Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Powszechny wirus groźniejszy niż przypuszczano? Przełomowe odkrycie

|
shutterstock_1815604325
Powrót groźnej choroby zakaźnej
Źródło: TVN24
Według nowych badań opublikowanych w "Science Translational Medicine", wirus Epsteina-Barr - którym zakażonych jest większość ludzi na świecie - może być główną przyczyną poważnej choroby, jaką jest toczeń. Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda odkryli, w jaki sposób wirus skłania układ odpornościowy do atakowania własnych komórek. To odkrycie może zmienić sposób diagnozowania i leczenia chorób autoimmunologicznych.

Jeden z najczęściej występujących na świecie wirusów może być przyczyną tocznia - choroby autoimmunologicznej o wielu objawach - wynika z badania opublikowanego w "Science Translational Medicine". Naukowcy wskazują, że wirus Epsteina-Barr (EBV), którym w ciągu życia zakaża się aż 95 proc. ludzi, może uruchamiać w organizmie reakcję prowadzącą do atakowania własnych komórek.

Odkrycie to dostarcza nowych dowodów na związek tego wirusa z długo utrzymującymi się problemami zdrowotnymi, w tym innymi chorobami autoimmunologicznymi oraz może przyspieszyć prace nad stworzeniem szczepionki przeciwko EBV.

Trudny przeciwnik

Toczeń to choroba autoimmunologiczna, której pierwotna przyczyna nie została dotąd poznana i nie ma na nią żadnego konkretnego leczenia.

Jeśli teraz lepiej zrozumiemy, jak ten uciążliwy wirus odpowiada za choroby autoimmunologiczne, myślę, że nadszedł czas, aby dowiedzieć się, jak mu zapobiegać - powiedziała NBC News dr Anca Askanase, dyrektor kliniczny Centrum Tocznia na Uniwersytecie Columbia, która nie brała udziału w nowych badaniach.

Polio w Niemczech. To pierwszy przypadek od 30 lat 
Dowiedz się więcej:

Polio w Niemczech. To pierwszy przypadek od 30 lat 

U osób chorujących na toczeń reakcja autoimmunologiczna sprawia, że układ odpornościowy atakuje własne tkanki, co może prowadzić do silnego zmęczenia, bólu stawów czy zmian skórnych. W cięższych przypadkach choroba uszkadza nerki lub osłabia odporność, zwiększając podatność na infekcje.

Winny jest wirus EBV

Od lat naukowcy podejrzewali, że za rozwój tocznia może odpowiadać wirus Epsteina-Barr, jednak brakowało jednoznacznych dowodów. Teraz, jak podkreśla dla NBC News dr William Robinson z Uniwersytetu Stanforda, współautor najnowszego badania, udało się zidentyfikować brakujące ogniwo mechanizmu łączącego wirusa z chorobą. - Uważamy, że dotyczy to wszystkich przypadków tocznia - dodał dr Robinson.

Jednak Hoang Nguyen, zastępca wiceprezesa ds. badań w Lupus Research Alliance, w wypowiedzi dla NBC News wskazał, że jest za wcześnie, aby stwierdzić, czy mechanizm ten leży u podstaw każdego przypadku. - Chociaż dowody są intrygujące i obiecujące, potrzeba więcej dowodów, aby wykazać, że związek z wirusem EBV dotyczy wszystkich przypadków tocznia - powiedział Nguyen. Organizacja non-profit jest prywatnym sponsorem badań nad toczniem i przekazała grant na badania Robinsona.

Wystarczy jeden wspólny łyk

- EBV jest wirusem, który wywołuje infekcję zwaną mononukleozą zakaźną. Zakażenie tym wirusem może sprzyjać pobudzeniu reaktywacji różnych komórek autoimmunologicznych. Ten wirus nie tylko zakaża, ale też przeprogramowuje autoreaktywne komórki limfocytów B, które sprzyjają napędzeniu się w kierunku właśnie choroby autoimmunologicznej - mówi w rozmowie z tvn24.pl dr Karolina Pyziak- Kowalska, specjalistka chorób zakaźnych.

773 tysiące wizyt przepadło w pół roku. Pacjenci wciąż zapominają o odwoływaniu terminów
Dowiedz się więcej:

773 tysiące wizyt przepadło w pół roku. Pacjenci wciąż zapominają o odwoływaniu terminów

Zakażenie wirusem Epsteina-Barr często przebiega bezobjawowo, zwłaszcza u dzieci. Do zakażenia dochodzi głównie przez kontakt ze śliną - na przykład podczas pocałunków, wspólnego picia z jednej szklanki, jedzenia tymi samymi sztućcami lub używania wspólnej szczoteczki do zębów. Po przedostaniu się do organizmu wirus pozostaje w nim na stałe – zazwyczaj w stanie uśpienia, choć w niektórych przypadkach może się ponownie aktywować.

- Gdy robiliśmy badanie przeciwciał, u pacjentów, którzy mają toczeń, czy kiedyś mieli zakażenie wirusem EBV, to okazywało się, że sporo osób miało wysokie poziomy przeciwciał EBV. A teraz, na podstawie tego badania dostarczono dowodu, że ta replikacja faktycznie występuje - dodała dr Karolina Pyziak- Kowalska.

Nie jest to pierwsze badanie, które wykazało związek między wirusem EBV a chorobami autoimmunologicznymi. - Jeżeli będzie można zrobić szczepionkę przeciwko wirusowi EBV, to być może znajdziemy klucz do tego jak zapobiegać występowaniu w przyszłości takich koincydencji - podsumowała lekarka.

Już wcześniej łączono też wirus EBV ze stwardnieniem rozsianym. Choć sam wirus nie jest jedyną przyczyną tej choroby, może stanowić element procesu prowadzącego do jej rozwoju.

Dr William Robinson zaznacza, że mechanizm opisany w jego najnowszym badaniu może mieć związek także z innymi chorobami autoimmunologicznymi, takimi jak reumatoidalne zapalenie stawów czy choroba Leśniowskiego-Crohna. Aby to potwierdzić, potrzebne są jednak dalsze badania. Ekspert podkreśla też, że zdecydowana większość osób zakażonych wirusem EBV nigdy nie rozwinie tocznia, stwardnienia rozsianego ani innych schorzeń autoimmunologicznych. Możliwe, że tylko niektóre warianty wirusa odpowiadają za uruchomienie nieprawidłowej reakcji układu odpornościowego.

25 razy częściej

Aby dokładniej zbadać związek między wirusem EBV a toczniem, zespół dr. Robinsona skupił się na limfocytach B - komórkach układu odpornościowego odpowiedzialnych za zwalczanie infekcji. Wirus ten, nawet u osób zdrowych, może pozostawać w stanie uśpienia w niewielkiej liczbie limfocytów B. Najnowsze badania wykazały jednak, że u pacjentów z toczniem komórki te występują aż 25 razy częściej.

Naukowcy zwrócili też uwagę na obecność tzw. przeciwciał przeciwjądrowych - białek wiążących się z jądrami komórkowymi, charakterystycznych dla tej choroby. Odkryli, że wirus EBV potrafi infekować i przeprogramowywać limfocyty B, by produkowały właśnie te przeciwciała, które następnie atakują własne tkanki, prowadząc do rozwoju tocznia.

Robinson powiedział, że odkrycia te idą w parze z innymi teoriami na temat przyczyn tocznia. Na przykład naukowcy podejrzewają, że predyspozycje do tej choroby mogą być również związane z genetyką lub hormonami danej osoby.

Zbyt dużo białych krwinek

Z badań opublikowanych w ubiegłym roku na łamach "Nature" wynika, że u osób cierpiących na toczeń występuje zaburzona równowaga limfocytów T - mają one nadmiar komórek odpowiedzialnych za uszkadzanie komórek i zbyt mało tych, które odpowiadają za ich regenerację.

"Byłam normalną, zdrową osobą, nagle stałam się wrakiem człowieka"
Dowiedz się więcej:

"Byłam normalną, zdrową osobą, nagle stałam się wrakiem człowieka"

Nowe ustalenia otwierają drogę do opracowania skuteczniejszych metod leczenia tocznia. - Na ten moment wiemy, że do leczenia tocznia potrzebujemy leków immunosupresyjnych. Najczęściej stosujemy sterydy, różne leki immunomodulujące, które mają też wiele działań niepożądanych. Toczeń raz stwierdzony nie cofnie się i potrzebne jest leczenie wieloletnie - tłumaczy dr Pyziak- Kowalska. W przyszłości możliwe może być tworzenie leków, które będą precyzyjnie niszczyć limfocyty B zakażone wirusem Epsteina-Barr.

Badacze podkreślają również, że rozwijane obecnie szczepionki przeciwko wirusowi EBV - część z nich znajduje się już w fazie badań klinicznych - mogą w przyszłości zapobiegać samemu zakażeniu i w konsekwencji ograniczyć ryzyko rozwoju chorób autoimmunologicznych.

Autorka/Autor: Anna Bielecka

Źródło: tvn24.pl/NBC News

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieZdrowie kobietZdrowie mężczyznChoroby zakaźne
Anna Bielecka
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
shutterstock_1258424203
Pierwsze opady śniegu i nocny mróz. Pogoda
METEO
Doprowadzenie "Wielkiego Bu" do sądu
"Wielki Bu" ma trafić do aresztu. Zdecyduje o tym sąd
Lublin
shutterstock_2164840181
Atakują, gdy odporność zawodzi. Mikrobiolog apeluje o czujność
Zdrowie
Tragedia rodzinna w powiecie kłobuckim
Mieli czworo dzieci, dwoje nie żyje. Matka zmarła w połogu, ojciec jest w areszcie
Katowice
Wypadek na DK79 w miejscowości Bogucin
Krajowa "79" zablokowana po wypadku. Niemowlę i trzy kobiety w szpitalu
WARSZAWA
pap_20251008_0U7
Domański: to nowy sposób myślenia o inwestycjach
BIZNES
47 min
Billie Eilish
"Oddajcie kasę, mordeczki". Czy Billie Eilish mówi to, co myśli wielu?
I co teraz?
Jarosław Kaczyński miał uderzyć aktywistę podczas miesięcznicy smoleńskiej
Sąd: nie było ciosów i policzkowania. Finał sprawy Komosa kontra Kaczyński
WARSZAWA
Łucja Gruszczyńska
Jej awans zablokował prezydent. "Dziwna sytuacja"
Polska
Wyrok skazujący w sprawie bójki we Wrocławiu(zdjęcie ilustracyjne)
Członek zarządu Orlen Paliwa oraz likwidator TVP w jednym akcie oskarżenia
Robert Zieliński
imageTitle
Właścicielowi Tottenhamu groziły zarzuty. Z pomocą przybył prezydent Trump
EUROSPORT
Wyrok sądu
Po brutalnym pobiciu 15-latek przebywa w hospicjum. Jest wyrok dla oprawcy
Szczecin
dziecko uczen szkola shutterstock_2425960105
Ostatnie dni na środki dla rodziców. ZUS przypomina o ważnym terminie
BIZNES
Archidiecezja Łódzka zbada przypadki nadużyć seksualnych od 1945 roku
Zbadają przypadki nadużyć seksualnych w archidiecezji. Powołano komisję
Łódź
shutterstock_1786874834
Lekarze z ukraińskiego frontu biją na alarm. Coraz więcej przypadków zapomnianej choroby
Zdrowie
bAQOoJ09lkNajmtlu8GVbGakHjWlb2XA7L9Olq6Khy0ni66EiB1v9VdIWFcEPqnophiC2xUa2YjIEHu4KihBAVbxASKtFrQ2baVygHJh-Ne1vbQ-0001
Film z tunelu podbija sieć. A chodzi o ważną sprawę
Zdrowie
Kobieta upadła po uderzeniu walizką
Wyjęła w pociągu nóż, obezwładnił ją inny pasażer. Walizką
Lubuskie
Zbigniew Ziobro w Budapeszcie odpowiada na pytania Macieja Warsińskiego z TVN24
Znaleźliśmy Ziobrę w Budapeszcie. Zapytaliśmy go o azyl
Polska
shutterstock_2432713163
Nielegalny import sprzętu. Straty mogą być ogromne
BIZNES
Pałac Kultury i Nauki
Wokół Pałacu Kultury nie powstaną wieżowce
WARSZAWA
Parafia Świętej Anny i Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Wartkowicach
Wyrzucają śmieci przez płot. Ksiądz pokazał ich zdjęcia. Prawnik: parafia narażona na odszkodowania
Łódź
Donald Tusk
Tusk: tak prawdopodobnie skończy Ziobro
Polska
Droga ma znaczenie strategiczne. Powstanie też obwodnica Filipowa
Ważny remont na przesmyku suwalskim. Trasa o strategicznym znaczeniu
Białystok
Kadr z filmu "Fight Club"
Kinowy hit miał problemy z cenzurą. Od piątku do obejrzenia w internecie
Kultura i styl
Policja
Ciała trzech osób w samochodzie. To matka, syn i jej brat
Łódź
imageTitle
Kiedy ostatni raz Polska wygrała z Holandią? Trzeba mocno wysilić pamięć
EUROSPORT
Został zatrzymany przez policję, trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
Chłopiec opowiedział o gwałcie nauczycielce. Sprawcy grozi dożywocie
Rzeszów
Radiologia prężnie się rozwija
TIA czy udar? Krótki alarm, który może uratować życie
Anna Bielecka
Donald Tusk na konferencji w Retkowe
Tusk zapowiada: nie cofnę się ani o milimetr
Polska
Dwoje funkcjonariuszy zostało rannych (zdjęcie ilustracyjne)
Oddał w stronę policjantów kilka strzałów. Zostali ranni w rękę i udo
Białystok
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica