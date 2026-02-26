Kosmyk, który zdradza poważną chorobę. Naukowcy odkrywają nową metodę diagnostyczną

Neurolog Jarosław Sławek o chorobie Parkinsona Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Włosy kumulują pierwiastki i metale ciężkie, odzwierciedlając długoterminowe zmiany metaboliczne w organizmie.

Jakie niedobory stwierdzono u pacjentów z parkinsonem?

Badacze sugerują, że zaburzenia w mikrobiocie jelitowej i wchłanianiu niektórych pierwiastków mogą być kluczowym czynnikiem w rozwoju tej choroby. Dlaczego?

Analiza włosów mogłaby służyć także do monitorowania narażenia na toksyny.

Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Standardowe metody diagnozowania schorzeń neurodegeneracyjnych często opierają się na obserwacji objawów klinicznych, które pojawiają się w momencie, gdy procesy chorobowe są już zaawansowane. Medycyna poszukuje rozwiązań pozwalających na identyfikację markerów biologicznych przed wystąpieniem pełnoobjawowego obrazu klinicznego. Najnowsze doniesienia opublikowane w czasopiśmie "iScience" sugerują, że rozwiązanie to może być bardziej dostępne, niż wcześniej zakładano, wykorzystując strukturę ludzkiego włosa jako nośnik danych o stanie zdrowia.

Istota czarna i kliniczny obraz degradacji układu nerwowego

Choroba Parkinsona jest ściśle związana z dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego, a konkretnie z obszarem zwanym istotą czarną. Ta struktura mózgu odpowiada za koordynację ruchową, a jej uszkodzenie prowadzi do szeregu symptomów, które znacząco ograniczają sprawność pacjenta. W początkowej fazie najczęściej obserwuje się drżenie kończyn, spowolnienie ruchów oraz charakterystyczną sztywność mięśni. W miarę postępu choroby dolegliwości te narastają, uniemożliwiając wykonywanie pracy zawodowej oraz podstawowych czynności dnia codziennego.

Dowiedz się więcej: Nowe leczenie parkinsona. Skuteczność terapii wzrosła ponad dwukrotnie

Istnieją jednak mniej oczywiste sygnały, które mogą świadczyć o rozwijającym się procesie chorobowym. Jednym z nich jest mikrografia, czyli zauważalne zmniejszanie się liter podczas odręcznego pisania. Pacjenci często wykazują również specyficzne zmiany w wyglądzie twarzy - z powodu zaburzonej pracy gruczołów staje się ona lśniąca, sprawiając wrażenie "nasmarowanej oliwką". Do pakietu objawów neurologicznych dołączają także zaburzenia snu, problemy z mową oraz trudności z połykaniem, co drastycznie obniża komfort życia. Chociaż choroba tradycyjnie kojarzy się z pacjentami po 60. roku życia, lekarze odnotowują przypadki zachorowań u osób znacznie młodszych, nawet w wieku 25 lat.

Włosy - archiwum procesów metabolicznych

W poszukiwaniu wiarygodnych biomarkerów naukowcy zwrócili uwagę na włosy, które pod wieloma względami przewyższają tradycyjne materiały diagnostyczne, takie jak krew, ślina czy mocz. Włosy mają unikalną zdolność do kumulowania metali ciężkich i pierwiastków śladowych pochodzących zarówno z diety, jak i z otoczenia zewnętrznego. Co istotne, w przeciwieństwie do płynów ustrojowych, które odzwierciedlają stan organizmu w danej chwili, włosy stanowią historyczny zapis zdrowia, rejestrując zmiany metaboliczne zachodzące w dłuższym przedziale czasowym.

Zespół badawczy pod kierownictwem biologa Ming Li z Uniwersytetu Hebei przeanalizował próbki pobrane od 60 pacjentów z chorobą Parkinsona i porównał je z wynikami zdrowej grupy kontrolnej. Badania te wykazały istnienie wyraźnych różnic biochemicznych, które autorzy określają jako posiadające "wysoki potencjał diagnostyczny". Analiza włosa jest przy tym metodą całkowicie nieinwazyjną, co czyni ją atrakcyjną alternatywą dla pacjentów obawiających się bolesnych lub skomplikowanych procedur medycznych.

Chemiczna sygnatura parkinsona: rola żelaza i miedzi

Kluczowym odkryciem chińskich badaczy jest specyficzna nierównowaga pierwiastkowa we włosach osób chorych. Próbki te wykazały znacznie niższy poziom żelaza oraz miedzi przy jednoczesnym podwyższeniu stężeń manganu i arsenu. To właśnie spadek poziomu żelaza okazał się najbardziej spójną i zauważalną zmianą u badanych pacjentów. Potwierdzają to również dane z innych opracowań z 2025 roku, które wskazują na ogólnoustrojową deregulację gospodarki żelazem u pacjentów z parkinsonem, widoczną nie tylko w mózgu, ale także we krwi i jelitach.

Dowiedz się więcej: Ten objaw może zwiększać ryzyko choroby Parkinsona

Niedobór żelaza we włosach nie jest jedynie odosobnionym faktem, lecz elementem szerszej patologii. Eksperymenty przeprowadzone na modelach mysich wykazały podobną tendencję - myszy wykazujące objawy zbliżone do choroby Parkinsona również miały obniżony poziom tego pierwiastka w sierści. Sugeruje to, że spadek stężenia żelaza jest powtarzalnym sygnałem biochemicznym, który może towarzyszyć procesom neurodegeneracyjnym niezależnie od gatunku.

Oś jelitowo-mózgowa: gdzie zaczyna się choroba?

Jedną z najbardziej intrygujących teorii dotyczących pochodzenia choroby Parkinsona jest jej związek z osią jelitowo-mózgową. Naukowcy sugerują, że to, co dzieje się w naszych jelitach, ma bezpośredni wpływ na kondycję mózgu, a włosy mogą być "słuchaczem" tej wewnętrznej komunikacji. Badania wykazują, że zmiany w składzie bakterii jelitowych mogą pojawiać się u pacjentów na wiele lat przed postawieniem diagnozy neurologicznej.

Eksperymenty na myszach rzuciły światło na mechanizm tego zjawiska. U osobników chorych zaobserwowano uszkodzenie bariery jelitowej oraz osłabienie działania genów odpowiedzialnych za wchłanianie żelaza. Jednocześnie odnotowano zwiększoną aktywność genów związanych z pozyskiwaniem żelaza przez mikroby jelitowe, co mogło prowadzić do szerokiego niedoboru tego pierwiastka w całym organizmie. Ming Li i jego zespół uważają, że spadek poziomu żelaza we włosach jest bezpośrednio powiązany z tą dysfunkcją żołądkowo-jelitową oraz brakiem równowagi mikrobioty.

Wpływ środowiska i nawyków żywieniowych

Oprócz zmian w poziomie żelaza, badanie ujawniło podwyższone stężenie arsenu we włosach chorych. Choć grupa badawcza była stosunkowo mała, naukowcy zwrócili uwagę na zwyczaje dietetyczne pacjentów - osoby z parkinsonem częściej deklarowały spożywanie podrobów zwierzęcych oraz skorupiaków, które są znane z akumulowania tego toksycznego pierwiastka. Nie można jednak wykluczyć, że obecność arsenu i innych metali ciężkich wynika z ekspozycji na zanieczyszczenia środowiskowe, takie jak pestycydy, które od lat są łączone z ryzykiem wystąpienia chorób neurodegeneracyjnych.

Dowiedz się więcej: Choroba Parkinsona uniemożliwiała mu swobodne poruszanie się. Specjalne implanty mu pomogły Fakty o Świecie

Włosy działają w tym przypadku jak bioindykator, zbierając szkodliwe substancje z otoczenia i diety. Jeśli w którymś z tych obszarów dochodzi do nieprawidłowości - czy to poprzez nadmierną ekspozycję na toksyny, czy przez spożywanie wysokoprzetworzonej żywności negatywnie wpływającej na bakterie jelitowe - włosy "zdradzają" te informacje badaczom. To powiązanie otwiera nowe pole do badań nad profilaktyką, sugerując, że monitorowanie składu włosa mogłoby pomóc w identyfikacji osób narażonych na chorobę ze względu na czynniki środowiskowe.

Perspektywy i wyzwania przyszłej diagnostyki

Mimo że wyniki badań są obiecujące, naukowcy studzą entuzjazm, zaznaczając, że to dopiero etap "dowodu koncepcji" (proof-of-concept). Aby wzorzec ten mógł stać się standardem medycznym, konieczne jest przeprowadzenie testów na znacznie większych i bardziej zróżnicowanych grupach pacjentów. Niezbędne jest również dokładne wyjaśnienie mechanizmów biologicznych, które łączą niedobór żelaza we włosach z postępującym niszczeniem neuronów w mózgu.

Jeśli jednak dalsze badania potwierdzą te zależności, przyszłość diagnostyki choroby Parkinsona może ulec radykalnej zmianie. Zamiast czekać na pojawienie się pierwszych drżeń rąk czy problemów z pisaniem, lekarze mogliby analizować fragment włosa podczas rutynowych badań kontrolnych. Taka wczesna identyfikacja systemowych zaburzeń pozwoliłaby na szybsze wdrożenie odpowiednich terapii i strategii dietetycznych, co w przypadku chorób neurodegeneracyjnych ma kluczowe znaczenie dla zahamowania ich postępu.

Według statystyk w samej Polsce z tą chorobą zmaga się około 100 tysięcy osób, a każdego roku diagnozowanych jest osiem tysięcy nowych pacjentów. Niepokojącym zjawiskiem, na które zwracają uwagę polscy neurolodzy, jest drastyczne przesuwanie się granicy wieku zachorowania. Choć tradycyjnie schorzenie to dotyczyło osób starszych, obecnie coraz częściej diagnozuje się je u osób młodych; odnotowano przypadki, w których pacjentami zostawały osoby mające zaledwie 25 lat - pisaliśmy o tym w tvn24.pl.