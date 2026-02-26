Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Kosmyk, który zdradza poważną chorobę. Naukowcy odkrywają nową metodę diagnostyczną

|
Trichoskopia shutterstock_2590445141
Neurolog Jarosław Sławek o chorobie Parkinsona
Źródło: TVN24
Naukowcy z Uniwersytetu Hebei w Chinach odkryli, że ludzkie włosy mogą skrywać kluczowe informacje o obecności choroby Parkinsona. Poprzez analizę składu pierwiastkowego pasm włosów zespół badawczy zidentyfikował specyficzne zmiany biochemiczne, które otwierają drogę do opracowania nowej, nieinwazyjnej metody wczesnego wykrywania tego schorzenia.
Kluczowe fakty:
  • Włosy kumulują pierwiastki i metale ciężkie, odzwierciedlając długoterminowe zmiany metaboliczne w organizmie.
  • Jakie niedobory stwierdzono u pacjentów z parkinsonem?
  • Badacze sugerują, że zaburzenia w mikrobiocie jelitowej i wchłanianiu niektórych pierwiastków mogą być kluczowym czynnikiem w rozwoju tej choroby. Dlaczego?
  • Analiza włosów mogłaby służyć także do monitorowania narażenia na toksyny.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl. 

Standardowe metody diagnozowania schorzeń neurodegeneracyjnych często opierają się na obserwacji objawów klinicznych, które pojawiają się w momencie, gdy procesy chorobowe są już zaawansowane. Medycyna poszukuje rozwiązań pozwalających na identyfikację markerów biologicznych przed wystąpieniem pełnoobjawowego obrazu klinicznego. Najnowsze doniesienia opublikowane w czasopiśmie "iScience" sugerują, że rozwiązanie to może być bardziej dostępne, niż wcześniej zakładano, wykorzystując strukturę ludzkiego włosa jako nośnik danych o stanie zdrowia.

Istota czarna i kliniczny obraz degradacji układu nerwowego

Choroba Parkinsona jest ściśle związana z dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego, a konkretnie z obszarem zwanym istotą czarną. Ta struktura mózgu odpowiada za koordynację ruchową, a jej uszkodzenie prowadzi do szeregu symptomów, które znacząco ograniczają sprawność pacjenta. W początkowej fazie najczęściej obserwuje się drżenie kończyn, spowolnienie ruchów oraz charakterystyczną sztywność mięśni. W miarę postępu choroby dolegliwości te narastają, uniemożliwiając wykonywanie pracy zawodowej oraz podstawowych czynności dnia codziennego.

Nowe leczenie parkinsona. Skuteczność terapii wzrosła ponad dwukrotnie
Dowiedz się więcej:

Nowe leczenie parkinsona. Skuteczność terapii wzrosła ponad dwukrotnie

Istnieją jednak mniej oczywiste sygnały, które mogą świadczyć o rozwijającym się procesie chorobowym. Jednym z nich jest mikrografia, czyli zauważalne zmniejszanie się liter podczas odręcznego pisania. Pacjenci często wykazują również specyficzne zmiany w wyglądzie twarzy - z powodu zaburzonej pracy gruczołów staje się ona lśniąca, sprawiając wrażenie "nasmarowanej oliwką". Do pakietu objawów neurologicznych dołączają także zaburzenia snu, problemy z mową oraz trudności z połykaniem, co drastycznie obniża komfort życia. Chociaż choroba tradycyjnie kojarzy się z pacjentami po 60. roku życia, lekarze odnotowują przypadki zachorowań u osób znacznie młodszych, nawet w wieku 25 lat.

Włosy - archiwum procesów metabolicznych

W poszukiwaniu wiarygodnych biomarkerów naukowcy zwrócili uwagę na włosy, które pod wieloma względami przewyższają tradycyjne materiały diagnostyczne, takie jak krew, ślina czy mocz. Włosy mają unikalną zdolność do kumulowania metali ciężkich i pierwiastków śladowych pochodzących zarówno z diety, jak i z otoczenia zewnętrznego. Co istotne, w przeciwieństwie do płynów ustrojowych, które odzwierciedlają stan organizmu w danej chwili, włosy stanowią historyczny zapis zdrowia, rejestrując zmiany metaboliczne zachodzące w dłuższym przedziale czasowym.

Badanie krwi i sztuczna inteligencja przewidziały chorobę Parkinsona lata przed pojawieniem się objawów
Dowiedz się więcej:

Badanie krwi i sztuczna inteligencja przewidziały chorobę Parkinsona lata przed pojawieniem się objawów

Ciekawostki

Zespół badawczy pod kierownictwem biologa Ming Li z Uniwersytetu Hebei przeanalizował próbki pobrane od 60 pacjentów z chorobą Parkinsona i porównał je z wynikami zdrowej grupy kontrolnej. Badania te wykazały istnienie wyraźnych różnic biochemicznych, które autorzy określają jako posiadające "wysoki potencjał diagnostyczny". Analiza włosa jest przy tym metodą całkowicie nieinwazyjną, co czyni ją atrakcyjną alternatywą dla pacjentów obawiających się bolesnych lub skomplikowanych procedur medycznych.

Chemiczna sygnatura parkinsona: rola żelaza i miedzi

Kluczowym odkryciem chińskich badaczy jest specyficzna nierównowaga pierwiastkowa we włosach osób chorych. Próbki te wykazały znacznie niższy poziom żelaza oraz miedzi przy jednoczesnym podwyższeniu stężeń manganu i arsenu. To właśnie spadek poziomu żelaza okazał się najbardziej spójną i zauważalną zmianą u badanych pacjentów. Potwierdzają to również dane z innych opracowań z 2025 roku, które wskazują na ogólnoustrojową deregulację gospodarki żelazem u pacjentów z parkinsonem, widoczną nie tylko w mózgu, ale także we krwi i jelitach.

Ten objaw może zwiększać ryzyko choroby Parkinsona
Dowiedz się więcej:

Ten objaw może zwiększać ryzyko choroby Parkinsona

Niedobór żelaza we włosach nie jest jedynie odosobnionym faktem, lecz elementem szerszej patologii. Eksperymenty przeprowadzone na modelach mysich wykazały podobną tendencję - myszy wykazujące objawy zbliżone do choroby Parkinsona również miały obniżony poziom tego pierwiastka w sierści. Sugeruje to, że spadek stężenia żelaza jest powtarzalnym sygnałem biochemicznym, który może towarzyszyć procesom neurodegeneracyjnym niezależnie od gatunku.

Oś jelitowo-mózgowa: gdzie zaczyna się choroba?

Jedną z najbardziej intrygujących teorii dotyczących pochodzenia choroby Parkinsona jest jej związek z osią jelitowo-mózgową. Naukowcy sugerują, że to, co dzieje się w naszych jelitach, ma bezpośredni wpływ na kondycję mózgu, a włosy mogą być "słuchaczem" tej wewnętrznej komunikacji. Badania wykazują, że zmiany w składzie bakterii jelitowych mogą pojawiać się u pacjentów na wiele lat przed postawieniem diagnozy neurologicznej.

Eksperymenty na myszach rzuciły światło na mechanizm tego zjawiska. U osobników chorych zaobserwowano uszkodzenie bariery jelitowej oraz osłabienie działania genów odpowiedzialnych za wchłanianie żelaza. Jednocześnie odnotowano zwiększoną aktywność genów związanych z pozyskiwaniem żelaza przez mikroby jelitowe, co mogło prowadzić do szerokiego niedoboru tego pierwiastka w całym organizmie. Ming Li i jego zespół uważają, że spadek poziomu żelaza we włosach jest bezpośrednio powiązany z tą dysfunkcją żołądkowo-jelitową oraz brakiem równowagi mikrobioty.

