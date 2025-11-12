Masz nadciśnienie albo depresję? Zapomnij o American Dream

"Dekrety, które zostały wydane, nie wyglądają dobrze dla społeczności imigranckich" Źródło: TVN24

Wytyczne zostały w ubiegłym tygodniu przesłane w formie depeszy przez Departament Stanu do wszystkich ambasad i konsulatów USA na świecie. AP, która dotarła do tych instrukcji, napisała, że na ich podstawie pracownicy ambasad i konsulatów mają dokładnie sprawdzać aplikujących o wizy, by wykazać, że osoby te nie będą musiały polegać na publicznych świadczeniach od rządu w żadnym momencie po przybyciu do USA.

"Bez obciążeń dla amerykańskiego podatnika"

Część osób chcących przenieść się do USA na stałe przechodzi już badania u lekarza zaakceptowanego przez ambasadę. Są proszeni m.in. o przedstawienie historii uzależnień i stanu zdrowia psychicznego oraz badani pod kątem chorób zakaźnych.

"Choć ocena stanu zdrowia imigrantów od lat była częścią procesu wizowego (obejmowała badania na choroby zakaźne, jak gruźlica, oraz historię szczepień), eksperci wskazują, że nowe wytyczne znacząco rozszerzają listę schorzeń, które będą brane pod uwagę, oraz dają urzędnikom większe uprawnienia do podejmowania decyzji na podstawie zdrowia kandydata", donosi także serwis KFF Health News, który publikuje aktualności, analizy, reportaże i komentarze ekspertów na temat amerykańskiej ochrony zdrowia.

Jak informuje zarówno AP jak i KFF Health News nowe wytyczne zakładają bardziej szczegółowe wymogi. Urzędnicy konsularni muszą brać pod uwagę szereg szczegółowych informacji dotyczących osób ubiegających się o wizę, w tym ich wiek, stan zdrowia, status rodzinny, sytuację finansową, wykształcenie, umiejętności oraz ewentualne wcześniejsze korzystanie z pomocy publicznej, niezależnie od kraju pochodzenia. Powinni również ocenić znajomość języka angielskiego wnioskodawców.

Wśród problemów zdrowotnych, które mogą dyskwalifikować wnioskodawcę, są m.in. choroby przewlekłe, otyłość, nadciśnienie tętnicze, choroby układu krążenia, choroby metaboliczne i neurologiczne, depresja, stany lękowe oraz schorzenia psychiczne, które mogą wymagać "leczenia wartego setki tysięcy dolarów" - podała agencja AP. Według agencji, nowe wytyczne przygotowane przez amerykańską administrację mogą utrudnić przyjazd do tego kraju cudzoziemcom cierpiącym na te choroby.

Jak informuje KFF Health News, urzędnicy wizowi zostali również poproszeni o sprawdzenie, czy wnioskodawcy mają środki na pokrycie kosztów leczenia bez pomocy rządu USA.

Kogo dotyczą nowe przepisy?

Nowe wytyczne dotyczyć mają przede wszystkim osób pozostających poza USA albo chcących odnowić swoją wizę. Mogą jednak dotknąć też członków rodzin osób, które już są w USA i chciałyby ich odwiedzić albo z nimi zamieszkać. Przedstawiciele władz, zaznajomieni z nowymi warunkami, podkreślili, że zmiany dotyczą wiz imigracyjnych, a nie wiz nie-imigracyjnych, które pozwalają na krótkoterminowe pobyty, np. w celach turystycznych, w celu nauki, pracy na wyznaczony okres czy leczenia. Zastępca rzecznika Departamentu Stanu Tommy Pigott podkreślił we wtorek, że administracja Trumpa "stawia na pierwszym miejscu interesy Amerykanów". "Dotyczy to wdrażania polityki, która gwarantuje, że nasz system imigracyjny nie stanowi obciążenia dla amerykańskiego podatnika" - dodał. Eksperci ds. polityki imigracyjnej podkreślają, że nowe regulacje oprócz tego, że mogą poskutkować mniejszą liczbą wydawanych wiz, mogą też nieproporcjonalnie wpłynąć na niektóre grupy obcokrajowców chcących wyjechać do USA, np. osoby starsze i osoby o niskich dochodach.

Jak informuje na swojej stronie ambasada USA w Polsce, każda osoba wyjeżdżająca do Stanów Zjednoczonych na pobyt stały, również z zamiarem podjęcia pracy w USA, powinna posiadać wizę imigracyjną. Aby się o ubiegać o taką wizę, trzeba przedłożyć petycję imigracyjną zatwierdzoną przez Urząd Imigracyjny (USCIS), a złożoną w ramach łączenia rodzin lub przez przyszłego pracodawcę. Zgodnie z prawem imigracyjnym Stanów Zjednoczonych, wizy imigracyjne wydawane są w czterech kategoriach: wizy dla członków najbliższej rodziny obywatela USA i inne wizy rodzinne, wizy pracownicze, wizy wydawane w ramach Programu Wizowego DV, oraz specjalne kategorie imigrantów.