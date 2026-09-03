Logo strona główna
Zdrowie
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Odstająca łopatka, nierówne barki, smartfonowa szyja. Kiedy rodzic powinien reagować?

|
shutterstock_2139648473
"Mamy epidemię problemów z kręgosłupem"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Hit Stop Media/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Kilka godzin w szkolnej ławce, potem praca domowa przy biurku, a odpoczynek - często z telefonem w dłoni. Dzieci spędzają dużą część dnia w pozycji siedzącej, a fizjoterapeuci widzą tego poważne konsekwencje. Tylko jedną z nich jest "szyja smartfonowa". Kiedy postawa dziecka powinna zaniepokoić rodzica? Tłumaczy fizjoterapeutka pediatryczna.
Kluczowe fakty:
  • Wady postawy mogą dotyczyć nawet 90 procent uczniów. Co najbardziej szkodzi kręgosłupowi dziecka?
  • "Szyja smartfonowa" początkowo nie daje o sobie znać. Jak ją rozpoznać i zapobiegać?
  • Dobrze urządzone miejsce do nauki nie wystarczy. Co jeszcze pomaga dziecku utrzymać prawidłową postawę?
  • Do 30 września rodzice mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji w oddziałach NFZ. Dlaczego warto?
  • Więcej artykułów na podobne tematy znajdziesz w dziale Zdrowie.

Od 10 do 15 proc. dzieci może mieć zaburzenia układu ruchu, a wady postawy dotyczą nawet 90 proc. uczniów w Polsce - przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia przy okazji rozpoczęcia roku szkolnego. - Głównym powodem wad postawy u dzieci jest niestety ograniczenie aktywności fizycznej i tak zwany siedzący tryb życia - podkreśla w wywiadzie dla Akademii NFZ dr Justyna Bloda, fizjoterapeutka pediatryczna.

NFZ zwraca uwagę, że dzieci mogą spędzać w pozycji siedzącej nawet kilkanaście godzin dziennie.

Wady postawy u dzieci. Jakie są najczęstsze przyczyny?

Wielogodzinne siedzenie oddziałuje na układ ruchu w połączeniu z innymi czynnikami. Znaczenie mają również nadwaga i otyłość, sposób siedzenia przy biurku, pozycja przy odrabianiu lekcji czy codzienne nawyki, utrwalane przez wiele miesięcy. - Nieprawidłowe nawyki ruchowe mogą prowadzić do przeciążenia układu ruchu, a to z kolei powodować dolegliwości bólowe kręgosłupa czy stawów obwodowych - tłumaczy dr Bloda.

Więcej dzieci ma otyłość niż niedowagę. Po raz pierwszy w historii
Dowiedz się więcej:

Więcej dzieci ma otyłość niż niedowagę. Po raz pierwszy w historii

Fizjoterapeutka zwraca uwagę, że postawa nie kończy się na samym kręgosłupie. Nieprawidłowości mogą dotyczyć ustawienia stóp, kolan, miednicy, barków i łopatek, a także napięcia mięśniowego. Znaczenie może mieć nawet samopoczucie dziecka. Osoba niepewna siebie czy wycofana może przyjmować inną sylwetkę niż dziecko, które czuje się swobodnie i pewnie.

Skolioza u dziecka. Jak ją rozpoznać i kiedy reagować?

Nierówno ustawione barki, odstająca łopatka, asymetria tułowia - takie zmiany rodzic może zauważyć jako pierwszy. Nie każda oznacza skoliozę, ale też nie warto tłumaczyć ich wyłącznie garbieniem się czy niewłaściwą pozycją przy biurku. - Skolioza potwierdzona radiologicznie na zdjęciu rentgenowskim nie jest wadą postawy. Jest deformacją kręgosłupa, jego chorobą - podkreśla dr Bloda. Jak dodaje, ten problem sam nie minie. - Dziecko z niej [skoliozy - red.] nie wyrośnie, dlatego bardzo ważne jest jej wczesne wykrycie - mówi fizjoterapeutka.

Innowacyjna metoda leczenia skoliozy. Mało pacjentów wie, że jest dostępna w Polsce
Dowiedz się więcej:

Innowacyjna metoda leczenia skoliozy. Mało pacjentów wie, że jest dostępna w Polsce

Szczecin

Jak wskazuje, badania przesiewowe w kierunku skoliozy powinny być wykonywane u dziewcząt trzy razy - w wieku 11, 12 i 13 lat, a u chłopców dwa razy - w wieku 13 i 15 lat.

W domu warto zwrócić uwagę przede wszystkim na utrzymującą się asymetrię barków, łopatek czy ustawienia tułowia. - Jeśli jest wyraźna albo z czasem się pogłębia, powinna zostać oceniona przez specjalistę - mówi ekspertka.

Płaskostopie u dziecka. Kiedy wymaga fizjoterapii?

Problemy z postawą nie zawsze zaczynają się od kręgosłupa. Dużo może powiedzieć również sposób, w jaki dziecko stawia stopy. Ich ustawienie wpływa na pracę kolan, bioder i miednicy, ale zależność działa też w drugą stronę - nieprawidłowość widoczna w stopie może mieć swoją przyczynę wyżej.

Dlatego, jak tłumaczy dr Bloda, podczas badania nie wystarczy skupić się wyłącznie na stopach. Trzeba ocenić cały układ ruchu i sprawdzić, czy płaskostopie jest źródłem problemu, czy jego następstwem. - U małych dzieci płaska stopa jest naturalnym etapem rozwoju. Z wiekiem łuk stopy powinien się jednak wykształcić. U 11- czy 12-latka płaskostopie nie jest już "fizjologią" i warto taką wadę poddać fizjoterapii - wyjaśnia ekspertka.

"Tworzą się dodatkowe kości". FOP zamienia ciało w klatkę
Dowiedz się więcej:

"Tworzą się dodatkowe kości". FOP zamienia ciało w klatkę

Piotr Wójcik

Terapia nie musi więc oznaczać wyłącznie ćwiczeń stóp. Jeśli przyczyna leży np. w ustawieniu kolan, bioder czy miednicy, praca tylko nad jednym elementem nie rozwiąże problemu.

Ekspertka podkreśla, że znaczenie ma tu również obuwie. Dr Bloda odradza przekazywanie młodszym dzieciom butów noszonych wcześniej przez starsze rodzeństwo. - Używany but jest już ukształtowany przez stopę pierwszego dziecka, a wraz z nim kolejne może przejąć sposób, w jaki poprzedni właściciel obciążał podeszwę i stawiał stopę - tłumaczy.

"Szyja smartfonowa" u dziecka. Jakie daje objawy?

Problemy z postawą mogą dotyczyć także odcinka szyjnego kręgosłupa. Sprzyja im pozycja, którą dzieci i nastolatki przyjmują podczas korzystania z telefonu: urządzenie trzymane nisko, głowa wysunięta do przodu i pochylona, barki opuszczone. Jeśli taki układ powtarza się codziennie przez wiele godzin, z czasem może się utrwalić.

To tzw. szyja smartfonowa - zmiana widoczna w okolicy przejścia odcinka szyjnego w piersiowy kręgosłupa, która może przypominać niewielkie uwypuklenie.

- Początkowo nie daje o sobie znać i może być traktowana głównie jako problem estetyczny. Jeżeli jednak sylwetka podczas korzystania ze smartfona nie zostanie poprawiona, problem może się pogłębiać i powodować bóle głowy, obręczy barkowej, a nawet kończyn górnych - mówi dr Bloda.

Nie mogą się bez nich obejść. A to szkodzi na sen i koncentrację
Dowiedz się więcej:

Nie mogą się bez nich obejść. A to szkodzi na sen i koncentrację

Nie chodzi przy tym o sam telefon, ale o sposób i czas korzystania z niego. Wielogodzinne pochylanie głowy bez zmiany pozycji zwiększa obciążenie odcinka szyjnego, dlatego znaczenie mają przerwy, ruch i takie ustawienie urządzenia, które nie wymusza ciągłego patrzenia w dół.

Kręgosłup ucznia. Jak ustawić biurko i krzesło?

Stanowisko do nauki powinno być dopasowane do wzrostu dziecka i zmieniać się razem z nim. Biurko i krzesło, które sprawdzały się rok wcześniej, po kolejnym skoku wzrostowym mogą już wymagać regulacji. NFZ zaleca, by podczas siedzenia stopy swobodnie opierały się na podłodze, a kolana były zgięte mniej więcej pod kątem 90 stopni. Blat powinien znajdować się na takiej wysokości, aby dziecko mogło swobodnie oprzeć przedramiona, a oparcie krzesła podpierało odcinek lędźwiowy.

Aktualnie czytasz: Odstająca łopatka, nierówne barki, smartfonowa szyja. Kiedy rodzic powinien reagować?
Źródło zdjęcia: NFZ

Dobrze urządzone miejsce do nauki pomaga, ale samo jednak nie wystarczy. - Nawet najlepiej zorganizowana przestrzeń dla ucznia nie zmieni jego postawy, jeżeli nie będzie temu towarzyszyła poprawa świadomości i zmiana nawyków - zaznacza dr Bloda.

Plecak szkolny. Liczy się nie tylko jego waga

Na początku września plecaki są już najczęściej kupione, ale dopiero codzienne ich użytkowanie pokazuje, czy zostały dobrze dopasowane. Jak podkreśla ekspertka, znaczenie ma nie tylko ich ciężar, ale też wysokość, sposób ułożenia na plecach i to, jak dziecko je nosi. - Plecak powinien być dopasowany do wzrostu ucznia, lekko usztywniony z tyłu i po założeniu dobrze przylegać do pleców. Kolokwialnie mówiąc, nie powinien wisieć na miednicy - mówi dr Bloda. I dodaje, że jeśli zawartość jest cięższa, pomocne są pasy piersiowy i biodrowy. - Stabilizują plecak i pozwalają lepiej rozłożyć obciążenie.

W Japonii ma go niemal każde dziecko. Z "upływem czasu staje się coraz lepsze"
Dowiedz się więcej:

W Japonii ma go niemal każde dziecko. Z "upływem czasu staje się coraz lepsze"

Kultura i styl

NFZ zaleca, aby plecak razem z książkami i wyposażeniem ważył nie więcej niż 10-15 proc. masy ciała dziecka. W przypadku ucznia ważącego 30 kilogramów oznacza to około 3-4,5 kilograma. W praktyce jednak problemem bywa nie tylko liczba podręczników przewidzianych na dany dzień. W plecakach zostają zeszyty, książki czy dodatkowe przedmioty noszone bez potrzeby przez kolejne dni. Dlatego warto od czasu do czasu sprawdzić okiem rodzica jego zawartość.

Bezpłatne konsultacje w ramach akcji "Zdrowy start w nowy rok szkolny"

Do 30 września 2026 roku NFZ prowadzi akcję "Zdrowy start w nowy rok szkolny". W oddziałach wojewódzkich odbywają się bezpłatne konsultacje i wydarzenia profilaktyczne. Rodzice mogą sprawdzić m.in. postawę dziecka, porozmawiać o codziennych nawykach oraz uzyskać informacje o bilansach zdrowia, szczepieniach, żywieniu i dostępnych programach profilaktycznych.

Udział jest bezpłatny, a lista adresów oddziałów wojewódzkich znajduje się na stronie NFZ.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
5 min
historia_agenta_3
PremieraW dzień udzielał ślubów, a w nocy? "Złapano go na gorącym uczynku"
Czarno na białym
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
Czarno na białym
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Czarno na białym
Udostępnij:
Tagi:
dzieckoUczniowieSmartfonOrtopediaZdrowieSzkołaNarodowy Fundusz Zdrowia
Agata Daniluk
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Zohar Mamdani
AI zablokowana. Nowy Jork z zakazem
BIZNES
imageTitle
Pauzowała 439 dni. Gdy złapała wiatr w żagle, znów trafiła na Świątek
EUROSPORT
Rafał Zaorski
Zatrzymani w sprawie Zondacrypto doprowadzeni do prokuratury
Polska
55 min
pc
Kierwiński o pożarze w fabryce dronów: dywersant nie zrealizował swoich planów
News Michalskiego
tankowanie benzyna stacja paliwo
"Bardzo wysokie rachunki". Nowe dane ze stacji paliw
BIZNES
Samica łosia uchwycona na nagraniu z Montany
"Zobaczyłam łosia biegnącego tak szybko, jak tylko mógł"
METEO
Maciej Berek
Jest decyzja komisji w sprawie Berka
Polska
imageTitle
Od dublerki Sereny Williams do gry w US Open. Niezwykła historia 17-latki
EUROSPORT
mapa-monachium-10
Z samochodu wyrzucili ładunki zapalające. W pobliżu dwie firmy zbrojeniowe
Świat
Ciężarówka wywróciła się na A2
Wypadek na autostradzie. Ciężarówka na boku, jedna osoba ranna
Mazowieckie
Ahmed Al Jaber - amerykańska baza lotnicza w Kuwejcie
Iran odpowiedział. Amerykańskie bazy pod ostrzałem
Świat
Ottawa, Ontario, Kanada. 25 sierpnia 2026 r. Szeroki kąt widzenia podróżnych poza dworcem Ottawa wejścia do terminalu kolejowego pod baldachimem
Od zakupów po wakacje. Kanadyjczycy rezygnują z tego, co amerykańskie
BIZNES
Żandarmeria Wojskowa
Fałszywy alarm w jednostce wojskowej. Ojciec i syn z zarzutami
Olsztyn
imageTitle
"Nie ma wyjątków". Woods z kilkuletnim zakazem prowadzenia pojazdów
EUROSPORT
Waldemar Żurek
"Mamy taśmy". Żurek o aferze Zondacrypto
Polska
Cassandra Wilson
Nie żyje wybitna amerykańska wokalistka
Kultura i styl
Kolizja na autostradzie A2
Kolizja na A2. Osobówka uderzyła w tył auta i wypadła z jezdni
WARSZAWA
imageTitle
Krytykowany napastnik odchodzi z Legii. Kibice domagali się tego od dawna
EUROSPORT
Mateusz Morawiecki
Klub Morawieckiego: "czołem Wielkiej Polsce!". Już są napięcia w Rozwoju Plus
Patryk Michalski
Powódź była tak duża, że topiła samochody
Zniszczony stadion, sygnały alarmowe w metrze. Nawałnice nad metropolią
METEO
Monika Koszewska miała 51 lat
Nie żyje ceniona pisarka. Miała 51 lat
Sopot
Michał Moskal
Ociepa o spotkaniu na Ibizie. "To wygląda źle"
rozmowa piaseckiego
imageTitle
"Nie jestem w czołówce". Hurkacz o przyczynach porażki
EUROSPORT
imageTitle
Awans i zapowiedź Alcaraza. "Nie da się grać we wszystkich imprezach"
EUROSPORT
kolumbia-lot-w-autobus2
Uderzył w jadący autobus, wpadł do środka. Nagrania z dwóch perspektyw
Świat
Lotnisko Warszawa-Radom
Lotnisko w Radomiu z wakacyjnym ożywieniem
BIZNES
Kierowca driftował na MOP-ie
"Popisy" 21-latka nie uszły ich uwadze. Zapłaci pięć tysięcy
WARSZAWA
imageTitle
Polki zagrają o półfinał mistrzostw Europy. O której godzinie mecz?
EUROSPORT
burza piorun noc shutterstock_2629647401
Niebezpieczna aura na horyzoncie. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
Boeing 737 MAX 9 samolot - Coby Wayne shutterstock_2409321735
Boeing zapłacił wysoką grzywnę. Kara za naruszanie bezpieczeństwa
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica