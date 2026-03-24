Więcej dawców, mniej pieniędzy. "Szpitale nie regulują terminowo zobowiązań"

Wynik finansowy centrów krwiodawstwa pogorszył się tylko w dwa lata aż o 75 procent - wynika z danych Narodowego Centrum Krwi. Liczba krwiodawców i donacji systematycznie rośnie, ale szpitale nie płacą terminowo za krew i jej składniki - zaległości sięgają już niemal 100 milionów złotych.

- Nie powinno być tak, że system kredytuje się jednostkami o strategicznym znaczeniu. Bez regionalnych centrów nie ma chirurgii, nie ma przeszczepień szpiku, nie ma normalnej działalności na rzecz pacjentów, nie mówiąc już o zabezpieczeniu na wypadek kryzysu - komentuje w rozmowie z tvn24.pl Wojciech Wiśniewski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Sześć centrów zanotowało stratę

Jak wynika z danych Narodowego Centrum Krwi, przytaczanych w notatce prasowej przesłanej do naszej redakcji przez Federację Przedsiębiorców Polskich, liczba osób decydujących się na zostanie krwiodawcą w ostatnich latach stopniowo rośnie. W 2022 roku zarejestrowano ponad 600 tys. dawców, w 2023 roku było ich ponad 617 tys., a w 2024 roku prawie 628 tys. Podobnie zwiększa się liczba donacji - w 2022 roku wyniosły prawie 1,39 mln, w 2023 roku - około 1,46 mln, a w 2024 roku - ponad 1,5 mln. Dane obejmują wszystkie Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Polsce.

Pomimo wzrostu liczby krwiodawców i donacji w ostatnich latach sytuacja finansowa publicznej służby krwi pozostaje niepokojąca. Z danych wynika, że łączny zysk netto wszystkich RCKiK od 2022 roku systematycznie spada. W 2023 roku placówki odnotowały łączny zysk netto prawie o połowę niższy niż w roku poprzednim, a w 2024 roku spadł on do poziomu poniżej 25 proc. wartości sprzed dwóch lat. Liczby te wyniosły odpowiednio: ponad 63,3 mln zł w 2022 roku, prawie 38,5 mln zł w 2023 roku oraz nieco ponad 14 mln zł w 2024 roku.

Piotr Wójcik

O kondycji finansowej RCKiK-ów mówił w lutym w Sejmie Sebastian Twaróg, dyrektor Narodowego Centrum Krwi. - Na 21 regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa w 2024 roku wynik finansowy ze stratą miało sześć centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Danych z roku 2025 jeszcze nie znamy, bo trwa bilans, ale z informacji, które już udało się niektórym centrom przeliczyć wynika, że z tych sześciu, które miało straty, dwa na pewno wyjdą na plus - odpowiadał.

"Ta sama choroba, która toczy cały system"

Problemem, który w ocenie ekonomistów realnie przekłada się na pogarszającą się kondycję finansową centrów, są zaległości w regulowaniu płatności przez szpitale. Zgodnie z danymi pozyskanymi przez Federację Przedsiębiorców Polskich na koniec 2025 roku zadłużenie wyniosło niemal 100 mln złotych w skali kraju.

- To jest ta sama choroba, która toczy cały system. Centra są zależne od opłat za krew i jej składniki. Te opłaty są dokonywane przez szpitale, a te, jak wiemy nie od wczoraj, zmagają się z ogromnymi problemami finansowymi. Tworzą się zatory płatnicze. Ta choroba, która polega na braku pieniędzy w systemie, pojawia się nam w bardzo wielu miejscach - komentuje dla tvn24.pl Wojciech Wiśniewski z FPP.

Ekonomista zwraca uwagę na jeszcze jeden element - szybki wzrost kosztów. Pracownicy stacji krwiodawstwa (około trzech tysięcy osób) są objęci tzw. ustawą podwyżkową, co oznacza, że co roku w lipcu ich pensje są waloryzowane tak jak wzrasta średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej. W tym roku będą to więc podwyżki o 8,82 proc. Stawka, jaką szpitale płacą za  jednostkę krwi pełnej konserwowanej wzrosła z 322 zł do 348 zł (o 8,07 proc.), za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej z 217 zł do 234 zł (o 7,83 proc.) a za jednostkę osocza świeżego mrożonego ze 116 do 127 zł (o 7,69 proc.)

- Mamy określone rozporządzeniem ceny za krew i jej składniki. Szpitale nie regulują terminowo swoich zobowiązań, bo same nie mają pieniędzy. Jednocześnie rosną koszty. Efekt jest taki, że zysk bardzo szybko spada, dokładnie w tym samym czasie, w którym obowiązuje tzw. ustawa podwyżkowa, a z drugiej strony mamy kryzys płynności - mówi Wojciech Wiśniewski.

Ekonomista zwraca uwagę, że mamy do czynienia z sytuacją, w której centra krwiodawstwa pozyskują krew od donatorów, sprzedają ją szpitalom po z góry określonych cenach, są zobowiązane do realizowania odgórnie ustalonych waloryzacji płac, a jednocześnie są uzależnione od tego, czy zadłużone szpitale zapłacą im za to pieniądze. - Sytuacja RCKiK-ów będzie tematem majowego Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia. Zapytamy, czy centra nie powinny dostawać pieniędzy bezpośrednio z NFZ-u. To tak naprawdę dwie kieszenie tych samych publicznych spodni, a jednocześnie wydaje się, że pewne kluczowe elementy nie powinny kredytować luki finansowej ochrony zdrowia - powiedział ekspert.

Autorka/Autor: Piotr Wójcik/ap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica