Wiemy, jak wzrosną pensje medyków. Zmiany w "ustawie podwyżkowej" wciąż niepewne

Kluczowe fakty: Od lipca po raz kolejny wzrosną minimalne płace m.in. lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów. Jakie kwoty zobaczą na paskach wynagrodzeń?

Ekonomiści przypominają, że koszt realizacji tzw. ustawy podwyżkowej wrasta z roku na rok i jest jednym z głównych czynników pogłębiających lukę finansową NFZ.

Rząd chce rozmawiać o zmianach w mechanizmie waloryzacji płac. Jakie propozycje są na negocjacyjnym stole i czy znowelizowana ustawa ma szansę na podpis prezydenta?

Główny Urząd Statystyczny (GUS) ogłosił w poniedziałek, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 r. wyniosło 8903,56 zł – wzrosło o 8,82 proc. w porównaniu do wysokości tego wskaźnika w roku 2024 roku. Oznacza to, że wysokość minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia, waloryzowanych co roku 1 lipca, także miałaby wzrosnąć o 8,82 proc.

Ile zarobi lekarz, ile pielęgniarka, a ile fizjoterapeuta?

Od lipca pensja minimalna lekarza i dentysty ze specjalizacją, zgodnie z tzw. ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia, miałaby wynieść 12 910,16 zł brutto; farmaceuty, fizjoterapeuty, pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją - 11 485,59 zł brutto; lekarza i dentysty bez specjalizacji - 10595,23 zł brutto; stażysty - 8458,38 zł brutto.

Wynagrodzenie minimalne m.in. farmaceuty, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego, pielęgniarki i położnej z wykształceniem na poziomie magisterskim, a także pielęgniarki, położnej po studiach I stopnia ze specjalizacją oraz pielęgniarki i położnej ze średnim wykształceniem i specjalizacją od 1 lipca miałoby wynieść 9081,63 zł brutto.

Pensja minimalna m.in. fizjoterapeuty, pielęgniarki, położnej ze studiami I stopnia lub wykształceniem średnim, bez specjalizacji miałaby wynieść - 8369,35 zł brutto. Natomiast opiekuna medycznego - 7657,06 zł brutto. Wynagrodzenie minimalne niemedyków - w zależności od wymaganego wykształcenia - 8903,56 zł brutto (wykształcenie wyższe), 6944,78 zł brutto (wykształcenie średnie), 5787,31 zł brutto (wykształcenie poniżej średniego).

Skutki finansowe nawarstwiają się z roku na rok

Przypomnijmy, tzw. ustawa podwyżkowa weszła w życie w 2022 roku. Zgodnie z nią 1 lipca każdego roku pracownicy tego sektora otrzymują podwyżki, których wysokość jest oparta na wskaźnikach powiązanych z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce krajowej w poprzednim roku.

Pod koniec ubiegłego roku w Sejmie ekonomiści zwracali uwagę na to, że realizacja ustawy podwyżkowej jest jednym z dwóch głównych czynników, prowadzących do zwiększania się nierównowagi finansowej w publicznej ochronie zdrowia. Drugim jest ustawa (tzw. skok na kasę NFZ) z 2022 roku, na mocy której finansowanie części procedur, które dotychczas znajdowało się w gestii resortu zdrowia, zostało przesunięte do NFZ. To m.in. świadczenia wysokospecjalistyczne, bezpłatne leki dla seniorów i kobiet w ciąży, a także leki i wyroby medyczne dla programów polityki zdrowotnej.

Jakim obciążeniem dla płatnika publicznego jest realizacja ustawy podwyżkowej w obecnym kształcie?

- W skali pojedynczego roku to są skutki finansowe rzędu od 15 do 18 miliardów złotych, ale to nie jest tak, że po upływie 12 miesięcy te skutki finansowe znikają. Nie, one nawarstwiają się. W każdym kolejnym roku dochodzi kolejna ich warstwa, przez co w roku bieżącym [2025 - red.] osiągają już ponad 58 miliardów złotych, a w przyszłym [2026 - red.] to będzie mniej więcej 71 miliardów złotych - wyliczał w grudniu Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Pomysły na zmiany są, ale prezydent straszy wetem

W styczniu Ministerstwo Zdrowia przedstawiło stronie społecznej Trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia propozycję zmian w problematycznej ustawie. Propozycja MZ zakłada, że podwyżki pensji minimalnych miałyby wchodzić w życie w styczniu, a nie w lipcu, począwszy od 2027 r. Ponadto waloryzacja najniższych wynagrodzeń byłaby powiązana ze wskaźnikiem o niższej dynamice wzrostu. Warto dodać, że dokładnie takie rekomendacje znajdujemy już w raporcie FPP z 2024 roku "Luka finansowa systemu ochrony zdrowia w Polsce. Perspektywa 2025-2027".

Według ujawnionego w grudniu pisma MZ, przesunięcie waloryzacji wynagrodzeń minimalnych z lipca na styczeń, począwszy od 1 stycznia 2027 r., miałoby przynieść ok. 6 mld zł oszczędności w 2026 r. Przy uwzględnieniu zmiany dotyczącej mechanizmu waloryzacji koszt podwyżek wynagrodzeń minimalnych spadłby z ok. 10 mld zł do ok. 2,7 mld zł w 2027 r.

Prezydent Karol Nawrocki w grudniu podczas szczytu zdrowotnego zadeklarował jednak, że nie zgodzi się na zablokowanie podwyżek pensji minimalnej dla pracowników medycznych. Luka w finasowaniu leczenia w 2026 została oszacowana w ubiegłym roku przez MZ i NFZ na 23 mld zł. W 2025 r. roku zabrakło pieniędzy i rząd musiał wesprzeć NFZ dodatkowymi pieniędzmi. Dotacja budżetowa w 2025 r. wzrosła do blisko 33 mld zł z planowanych 18,3 mld zł.