Wpływ środowiska i nawyków żywieniowych

Oprócz zmian w poziomie żelaza, badanie ujawniło podwyższone stężenie arsenu we włosach chorych. Choć grupa badawcza była stosunkowo mała, naukowcy zwrócili uwagę na zwyczaje dietetyczne pacjentów - osoby z parkinsonem częściej deklarowały spożywanie podrobów zwierzęcych oraz skorupiaków, które są znane z akumulowania tego toksycznego pierwiastka. Nie można jednak wykluczyć, że obecność arsenu i innych metali ciężkich wynika z ekspozycji na zanieczyszczenia środowiskowe, takie jak pestycydy, które od lat są łączone z ryzykiem wystąpienia chorób neurodegeneracyjnych.

Dowiedz się więcej:

Choroba Parkinsona uniemożliwiała mu swobodne poruszanie się. Specjalne implanty mu pomogły

Fakty o Świecie

Włosy działają w tym przypadku jak bioindykator, zbierając szkodliwe substancje z otoczenia i diety. Jeśli w którymś z tych obszarów dochodzi do nieprawidłowości - czy to poprzez nadmierną ekspozycję na toksyny, czy przez spożywanie wysokoprzetworzonej żywności negatywnie wpływającej na bakterie jelitowe - włosy "zdradzają" te informacje badaczom. To powiązanie otwiera nowe pole do badań nad profilaktyką, sugerując, że monitorowanie składu włosa mogłoby pomóc w identyfikacji osób narażonych na chorobę ze względu na czynniki środowiskowe.

Perspektywy i wyzwania przyszłej diagnostyki

Mimo że wyniki badań są obiecujące, naukowcy studzą entuzjazm, zaznaczając, że to dopiero etap "dowodu koncepcji" (proof-of-concept). Aby wzorzec ten mógł stać się standardem medycznym, konieczne jest przeprowadzenie testów na znacznie większych i bardziej zróżnicowanych grupach pacjentów. Niezbędne jest również dokładne wyjaśnienie mechanizmów biologicznych, które łączą niedobór żelaza we włosach z postępującym niszczeniem neuronów w mózgu.

"Nie będę kłamał, każdego dnia jest trudniej". Michael J. Fox o postępach choroby Parkinsona
Dowiedz się więcej:

"Nie będę kłamał, każdego dnia jest trudniej". Michael J. Fox o postępach choroby Parkinsona

Kultura i styl

Jeśli jednak dalsze badania potwierdzą te zależności, przyszłość diagnostyki choroby Parkinsona może ulec radykalnej zmianie. Zamiast czekać na pojawienie się pierwszych drżeń rąk czy problemów z pisaniem, lekarze mogliby analizować fragment włosa podczas rutynowych badań kontrolnych. Taka wczesna identyfikacja systemowych zaburzeń pozwoliłaby na szybsze wdrożenie odpowiednich terapii i strategii dietetycznych, co w przypadku chorób neurodegeneracyjnych ma kluczowe znaczenie dla zahamowania ich postępu.

Według statystyk w samej Polsce z tą chorobą zmaga się około 100 tysięcy osób, a każdego roku diagnozowanych jest osiem tysięcy nowych pacjentów. Niepokojącym zjawiskiem, na które zwracają uwagę polscy neurolodzy, jest drastyczne przesuwanie się granicy wieku zachorowania. Choć tradycyjnie schorzenie to dotyczyło osób starszych, obecnie coraz częściej diagnozuje się je u osób młodych; odnotowano przypadki, w których pacjentami zostawały osoby mające zaledwie 25 lat - pisaliśmy o tym w tvn24.pl.

Autorka/Autor: Agata Daniluk/ap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
NeurologiaZdrowieBadania naukoweDieta
Agata Daniluk
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Składowisko nielegalnych opadów w Giebni k. Pakości
Kolejne uderzenie w mafię śmieciową. Wśród zatrzymanych były burmistrz
Kujawsko-Pomorskie
Norwegowie przed szpitalem Uniwersyteckim Hospiten Sur na Teneryfie
Król w szpitalu. Nowe informacje
Świat
Sebastianowi M. grozi do ośmiu lat więzienia
Emocje świadków, kamienna twarz Sebastiana M. i tajemniczy SMS
Łódź
Świdnik. Autobus z pasażerami wjechał na zamykający się przejazd kolejowy
Autobus z pasażerami wjechał na przejazd. Po chwili przejechał pociąg. Nagranie
Lublin
Łuski 7,62x51 do amunicji w standardzie NATO w siedzibie zakładów Mesko w Skarżysku-Kamiennej
Polskie firmy obronne popierają SAFE. "Działamy wspólnie, by Polska tej szansy nie zmarnowała"
BIZNES
Donald Trump, Robert De Niro
To ma "doprowadzać go do szału". Trump zaatakował De Niro
Świat
Grecki region Ewros został zalany
Ostatnie przygotowania przed "krytycznymi" godzinami
METEO
imageTitle
"Dalej chcę wygrywać. To mnie napędza"
EUROSPORT
Kamienice przy ul. Józefa na Kazimierzu
"Niestandardowe działanie" w obronie kamienic na Kazimierzu
Kraków
shutterstock_2445080647
Nierówne egzaminy na prawo jazdy. Instruktor alarmuje
Joanna Rubin-Sobolewska
W rowie znaleziono zwłoki (zdjęcie ilustracyjne)
Zwłoki mężczyzny na działkach. 39-latka z zarzutem
WARSZAWA
Borge Brende, Przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego
Kolejne nazwisko ze świata finansów w aktach Epsteina
BIZNES
Roztopy
To zagrożenie powróci. Są ostrzeżenia
METEO
shutterstock_2415157201
Dzieci niosą ciężar emocji. Pokazano, jak trauma zmienia organizm i wpływa na wagę
Zdrowie
Kadłub, woj. opolskie, morderstwo
Dwie osoby zamordowane siekierą, policja zatrzymała nastolatka
Opole
Wypadek w miejscowości Środoń
Wypadł z drogi, dachował. Miał dwa i pół promila
WARSZAWA
Ile kosztuje wyżywienie cudzoziemca, a ile w szpitalu?
Ile kosztuje wyżywienie cudzoziemca, a ile w szpitalu? Jest spór, są manipulacje
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
"Jesteśmy w zapaści, w dziurze"
EUROSPORT
Zatrzymany mężczyzna
Taksówkarz pomógł pijanym pasażerom. Został pobity
WARSZAWA
Kolonia koralowców z gatunku Pavona clavus - zdjęcie ilustracyjne
Matka z córką odkryły "podwodne łąki". Mogą być największe na świecie
METEO
Policja zatrzymała 34-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Podwójne zabójstwo, zatrzymany brat jednej z ofiar
Opole
Uciekał przed policją
Wkurzony wziął traktor i ruszył w dal. Nie zatrzymała go policja, wpadł ciągnikiem do rzeki
Białystok
imageTitle
"Kamil Stoch - najlepszy raz". Wyjątkowy dokument
EUROSPORT
imageTitle
Niedokończone sprawy Wisły. Może zrobić to jako pierwsza w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Poślizg i dachowanie
Duża prędkość, poślizg, dachowanie. Nagranie
Trójmiasto
 D4vd
Ciało 14-latki w bagażniku samochodu piosenkarza. Nowe informacje
Świat
Policzyli żubry (zdjęcie ilustracyjne)
Rośnie liczba żubrów w Puszczy Białowieskiej
Białystok
Aplikacja DeepSeek zadebiutowała w styczniu
Dynamiczny rozwój AI w Chinach. DeepSeek wyklucza Amerykanów z testów
BIZNES
sport-3
"To uratowało moje oko"
EUROSPORT
Przyczepa wjechała w ścianę apteki
Przyczepa z koparką wjechała w witrynę apteki
Szczecin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica