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Ten test zastąpił tradycyjną cytologię. Jest znacznie skuteczniejszy

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hpv ginekolog lekarz badanie hpv shutterstock_2599162569
Test HPV HR zastępuje tradycyjną cytologię. Rewolucja finansowana przez NFZ
Źródło wideo: "Fakty" TVN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Wykrywa przyczynę zamiast skutku i jest bardziej czuły od tradycyjnego badania - od 1 sierpnia test HPV HR zastąpił klasyczną cytologię. I jest finansowany przez NFZ. Dzięki temu profilaktyka raka szyjki macicy ma być skuteczniejsza niż do tej pory. Materiał Adrianny Otręby z "Faktów" TVN.

Koniec z tradycyjną cytologią. Od 1 sierpnia podstawowym testem przesiewowym w kierunku wczesnego wykrywania raka szyjki macicy jest test HPV HR. To badanie znacznie skuteczniejsze.

- Robiłam regularnie cytologię. Niestety była to cytologia zwykła i wyszło, że nic się nie działo złego. Pół roku później już było wiadomo, że jestem chora - mówiła Adriannie Otrębie w reportażu "Faktów" TVN pani Karolina, która o swojej chorobie dowiedziała się kilka lat temu. Od tamtego czasu kobieta przeszła pięćdziesiąt radioterapii i dwie chemioterapie, dwukrotnie przetaczano jej też krew.

Finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia test HPV HR wykrywa najczęstszą przyczynę choroby, czyli wirusa HPV. Dlatego od 1 sierpnia profilaktyka ma być skuteczniejsza niż do tej pory.

- Każda Polka, która będzie chciała skorzystać z programu profilaktyki raka szyjki macicy, będzie korzystała wyłącznie z testu HPV HR. Żegnamy klasyczną cytologię - podkreśliła Anna Leder, rzeczniczka łódzkiego oddziału NFZ.

Test HPV HR wykrywa przyczynę raka szyjki macicy

Program jest skierowany do kobiet w wieku od 25 do 64 lat.

- Wirus HPV jest głównym czynnikiem sprawczym raka szyjki macicy. Właściwie można powiedzieć, że prawie nie ma raka szyjki macicy bez zakażenia wirusem HPV - zaznaczyła w rozmowie z dziennikarzami "Faktów" TVN dr Beata Paulina Maćkowiak-Matejczyk, ginekolożka z Oddziału Onkologii Ginekologicznej w Białostockim Centrum Onkologii.

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Profesor Andrzej Nowakowski z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie wcześniej prowadził pilotaż nowej ścieżki diagnostycznej. - Nie ma żadnych wątpliwości, także na podstawie wyników naszych badań opublikowanych w Lancetiche, które wskazują jednoznacznie, że ta nowa forma badań profilaktycznych może być nawet blisko dwukrotnie bardziej skuteczna w wykrywaniu stanów przedrakowych i raka szyjki macicy - zaznaczył naukowiec.

Rewolucyjna zmiana w diagnostyce nie oznacza jednak rewolucji dla pacjentek w kwestii sposobu pobierania wymazu. - Jeżeli taki materiał zostanie pobrany przez położną czy też przez lekarza, zostaje on umieszczony do specjalnej próbki, w środku ta szczoteczka zostaje z materiałem i tak pobrany materiał jest przekazywany do pracowni HPV - opisywała Adriannie Otrębie dr hab. Monika Durzyńska, kierowniczka Zakładu Patomorfologii Nowotworów w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie.

Badanie raz na pięć lat

Jeśli wynik testu HPV HR będzie ujemny, kolejne takie badanie jest zalecane po pięciu latach. Niezmiennie raz w roku wskazana jest natomiast wizyta u ginekologa.

- Ryzyko rozwoju raka szyjki macicy po ujemnym teście HPV w ciągu tych pięciu lat jest naprawdę bardzo znikome, stąd wydłużyliśmy interwał - wyjaśnił prof. Andrzej Nowakowski.

Jeśli jednak wynik testu będzie dodatni, dopiero wtedy z tej samej próbki robiona jest cytologia na podłożu płynnym. Test w ramach programu jest bezpłatny i można się na niego zapisać przez centralną e-rejestrację.

Źródło: "Fakty" TVN
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Tagi:
ZdrowieMedycynaNarodowy Fundusz ZdrowiaNowotworyKobiety
Adrianna Otręba
Adrianna Otręba
Reporterka "Faktów" TVN
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