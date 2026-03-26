Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie
|

Prosty zabieg, śmiertelna pomyłka. Jak to możliwe, że doświadczony lekarz nie wiedział, co robi?

Agata Daniluk
Agata Daniluk
Jakub Stachowiak
Jakub Stachowiak
Komplikacje zaczęły się chwilę po tym, jak kobieta została znieczulona dożylnie i założono jej maseczkę z "tlenem"
Komplikacje zaczęły się chwilę po tym, jak kobieta została znieczulona dożylnie i założono jej maseczkę z "tlenem"
Źródło: Shutterstock
Prosty zabieg, nowoczesna sala operacyjna i błąd, którego nikt nie zauważył. W reportażu "Superwizjera" ujawniamy kulisy tragedii w warszawskim Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny, gdzie w wyniku tragicznej pomyłki zmarli 30-letniej kobieta i jej nienarodzone dziecko. Jak to możliwe, że doświadczony anestezjolog nie wiedział, czym znieczula pacjentkę?Artykuł dostępny w subskrypcji

Do szpitala Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego w Warszawie pani Kalina trafiła 8 grudnia ub.r. Następnego dnia miała przejść zaplanowany i nieskomplikowany zabieg ginekologiczny. Ten - jak powiedział nam mąż kobiety, a on usłyszał to od lekarza prowadzącego ciążę - przebiegł prawidłowo, a problemy - zaburzenia oddychania - zaczęły się dopiero po jego zakończeniu.

Jak wynika jednak z relacji naszych informatorów, komplikacje wystąpiły już na początku zabiegu - chwilę po tym, jak kobieta została znieczulona dożylnie i założono jej maseczkę z "tlenem". W rzeczywistości płynął przez nią inny gaz - podtlenek azotu.

Klatka kluczowa-316535
Agata Daniluk o ustaleniach "Superwizjera"

Pytania bez prostych odpowiedzi

Jak to możliwe, że doświadczony lekarz podawał pacjentce podtlenek azotu zamiast tlenu, i nie zdawał sobie z tego sprawy? Dlaczego aparatura nie zasygnalizowała, że w układzie znajduje się niewłaściwy gaz? Czy panią Kalinę można było uratować? Czy my, pacjenci, możemy czuć się bezpieczni, skoro do takiego zdarzenia dochodzi w renomowanym szpitalu?

Rozmawiamy o tym z prof. dr. hab. n. med. Maciejem Żukowskim, konsultantem krajowym w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, oraz dr. n. med. Konstantym Szułdrzyńskim, zastępcą dyrektora ds. medycznych w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA, kierownikiem Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, do której 9 grudnia ubiegłego roku trafiła pani Kalina po zabiegu w szpitalu na Madalińskiego - i gdzie dziesięć dni później zmarła.

Gazy, których nie da się rozpoznać?

Tlen i podtlenek azotu są nie do rozróżnienia pod względem koloru, zapachu czy jakiejkolwiek innej cechy fizycznej
Tlen i podtlenek azotu są nie do rozróżnienia pod względem koloru, zapachu czy jakiejkolwiek innej cechy fizycznej
Źródło: Shutterstock

- To brzmi niemal abstrakcyjnie, że w XXI wieku takie rzeczy mogą się wydarzyć - przyznaje prof. Żukowski. - Ale kiedy zrozumiemy, jak działają aparaty do znieczulenia i same gazy, staje się to bardziej prawdopodobne.

Agata Daniluk
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Jakub Stachowiak
Jakub Stachowiak
Reporter "Superwizjera"
