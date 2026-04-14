Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Więcej usług w e-zdrowiu. "To przełomowe zmiany"

|
shutterstock_2478230273
W nowy rok z centralną e-rejestracją (materiał Faktów TVN)
Zielone światło dla e-zdrowia. Projekt nowelizacji ustaw związanych z rozwojem usług w tej dziedzinie przyjął we wtorek rząd. Regulacja przewiduje m.in. rozbudowanie obecnego systemu o e-Konsylium i System Domowej Opieki Medycznej, a także umożliwienie wykorzystania sztucznej inteligencji w leczeniu i diagnostyce.

To przełomowe zmiany, dzięki którym Polska będzie najlepiej zorganizowanym krajem w UE pod kątem cyfryzacji usług zdrowotnych - tak przyjęty we wtorek projekt nowelizacji ustaw związanych z rozwojem usług e-zdrowia ocenia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który w zastępstwie premiera Donalda Tuska prowadził posiedzenie Rady Ministrów.

Przyjęty dokument ma na celu wdrożenie jednego z kamieni milowych w Krajowym Planie Odbudowy. Służy m.in. wsparciu pracowników ochrony zdrowia w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Dodatkowo zmiany mają zapewnić pacjentom lepszy dostęp do informacji na temat swojego stanu zdrowia oraz usprawnić opiekę.

Wynik zinterpretuje AI

Projekt przewiduje m.in. rozbudowanie systemu e-zdrowia o System e-Konsylium i System Domowej Opieki Medycznej, a także umożliwienie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie leczniczo-diagnostycznym. Regulacja zakłada rozwój platformy usług inteligentnych, która umożliwi wykorzystanie algorytmów i rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji zwłaszcza w diagnostyce obrazowej. Będzie to możliwe np. w tomografii komputerowej klatki piersiowej czy mammografii. Nowa platforma pozwoli na szybsze i bardziej precyzyjne analizowanie obrazów diagnostycznych, a co za tym idzie podejmowanie szybszych interwencji medycznych. Lekarze i elektroradiolodzy będą mogli bowiem w stosunkowo krótkim czasie otrzymać interpretację wyniku wykonaną przez algorytm AI. Przyjęty szkic zakłada też rozbudowanie systemu e-zdrowia o System e-Konsylium, który zakłada prowadzenie zdalnych konsultacji między lekarzami przy wykorzystaniu danych medycznych pacjenta, oraz System Domowej Opieki Medycznej, który ma umożliwić zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta. W praktyce oznacza to rozpoznanie problemów zdrowotnych we wczesnym stadium u pacjentów w grupach ryzyka czy przewlekle chorych, co pozwoli ograniczyć ryzyko powikłań, utraty zdrowia lub życia.

Będzie też skrócona karta zdrowia pacjenta

Nowela umożliwi też samodzielne wprowadzanie przez pacjentów danych o ich stanie zdrowia do systemu informacji w ochronie zdrowia. Chodzi np. o przekazywanie danych z elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych służących monitorowaniu parametrów zdrowotnych, aktywności fizycznej czy stylu życia. Projekt ma także na celu wyeliminowanie konieczności osobistej wizyty w podmiotach leczniczych, przez umożliwienie pacjentom składania zamówień na recepty niezbędne do kontynuacji leczenia. Wprowadza też nowy rodzaj dokumentacji medycznej – skróconej karty zdrowia pacjenta. Będzie się ona składała z najważniejszych (z medycznego punktu widzenia) informacji o danej osobie, takich jak wszczepione urządzenia, choroby przewlekłe, alergie, przebyte zabiegi. Takie udogodnienie jest istotne m.in. z punktu widzenia budowy jednolitej przestrzeni danych medycznych dla państw członkowskich UE.

- Korzyści, które będą wynikały z wprowadzenia na dobre tych rozwiązań, odczuje cały system medyczny - stwierdził wicepremier.

Czas nadal goni

Wdrożenie proponowanych rozwiązań jest konieczne do realizacji kamienia milowego w ramach KPO. "Stawka jest wysoka – chodzi o ponad 3 mld zł, a czasu jest niewiele – mija 30 czerwca" - zauważył portal Rynek Zdrowia.

Wcześniej co do projektu nie mogły porozumieć się Ministerstwo Zdrowia (MZ) i Ministerstwo Finansów (MF). A czas gonił, bo na pięć miesięcy przed terminem wydano jedynie 190,3 mln zł z ponad 1 mld zł w ramach Krajowego Planu Odbudowy na cyfryzację ochrony zdrowia.

Resort finansów zarzucał projektowi MZ m.in. brak jasnych zasad finansowania e-zdrowia po wyczerpaniu środków z KPO oraz niespójności w wyliczeniach kosztów. W procedowanym dziś projekcie rozwinięto już sporne punkty, wskazując między innymi, że wydatki będą pochodzić z rezerwy celowej, oraz że ich wysokość będzie ustalana corocznie podczas prac nad ustawą budżetową. Zadbano też o kwestie związane z digitalizacją dokumentacji medycznej, między innymi o uproszczenie procesu podpisywania dokumentów oraz udostępnienie bezpłatnych narzędzi przez Centrum e-Zdrowia.

Nadal natomiast trwają przetargi (np. w marcu i kwietniu opublikowano nowe ogłoszenia na integrację z PUI i AI w szpitalach) w ramach projektu e-Zdrowie KPO. – Ewentualne dodatkowe zamówienia będą miały charakter uzupełniający i będą dotyczyć elementów wspierających – zapewniał CeZ pod koniec stycznia, gdy "Rzeczpospolita" wskazywała, że kluczowe przetargi związane z wdrożeniem narzędzi AI w placówkach medycznych nie zostały rozstrzygnięte.

Ciąg dalszy nastąpi

"System e-zdrowie (P1) tworzą cyfrowe usługi (e-recepta, e-skierowanie, EDM, ZM), aplikacje (Internetowe Konto Pacjenta, mojeIKP, gabinet.gov.pl) oraz rozwiązania usprawniające procesy planowania i realizacji świadczeń ochrony zdrowia" - informują specjaliści Centrum e-Zdrowia na oficjalnej stronie i zapowiadają kolejne e-usługi w ramach rozwoju platformy, jak:

  • elektroniczna obsługa e-karty ciąży
  • elektroniczna obsługa e-karty zdrowia dziecka
  • elektroniczna obsługa e-zleceń na badania laboratoryjne (częściowo dostępna, ale nie w pełni zintegrowana)
  • elektroniczna obsługa spraw związanych z profilaktyką w IKP (dostępne są bilanse zdrowia i IPZ - indywidualny plan zdrowotny z elementami profilaktyki, ale nie pełna e-usługa).

Zaplanowane są również: rozwój narzędzi wspierających proces leczenia chorób rzadkich, w tym hemofilii oraz narzędzie wpierające realizację opieki koordynowanej w onkologii.

W tej chwili w ramach e-zdrowia można skorzystać między innymi z e-recepty, e-skierowania, Internetowego Konta Pacjenta (IKP) i centralnej e-rejestracji, która umożliwia zapisanie się do specjalisty przez IKP. E-rejestracja obejmuje na razie zapisy do poradni kardiologicznej i badania profilaktyczne wykrywające raka piersi i raka szyjki macicy.

Jedną z placówek, które przystąpiły do systemu e-rejestracji, jest Szpital im. W. Orłowskiego w Warszawie. W ramach przychodni przyszpitalnej lecznica udostępnia m.in. wizyty kardiologiczne.

- Wdrożenie centralnej e-rejestracji jest bardzo ważnym krokiem w kierunku poprawy dostępności świadczeń i lepszego zarządzania wizytami, a pierwsze dane publikowane przez Centrum e-Zdrowia są bardzo obiecujące. W przypadku przychodni przyszpitalnych proces integracji z nowym rozwiązaniem przebiega etapami i wymaga dostosowania systemów informatycznych. Zaczynamy obserwować pozytywne tendencje. W okresie od wdrożenia usługi zarejestrowaliśmy trzy nieodwołane wizyty - oceniał w styczniu w rozmowie z tvn24.pl Tomasz Kopiec, dyrektor placówki.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Agnieszka Pióro
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
