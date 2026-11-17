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- Nie chciałam od razu mówić Tomkowi. Bałam się, że nie zrozumie tego, co się ze mną dzieje, i że może to wpłynąć na naszą relację. W końcu się jednak przełamałam, bo byłam już bardzo zmęczona udawaniem i ciągłym zakładaniem maski. Powiedziałam mu: usiądź, musimy poważnie pogadać, przechodzę transformację menopauzalną - opowiada 45-letnia Paulina Karolewska.

- Okej, to będzie poważna rozmowa - odpowiedział wtedy Tomasz i usiadł obok niej na podłodze. Nie przestraszył się.

- Byliśmy razem mniej więcej od roku, kiedy zacząłem dostrzegać, że Paulina, którą poznałem jako pełną energii i aktywną kobietę, coraz częściej zmaga się ze zmęczeniem, bólem i spadkiem sił. Jechaliśmy samochodem przez godzinę, a ona już narzekała, że jest cała obolała. Po pracy wracała do domu i przesypiała całe popołudnia. Myślałem, że może jest znudzona naszym związkiem albo że straciła zainteresowanie - wspomina.

50-letni dziś Tomasz Wronkowski początkowo myślał, że Paulina powinna po prostu wziąć się w garść i przestać narzekać. Po tamtej poważnej rozmowie wreszcie zaczął lepiej rozumieć zmiany, które obserwował u partnerki.