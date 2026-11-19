Zdrowie Pies lub kot odwiedzi pacjenta w hospicjum. Sejm przegłosował zmiany Agnieszka Pióro |

Zwierzę nie jest wrogiem pacjenta, tylko członkiem rodziny - Fakty Źródło zdj. gł.: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

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Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z nią osoby przebywające w hospicjach stacjonarnych i na oddziałach medycyny paliatywnej zyskają prawo do kontaktu ze swoimi zwierzętami domowymi.

We wcześniejszych pracach uwzględniono poprawkę Lewicy do projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która zakładała, aby przy określaniu zasad kontaktu pacjentów ze zwierzętami uwzględniano również zasadę humanitarnego traktowania zwierząt.

- Jeżeli zwierzętom faktycznie ma być lepiej, nie mamy nic przeciwko tej poprawce - powiedziała podczas posiedzenia Komisji Zdrowia w środę wiceszefowa Ministerstwa Zdrowia Katarzyna Kęcka.

Zgoda ponad podziałami

W tej sprawie posłowie byli ponad podziałami. Za przyjęciem ustawy z jedną poprawką głosowało w czwartek 408 posłów, nikt nie był przeciw, 20 wstrzymało się od głosu.

Podczas dyskusji 5 listopada w Komisji Zdrowia, która jednogłośnie poparła ten projekt, podkreślano, że pacjenci przebywający w hospicjach powinni mieć prawo do kontaktu z tymi, których kochają. - Łączy nas troska o dobro i godność chorego człowieka - mówił poseł Adrian Witczak (KO), dziękując w Sejmie za wsparcie ponad podziałami politycznymi. Poselski projekt noweli ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wniosła grupa posłów, których reprezentuje Katarzyna Maria Piekarska. Obecnie w polskim systemie prawnym nie ma przepisów wprost przyznających chorym takie uprawnienie, a obecność zwierząt na oddziałach zależy wyłącznie od uznaniowej zgody kierownika danej placówki.

W trakcie prac nad przepisami pojawiły się sugestie, aby nowe prawo obejmowało również zakłady opiekuńczo-lecznicze, placówki długoterminowej opieki oraz oddziały psychiatryczne. Ostatecznie jednak projekt w obecnej wersji odnosi się wyłącznie do stacjonarnych i całodobowych świadczeń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Korzyści z wizyt zwierząt domowych

O tym, że czworonożni pupile to stali bywalcy na oddziale paliatywnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), opowiadała Katarzyna Górniak w wydaniu "Faktów" w grudniu ub.r. Jak relacjonowała, zwierzęta nie przeszkadzają - swoją czułością wobec właścicieli wzruszają zarówno innych pacjentów, jak i pracowników medycznych.

- To jest niesamowite, bo te zwierzęta doskonale czują, że jest to bardzo trudne miejsce. Nie szaleją, wręcz przeciwnie, skupiają się na człowieku. W ten sposób obniżają im hormon stresu, obniżają ciśnienie. Czasem mam poczucie, że zwierzęta są lepszym psychologiem niż ja - mówiła psycholożka Katarzyna Moszczyńska we wspomnianym materiale Katarzyny Górniak w TVN.

Jak wyglądają wizyty zwierząt na szpitalnym oddziale?

Wbrew powszechnej opinii przepisy sanitarne nie zakazują wizyt zwierząt w szpitalach.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi na oddziale WUM, zwierzę musi być zdrowe, zaszczepione, łagodne oraz znajdować się pod opieką właściciela. Zgłoszenie wizyty odbywa się dzień wcześniej, a kontakt organizowany jest w sposób bezpieczny zarówno dla innych pacjentów, jak i samego pupila.

- Nawet kilkanaście minut spędzonych z kotem lub psem może przynieść spektakularny efekt: pacjent staje się spokojniejszy, lęk ustępuje, poprawia się apetyt, nastrój, wraca chęć życia - mówił reporterce Faktów dr hab. n. med. Tomasz Dzierżanowski, kierownik Kliniki Medycyny Paliatywnej WUM.

Jego zdaniem oddziaływanie emocjonalne bywa równie silne jak niektórych procedur medycznych.

Istotny element opieki medycznej

Dr Dzierżanowski zaznaczył, że oddział dopuszcza odwiedziny zwierząt z drobnymi wyjątkami. - Pająki ptaszniki pozostają poza listą - zastrzegł.

Zgodnie z nowymi zapisami kierownik podmiotu leczniczego lub upoważniony przez niego lekarz będzie mógł ograniczyć kontakt chorego ze zwierzęciem w trzech sytuacjach: w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne innych pacjentów oraz z uwagi na możliwości organizacyjne danej placówki.

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"Prawo pacjenta do kontaktu ze zwierzętami domowymi to istotny element humanizacji opieki medycznej. Kontakt ten redukuje poziom stresu, obniża ciśnienie krwi, poprawia nastrój, a także zwiększa motywację do rehabilitacji. Efekty te obserwuje się wśród dzieci, seniorów, pacjentów onkologicznych, osób z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi oraz pacjentów w stanie terminalnym" - podano w uzasadnieniu projektu.

Zwierzę jest członkiem rodziny

Jak wynika z danych Europejskiej Federacji Przemysłu Karm dla Zwierząt Domowych (FEDIAF), Polska znajduje się w czołówce krajów europejskich pod względem liczby gospodarstw domowych posiadających zwierzęta - psy ma 49 proc. rodzin, a koty 41 proc. Świadczy to o dużym znaczeniu czworonożnych pupili w życiu społecznym i rodzinnym Polaków. Oznacza to również, że zakaz odwiedzin ze zwierzęciem w szpitalach realnie dotyka bardzo wielu pacjentów.

- Największym problemem terminalnie chorych pacjentów nie jest ich choroba, oni zazwyczaj się z nią pogodzili. Tym, co im najbardziej dolega, jest samotność - mówił dr Dzierżanowski, podkreślając, że zwierzę nie jest wrogiem pacjenta, ale członkiem rodziny.

Zmiany bez dodatkowych obciążeń

Teraz nowelizacja trafi do Senatu, a następnie do prezydenta.

Autorzy regulacji zaznaczyli, że wejście w życie nowych przepisów nie pociągnie za sobą dodatkowych obciążeń dla budżetu państwa ani budżetów samorządów.