Zdrowie Wirus na wycieczkowcu u wybrzeży Francji. Służby sanitarne wydały decyzję

Przypomnijmy, w środę władze sanitarne we Francji poinformowały o tym, że w Bordeaux z powodu śmierci jednej osoby i podejrzenia szerzenia się ostrej infekcji przewodu pokarmowego na pokładzie wycieczkowca odizolowano 1,7 tys. osób. Chodzi o jednostkę linii Ambassador Cruise Line o nazwie Ambition. Statek 6 maja wypłynął z Szetlandów i zawinął kolejno do Belfastu, Liverpoolu oraz Francji. Do Bordeaux, skąd miał wyruszyć do Hiszpanii, przybył we wtorek wieczorem.

Jak informowaliśmy w tvn24.pl, na pokładzie jednostki przebywa 1,2 tys. pasażerów i 514 członków załogi - głównie Brytyjczycy i Irlandczycy. U około 80 osób wystąpiły już objawy choroby. Wstępne badania wykluczyły obecność norowirusa, czyli często spotykanego patogenu wywołującego wymioty i silną biegunkę, to jednak dalsze analizy potwierdziły, że chodzi właśnie o takie zakażenie.

Jeden z pasażerów 92-letni Brytyjczyk, zmarł wskutek zatrzymania akcji serca, jednak, jak informuje Reuters, władze sanitarne nie łączą jego śmierci z objawami infekcji. Operator rejsów, Ambassador Cruise Line, informuje w wydanym wczoraj w oświadczeniu, że nie zgłoszono żadnych poważnych przypadków. Wciąż obowiązują na nim wzmocnione rygory sanitarne, monitoring medyczny i procedury związane z izolacją. Jak podaje BBC, część pasażerów, osoby, u których nie stwierdzono objawów zakażenia, będzie mogła opuścić pokład.

Władze sanitarne uspokajają, że nie ma podstaw, aby łączyć wybuch grypy żołądkowej na statku Ambiton z ogniskiem hantawirusa na pokładzie MV Hondius, który podróżował między Argentyną a Wyspami Kanaryjskimi.

Jak już informowaliśmy, grypa jelitowa na wycieczkowcu zacumowanym w Bordeaux to już trzecie ognisko choroby zakaźnej na pokładzie statku, o jakim media donoszą w ostatnim czasie. Kilka dni temu pojawiła się też informacja o epidemii norowirusa podczas rejsu na Karaibach. Zakażenie potwierdzono u ponad stu osób.

Jak wyjaśniała w rozmowie z tvn24.pl Agnieszka Dziewięcka, specjalistka medycyny rodzinnej i certyfikowana lekarka medycyny podróży, na statkach wirusy łatwo się rozprzestrzeniają. - To wynika między innymi z tego, że jest tam ograniczone wietrzenie. Ktoś kaszle, jest chory i nie ma możliwości, by być z dala od tych wirusów i bakterii. To wszystko związane jest ze skupiskiem ludzi na jednym terenie przez długi czas - tłumaczyła lekarka.