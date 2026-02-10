Logo strona główna
Zdrowie
Więcej chipsów, większe ryzyko? Ultraprzetworzona żywność, a przeżycie po raku

slone przekaski slodkie napoje S shutterstock_1293445375
Częste spożywanie żywności ultraprzetworzonej może zwiększać ryzyko zgonu wśród osób, które przeżyły chorobę nowotworową. Sugeruje to badanie naukowców z Włoch, a chodzi m.in. o popularne produkty, takie jak słodzone napoje, gotowe dania, batony czy chipsy, które goszczą na co dzień w diecie wielu osób.

Dlaczego lekarze i naukowcy tak często przestrzegają przed spożywaniem w nadmiarze żywności określanej jako ultraprzetworzona?

Bo często zawiera mało niezbędnych składników odżywczych, takich jak witaminy, minerały i błonnik, a przemysłowe metody jej produkcji wprowadzają dodatki, sztuczne aromaty, konserwanty, emulgatory oraz wysoki poziom dodanych cukrów i niezdrowych tłuszczów, z którymi organizm nie jest w stanie sobie poradzić. Szczególną ostrożność powinny tu zachować osoby doświadczone chorobą nowotworową - wskazują autorzy najnowszych badań opisanych w prestiżowym czasopiśmie "Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention".

"To może wpływać na przeżycie"

W związku ze wzrostem spożycia żywności ultraprzetworzonej w wielu krajach na całym świecie ważne jest lepsze zrozumienie je wpływu na osoby, które przeżyły nowotwór, przekonuje dr Marialaura Bonaccio z Jednostki Badawczej Epidemiologii i Prewencji w IRCCS Neuromed w Pozzilli (Włochy). Badania, które przeprowadziła ze swoimi współpracownikami, sugerują, że spożywanie w ramach diety większych ilości żywności ultraprzetworzonej znacznie zwiększa ryzyko zgonu zarówno z jakiejkolwiek przyczyny, jak i z powodu konkretnego nowotworu.

Naukowcy: przetworzone jedzenie działa jak papierosy. To ukryta epidemia naszych czasów
"Okres leczenia choroby nowotworowej to czas, w którym pacjent wymaga szczególnej opieki żywieniowej. Prawidłowo zbilansowany jadłospis ma ogromne znaczenie we wspieraniu leczenia choroby nowotworowej" - informują eksperci na platformie Onkologiczne Centrum Kryzysowe. Jak tłumaczą, aby utrzymać masę mięśniową oraz zapobiec wystąpieniu niedożywienia, najważniejsze jest zwiększenie ilości białka (co rekomenduje wiele towarzystw w dziedzinie onkologii). Dietę należy też uzupełnić wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3, które mogą działać przeciwzapalne.

"To, co ludzie jedzą po diagnozie raka, może wpływać na przeżycie" - zgadza się włoska badaczka. Zauważa jednak, że większość badań w tej populacji skupiała się wyłącznie na składnikach odżywczych, a nie na stopniu przetworzenia żywności. Tymczasem substancje wykorzystywane w przemysłowym przetwarzaniu żywności mogą zakłócać procesy metaboliczne, zaburzać mikrobiotę jelitową i sprzyjać stanom zapalnym. "W rezultacie, nawet jeśli żywność ultraprzetworzona ma na papierze podobną wartość kaloryczną i skład odżywczy, jak żywność minimalnie przetworzona lub naturalna, może mieć ona bardziej szkodliwy wpływ na organizm" - twierdzi dr Marialaura Bonaccio.

Jak wyglądało badanie?

W prospektywnym badaniu kohortowym Moli-sani, Bonaccio i jej współpracownicy obserwowali 24 325 osób w okresie od marca 2005 do grudnia 2022 roku. Obserwowani w momencie rozpoczęcia badania mieli 35 lub więcej lat i mieszkali w regionie Molise w południowych Włoszech. W ramach tej kohorty zidentyfikowano 802 osoby, które przeżyły chorobę nowotworową na początku badania (476 kobiet i 326 mężczyzn) i które udzieliły szczegółowych informacji na temat diety za pośrednictwem kwestionariusza częstotliwości spożycia żywności ultraprzetworzonej

Do sklasyfikowania tej żywności posłużył system NOVA, który przypisuje produkty do jednej z czterech grup w oparciu o poziom i cel przetworzenia.

Prawie połowa z nas musi zmienić dietę, jeśli chcemy uratować klimat
Ilość żywności ultraprzetworzonej w diecie każdej osoby została następnie obliczona na dwa sposoby: poprzez stosunek wagowy (dzielono całkowitą masę żywności ultraprzetworzonej spożywanej każdego dnia przez całkowitą masę żywności i napojów spożywanych każdego dnia) oraz stosunek energetyczny (dzielono całkowitą liczbę kalorii z żywności ultraprzetworzonej przez całkowitą liczbę kalorii spożywanych każdego dnia).

Za mało składników odżywczych? Nie tylko

W okresie obserwacji, trwającym średnio 14,6 roku, odnotowano 281 zgonów wśród 802 osób, które przeżyły chorobę nowotworową. Osoby należące do grupy o najwyższym spożyciu żywności ultraprzetworzonej w stosunku do masy ciała miały o 48 proc. wyższy wskaźnik zgonów z dowolnej przyczyny i o 57 proc. wyższy wskaźnik zgonów z powodu nowotworów w porównaniu z osobami z grupy o spożyciu najniższym. Wyższy wskaźnik energetyczny żywności ultraprzetworzonej dawał podobne wyniki w przypadku zgonów z powodu nowotworów, ale nie z innych przyczyn.

"Niektóre produkty spożywcze mogą ważyć dużo, ale dostarczać mało kalorii - lub odwrotnie, dlatego wyniki mogą się różnić w zależności od zastosowanej miary" - wyjaśniła Bonaccio. "Jednak fakt, że związek między żywnością ultraprzetworzoną a zgonem z jakiejkolwiek przyczyny utrzymywał się nawet po uwzględnieniu ogólnej jakości diety, sugeruje, że negatywny wpływ na zdrowie nie jest wyjaśniony wyłącznie przez niski profil składników odżywczych, ale że sam poziom i charakter przemysłowego przetwarzania żywności odgrywają niezależną rolę w wpływaniu na długoterminowe wyniki zdrowotne", podsumowała.

Siedem grup produktów pod lupą

Aby zbadać potencjalne mechanizmy biologiczne, na które może wpływać żywność ultraprzetworzona, Bonaccio i współpracownicy przeanalizowali biomarkery stanu zapalnego, metaboliczne i sercowo-naczyniowe na podstawie próbek i danych zebranych od uczestników. Spośród badanych biomarkerów, po uwzględnieniu wskaźników stanu zapalnego i tętna spoczynkowego, związek między żywnością ultraprzetworzoną a zgonem z jakiejkolwiek przyczyny został osłabiony o 37,3 proc.

Jesz chipsy, przetworzone pieczywo i słodycze? Lepiej przestań
"Wyniki te sugerują, że zwiększony stan zapalny i podwyższone tętno spoczynkowe mogą częściowo wyjaśniać związek między wyższym spożyciem żywności ultraprzetworzonej a zwiększoną śmiertelnością, a także pomagają wyjaśnić, w jaki sposób samo przetwarzanie żywności może przyczyniać się do gorszych wyników leczenia wśród osób, które przeżyły chorobę nowotworową" - podkreśliła Bonaccio.

Aby lepiej zrozumieć, czy zawartość składników odżywczych w żywności ultraprzetworzonej ma znaczenie, naukowcy zebrali i przeanalizowali dane dla siedmiu grup żywności ultraprzetworzonej: napojów słodzonych sztucznie i cukrem, sztucznych słodzików i napojów spirytusowych; produktów mlecznych i serów; przetworzonego mięsa; słonych przekąsek i potraw wytrawnych; tłustych past i sosów; produktów skrobiowych; oraz słodkich produktów spożywczych i słodyczy. Niektóre grupy były powiązane z wyższą śmiertelnością, podczas gdy inne nie wykazywały wyraźnego wzorca.

Czytanie etykiet ma znaczenie

Głównym przesłaniem dla społeczeństwa jest to, że ogólne spożycie produktów ultraprzetworzonych ma znacznie większe znaczenie niż spożycie poszczególnych produktów - podsumowała Bonaccio. "Skupienie się na diecie jako całości, ograniczenie spożycia produktów ultraprzetworzonych i przesunięcie spożycia na świeże, minimalnie przetworzone, domowe produkty to najbardziej sensowne i korzystne podejście dla zdrowia. Praktycznym sposobem na osiągnięcie tego celu jest sprawdzanie etykiet: produkty zawierające więcej niż pięć składników, a nawet tylko jeden dodatek do żywności, prawdopodobnie są ultraprzetworzone".

Ten rodzaj diety może nasilać stany lękowe. Nowe badania
Ciekawostki

To na razie obserwacja

Ponieważ badanie miało charakter obserwacyjny, nie pozwala ono na formułowanie wniosków o związku przyczynowo‑skutkowym. Dodatkowym ograniczeniem jest fakt, że spożycie pokarmów oceniano na podstawie samooceny uczestników, co zwiększa ryzyko błędnego raportowania. Istnieje także możliwość, że w trakcie okresu obserwacji uczestnicy zmieniali swoje nawyki żywieniowe. Na wyniki mógł wpłynąć również tzw. błąd związany z przeżyciem, ponieważ ocenę diety przeprowadzono średnio 8,4 roku po diagnozie nowotworu. Warto także zauważyć, że w badaniu odnotowano niewielką liczbę zgonów, co ogranicza jego moc statystyczną, a ponadto brakowało danych dotyczących stopnia zaawansowania raka w momencie rozpoznania.

Opracowała Anna Bielecka/ap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

