Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Twój adres a długość życia. Naukowcy wykazali związek

|
Seniorzy
Katastrofa klimatyczna wpływa na długość ludzkiego życia
Źródło: TVN24
Miejsce zamieszkania ma wpływ na zdrowie i długość życia - wskazują autorzy nowego badania z New York University (NYU). Ich analiza wykazała, że osoby żyjące w dzielnicach miast, gdzie panują gorsze warunki ekonomiczne, mają więcej oznak komórkowego starzenia. Dlaczego tak jest?

"Na nasze zdrowie wpływają nie tylko indywidualne zachowania, ale także środowisko", zwraca uwagę Mariana Rodrigues, autorka pracy opublikowanej w piśmie "Social Science & Medicine". Publikacja podsumowuje analizę zespołu z New York University (USA) dotyczącą długości życia.

Długie życie to nie wszystko. Dlaczego warto dbać o poczucie radości na co dzień?
Dowiedz się więcej:

Długie życie to nie wszystko. Dlaczego warto dbać o poczucie radości na co dzień?

Eksperci z New York University (USA) przyjrzeli się rosnącej liczbie badań, wskazujących, że miejsce zamieszkania ma znaczenie. Na organizm człowieka wpływają bowiem takie elementy środowiska jak tereny zielone, czyste powietrze, dostęp do pracy, dobrze wyposażone szkoły i dobre warunki mieszkaniowe.

Głównym czynnikiem przewlekły stres

Osoby żyjące w dzielnicach miast, gdzie panują gorsze warunki ekonomiczne, mają więcej oznak komórkowego starzenia. Działać może przewlekły stres - uważają naukowcy. W ramach badania ustalili, że zamieszkanie w okolicach, gdzie panują gorsze możliwości zawodowe, warunki ekonomiczne i mieszkaniowe, wiąże się z częstszą obecnością komórkowych markerów starzenia się organizmu. Badacze wyjaśniają, że wraz ze starzeniem się komórek, przestają się one dzielić, ale nadal są aktywne metabolicznie i wydzielają substancje napędzające stany zapalne. Wiąże się to z osłabieniem organizmu i ryzykiem chorób związanych z wiekiem. Jednym z markerów komórkowego starzenia się jest cząsteczka CDKN2A RNA, związana z podziałami komórkowymi, odpowiedzią na uszkodzenia DNA, stabilnością genomu i aktywacją stanów zapalnych.

Relacje dają więcej szczęścia niż wyższe dochody?
Dowiedz się więcej:

Relacje dają więcej szczęścia niż wyższe dochody?

Naukowcy przeanalizowali dane na temat ponad 1,2 tys. dorosłych uczestników badania Midlife in the United States (MIDUS), uwzględniając analizy krwi i szczegółowe dane na temat zamieszkania. Odkryli, że ludzie żyjący w dzielnicach z gorszymi możliwościami życiowego rozwoju mieli wyraźnie więcej cząsteczek CDKN2A RNA, nawet po uwzględnieniu statusu społeczno-ekonomicznego, stanu zdrowia i stylu życia. Analiza wskazuje, że kluczowe znaczenie mają możliwości ekonomiczne. "Czynniki wywoływania stresu związane z dochodami, pracą i mieszkaniem nie są czymś sporadycznym, lecz trwałymi warunkami, które kształtują codzienne życie. Nasze wyniki sugerują, że przewlekły stres wywołany ubóstwem ekonomicznym i ograniczoną mobilnością może być głównym czynnikiem napędzającym starzenie się komórek" - mówi prof. Adolfo Cuevas, współautor badania.

Gdzie mieszkają najzdrowsi Polacy? GUS wskazał
Dowiedz się więcej:

Gdzie mieszkają najzdrowsi Polacy? GUS wskazał

Lepiej na wsi czy w mieście?

Autorzy odkrycia mają nadzieję, że przyszłe badania dokładniej wskażą czynniki, które mogłyby chronić przed zagrożeniami zdrowotnymi. Zwracają jednak uwagę, że wiele ze szkodliwych czynników wymaga działań ogólnych, a nie indywidualnych. "Poprawa warunków panujących w sąsiedztwie, zwłaszcza zasobów społecznych i ekonomicznych, może mieć istotne znaczenie dla wspierania zdrowego starzenia się i ograniczania nierówności zdrowotnych. Jeśli jednak naprawdę chcemy przeciwdziałać nierównościom zdrowotnym i poprawić zdrowie wszystkich ludzi, trzeba zastanowić się nad tym, co należy zmienić na poziomie strukturalnym" - podkreśla Rodrigues.

A jak kwestia długości życia wygląda z polskiej perspektywy? W lipcu br. pisaliśmy o tym, że przeciętne trwanie życia w naszym kraju jest najdłuższe w historii. W 2024 roku mężczyźni żyli przeciętnie 74,93 roku, a kobiety - 82,26 roku.

Pobiliśmy rekord. Chodzi o długość życia
Dowiedz się więcej:

Pobiliśmy rekord. Chodzi o długość życia

Największą różnicę między trwaniem życia mężczyzn i kobiet zanotowano we Wrocławiu (7,5 roku). Na tle innych wielkich miast bardzo niekorzystnie wypadają podregion katowicki i Łódź, w których trwanie życia jest krótsze o więcej niż rok w stosunku do średniej krajowej.

Analiza GUS wykazała również, że mieszkańcy płci męskiej polskich miast przeciętnie żyją dłużej niż mieszkańcy wsi. W województwie mazowieckim różnica między miastem a wsią była największa - wynosiła 2,2 roku w przypadków panów i 1,1 w przypadku pań (na korzyść mieszkańców miast).

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ground Picture/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieSeniorzyWellbeingBadania naukoweZdrowie psychiczne
Agnieszka Pióro
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
SKM pokazała niebezpieczną sytuację na torach
"Wybierz bezpieczne przejście. Twoje życie jest warte więcej niż te kilka minut"
WARSZAWA
Do zdarzenia miało dojść w szkole (zdjęcie ilustracyjne)
Zdrowie obowiązkowe w szkole. Lekarze i aktywiści komentują decyzję rządu
Piotr Wójcik
Nowi sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyli w Sejmie ślubowanie
"Zwracam się do prezydenta". Sędziowie TK złożyli ślubowanie
Polska
imageTitle
Niefortunne nagranie. Kibice drżeli o nogę piłkarza
EUROSPORT
Przymrozek, zimno, mróz, niska temperatura
Bez czapki, szalika i rękawiczek ani rusz. Ostrzeżenia IMGW
METEO
imageTitle
Nie wytrzymała. "Weź tę rakietę i zobaczymy, jak ci pójdzie"
EUROSPORT
TK
Sędziowie TK złożyli ślubowanie w Sejmie
RELACJA
Znaleźli ponad 7500 paczek nielegalnych papierosów
Podejrzani o przemyt papierosów balonami. Polak i Białorusin w areszcie
Białystok
Podpisana została umowa na budowę odcinka Via Carpatia
Wielki poślizg przy budowie "kluczowego korytarza"
BIZNES
patric
Nie żyje Michael Patrick. Miał 35 lat
Kultura i styl
Zbigniew Bogucki
"Rola prezydenta jest wtórna". Co pomija Bogucki, przywołując wyrok trybunału
KONKRET24
Statek Orion na zdjęciu naukowców Obserwatorium Astronomicznego UW
Orion na tle Drogi Mlecznej. Niezwykłe zdjęcie Polaków
METEO
Policja znalazła ciało mężczyzny (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleziono zwłoki. Zatrzymania i zarzuty "uprowadzenia połączonego ze szczególnym udręczeniem"
WARSZAWA
Stacja paliw, benzyna
Duża zmiana. Ceny paliw w piątek
BIZNES
imageTitle
Kupili drogie bilety, dostaną gorsze miejsca
EUROSPORT
Na placu budowy doszło do kradzieży
40 ton skradzione pod osłoną nocy
Lublin
Paweł Pawlikowski podczas Cannes 2019
Film Pawła Pawlikowskiego z szansą na Złotą Palmę
Tomasz-Marcin Wrona
imageTitle
Chorobę matki trzymała w tajemnicy cały sezon
EUROSPORT
Ukradł złoty pierścionek (zdjęcie ilustracyjne)
Kiedy kolega wyszedł, okazało się, że z pudełeczka zniknął drogi pierścionek
Białystok
Tablice rejestracyjne zasłonięte gruzem
Zakrył tablice workami z gruzem. Gorzko pożałował
WARSZAWA
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
W którym polskim mieście zarabia się najwięcej? Zaskoczenie w firmach
BIZNES
Karol Nawrocki
Reakcja Pałacu Prezydenckiego na ślubowanie sędziów
Polska
shutterstock_2400870091 Zbliżenie dłoni starszego mężczyzny trzymającego laskę. Problemy osób starszych, niepełnosprawność, beznadzieja
92-latek strzałem z dubeltówki zabił siostrę. Jest opinia psychiatrów
Kraków
Wiosna, przymrozek
Quirin znad Rosji mocno schłodził Polskę. Najzimniej tam, gdzie nikt się nie spodziewał
METEO
imageTitle
"Kolosalny błąd" w Barcelonie
EUROSPORT
imageTitle
"Umieram. Powiedz naszemu synowi, że go kocham"
EUROSPORT
nowy jork usa ulica ludzie pasy przejście dla pieszych
Nowe dane z USA. Wskaźnik spadł do rekordowo niskiego poziomu
Świat
Zaatakował matkę i jej partnera młotkiem
Policja: 19-latek zaatakował młotkiem śpiącą matkę i jej partnera
WARSZAWA
Rosyjski Ił-20
Rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem. Polskie myśliwce w akcji
Polska
Bahrajn - 13 grudnia 2022 r.: gazociągi przepływają przez pustynię obok zakładu produkcyjnego na wsi w Bahrajnie gaz ziemny
Optymizm wyparował. Odbicie na rynku
BIZNES
