Zdrowie

WHO pod presją finansową, ale z globalnymi sukcesami. Raport pokazuje, co udało się osiągnąć mimo kryzysu

WHO
WHO: Szczepionki nie powodują autyzmu
Wycofanie się USA z finansowania Światowej Organizacji Zdrowia grozi miliardową luką budżetową, ale WHO podkreśla, że mimo trudnych warunków nadal skutecznie walczy z chorobami zakaźnymi, rozwija programy szczepień i wzmacnia globalne bezpieczeństwo zdrowotne. Najnowszy raport, podsumowujący rok 2025, pokazuje zarówno skalę wyzwań, jak i postępy - od walki z gruźlicą po przygotowania na przyszłe pandemie.

W styczniu 2025 roku prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze w sprawie wystąpienia USA z organizacji. Ma to formalnie nastąpić w styczniu 2026 roku. Tymczasem USA odpowiadają za 18 procent budżetu WHO. W związku z tą decyzją dziura budżetowa organizacji może w latach 2026-2027 przekroczyć ponad miliard dolarów. "W obliczu poważnych cięć finansowych i rosnących zagrożeń dla nauki i solidarności, WHO nadal przewodziła i wspierała globalne działania mające na celu stawienie czoła największym wyzwaniom zdrowotnym naszych czasów" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Światową Organizację Zdrowia.

Lepsza kontrola chorób i prewencja

Po stronie sukcesów WHO wymienia postępy w kontroli przebiegu i zapobieganiu chorobom, takim jak gruźlica czy malaria. "Liczba zgonów z powodu gruźlicy znacząco spadła, a w regionach afrykańskich i europejskich WHO odnotowano spadek o 46 proc. i o 49 proc. w ciągu ostatniej dekady. Mimo to gruźlica zabiła 1,2 miliona osób w 2024 roku, co wskazuje na potrzebę zajęcia się czynnikami ryzyka, takimi jak HIV, cukrzyca, palenie tytoniu i niedożywienie" - czytamy w komunikacie.

HPV w obowiązkowych szczepieniach? Eksperci są za
Ważnym punktem, na jaki wskazuje WHO, jest eliminacja przenoszenia chorób z matki na dziecko. "Malediwy stały się pierwszym krajem, który osiągnął 'potrójną eliminację' przenoszenia HIV, kiły i wirusowego zapalenia wątroby typu B z matki na dziecko. Brazylia również została uznana za kraj, który wyeliminował przenoszenie HIV z matki na dziecko, stając się najludniejszym krajem w Ameryce, który osiągnął ten historyczny kamień milowy" - pisze organizacja.

Programy szczepień są rozszerzane

Jak zauważają autorzy raportu, rozszerzeniu ulegają krajowe programy szczepień przed chorobami takimi jak zapalenie opon mózgowych, choroba pneumokokowa, polio, zakażenie rotawirusem,  a także HPV (wirus brodawczaka ludzkiego - główna przyczyna raka szyjki macicy).

"17 listopada, w pierwszy Światowy Dzień Eliminacji Raka Szyjki Macicy, WHO i partnerzy ogłosili, że 86 milionów dziewcząt zostało zaszczepionych przeciwko HPV. W 2025 roku kraje takie jak Bhutan, Brazylia, Chiny, Indonezja, Nigeria, Tadżykistan, Pakistan i Rwanda rozszerzyły zakres szczepień i badań przesiewowych w kierunku HPV, przybliżając świat do wyeliminowania raka szyjki macicy" - pisze WHO.

Na oddział bez zgody, środki przymusu, kontrola osobista. Rzecznik pisze do ministry
Ponadto, globalne działania na rzecz szczepień doprowadziły do ​​88-proc. spadku liczby zgonów z powodu odry w latach 2000-2024, a od 2000 roku szczepionka przeciwko odrze uratowała życie prawie 59 milionom osób. Choroba cechuje się teraz mniejszą śmiertelnością, ale liczba zachorowań na odrę gwałtownie rośnie. "Szacuje się, że w 2024 roku liczba zakażeń wyniesie 11 milionów - prawie 800 tys. więcej, niż przed pandemią w 2019 roku. Aby powstrzymać transmisję i chronić społeczności przed epidemiami tego wysoce zaraźliwego wirusa, konieczne jest objęcie co najmniej 95 proc. populacji dwiema dawkami szczepionki przeciwko odrze" - wskazuje WHO.

Mniej chorób odtytoniowych, ale wciąż wyzwania w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej

Z opublikowanego przez WHO raportu World Health Statistics 2025 wynika, że dzięki ograniczeniu palenia tytoniu, poprawie czystości powietrza, jakości wody i  warunków sanitarnych 1,4 miliarda ludzi cieszy się zdrowszym życiem. Spada liczba zachorowań na HIV i gruźlicę. Coraz mniej osób wymaga leczenia też leczenia zaniedbanych chorób tropikalnych.

Wciąż jednak nie udaje się osiągnąć zadowalającego postępu w dostępie do podstawowych usług zdrowotnych i pomocy w nagłych wypadkach. "Cięcia w finansowaniu w 2025 roku poważnie zakłóciły świadczenie usług, takich jak opieka okołoporodowa, szczepienia, profilaktyka HIV i nadzór nad chorobami. Badanie opublikowane w marcu wskazywało, że te cięcia mogą doprowadzić do 4-10 milionów nowych zakażeń HIV i 3 milionów zgonów do 2030 roku. Pomimo trudności finansowych, globalna odpowiedź na epidemię HIV nabrała nowego rozpędu dzięki zatwierdzeniu przez WHO stosowania lenakapawiru w formie zastrzyków dwa razy do roku w ramach profilaktyki HIV. WHO pomaga krajom dostosować się do tej sytuacji, wspierając lokalną produkcję wysokiej jakości leków i diagnostyki oraz rekomendując tanie testy na HIV" - wskazuje organizacja.

Zdrowie psychiczne i choroby niezakaźne na topie

Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje rok 2025 jako wyjątkowy dla globalnej działalności na rzecz zdrowia psychicznego i chorób niezakaźnych. "Choroby niezakaźne, w tym choroby układu krążenia, nowotwory, cukrzyca i przewlekłe choroby układu oddechowego, a także zaburzenia zdrowia psychicznego, są główną przyczyną zgonów, chorób i niepełnosprawności" - przypominają autorzy raportu. Jak dodają, ponad 75 proc. zgonów niezwiązanych z pandemią jest związanych z chorobami niezakaźnymi i problemami ze zdrowiem psychicznym, a aż 86 proc. przedwczesnych zgonów ma miejsce w krajach o niskich i średnich dochodach.

Ujawnili fragmenty wypowiedzi lekarzy. W środowisku zawrzało
WHO przypomina, że podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ światowi przywódcy przyjęli najsilniejszą jak dotąd deklarację polityczną, dotyczącą chorób niezakaźnych i zdrowia psychicznego. Deklaracja wyznacza nową wizję opartą na ambitnych, przyspieszonych celach do 2030 roku: 150 milionów mniej palaczy tytoniu, 150 milionów więcej osób z kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i 150 milionów więcej osób z dostępem do opieki psychiatrycznej.

"Dzięki wsparciu WHO 71 proc. krajów posiada skoordynowany mechanizm, zapewniający osobom dostęp do opieki w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego w nagłych wypadkach. WHO aktywnie wspiera opiekę psychiatryczną w ponad 40 nagłych wypadkach, angażując 600 specjalistów i udzielając wskazówek dotyczących priorytetowych działań, aby zapewnić, że niezbędna opieka dotrze do osób, które jej najbardziej potrzebują", czytamy w komunikacie.

Porozumienie Pandemiczne przygotuje świat na kolejne epidemie

Jednym z najważniejszych osiągnięć 2025 roku było w ocenie WHO przyjęcie przez kraje pierwszego Porozumienia Pandemicznego podczas 78. Światowego Zgromadzenia Zdrowia, które miało miejsce w maju. Dokument ma być odpowiedzią na zagrożenia takie, z jakimi mieliśmy do czynienia podczas pandemii COVID-19. Porozumienie obejmuje między innymi zasady sprawiedliwego dostępu do szczepionek, leków oraz testów diagnostycznych.

Fala tej choroby nadeszła wcześniej. Jest nowa mutacja wirusa
- To dobitny przykład tego, co może dać multilateralizm, gdy kraje wybierają współpracę zamiast podziałów - komentuje dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia.

Przyjęte porozumienie toruje również drogę do ustanowienia systemu wymiany patogenów PABS (Pathogen Access and Benefit Sharing). Jego elementem ma być zobowiązanie firm farmaceutycznych do udostępnienia WHO 20 proc. bieżącej produkcji szczepionek, leków i testów diagnostycznych. Dzięki temu organizacja będzie je mogła rozdzielać według skali zagrożenia i potrzeb zdrowotnych.

Autorka/Autor: Piotr Wójcik

Źródło: tvn24.pl; WHO

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
