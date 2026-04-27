Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Trzy dekady analiz i ponad 40 tysięcy przebadanych. U niektórych ryzyko demencji wzrośnie pięciokrotnie

|
AdobeStock_673784321
Profesor Bartosz Karaszewski o objawach wskazujących na udar mózgu
Trzy dekady obserwacji i jeden wniosek: udar może na lata zmienić pracę mózgu. Ryzyko demencji rośnie wraz z jego nasileniem, ale zaczyna się już przy najłagodniejszych epizodach. Jak bardzo taki incydent przyspiesza starzenie się mózgu?
Kluczowe fakty:
  • Badania naukowców z University of Michigan objęły ponad 42 tysiące dorosłych Amerykanów, w tym około 1,5 tys. osób po udarze mózgu.
  • Wyniki wykazały, że ryzyko demencji rośnie wraz z nasileniem udaru, a nawet najłagodniejsze epizody znacząco przyspieszają starzenie się mózgu. O ile wzrasta ryzyko?
  • Czy po przebytym udarze można zatrzymać proces utraty pamięci? Eksperci wskazują na kluczowe działania.
  • W Polsce udar mózgu dotyka rocznie ponad 90 tysięcy osób i jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności wśród dorosłych.

Przez trzydzieści lat naukowcy z University of Michigan Medical School pod kierunkiem prof. Deborah A. Levine obserwowali ponad 42 tysiące dorosłych Amerykanów, w tym około 1,5 tys. osób po udarze - monitorowanych przez większość dorosłego życia. Tak długi czas badania pozwolił uchwycić procesy niewidoczne w krótkich analizach i precyzyjnie ocenić, co dzieje się z pamięcią i myśleniem po incydencie naczyniowym. Wyniki, opublikowane w "JAMA Network Open", są jednoznaczne: im cięższy udar, tym szybsze i głębsze pogarszanie funkcji poznawczych - zależność ta ma charakter bezpośredni i postępujący.

W udarze liczą się minuty. Jak go rozpoznać?




Analiza wykazała wyraźny mechanizm "dawka-odpowiedź" - każdy kolejny stopień nasilenia udaru przekłada się na konkretny wzrost ryzyka demencji i szybsze starzenie się mózgu. Jak podkreśla współautorka badania prof. Mellanie V. Springer, to właśnie intensywność incydentu w dużej mierze decyduje o tym, jak w kolejnych dekadach będziemy korzystać z pamięci i jak sprawne pozostaną nasze procesy myślowe.

Nawet miniudar to nieodwracalne skutki

Co istotne, a co wynika z wieloletnich obserwacji, ryzyko rośnie w każdej grupie pacjentów poudarowych. Gdy badacze porównali osoby bez incydentów naczyniowych z tymi, które przeszły udar, różnice okazały się wyraźne i policzalne. Po lekkim udarze ryzyko demencji jest około dwukrotnie wyższe niż u zdrowych rówieśników, przy umiarkowanym - rośnie już trzykrotnie.

Najgorsze prognozy dotyczą jednak pacjentów po ciężkim udarze. W ich przypadku prawdopodobieństwo rozwoju demencji wzrasta aż pięciokrotnie. Wniosek? Nie ma "bezpiecznego" udaru. Nawet pozornie niewielkie epizody, takie jak miniudary (TIA), zostawiają ślad. Jak wyjaśnia prof. Springer, zaburzenia poznawcze nie są zarezerwowane dla najcięższych przypadków. - Obserwujemy je także po lekkich udarach, dlatego wszyscy pacjenci powinni być monitorowani - zaznacza, dodając, że każde, nawet krótkotrwałe zaburzenie krążenia w mózgu, staje się obciążeniem, które może wpływać na jego funkcjonowanie przez kolejne lata.

TIA czy udar? Krótki alarm, który może uratować życie




Ważna przy tym jest świadomość, że udar nie jest jednorazowym urazem - to początek procesu, który przyspiesza starzenie się układu nerwowego. Naukowcy zauważyli również, że choć z wiekiem u każdego dochodzi do naturalnego pogorszenia funkcji poznawczych, u osób po udarze spadek ten jest wyraźnie szybszy i bardziej gwałtowny. Co istotne, tempo tego procesu pozostaje ściśle powiązane z rozległością pierwotnego uszkodzenia.

Jak wynika z badań - osoby, które przeżyły udar o lekkim lub umiarkowanym nasileniu, doświadczały - uśredniając - pogorszenia funkcji poznawczych w takim stopniu, jakby na początku badania były starsze poznawczo o 1,8 roku, a osoby po udarze o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu - tak jakby były starsze o 2,6 roku. Wniosek? Udar nie tylko zostawia ślad, ale realnie "przesuwa" mózg w czasie, przyspieszając jego poznawcze starzenie niemal natychmiast.

Zerwane połączenia i mniejsza rezerwa

Dlaczego nawet niewielki wpływa na cały intelekt? Odpowiedź tkwi w architekturze mózgu. Nie jest on zbiorem odizolowanych punktów, lecz skomplikowaną siecią powiązań. Udar nie niszczy tylko jednej "plamy" tkanki, ale przerywa neuronalne "autostrady", które pozwalają różnym częściom mózgu komunikować się ze sobą.

Udary mózgu: coraz skuteczniejsze leczenie, ale rehabilitacja kuleje




Prof. Mellanie V. Springer wyjaśnia, że wraz ze wzrostem ciężkości udaru potęgują się uszkodzenia strukturalne i zaburzenia w całych sieciach neuronalnych. Prowadzi to do wyraźnego zmniejszenia tak zwanej rezerwy poznawczej. - Sprawia to, że mózg gorzej radzi sobie z kompensowaniem skutków samego udaru, naturalnego pogarszania się funkcji wraz z wiekiem oraz dalszych uszkodzeń wynikających z naczyniowych czynników ryzyka - tłumaczy ekspertka. Mózg z uszczuploną rezerwą staje się przez to znacznie bardziej podatny na kolejne uszkodzenia i procesy neurodegeneracyjne, w tym zmiany charakterystyczne dla choroby Alzheimera.

Sam udar to jednak tylko jeden z elementów układanki. Naukowcy z Michigan pokazują, że za pogarszanie się pamięci po incydencie naczyniowym odpowiada cały zestaw nakładających się procesów - od chorób małych naczyń, przez przewlekłe stany zapalne, po postępującą neurodegenerację. To właśnie ich suma przyspiesza drogę w kierunku demencji.

Coraz więcej ofiar "zawału mózgu". "Niepokojący przyrost dotyczy Polski i świata"




Polska

Szczególną rolę odgrywa metabolizm. Wcześniejsze prace zespołu prof. Deborah A. Levine wskazują, że podwyższony poziom glukozy we krwi po udarze bezpośrednio wiąże się z szybszym spadkiem sprawności poznawczej. Wniosek jest prosty: dbanie o mózg po udarze nie kończy się na rehabilitacji ruchowej. Równie ważna - a często kluczowa - jest ścisła kontrola parametrów metabolicznych, takich jak poziom cukru czy ciśnienie tętnicze.

Jak chronić sprawność mózgu po udarze?

Czy po przeżytym udarze można zatrzymać proces utraty pamięci? Jak zaznacza prof. Deborah A. Levine: - Najlepszym sposobem zapobiegania demencji po udarze jest niedopuszczenie do pierwszego - a jeśli już wystąpił - kolejnego incydentu.

Co to oznacza w praktyce?

  • Kontrola ciśnienia tętniczego - utrzymywanie go na właściwym poziomie chroni naczynia mózgowe przed dalszym uszkodzeniem.
  • Stabilizacja poziomu glukozy i cholesterolu - parametry te bezpośrednio wpływają na kondycję sieci neuronalnych.
  • Leczenie migotania przedsionków - odpowiednio dobrana terapia przeciwzakrzepowa znacząco ogranicza ryzyko kolejnych zatorów.

Naukowcy podkreślają, że regularna ocena funkcji poznawczych oraz konsekwentna dbałość o układ krążenia należą dziś do najskuteczniejszych sposobów, by jak najdłużej zachować sprawność myślenia u osób, które przeszły udar.

Badacze planują kolejne analizy, które mają dokładniej wyjaśnić mechanizmy uszkodzeń mózgu i sprawdzić nowe sposoby zapobiegania demencji. Już dziś jednak wniosek jest jednoznaczny: mózg po udarze wymaga stałej, uważnej opieki - niezależnie od tego, jak łagodny wydawał się sam incydent.

Proste badanie pomaga przewidzieć długość życia. Warto je wykonać nawet u kilkulatków




W Polsce co roku u ponad 90 tysięcy osób dochodzi do udaru mózgu - alarmują eksperci. Wskazują, że jest to efektem niezdrowego stylu życia, stresów i braku profilaktyki. Udar mózgu to też najczęstsza przyczyna niepełnosprawności wśród dorosłych - pisaliśmy o tym w tvn24.pl.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
