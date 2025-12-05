Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Tym produktom coraz częściej mówimy "nie". Ale to wciąż za mało

shutterstock_2105498867
Rusza pilotażowy program leczenia otyłości dzieci i młodzieży
Źródło: TVN24
Z cukrem? Nie, dziękuję. Coraz więcej osób świadomie rezygnuje ze słodzenia i wybiera wodę zamiast słodzonych napojów - wynika z najnowszego badania SW Research. Choć widać pozytywną zmianę kierunku, to jednak dane pokazują, że realne spożycie cukru wciąż pozostaje znacznie powyżej tego, co rekomenduje Światowa Organizacja Zdrowia.
Kluczowe fakty:
  • Aż 77 procent respondentów deklaruje, że w ostatnich miesiącach ograniczyło cukier. Jaka grupa wiekowa najczęściej rezygnuje z tego składnika?
  • Statystyczny Polak potrafi w ciągu roku spożyć blisko 43 kg cukru w czystej postaci - to mniej więcej tyle, ile waży duży worek ziemniaków.
  • Nadmiar cukru przekłada się nie tylko na masę ciała. Czy to oznacza, że zawsze szkodzi?
  • Więcej artykułów o tematyce zdrowotnej znajdziesz tutaj.

Mimo że coraz częściej mówi się o zdrowym żywieniu, cukier wciąż pozostaje składnikiem, który najłatwiej "przemyka" do codziennych posiłków. Bywa ukryty tam, gdzie mało kto by go szukał, a jego obecność w diecie często odkrywamy dopiero wtedy, gdy próbujemy go ograniczyć. 

Troje na czworo Polaków próbuje ograniczyć cukier

Aż 77 procent respondentów deklaruje, że w ostatnich miesiącach ograniczyło cukier lub obecnie podejmuje takie działania - wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research. Najczęściej pierwszym krokiem jest rezygnacja ze słodzenia kawy i herbaty oraz wybieranie wody zamiast kolorowych napojów. Dwie trzecie ankietowanych przyznało, że to właśnie wodą zastępuje słodzone napoje, a najbardziej konsekwentna w tych zmianach jest grupa w wieku 25-35 lat.

Co czwarta osoba nadal sięga po soki zawierające naturalnie występujące cukry, a podobny odsetek wybiera napoje bez dodatku cukru - przede wszystkim po to, by zmniejszyć kaloryczność diety. Ponad jedna trzecia tej grupy kieruje się chęcią wyboru zdrowszych produktów, a 40 procent uważa, że napoje typu "zero" smakują równie dobrze jak tradycyjne.

Autorzy badania podkreślają, że świadoma konsumpcja to również umiejętność czytania etykiet i wybierania produktów, w których skład jest przejrzysty.

Czy naprawdę jemy mniej cukru?

Z danych GUS wynika, że statystyczny Polak spożył w 2020 roku 42,7 kg cukru w czystej postaci - to mniej więcej tyle, ile waży duży worek ziemniaków, czyli około 1700 łyżeczek rocznie. W przeliczeniu na dzień - daje to ponad cztery łyżeczki, ale - co ważne - to wyłącznie cukier kupowany jako produkt. Do tego należy doliczyć cukier ukryty w napojach, słodyczach, pieczywie, jogurtach, sosach i żywności przetworzonej, który w wielu dietach stanowi największą część dziennej podaży.

Naukowcy: nadmierne spożycie cukru znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia aż 45 chorób
Dowiedz się więcej:

Naukowcy: nadmierne spożycie cukru znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia aż 45 chorób

Ciekawostki

WHO zaleca, aby cukry dodane nie przekraczały 10 procent dziennego zapotrzebowania energetycznego, a optymalnie - mniej niż 5 procent. Oznacza to około 25 gramów, czyli pięć łyżeczek dziennie. Uwzględniając cukier ukryty, większość osób w Polsce znacznie przekracza ten poziom.

Cukier cukrowi nierówny

Choć cukier kojarzy się negatywnie, to jednak jego obecność w diecie nie jest jednoznacznie zła. Organizm potrzebuje glukozy jako podstawowego paliwa, ale nie musi ona pochodzić z cukru dodanego. Naturalne cukry obecne w owocach, warzywach czy produktach mlecznych są elementem zbilansowanej diety. Problem zaczyna się wtedy, gdy miejsce pełnowartościowych produktów zajmują cukry dodane - obecne w żywności przetworzonej, słodyczach i słodzonych napojach - które dostarczają kalorii, ale niemal żadnych wartości odżywczych.

W dodatku producenci stosują dziesiątki nazw cukru - syrop glukozowo-fruktozowy, maltodekstryna, karmel czy dekstroza - co utrudnia konsumentom ocenę rzeczywistego składu produktów.

Skutki nadmiaru - nie tylko waga

Eksperci podkreślają, że nadmiar cukru oddziałuje nie tylko na masę ciała. Może zaburzać poziom energii, sprzyjać stanom zapalnym, wpływać na nastrój i zwiększać ryzyko chorób przewlekłych, takich jak otyłość, cukrzyca typu 2 czy niektóre nowotwory. WHO zwraca również uwagę na związek między nadmiernym spożyciem słodkich napojów a wyższym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych.

Opublikowany w "British Medical Journal" przegląd ponad 8,6 tysiąca badań potwierdza, że wysokie spożycie cukrów dodanych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wielu chorób - od zaburzeń metabolicznych, przez choroby serca, po niektóre nowotwory i schorzenia wątroby. Szczególnie niepokojące są dane dotyczące napojów słodzonych: zwiększenie ich spożycia o jedną szklankę dziennie podnosiło ryzyko choroby wieńcowej o 17 procent, a ryzyko przedwczesnej śmierci o 4 procent. To właśnie napoje pozostają największym źródłem cukru w diecie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Puszka z napojem gazowanym
Pijesz napoje "zero" i "light"? Narażasz się na poważną chorobę
pap_20240807_1W4
Złapano go na dopingu, a to była insulina. "Mówili, że wszystkich oszukałem"
Tomasz Wiśniowski
shutterstock_2587871377
Słodzik, który osłabia leczenie nowotworów. W jakich produktach występuje?
Anna Bielecka

Autorzy analizy zalecają ograniczenie cukru dodanego do poziomu poniżej 25 gramów dziennie oraz redukcję słodzonych napojów do jednej porcji tygodniowo.

Kiedy organizm mówi: za dużo cukru

Lekarze i dietetycy zwracają uwagę, że organizm często wysyła sygnały sugerujące, że cukru w diecie jest po prostu za dużo. Najczęściej pojawiają się wahania energii - od krótkiego "podkręcenia" po jedzeniu po nagłe spadki sił mimo regularnych posiłków. Wiele osób zauważa też trudniejszą kontrolę apetytu, zwłaszcza większą ochotę na słodkie, a także problemy z koncentracją czy drażliwość.

Nadmiar cukru może odbijać się również na kondycji skóry, która staje się bardziej podatna na stany zapalne i zaczerwienienia. U części osób pojawia się wzmożone pragnienie oraz dolegliwości ze strony układu pokarmowego - wzdęcia czy dyskomfort po jedzeniu. Cukier wpływa także na odporność: częstsze infekcje mogą być jednym z subtelnych sygnałów, że dieta wymaga korekty. Z czasem mogą pojawić się problemy z utrzymaniem masy ciała oraz tzw. mgła mózgowa, czyli uczucie spowolnienia i gorsze skupienie.

Świadomość rośnie, ale realne nawyki zmieniają się powoli

Deklaracje dotyczące ograniczania cukru pokazują pozytywny trend, jednak dane GUS wyraźnie wskazują, że droga do trwałej zmiany codziennych nawyków żywieniowych jest długa. Najwięcej cukru nie pochodzi z cukiernicy, lecz z produktów, które nie kojarzą się ze słodkościami: jogurtów owocowych, płatków śniadaniowych, batonów "fit", gotowych sosów i napojów.

Mniej cukru w dzieciństwie, mniejsze ryzyko chorób później. To wnioski naukowe
Dowiedz się więcej:

Mniej cukru w dzieciństwie, mniejsze ryzyko chorób później. To wnioski naukowe

Eksperci podkreślają, że jeśli trend spadkowy w spożyciu cukru ma się utrzymać, kluczowa będzie edukacja i konsekwentna zmiana stylu jedzenia - większy udział świeżych produktów, czytelne etykiety i świadomy wybór żywności o krótkim składzie.

Autorka/Autor: adan/ap

Źródło: tvn24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
cukierCukrzycaZdrowieWHO
Czytaj także:
festiwal kolorow shutterstock_2453913511_1
Poznaliśmy kolor roku 2026
BIZNES
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Wielka sieć w Polsce może zmienić właściciela. Minister zabrał głos
BIZNES
Puma
W pobliżu szkoły pojawiła się puma
METEO
Jarosław Kaczyński
Kaczyński pytany o wystąpienie Ziobry. "Nic o tym nie wiem"
Polska
Sejm
Sejm zdecydował w sprawie budżetu
BIZNES
imageTitle
Losowanie grup MŚ 2026. Relacja na żywo z ceremonii [WYNIKI]
EUROSPORT
Chińskie okręty na Morzu Filipińskim, widoczny m.in. niszczyciel rakietowy, 3 grudnia 2025
Okręty pojawiły się wzdłuż wszystkich wybrzeży. W rządowych mediach cisza
Maciej Michałek
netflix hq - Michael Vi shutterstock_2156741217
Netflix przejmie część Warner Bros. Discovery
BIZNES
Tragiczny wypadek w Magnuszewie
Pijany wjechał w pieszych, trzy osoby zginęły. Wyrok
WARSZAWA
Postawę świadków wypadku zarejestrowała kamera monitoringu
Pieszy zmarł po wypadku. Wstrząsająca postawa świadków
Lublin
Remonty ulic w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Zamkną ulice, kierowcy pojadą objazdami. Ruszają prace w trzech dzielnicach
WARSZAWA
Papież Leon XIV
Papież: to jest pilna kwestia
BIZNES
Eurofighter Typhoon RAF
Niemieckie myśliwce w Polsce. "Rozpoczną pełnienie dyżurów bojowych"
Polska
cisnienie nadcisnienie shutterstock_2597624541
Rewolucyjny test na nadciśnienie. "Udało się zwizualizować chorobę"
Anna Bielecka
Służby pracują na przejeździe kolejowym na Bałtyckiej w Poznaniu
"Niezidentyfikowany przedmiot przy torach". Ruch pociągów wstrzymany
Poznań
Mgły w Polsce
Tu pogoda sprawi kłopoty. IMGW ostrzega
METEO
Akt oskarżenia trafił do sądu. Księdzu grozi do 30 lat więzienia (zdjęcie ilustracyjne)
Szokujące ustalenia śledczych. Księdzu grozi 30 lat więzienia
Katowice
pap_20251027_0Y0 (1)
Gigant wyprzedaje stacje paliw i rafinerie. Nowy chętny
BIZNES
Quiz na 5TEK
Senni? Ten quiz was obudzi
Quizy
Nowy projekt rządu Ślub Plus? Ależ tu namieszali
Nowy projekt rządu "Ślub Plus"? Ależ tu namieszali
Gabriela Sieczkowska
Głosowanie w sprawie weta prezydenta do ustawy o kryptowaktywach
Jest decyzja w sprawie weta Nawrockiego
BIZNES
Deszcz, jesień, zima, grudzień, Polska
Eksplozja ciepła w grudniu. Może być nawet 15 stopni
METEO
Amerykańska policja
Napisała książkę o stracie męża, jest oskarżona o jego zabójstwo
Świat
imageTitle
Setne zwycięstwo Kleabo w Pucharze Świata. Szwedki z całym podium
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Prezydent o ochronie zdrowia. Wszystko, co powiedział dziś Karol Nawrocki
Zdrowie
RedNote aplikacja, chiński Instagram, Chiny internet, media społecznościowe
Oskarżenia władz w sprawie popularnej aplikacji. Jest decyzja w sprawie blokady
BIZNES
Waldemar Żurek
"Przedstawiciel prezydenta nie odpowiedział na rzecz zasadniczą"
Polska
imageTitle
Wyjaśniła się przyszłość Michała Kwiatkowskiego
EUROSPORT
mezczyzna szpital tomografia shutterstock_2452325963
Limity na tomografię i rezonans magnetyczny? "To nieakceptowalne"
Anna Bielecka
Ślad dinozaura
Tutaj dinozaury mogły stać w korkach
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica