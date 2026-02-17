Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Tropikalna choroba u polskich nastolatków. Pomogła szybka diagnoza

Pacjentka zgłosiła się z wysoką gorączką (zdjęcie ilustracyjne)
W tym sezonie z powodu grypy zmarło 1061 osób
Źródło: TVN24
U dwójki nastoletnich pacjentów, którzy trafili z gorączką do krakowskiego szpitala zdiagnozowano tropikalną chorobę - dengę. Choć jej przebieg był w miarę łagodny, wymagali hospitalizacji. Zakażenie prawdopodobnie nastąpiło podczas podróży do krajów tropikalnych.

Choroba u pacjentów z gorączką została rozpoznana dzięki czujności klinicznej oraz szybkiej diagnostyce specjalistów pracujących w Oddziale Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej - przekazał Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II w oficjalnym komunikacie.

Wirus Nipah: jak się ochronić i czego nie robić. Radzi lekarka
Dowiedz się więcej:

Wirus Nipah: jak się ochronić i czego nie robić. Radzi lekarka

"Przebieg przypominający grypę"

Kierownik tego oddziału dr n. med. Anna Rzucidło-Hymczak poinformowała we wtorek, że tropikalną chorobę w ciągu ostatnich trzech tygodni wykryto niezależnie u dwójki nastolatków. Najpierw u pacjentki, która opuściła już szpital, a następnie u kilkunastolatka – jest on wciąż hospitalizowany. Według informacji przekazanych przez lekarkę, u obydwu pacjentów była to pierwsza infekcja tą chorobą, a jej przebieg był w miarę łagodny, przypominający grypę. - Pacjenci wymagali jednak hospitalizacji - zaznaczyła dr Rzucidło-Hymczak.

Lek przeciwgrypowy profilaktycznie? Lekarz tłumaczy, dlaczego nie dla wszystkich
Dowiedz się więcej:

Lek przeciwgrypowy profilaktycznie? Lekarz tłumaczy, dlaczego nie dla wszystkich

Według niej, ostatnim zachorowaniom na choroby tropikalne sprzyja okres feryjny, podczas którego Polacy coraz liczniej podróżują do krajów tropikalnych.

Jak się chronić?

Denga to ostra choroba wirusowa przenoszona przez komary. Występuje głównie w krajach tropikalnych Azji, Afryki oraz Ameryki Południowej i Środkowej. Do zakażenia dochodzi wyłącznie poprzez ukłucie zakażonego komara - choroba nie przenosi się z człowieka na człowieka. Podstawą profilaktyki - zaznaczyła lekarka - jest ochrona przed ukłuciami komarów: stosowanie repelentów oraz noszenie odzieży z długimi rękawami i nogawkami. - Najważniejsze: unikajmy ukąszeń komarów, w krajach tropikalnych powinniśmy mieć repelenty, czyli środki odstraszające komary, a także korzystać z moskitier - powiedziała dr Rzucidło-Hymczak. Dodała, że istnieje szczepionka na tę chorobę, ale stosuje się ją już po przebyciu infekcji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Odra, żółta gorączka, denga – o jakie szczepienia warto zadbać przed daleką podróżą?

Odra, żółta gorączka, denga – o jakie szczepienia warto zadbać przed daleką podróżą?

Anna Bielecka
Fagi kontra superbakterie – przełom w leczeniu infekcji

Fagi kontra superbakterie – przełom w leczeniu infekcji

W niedawnej rozmowie z tvn24.pl dr Karolina Pyziak-Kowalska, specjalistka chorób zakaźnych, zwróciła uwagę, że schorzeniami przenoszonymi przez wektory, czyli np. komary, nie można się zarazić bezpośrednio od drugiego człowieka. - Aby doszło do zakażenia, komar musiałby najpierw ukąsić osobę chorą, a następnie inną - w ten sposób dochodzi do transmisji - wyjaśniała. Najczęstsze objawy dengi to: wysoka gorączka, bóle głowy, mięśni, stawów, wysypka, wymioty, osłabienie. Przebycie dengi daje trwałą odporność tylko na jeden z czterech serotypów wirusa, dlatego możliwe jest zachorowanie kilkukrotnie. Kolejne zakażenie może mieć cięższy przebieg i wiązać się z ryzykiem rozwoju tzw. ciężkiej dengi (dengi krwotocznej).

Niechciane pamiątki z podróży

Lekarze podkreślają, że każda gorączka po powrocie z krajów tropikalnych wymaga pilnej konsultacji lekarskiej. W skrajnych przypadkach, choć bardzo rzadkich, mogą pojawić się również zakażenia takimi wirusami jak Ebola czy Marburg, który wywołuje ciężką chorobę z objawami takimi jak właśnie gorączka, bóle głowy, osłabienie, a w późniejszych fazach - krwawienia i objawy neurologiczne. Jeśli w momencie wejścia na pokład samolotu zarażone osoby nie mają jeszcze objawów, każda forma kontaktu może stanowić ryzyko, ponieważ są to choroby wyjątkowo zakaźne.

Nowy wariant K. Jakie dolegliwości powinny niepokoić?
Dowiedz się więcej:

Nowy wariant K. Jakie dolegliwości powinny niepokoić?

Eksperci przypominają, że jeżeli planujemy podróż w egzotyczne kierunki, warto przede wszystkim sprawdzić, czy mamy aktualne podstawowe szczepienia przeciwko odrze, śwince, różyczce, tężcowi, błonicy, krztuścowi i polio. To podstawa, czyli swoisty "update" kalendarza szczepień.

Kolejnym etapem są szczepienia zalecane: przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A oraz durowi brzusznemu. Osoby podróżujące do Ameryki Południowej czy Afryki powinny dodatkowo zaszczepić się przeciwko żółtej gorączce, a w niektórych rejonach Afryki - również przeciwko meningokokom - tłumaczy specjalistka.

Z obserwacji specjalistów wynika jednak, że pacjenci najczęściej wracają z podróży z takimi infekcjami wirusowymi jak grypa, wirus RSV czy COVID-19, których występowanie wiąże się również z określoną sezonowością. - Wszystkie te choroby przenoszą się drogą kropelkową, dlatego podczas długich lotów, jeśli na pokładzie samolotu znajduje się osoba z objawami infekcji, ryzyko zakażenia dla współpasażerów wzrasta - wyjaśniała dr Karolina Pyziak-Kowalska.

Opracowała ap/pwojc

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieChoroby zakaźnePodróżeKrakówSzpitalLekarze
Czytaj także:
shutterstock_1727905690
"Trump może wszystko odciąć". Szukają alternatywy dla Visa i Mastercard
BIZNES
Krzempek na trasie
Kombinatorzy zawiedli na skoczni. Przenieśli się na trasę
RELACJA
imageTitle
Uderzenie prosto w sędziego. "Bardzo bolesne"
EUROSPORT
Ześlizgnięcie się podczas wejścia na Rysy
Sto metrów w dół z najwyższego szczytu Polski. "Uważajcie"
METEO
Rękopis trafił do Wrocławia
Skradziony rękopis z XV wieku wrócił do Wrocławia
Wrocław
imageTitle
Szaleństwo w klubie Tomasiaka. Telefony się urywają
EUROSPORT
Poszukiwany listem gończym zatrzymany na parkingu w Jędrzychowicach
"Łowcy głów" wytropili mężczyznę poszukiwanego za przestępstwa seksualne
Katowice
Nietrzeźwy kierowca z sądowym zakazem i narkotykami zatrzymany w Piastowie
Jechał kompletnie pijany, miał sądowy zakaz. Pogrążyły go małe paczki
WARSZAWA
Szyby oszronione. Kierowca otworzył drzwi i pojechał
Kierowca nie odśnieżył auta, jechał i patrzył na drogę przez otwarte drzwi
Trójmiasto
Wypadek polskiego autokaru na Słowacji
Tragiczny wypadek polskiego autokaru. Słowacki kierowca: zrobiłem, co w mojej mocy
Świat
Elon Musk, chatbot Grok, firma xAI, platforma X, sztuczna inteligencja AI
Kolejny kraj bierze pod lupę platformę Elona Muska
BIZNES
Instytut Pokoju USA w Waszyngtonie
Wiadomo, kto poleci na spotkanie Rady Pokoju
Polska
Śnięte ryby w stawie w Białymstoku
Tysiące śniętych ryb w miejskim stawie
Białystok
dzieci telefon media społecznościowe
Media społecznościowe nie dla dzieci? Wymowne wyniki sondażu
Polska
praca biuro laptop shutterstock_2689396587
Milion w dwa dnia. "Cieszy się jeszcze większą popularnością niż rok temu"
BIZNES
Puławy Azoty
Uruchomił hamulec ręczny w pociągu z cysternami. Decyzja prokuratury
Lublin
Dominique LeBlanc, Marcelo Ebrard
Sąsiedzi dogadują się za plecami USA. "Będziemy przygotowywać plan działania"
BIZNES
rumunia stalaktyty lod shutterstock_606470834
Odkryli bakterie zamrożone przez pięć tysięcy lat. "To zagrożenie, ale i obietnica"
METEO
Tragiczny wypadek pod Przasnyszem
Zjechał na przeciwny pas, zderzył się z ciężarówką, zginął
WARSZAWA
Billy Steinberg
Billy Steinberg nie żyje. Był autorem wielkich hitów
Kultura i styl
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Policjant wjechał w ogrodzenie. Był nietrzeźwy
Lubuskie
Ćwiczenia 65. Brygady Zmechanizowanej Ukrainy w regionie zaporoskim
Sytuacja w Zaporożu. "Redukcja rosyjskich postępów w kilku sektorach"
Świat
imageTitle
"Startuję w tych samych bokserkach"
EUROSPORT
imageTitle
"Nie stałam na nogach od ponad tygodnia". Vonn przemówiła z domu
EUROSPORT
Przemoc w Meksyku
Trzy razy więcej zaginięć niż dekadę temu. "Problem wymknął się spod kontroli"
Świat
Thomas Pritzker
Pokłosie akt Epsteina. Miliarder i prezes sieci hoteli rezygnuje
BIZNES
Lodowe jaskinie w parku narodowym Apostle Islands National Lakeshore
Ostatni raz były otwarte 11 lat temu. Pomogły mrozy
METEO
imageTitle
Euforia w kabinie komentatorów. Ten komunikat zmienił wszystko
EUROSPORT
Kierowca Mustanga został zatrzymany za brawurową jazdę
O 90 km/h za szybko. Kierowca Mustanga z wysokim mandatem
Katowice
Mężczyzna przygnieciony przez balot siana. Nie żyje
Nie żyje mężczyzna przygnieciony przez balot siana
Trójmiasto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica