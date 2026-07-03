Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Te sporty mają największy wpływ na długość życia

|
Badminton jest dyscypliną olimpijską
Tajemnice długowieczności. Najwięcej da nam aktywność fizyczna?
Źródło zdj. gł.: Getty Images
Aktywność fizyczna jest na tyle ważna dla organizmu człowieka, że może istotnie wpływać na długość życia, wydłużając je nawet o 10 lat. Jaki sport wybrać, by odnieść największe korzyści dla zdrowia? Okazuje się, że warto spróbować swoich sił na korcie. Eksperci wyjaśniają, dlaczego.
Kluczowe fakty:
  • Wyniki wieloletnich badań obserwacyjnych wskazują, że regularne granie w tenisa może wiązać się z wydłużeniem życia nawet o 10 lat, a w badmintona o ponad 6 lat.
  • Regularna aktywność fizyczna, niezależnie od wieku, jest jednym z najlepszych sposobów wspierania zdrowia. U kogo szczególnie?
  • Sporty rakietowe korzystnie wpływają na wiele funkcji. Jakich?
  • Dyscypliny te są dostępne dla szerokiego grona osób, w tym dzieci, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami.

Wskazują na to wyniki wieloletnich badań obserwacyjnych. - Sporty rakietowe mogą korzystnie wpływać na wydolność krążeniowo-oddechową, kontrolę masy ciała, sprawność metaboliczną, koordynację, szybkość reakcji, równowagę i siłę mięśniową. Mogą także pomagać w redukcji stresu, bo wymagają koncentracji na grze i odrywają uwagę od codziennych napięć - wyjaśnia specjalista.

Najtrudniejszy mecz rozegrała poza kortem. "Nie było we mnie życia"
Dowiedz się więcej:

Najtrudniejszy mecz rozegrała poza kortem. "Nie było we mnie życia"

Regularna aktywność najlepiej wspiera zdrowie

Prof. Kuchar powołuje się m.in. na wyniki badania Copenhagen City Heart Study, którego autorzy przez ćwierć wieku obserwowali blisko dziewięć tysięcy osób, by sprawdzić, czy uprawianie poszczególnych sportów wydłuża życie. Zebrano dane, jakie dyscypliny sportowe uprawiali badani, a następnie przeliczono różne formy ruchu na liczbę dodatkowych lat życia, jakie można zyskać, podejmując daną aktywność. Na szczycie zestawienia znalazł się tenis, dodający grającym aż 10 lat życia. Drugie miejsce zajął badminton, który może wydłużyć życie o ponad 6 lat. Te dwa sporty rakietowe wyprzedziły m.in. piłkę nożną (plus 4,7 roku), kolarstwo (plus 3,7 roku), pływanie (plus 3,4 roku) czy jogging (plus 3,2 roku). - Oczywiście nie każdy grający w tenisa będzie żył określoną liczbę lat dłużej - to są dane populacyjne, pokazujące związek statystyczny, a nie obietnica indywidualnego efektu. Nie zmienia to jednak faktu, a wręcz go potwierdza, że regularna aktywność fizyczna należy do najlepiej udokumentowanych sposobów wspierania zdrowia - komentuje prof. Kuchar.

Jak wyjaśnia ekspert, wysoką pozycję tenisa w rankingu można tłumaczyć tym, że jest on złożonym wysiłkiem interwałowym, łączącym pracę aerobową z okresami wysokiej intensywności. - W jednej grze łączymy pracę serca i płuc, szybkie reakcje, koordynację, równowagę, pracę mięśni nóg, tułowia i obręczy barkowej. To nie jest monotonne ćwiczenie, lecz złożona aktywność, w której organizm stale reaguje na zmieniającą się sytuację - tłumaczył ekspert. Prof. Kuchar dodaje, że podobny mechanizm dotyczy całej grupy dyscyplin rakietowych obejmujących oprócz tenisa także m.in. padla i squasha, które łączą w sobie wysiłek wytrzymałościowy z koniecznością refleksu, koordynacji i koncentracji, angażując nie tylko mięśnie i serce, ale też układ nerwowy. Łączy je też bardzo ważna cecha - wymagają towarzystwa. Zdaniem prof. Kuchara ten z pozoru drobny szczegół ma dla zdrowia ogromne znaczenie. - Wsparcie społeczne jest jednym z najsilniejszych motywatorów do aktywności fizycznej. Gdy umawiamy się z kimś na grę, trudniej z niej zrezygnować, łatwiej utrzymać regularność, a sam wysiłek staje się spotkaniem towarzyskim, nie nużącym obowiązkiem. Sport tworzy mikrospołeczność i rytuał, co w czasach samotności i stresu może być równie ważne jak spalanie kalorii - wyjaśnił specjalista.

Ile trzeba grać, by cieszyć się lepszym zdrowiem?

Prof. Kuchar zwraca uwagę na badania pokazujące korzystny wpływ sportów rakietowych na funkcje poznawcze, szczególnie na funkcje wykonawcze, pamięć roboczą i elastyczność poznawczą. To dlatego, że ten rodzaj aktywności fizycznej wspiera zdolność komórek nerwowych do tworzenia nowych połączeń i powstawanie nowych neuronów. U dzieci już granie w tenisa raz na tydzień może wspierać rozwój funkcji wykonawczych.

Naukę gry można rozpocząć już w wieku 5-6 lat. - Tenis wspiera ogólny rozwój dzieci. Pomaga im budować dobre nawyki związane z regularną aktywnością fizyczną. - Na samym początku trudno jest trafić w piłkę i opanować technikę, ale gdy nauczymy się najprostszych ruchów i uderzeń, sama gra jest już bardzo przyjemna - mówił w rozmowie z tvn24.pl w lipcu ubiegłego roku Ryszard Szul, trener i fizjolog. 

Jak tłumaczą eksperci, tenis może uprawiać praktycznie każdy, kto jest w stanie utrzymać rakietę w ręku - od najmłodszych dzieci, przez osoby dorosłe, aż po seniorów. Co ważne, dyscyplina ta jest dostępna także dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach czy osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

Sporty rakietowe mogą być bardzo korzystne dla serca

Analiza opublikowana w "British Journal of Sports Medicine" w 2017 roku, obejmująca ponad 80 tys. dorosłych, wykazała, że uprawianie różnych form sportów rakietowych obniża ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny o 47 proc., a z przyczyn sercowo-naczyniowych o 56 proc. Był to najlepszy rezultat spośród wszystkich porównywanych form ruchu. - Sporty rakietowe mogą być bardzo korzystne dla serca, ponieważ łączą wysiłek aerobowy z krótkimi fazami o większej intensywności oraz wymagają koordynacji wzrokowo-ruchowej i synchronizacji wielu grup mięśniowych - podkreślił prof. Kuchar. Zaznaczył zarazem, że warunkiem korzystnego wpływu sportów rakietowych na zdrowie i długość życia jest dopasowanie ich intensywności do wieku i stanu zdrowia.

Na to, że sporty rakietowe są szczególnie skuteczne w ochronie serca u osób starszych, wskazują z kolei wyniki badania NIH-AARP Diet and Health Study, które ukazało się w "JAMA Network Open". Przeprowadzono je wśród ponad 270 tys. osób w wieku od 59 do 82 lat. Okazało się, że osoby uprawiające ten rodzaj aktywności ruchowej mają o 27 proc. niższe ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. - Dla seniorów ruch jest jednym z filarów samodzielności. Sporty rakietowe mogą być świetnym wyborem, zwłaszcza w wersji rekreacyjnej i umiarkowanej, ale najważniejsze są: stopniowy start, rozgrzewka, dobra technika, ćwiczenia kompensacyjne (...) oraz uprzednia rozsądna ocena ryzyka sercowo-naczyniowego i stanu stawów. Największe korzyści przynosi regularność, nie jednorazowy zryw - tłumaczy prof. Kuchar.

A co z kontuzjami? Zdaniem ekspertów, ryzyko urazów mięśni, ścięgien, stawów kończyn dolnych i górnych takich jak "łokieć tenisisty", skręcenia kostki czy przeciążenia kolan istnieje, ale raczej przy wyższych poziomach zaawansowania, jak w każdym sporcie wymagającym dynamicznych ruchów. - Aby uchronić się przed kontuzjami, bardzo ważne są ćwiczenia rozgrzewające przed rozpoczęciem gry oraz rozciągające po treningu - mówił w rozmowie z tvn24.pl trener i fizjolog, Ryszard Szul. 

Na początek może padel?

Zdaniem prof. Kuchara nigdy nie jest za późno na to, by zacząć się ruszać. Kluczowe jest, aby najpierw skonsultować się ze specjalistą. Jak podkreśla ekspert, warto zaczynać od dyscyplin mniej wymagających kondycyjnie czy technicznie.

Jeden dłuższy spacer w ciągu dnia czy kilka krótszych? Naukowcy sprawdzili
Dowiedz się więcej:

Jeden dłuższy spacer w ciągu dnia czy kilka krótszych? Naukowcy sprawdzili

W przypadku sportów rakietowych taką aktywnością jest padel, który zdobywa coraz większą popularność na całym świecie. Autorzy publikacji "World Padel Report" z grudnia 2025 oszacowali wielkość światowej społeczności amatorów tej dyscypliny (grających min. raz w tygodniu) na 35 mln osób, tj. o 5 mln więcej niż rok wcześniej. W Polsce w 2021 roku dostępnych u nas było 30 obiektów do gry w padla, a na początku 2026 roku - już 400. Padel łączy dynamikę tenisa i prostotę squasha - nie potrzeba do niego zaawansowanych umiejętności, wymaga mniejszego wysiłku biegowego i ma proste zasady. - Padel dla wielu osób może być najłatwiejszym pierwszym krokiem do sportów rakietowych, bo szybciej daje poczucie radości z gry i satysfakcji. Z perspektywy zdrowia publicznego jest to bardzo ważne: najlepsza aktywność fizyczna to nie ta, która idealnie wygląda w tabeli, ale ta, którą człowiek realnie polubi i będzie wykonywał regularnie - podkreślił prof. Kuchar.

Źródło: PAP, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
50 min
Tusk posiedzenie rządu
"Tusk wybuchł". Za co wicepremier usłyszał "wiele ostrych słów"?
Podcast polityczny
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
Tagi:
ZdrowieWellbeingTenisSerceAktywność fizycznaBadania naukowe
Agnieszka Pióro
Agnieszka Pióro
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Radosław Sikorski
"Dyplomacja woli ciszę". Sikorski komentuje spotkanie z Sybihą
imageTitle
Hurkacz walczy o czwartą rundę Wimbledonu. Niewygodny rywal
RELACJA
korytarz szpital lekarze shutterstock_2557673781
Jawne pensje, jasne zasady. Polska daleko w tyle
Piotr Wójcik
Temperatura maksymalna w połowie lipca
Rollercoaster w pogodzie na lipiec. Kiedy wróci upał?
Arleta Unton-Pyziołek
imageTitle
Mirosław błysnęła formą. Groźna rywalka w Krakowie
EUROSPORT
NOMINACJE GENERALSKIE
Mem, Shrek i prezydent. Znieważenie czy kwestia smaku?
Rafał Molenda, Monika Winiarska
TANKOWANIE paliwo stacja
Dlaczego paliwa drożeją mimo tańszej ropy? Eksperci wyjaśniają
BIZNES
imageTitle
"Grałam na bezdechu". Radwańska sprawdziła formę Świątek
EUROSPORT
Renata Kaznowska, Aldona Machnowska-Góra
Afera szpitalna zmiotła wiceprezydentki. Kim są?
Dariusz Gałązka
Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
37 autobusów wycofanych z ruchu po pożarze na Trasie Łazienkowskiej
Artur Węgrzynowicz, Magdalena Gruszczyńska
Wnętrze Urzędu Miasta Sosnowiec
Miał nóż, groził urzędniczkom. "Boję się o ludzi"
Katowice
Karol Nawrocki
Sprawa kawalerki Karola Nawrockiego. Sąd zdecydował w sprawie notariusza
Trójmiasto
Donald Tusk w Sejmie
Premier komentuje doniesienia o ewentualnej dymisji w rządzie
BIZNES
Za klimatyzator stały trzeba zapłacić od 2500 do 3000 złotych
Tanie klimatyzatory zniknęły w minutę. Klienci wściekli
Świat
imageTitle
Billie Jean King Cup we Włocławku. Polki zagrają ze Szwedkami
EUROSPORT
Policja szuka sprawcy kradzieży z włamaniem do baru
Po włamaniu do baru policja szuka tego mężczyzny
WARSZAWA
Nietrzeźwy mężczyzna sterował łodzią na jeziorze Mamry
Pijany sterował łodzią i zasnął. Dziecko zadzwoniło po pomoc
Olsztyn
imageTitle
Wybrano najatrakcyjniejszych piłkarzy mundialu. Na liście 15 graczy
EUROSPORT
Jolanta Sobierańska-Grenda
Poruszenie wokół dochodów ministry. "Potencjalny konflikt etyczny"
Sebastian Zakrzewski
Strzelił z wiatrówki w twarz sprzedawcy
Podczas szamotaniny przed sklepem padły strzały. 30-latek zatrzymany
Wrocław
Donald Tusk
Tusk: każdą jego obelgę traktuję jako komplement
Trumny z ciałem Chameneiego i jego bliskich
Jutro rozpocznie się pogrzeb. Spodziewają się udziału nawet 20 milionów ludzi
Świat
Erupcja Etny w nocy 2/3.07.26
Erupcja Etny trwa. Obowiązuje alert
METEO
Mundial 2026. Penelope Cruz i Javier Bardem na trybunach podczas meczu Hiszpania-Austria w Los Angeles
Hollywood kibicuje Hiszpanii. Na trybunach m.in. znana aktorka
Świat
Krzysztof Paszyk
"Doszło przed chwilą do poważnego przestępstwa na tej sali"
Nastolatkowie podawali się za policyjnych kurierów i dokonali oszustw na 180 tys. zł
Uciekli z poprawczaka, zostali "policyjnymi kurierami"
Lublin
Były prezydent Andrzej Duda stara się sprawdzić w biznesie
"Firma właśnie straciła szansę". Tusk komentuje spotkanie Dudy
BIZNES
Wołodymyr Zełenski i Donald Tusk w Budapeszcie
Premier: mam sygnały, że strona ukraińska szuka sposobów
Kobieta została zatrzymana przez policję
Werbowała "odbieraków", była poszukiwana listami gończymi
Lublin
Na miejscu działa kilkanaście zastępów straży pożarnej
Pożar pałacu. Ewakuowano kilkadziesiąt osób
Zachodniopomorskie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica