krwotoku, dokładnie zidentyfikować struktury i odtworzyć je przed ponownym wszczepieniem - podkreśla profesor.

Pierwszy taki na świecie przeszczep twarzy. Zaangażowano blisko stu specjalistów
Dowiedz się więcej:

Pierwszy taki na świecie przeszczep twarzy. Zaangażowano blisko stu specjalistów

Świat

Resekcję przeprowadzono w kontrolowanej hipotermii. Chirurdzy pracowali w lupach operacyjnych z czterokrotnym powiększeniem. Używali nici naczyniowych cieńszych niż ludzki włos. Każde przecięte naczynie musiało zostać zidentyfikowane i zdecydowano, czy je zamknąć, czy odtworzyć.

Profesor zwraca uwagę, że w transplantologii znane są sytuacje, gdy pacjent pozostaje bez wątroby nawet 2-3 dni. W tej operacji kluczowe było utrzymanie stabilności hemodynamicznej - odpowiedniego ciśnienia, temperatury i kontroli krzepnięcia. Najtrudniejszym momentem dla anestezjologa był nie sam okres bez wątroby, lecz chwila ponownego podłączenia narządu i zamknięcia protez naczyniowych, gdy układ krążenia musi przystosować się do gwałtownych zmian.

"Takiej operacji można nie przeżyć"

Autotransplantacja z resekcją ex situ należy do najrzadziej wykonywanych i najbardziej obciążających procedur chirurgicznych. Śmiertelność okołooperacyjna w światowych statystykach sięga do 30 proc., a historycznie wynosiła nawet 50 proc. - Musimy powiedzieć wprost: takiej operacji można nie przeżyć - przyznaje prof. Grąt, podkreślając, że pacjentka została szczegółowo poinformowana o ryzyku. - Decyzja należała do chorej. Jedni akceptują bardzo wysokie ryzyko w zamian za szansę na wieloletnie przeżycie lub wyleczenie, inni wybierają leczenie paliatywne. W tym przypadku pacjentka zdecydowała się walczyć o leczenie radykalne.

"Atmosfera jak przed lotem w kosmos". Od pierwszej nerki do medycyny przyszłości
Dowiedz się więcej:

"Atmosfera jak przed lotem w kosmos". Od pierwszej nerki do medycyny przyszłości

Autotransplantacja różni się zasadniczo od klasycznego przeszczepienia. Nie wymaga przewlekłej immunosupresji, nie wiąże się z ryzykiem odrzutu i nie uzależnia chorego od dostępności narządu od dawcy. - Biorca jest jednocześnie swoim dawcą - mówi chirurg.

Sukces ten nie byłby możliwy bez ogromnego zaplecza doświadczalnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prof. Rafał Krenke, rektor WUM, mówi, że sukces operacji to nie jest cud, ale wielka praca i doskonałe przygotowanie. Przypomniał, że 60 lat temu w tej samej instytucji dokonano pierwszego udanego przeszczepienia nerki w Polsce. Obecnie nad pacjentami czuwa już trzecie i czwarte pokolenie transplantologów. - Stoimy na ramionach naszych poprzedników, gigantów, którzy tę transplantologię rozpoczęli i znakomicie rozwinęli - mówił w rozmowie z "Faktami" TVN.

W 2023 roku w szpitalach WUM przeprowadzono 713 przeszczepień narządów litych, co czyni ośrodek potężnym hubem wspierającym rozwój tej dziedziny. Magdalena Kramska z Ministerstwa Zdrowia podkreśliła, że to jest szczególna duma i szczególny przełom. - Koniecznie trzeba to rozwijać przez ministra zdrowia, wspólnie z ośrodkami transplantacyjnymi - mówiła reporterce TVN24.

"Wątroba w tej maszynie dosłownie żyje". To szansa na więcej transplantacji
Dowiedz się więcej:

"Wątroba w tej maszynie dosłownie żyje". To szansa na więcej transplantacji

Lekarze podkreślają, że choć metoda nie stanie się powszechna, to może dać szansę kilkudziesięciu pacjentom rocznie - tym, których zaawansowanie nowotworu wyklucza standardową operację lub transplantację.

Dziś, ponad tydzień po zabiegu, pani Małgorzata czuje się dobrze, porusza się samodzielnie i przyjmuje posiłki. W rozmowie z reporterką "Faktów" powiedziała, że bardzo tęskni za dziećmi, z których najmłodsze ma zaledwie dwa lata, i marzy o powrocie do domu. - Stan pacjentki to dla nas największa nagroda - podsumowuje prof. Grąt.

Opracowała Agata Daniluk/ap

Źródło: PAP, tvn24.pl, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
ChirurgiaTransplantologiaZdrowieOnkologiaWarszawski Uniwersytet Medyczny
Czytaj także:
Widok na szczyt Grossglockner od strony południowej
Zostawił partnerkę podczas wspinaczki, zmarła. Alpinista uznany za winnego 
Świat
Marcin Kierwiński
Szef MSWiA o "retorycznej zdradzie narodowej"
Polska
imageTitle
Kije i kaski fruwały w powietrzu
EUROSPORT
imageTitle
Dramatyczny upadek faworyta. "Takiej kraksy nie widziałem"
EUROSPORT
Patryk Jaki
Patryk Jaki zaparkował na zakazie, chwilę później udzielał wywiadu. Sprawę wyjaśnia policja
WARSZAWA
Lawina w Utah
Lawina porwała 11-latkę. Dziewczynka zginęła
METEO
Pilne
Jest ruch Czarzastego w sprawie projektu prezydenta
Polska
Kard. Grzegorz Ryś na uroczystym ingresie w katedrze na Wawelu
"Niesłychany" dzień modlitwy. "Za przestępstwa, jakich żeśmy się dopuścili"
Kraków
portfel euro shutterstock_2066875919
Euro w Polsce? "Trzeźwy osąd"
BIZNES
imageTitle
Mali wymyślili fabrykę mistrzów
EUROSPORT
Unitree Go2, cyberpies
Kto zbudował psa-robota? Kłopoty uczelni na targach AI
Świat
Dzieci jednego dnia okradły troje seniorów
Ukradły hulajnogę, rower i portfel. A potem zrobiły niemałe zakupy. Para 11-latków
Trójmiasto
Szpital
Leczenie SM w zawieszeniu. Szpital nie ma za co kupić leków
Piotr Wójcik
GettyImages-2262613424
O medalach zadecydowały ułamki sekund
RELACJA
polpasiec shutterstock_2334631111
Ta wysypka może skończyć się udarem i utratą wzroku. Lekarze: zachorowalność w Polsce rośnie
Zdrowie
Żołnierze Korei Północnej
"10 tysięcy". Zełenski: są na terytorium Rosji
Świat
Viktor Orban
Orban: ci, którzy zamknęli Przyjaźń, wysadzili Nord Stream
BIZNES
Miał ponad trzy promile alkoholu w organiźmie i puste butelki w aucie
Pijany uciekał przed policją. W samochodzie miał puste butelki
Wrocław
Spotkanie ministrów obrony państw należących do grupy E5
Szef MON: od czasów zimnej wojny takiej operacji nie było
Polska
Pociągi z Deutsche Bahn zawierają azbest?
PKP Intercity i wagony z Niemiec: "tony azbestu"? Spółka wyjaśnia
Gabriela Sieczkowska
Andrzej Mountbatten-Windsor w samochodzie po przesłuchaniu
Zdjęcie obiegło świat. "Nie jest to szczególnie budujący widok"
Świat
Eric Dane
"Trudno jednoznacznie wskazać początek". Jak może objawiać się ALS?
Zdrowie
Pikieta pod bramą główną Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej
Dymy, bębny i syreny. Walczą o zabrane im 500 złotych miesięcznie
Katowice
Śnieżyca w Sapporo
Atak zimy. Setki zamkniętych szkół, paraliż na kolei
METEO
Narendra Modi, Sam Altman, Dario Amodei
Wszyscy złapali się za ręce, tylko nie oni
BIZNES
57-latek był poszukiwany dwoma listami gończymi
Od przemytu do wynajmu domków letniskowych. Zatrzymany kolejny członek gangu
Kraków
Książę Andrzej
Były książę opuścił areszt. Co się teraz wydarzy?
Świat
Nielegalne odpady śmieci
Kolejne osoby zatrzymane w sprawie mafii śmieciowej
Katowice
Światowe Mistrzostwa bojerów przeniesione do Dąbek
Spektakularne nagrania z lodowych jachtów. Lodowe warunki lepsze w Polsce niż w Szwecji
Szczecin
imageTitle
Całował, roztrzaskał okulary. Ojciec w amoku po występie syna
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica