Upalne dni trudne dla seniorów. Jak im pomóc?

W ostatnich latach wzrost średniej globalnej temperatury i upały spowodował wzrost ekspozycji na ryzyko zdrowotne związane z wykonywaniem aktywności fizycznej na świeżym powietrzu o niemal 28 procent - wskazują autorzy raportu "Lancet Countdown on health and climate change", opublikowanego w 2024 roku na łamach prestiżowego czasopisma medycznego The Lancet. Autorzy podkreślają, że szczególnie narażone są osoby po 65. roku życia. Liczba zgonów związanych z upałami w tej grupie wiekowej wzrosła aż o 102 procent w porównaniu do roku 1990.