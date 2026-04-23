Zdrowie

W USA zablokowano publikację raportu o szczepieniach przeciwko COVID-19. Wyniki były obiecujące

szczepienie szczepienia AdobeStock_478332164_1
Lekarze nadal obserwują zachorowania na koronawirusa
Raport wykazujący skuteczność szczepionki przeciwko COVID-19 miał się ukazać 19 marca. Jednak na początku kwietnia amerykańskie media poinformowały, że Centrum Prewencji i Kontroli Chorób (CDC) opóźniło publikację. Teraz jednak okazało się, że mimo pozytywnych recenzji artykuł w ogóle nie zostanie opublikowany. Dlaczego?
Kluczowe fakty:
  • Według nieoficjalnych doniesień raport dotyczący skuteczności szczepień przeciwko koronawirusowi miał pokazać między innymi, że w minionym sezonie zmniejszały one ryzyko hospitalizacji o około połowę.
  • Zastrzeżenia CDC do raportu dotyczyły metodologii. Takie wyjaśnienie nie przekonuje jednak ekspertów, na których powołują się amerykańskie media.
  • Pojawiło się również wiele głosów sugerujących, że wstrzymanie publikacji raportu może mieć wymiar polityczny.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Informację o wstrzymaniu publikacji raportu potwierdził Andrew Nixon, rzecznik amerykańskiego resortu zdrowia (U.S. Department of Health and Human Services). - Artykuły naukowe są przed publikacją rutynowo weryfikowane na wielu etapach, aby spełniały najwyższe standardy - wyjaśnił Nixon. Jak dodał, zastrzeżenia dotyczyły metodologii, jaką wykorzystano do oceny skuteczności szczepionek.

W renomowanych czasopismach, a takim jest biuletyn "Morbidity and Mortality Weekly Report", manuskrypty przechodzą wieloetapową weryfikację. Jednak w rozmowach z amerykańskimi mediami naukowcy naukowcy komentujący sprawę raportu podkreślają, że rzadko zdarza się, żeby odrzucono artykuł na tak zaawansowanym etapie, po tym jak przeszedł już wszystkie wewnętrzne recenzje i został zaplanowany do publikacji.

"Nigdy nie widziałem sytuacji, w której artykuł dochodzi do tego etapu w MMWR [Morbidity and Mortality Weekly Report", red] i nie zostaje opublikowany" - powiedział cytowany przez "New York Times" dr Michael Iademarco, który w latach 2014-2022 zajmował wysokie stanowisko w CDC, między innymi nadzorując to czasopismo.

Treść odrzuconego manuskryptu nie jest publicznie dostępna. Amerykańscy dziennikarze dotarli jednak do osób, które ją znają. Jako pierwszy sprawę opisał "Washington Post", podając, że raport miał pokazywać, że w ubiegłym sezonie jesienno-zimowym szczepienia przeciwko koronawirusowi zmniejszały ryzyko wizyty w szpitalnym oddziale ratunkowym albo hospitalizacji z powodu infekcji o około połowę. Tę informację potwierdzają również dziennikarze "New York Times", którzy otrzymali skrót manuskryptu.

Gabriela Sieczkowska

Eksperci: to standardowa metodologia

Amerykańskie media podkreślają, że niedopuszczenie do publikacji raportu ze względu na jego metodologię jest o tyle zaskakujące, że miała ona nie odbiegać od standardów, zgodnie z którymi Centrum Prewencji i Kontroli Chorób zwykle ocenia skuteczność szczepionek przeciwko sezonowym infekcjom układu oddechowego takich jak koronawirus, grypa i RSV. Eksperci zwracają też uwagę na to, że raport oparto o dane pozyskane z elektronicznych rejestrów sieci badawczej VISION koordynowanej przez CDC.

"New York Times" podaje, że pełniący obowiązki szefa Centrum Prewencji i Kontroli Chorób (CDC) Jay Bhattacharya miał spotkać się z autorami odrzuconego manuskryptu i poprosić ich o zmianę metodologii. Naukowcy i specjaliści od zdrowia publicznego, między innymi dr Fiona Havers, ekspertka od szczepień, podkreślają jednak, że na tym etapie - po tym, jak dane zostały zebrane i w całości przeanalizowane - jest to już niemożliwe.

Sprawa ma wymiar polityczny?

Nie brakuje też głosów sugerujących, że sprawa może mieć wymiar polityczny. Dr Jay Bhattacharya, dyrektor amerykańskich Narodowych Instytutów Zdrowia, został nominowany na to stanowisko przez Donalda Trumpa. Jest znany z tego, że w czasie pandemii koronawirusa sprzeciwiał się lockdownowi i obostrzeniom, m.in. obowiązkowi noszenia maseczek. Od lutego bieżącego roku Bhattacharya pełni jednocześnie obowiązki szefa CDC po tym jak odwołano z tej funkcji mikrobiolożkę Susan Monarez. Dopiero w kwietniu Trump ogłosił, że na jej następczynię wybrał dr Erikę Schwartz.

Zuzanna Kuffel

Bhattacharya nie jest jedynym z zaufanych ludzi prezydenta Stanów Zjednoczonych, którzy mają odmienne np. od Światowej Organizacji Zdrowia stanowisko w sprawach związanych z koronawirusem. Robert F. Kennedy Jr., sekretarz zdrowia w administracji Trumpa, słynie z kontrowersyjnych, antyszczepionkowych poglądów, sprzecznych z tymi przyjętymi przez świat nauki. Sam Kennedy Jr. nie uważa się za antyszczepionkowca, chociaż - jak przypominają amerykańskie media - próbuje on wprowadzić gruntowne zmiany w tamtejszym programie szczepień, np. ograniczyć liczbę szczepień rekomendowanych dla dzieci. W poprzednich wypowiedziach - w 2021 roku - nazwał szczepionkę przeciwko COVID-19 "najbardziej śmiercionośną w historii (ang. "the deadliest vaccine ever").

Jak przypomina Reuters, we wrześniu Komitet Doradczy ds. Szczepień, w którym zasiadają osoby nominowane przez Kennedy'ego Jr, zmienił rekomendacje w sprawie szczepień przeciwko koronawirusowi, nie zalecając ich już wszystkim osobom po 65. roku życia. Ta decyzja została jednak zaskarżona - sprawa toczy się w sądzie.

Źródło: PAP, Reuters, CNN, tvn24.pl

Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
