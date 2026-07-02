Zdrowie W Holandii urodziły się czworaczki jednojajowe. To niezwykle rzadki przypadek Oprac. Zuzanna Kuffel |

Czym jest ciąża mnoga? Źródło wideo: Shutterstock Źródło zdj. gł.: mmc.nl

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Czterej bracia - Adam, Amir, Hassan i Hussein - przyszli na świat w maju przez cesarskie cięcie. Chłopcy są czworaczkami jednojajowymi. Coś takiego zdarza się bardzo rzadko - raz na 11 milionów ciąż. Dlaczego?

O ciąży mnogiej mówi się wtedy, kiedy w macicy rozwija się więcej niż jeden zarodek. Najczęściej rodzą się z niej bliźniaki. Ciąże bardziej liczne zdarzają się rzadziej. Światową sensacją był przypadek kobiety z Mali, która urodziła dziewięcioraczki (wszystkie przeżyły poród). Wśród ciąż wielopłodowych zdecydowanie częstsze są polizygotyczne, czyli takie, w których dochodzi do zapłodnienia wielu komórek jajowych. Gdy zapłodniona zostaje jedna komórka jajowa, która następnie dzieli się na kilka zarodków, mamy do czynienia z ciążą monozygotyczną. Jest to zjawisko całkowicie przypadkowe, niezależne od genetyki, wieku matki czy rasy. Dzieci z ciąży jednojajowej zawsze są tej samej płci i są do siebie niezwykle podobne. Ten właśnie przypadek miał miejsce w Holandii.

Rodzice czworaczków pochodzą z Gambii. Do Niderlandów przenieśli się razem z córką trochę ponad rok temu. Wcześniej mieszkali we Włoszech.

Czworaczki przyszły na świat jako wcześniaki, w 29. tygodniu ciąży. Neonatolog Koen Dijkman wyjaśnia, że ciąża z czworaczkami wymaga wysokospecjalistycznej opieki. Lekarze z jednej strony starali się zapobiec przedwczesnemu porodowi. Z drugiej - musieli zaplanować cesarskie cięcie bez zbędnej zwłoki, żeby nie doszło do komplikacji.

Dziś ojciec chłopców określa ich stan jako dobry. "Zawsze, kiedy do nich przychodzę, najpierw sprawdzam ile ważą. Widzę, że rosną, a to dobra wiadomość" - opowiada Lamin F Saidykhan. W jego rodzinie już wcześniej zdarzały się ciąże mnogie - dwie z jego sióstr urodziły bliźnięta, jedna nawet dwukrotnie. Czworaczków jednak do tej pory u nich nie było.

Córka gambijskiego małżeństwa urodziła się we Włoszech. Wtedy to lekarze przecięli pępowinę. Tym razem personel szpitala Máxima pozwolili ojcu "czynić honory". "To było naprawdę wyjątkowe uczucie" - wspomina mężczyzna. Matka czworaczków chce pozostać anonimowa.

Gambijka urodziła w Holandii czworaczki jednojajowe Źródło zdjęcia: mmc.nl

Wyzwanie dla lekarzy

"To były pierwsze czworaczki w mojej karierze, a pracuję w MMC już prawie 18 lat" - komentuje neonatolog Koen Dijkman. "Nasza sala operacyjna jest standardowo przystosowana do obsługi maksymalnie trojga dzieci, więc musiała zostać specjalnie dostosowana do narodzin czworaczków" - dodaje. Na sali trzeba było bowiem pomieścić aż cztery inkubatory i liczny personel.

Jak tłumaczy ginekolożka dr Bloeme van der Knoop, narodziny czworaczków wymagały zaangażowania i dobrego przygotowania dużego zespołu, składającego się nie tylko z położników, ale też anestezjologów. Na każde dziecko czekał osobny zespół składający się z lekarza i pielęgniarki z Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka. "Wszystko działało jak dobrze naoliwiona maszyna" - mówi van der Knoop.

Narodziny czworaczków wymagały zaangażowania wielu specjalistów Źródło zdjęcia: mmc.nl