Zdrowie

"Weź kolegę do specjalisty, a nie pod mur". Tak do badań zachęca GDDKiA

bAQOoJ09lkNajmtlu8GVbGakHjWlb2XA7L9Olq6Khy0ni66EiB1v9VdIWFcEPqnophiC2xUa2YjIEHu4KihBAVbxASKtFrQ2baVygHJh-Ne1vbQ-0001
GDDKiA zawstydza i uświadamia mężczyzn
W nietypowy sposób w kampanię promującą męskie zdrowie włączyła się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Filmikiem na portalu społecznościowym podbija sieć, uświadamiając mężczyzn w zakresie profilaktyki raka jąder i prostaty.

Niedawno oryginalnym podejściem do kwestii ochrony zdrowia wykazali się pracownicy NFZ. Nagrali piosenkę i teledysk, w których zachęcają do zdrowego stylu życia. "Podczas jednej z burzy mózgów pada odważny pomysł: nagrajmy piosenkę, hymn dla profilaktyki, który dotrze do odbiorców, jako zupełnie nowa forma przekazu. Nie była to łatwa ani oczywista decyzja – ale kto nie ryzykuje, ten nie porywa serc" - opisywał kulisy projektu na swoich stronach NFZ.

Teraz innowacyjnym pomysłem zabłysnęła GDDKiA, umieszczając w sieci filmik z tunelu na S7 w Skomielnej Białej. Widać na nim, jak z zatrzymującego się samochodu wysiada dwóch mężczyzn "za potrzebą", traktując tunel jak WC.

Mężczyzna ma wynik "w normie", więc chowa go do szuflady. A może mieć raka
Dowiedz się więcej:

Mężczyzna ma wynik "w normie", więc chowa go do szuflady. A może mieć raka

"Listopad to miesiąc świadomości męskich nowotworów . Rak prostaty czy jądra to schorzenia, gdzie ważne jest wczesne rozpoznanie. Wielu mężczyzn wstydzi się lekarza - niepotrzebnie Tam nie ma kamer . Odwagi! Weź kolegę do specjalisty, a nie do tunelu S7 pod mur" - brzmi komentarz pod filmikiem.

Ważny temat w luźnej formie

Celem akcji Movember, w którą włączyli się przedstawiciele GDDKiA, jest zwiększenie świadomości na temat męskiego zdrowia. Jak podaje serwis zwrotnikraka.pl, termin Movember powstał w wyniku połączenia dwóch wyrazów moustache - wąsy oraz November - listopad. "Celem kampanii Movember jest zmiana oblicza męskiego zdrowia, natomiast wąsy, które przez twórców zostały ustanowione symbolem kampanii, mają ową zmianę oblicza komunikować. Luźna i zabawna forma kampanii sprzyja podejmowaniu trudnych i ważnych tematów" - wyjaśnia serwis.

Do badań profilaktycznych namawiają w listopadzie i urzędnicy, i celebryci. Wideo z przekazem dla mężczyzn opublikował na Instagramie m.in. Robert Lewandowski. "Panowie, bez względu na wiek, poglądy czy formę. Zdrowie mamy jedno! Listopad przypomina: badajmy się!" - napisał sportowiec.

Prezydent w kampanii dla mężczyzn: odważ się, to też jest siła
Dowiedz się więcej:

Prezydent w kampanii dla mężczyzn: odważ się, to też jest siła

W nagraniu wziął udział prezydent Karol Nawrocki. - Odważ się, to też jest siła - zwrócił się do mężczyzn. Do dbania o własne zdrowie przekonują też m.in. siatkarz Bartosz Kurek, aktor Borys Szyc oraz autor programów kulinarnych Robert Makłowicz.

Autorka/Autor: ap

Źródło: tvn24.pl

ZdrowieZdrowie mężczyznOnkologiaGDDKiA
