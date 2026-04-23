Zdrowie "To jest szczepionka na raka". Ale wciąż zbyt mało osób o tym wie Oprac. Agnieszka Pióro |

Dlaczego warto się zaszczepić na HPV

Kluczowe fakty: HPV jest wirusem przenoszonym drogą płciową, najczęściej w początkowym okresie po rozpoczęciu aktywności seksualnej.

Szczepienie przeciwko HPV jest w Polsce bezpłatne dla dzieci w wieku 9–14 lat i dostępne m.in. w szkołach, przypomnieli eksperci w programie "Wstajesz i wiesz".

Fundacja SEXEDPL zwraca uwagę na to, że HPV to nie jest "temat dla dziewczyn”, bo wirus może prowadzić do nowotworów zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Jakich?

Ministerstwo Zdrowia podjęło działania na rzecz tego, by szczepienia przeciw HPV były obowiązkowe. Od kiedy?

Wielu rodziców wciąż nie wie, że ze szczepienia przeciw HPV mogą skorzystać również ich synowie. Widać to w statystykach.

- Świadomość społeczna, świadomość rodziców jest niestety niska. To przekłada się na niski stopień wyszczepienia, bo w przypadku dziewczynek mamy wyszczepionych w tej grupie [dzieci w wieku 9-14 lat, red] 30 proc., to wciąż jest bardzo mało, a chłopców - tylko 18. Chcemy powalczyć o to, żeby ta świadomość rosła, bo HPV to jest wirus, który powoduje nowotwory również u mężczyzn i chłopców - mówiła w czwartek na antenie TVN24 Martyna Wyrzykowska, dyrektorka zarządzająca i wiceprezeska zarządu Fundację SEXEDPL.

HPV powoduje też nowotwory u mężczyzn

"W medycynie prewencyjnej zazwyczaj skupiamy się na indywidualnym zdrowiu pacjenta/ki. Jednak w przypadku wirusa HPV równie ważna jest perspektywa populacyjna" - przypominają eksperci Fundacji SEXEDPL, którzy przygotowali nową odsłonę kampanii "Bye Bye HPV". Tym razem skierowana jest ona właśnie do chłopców. Dlaczego warto skorzystać ze szczepień i czym jest wirus HPV, tłumaczy w kampanii m.in. raper Bedoes2115 i grupa Brokies.

"Patogen ten swobodnie krąży w społeczeństwie tylko dlatego, że znajduje kolejne luki w naszym systemie obronnym. Budowanie odporności zbiorowej działa jak gra zespołowa - nie wyeliminujemy wirusa z naszego otoczenia, jeśli z programu ochronnego wykluczymy połowę populacji" - tłumaczą eksperci fundacji na swoich portalach społecznościowych. Argumentują, że zaszczepienie chłopca to "twarde biologiczne przecięcie łańcucha transmisji". Stanowi nie tylko tarczę dla jego własnego organizmu, ale jest niezwykle odpowiedzialnym krokiem chroniącym jego przyszłe relacje - podkreślają aktywiści.

Warto mieć świadomość, że do zakażenia HPV dochodzi drogą płciową. Zakażenia są przenoszone przez osoby obojga płci. W ciągu swojego życia 80 proc. aktywnych seksualnie kobiet i mężczyzn było lub będzie zakażonych HPV. A to może prowadzić do raka odbytu, pochwy, sromu, prącia, przestrzeni ustno-gardłowej oraz okolic głowy i szyi. Wszystkie przypadki raka szyjki macicy są poprzedzone przewlekłą infekcją HPV.

- Zamiast zaciskać kciuki i zaklinać rzeczywistość, warto skorzystać z tego co daje nam medycyna i nauka i zaszczepić swoje dziecko przeciwko temu wirusowi - przekonywała Martyna Wyrzykowska z Fundacji SEXEDPL w rozmowie z Joanną Kryńską.

"To korzyść dla całego społeczeństwa"

Dlaczego polscy rodzice nie mają wystarczającej wiedzy na temat szczepień i tego, co może się wydarzyć, gdy się o nie nie zadba? - To nie jest tak, że polscy rodzice są mniej świadomi, czy mniej im zależy na zdrowiu dzieci niż rodzicom w Portugalii, gdzie poziom wyszczepienia jest 90-procentowy. Ale jesteśmy po prostu w trudniejszej sytuacji bo Polska jest jednym z ostatnich krajów, który przystąpił do programu szczepień. My jesteśmy dopiero trzeci rok w tym programie - tłumaczyła ekspertka Fundacji SEXEDPL

O świadomości społecznej na temat szczepień HPV wiele mówi raport, przygotowany za zlecenie Fundacji przez Ipsos. Wynika z niego m.in., że

chłopcy są poza kadrem, bo 19 proc. rodziców uważa, że szczepionka jest tylko dla dziewcząt i kobiet, a paradoksalnie wśród osób deklarujących dużą wiedzę o HPV odsetek jest wyższy - 28 proc.

ryzyko zachorowania chłopców jest zaniżane: 81 proc. rodziców chłopców zgadza się z tym, że choroby wywoływane przez HPV u mężczyzn mogą być poważne, ale tylko 10 proc. rodziców ocenia, że ich syn ma wysokie ryzyko zakażenia HPV.

. brakuje wiedzy "dla kogo i za ile" jest szczepienie na HPV. Co piąty rodzic, który wie, że chłopców można szczepić, nie wie, że jest to darmowe. Stan na dziś (wg. deklaracji): zaszczepionych jest 18 proc. chłopców w wieku 9–14 lat, 43 proc. rodziców planuje szczepienie synów, 34 proc - nie planuje.

przed szczepieniami na HPV powstrzymują obawy natury emocjonalnej jak te przed skutkami ubocznymi (63 proc. ), wpływem na płodność (58 proc.), przekonanie, że szczepionka jest "zbyt nowa" lub jej skuteczność potwierdziło "za mało badań" (54 proc.). Na "zbyt młody wiek” wskazało 43 proc. branych, a na brak jednoznacznej rekomendacji lekarza/pediatry wskazywało 43 proc.

Jednocześnie raport wskazuje, że 71 proc. rodziców uważa ochronę przyszłych partnerek i partnerów syna za ważny powód do szczepienia, a 65 proc. badanych dostrzega, że zaszczepienie chłopców to korzyść dla całego społeczeństwa. To daje nadzieję, że statystyki korzystania ze szczepień wzrosną. Jak wyglądają obecnie?

W listopadzie 2025 informowaliśmy, że w grupie 14-latków (rocznik 2011) szczepienie przyjęło 35 procent osób. "Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkich niepełnoletnich, to poziom wyszczepienia wynosi zaledwie 16 procent" podawaliśmy za Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Strategia szczepień HPV w Polsce zakłada osiągnięcie 60 proc. wyszczepialności do 2028 r., a Ministerstwo Zdrowia dąży do tego, były one obowiązkowe u dzieci od 9 do 15 lat od początku 2027 roku. W listopadzie ogłoszono już stosowne rozporządzenie. - Wiemy, że w Polsce szczepienie obowiązkowe oznacza skok na poziom 90 procent wyszczepialności w ciągu dwóch lat - mówił dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny podczas prezentacji raportu "HPV Prevention Policy Atlas Europe 2025" w listopadzie ubiegłego roku.

Skuteczne i bezpłatne

Ministerstwo zdrowia zadbało o to, by rodzice otrzymali w tym tygodniu specjalne powiadomienie, przypominające o możliwości zaszczepienia dziecka bezpłatną szczepionką przeciwko HPV. O tym, że to ważne i skuteczne działanie, przypomniała ministra zdrowia w filmiku na portalach społecznościowych, zrealizowanym we współpracy z Fundacją SEXEDPL.

- To szczepienie, które mam nadzieję, już niedługo będzie obowiązkowe, ratuje życie - podkreślała Martyna Wyrzykowska, zachęcając do skorzystania z niego także osoby powyżej 14. roku życia. - Co prawda jest odpłatne i zdaję sobie sprawę z tego, że jest to dodatkowy wydatek, ale jest to szczepienie, które chroni przed rakiem - mówiła. - To jest szczepionka na raka - zaznaczyła również Joanna Kryńska, gospodyni prowadząca rozmowę na antenie TVN24 i gospodyni podcastu "Wywiad Medyczny".

Prof. Krzysztof Nowosielski obala mity o szczepionkach przeciwko HPV

Trwa Europejski Tydzień Szczepień (19-25 kwietnia), którego celem jest zwiększenie świadomości rodziców i wsparcie ich w podejmowaniu decyzji, które mogą chronić dzieci - dziewczynki i chłopców - przed nowotworami.