Tego leku na otyłość jeszcze nie ma w aptekach, a już jest na czarnym rynku. Eksperci alarmują

Zuzanna Kuffel
Na czarnym rynku można kupić różne peptydy nieprzebadane na ludziach
Czarny rynek kusi pacjentów i błyskawicznie reaguje na nowe doniesienia naukowe. Na przykład te o retatrutydzie, peptydzie w zastrzykach, który jest przedmiotem badań klinicznych w USA. Choć jako lek na otyłość może być zarejestrowany dopiero za rok albo dwa, już teraz pojawia się w sklepach internetowych podobnie jak inne peptydy. Eksperci ostrzegają: to nieprzebadane substancje, a ich stosowanie wiąże się z dużym ryzykiem.
Kluczowe fakty:
  • W badaniach prowadzonych w laboratorium, czyli bez udziału pacjentów, peptydy wydają się bardzo obiecującymi związkami. Co już o nich wiemy?
  • Peptydy są sprzedawane online i wiele osób wstrzykuje je w celach prozdrowotnych, choć nie do tego są przeznaczone.
  • Czym grozi stosowanie peptydów kupowanych na czarnym rynku? Czym różnią się one od analogów GLP-1 zarejestrowanych jako leki, między innymi na otyłość, i sprzedawanych w aptekach?
Peptydom, czyli związkom, które powstają w naszym organizmie przez połączenie aminokwasów, przypisuje się ogromną moc. Mają przyspieszać regenerację mięśni, zwiększać wydajność i wytrzymałość, regulować głód oraz napędzać spalanie tłuszczu. Niektóre już przyniosły ogromny zysk koncernom farmaceutycznym i są dostępne w aptekach. Wiele produktów opisywanych jako peptydy jest dostępnych również online. Osoby, które je kupują i stosują, podejmują spore ryzyko.

Ludzie kupują odczynniki chemiczne

- Problem peptydów nie jest nowy. Zainteresowałam się nim już dwa-trzy lata temu po tym, jak w mediach społecznościowych wyskakiwały mi ich reklamy. W pewnych kręgach, szczególnie wśród kulturystów, są one mocno promowane - opowiada w rozmowie z TVN24+ dr n. med. i n. o zdr. Laura Krumpholz, farmaceutka popularyzująca w sieci medycynę opartą na dowodach.

Główny Inspektor Sanitarny (GIS) oraz Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) ostrzegali przed syntetycznymi peptydami w sierpniu ubiegłego roku, apelując do pacjentów o to, aby nie wstrzykiwali sobie sprzedawanych w internecie preparatów, opisanych jako środki zupełnie innego przeznaczenia.

Niektóre strony internetowe, przez które można zamówić takie produkty, zamieszczają opinie klientów zadowolonych z "wyników badań" oraz instrukcje, jak je użyć. - Wielu laików, bez przygotowania medycznego, z pewnością nie robi tego we właściwy sposób - ostrzega dr Krumpholz, podkreślając, że rozcieńczenie substancji w niewłaściwy sposób może prowadzić do zakażenia.

W sieci łatwo dostępny jest szereg różnych peptydów. Mają one między innymi napędzać spalanie tkanki tłuszczowej, stymulować produkcję hormonu wzrostu oraz przyspieszać regenerację. Gdzie jest haczyk? Większość z nich nie została przebadana na ludziach.

- Mimo że w badaniach in vitro i na zwierzętach peptydy wydają się obiecujące, z jakiegoś powodu niewiele z nich przechodzi do badań klinicznych. Większość peptydów sprzedawanych w internecie nie została przebadana z udziałem ludzi, więc nie mamy pojęcia, jakie działania niepożądane mogą one wywołać i czy na przykład nie prowadzą do rozwoju nowotworów - wyjaśnia dr Krumpholz. Jak dodaje, od tego, że coś wygląda obiecująco w laboratorium albo w badaniach na zwierzętach, jest daleka droga do wprowadzenia leku na rynek. Szacuje się, że jedynie około 10 procent badań klinicznych kończy się zarejestrowaniem leku.

Peptydów sprzedawanych w internecie nie zalecają pacjentom lekarze. Często sięgają po nie sportowcy zgodnie z rekomendacją swoich trenerów, którzy nie mają uprawnień do tego, aby leczyć. Te preparaty są też szeroko reklamowane w sieci.

Peptydy to nie suplementy

W Polsce kwitnie rynek suplementów, ale peptydy nie zaliczają się do tej grupy. - Rynek suplementów również jest w naszym kraju bardzo problematyczny. Poza tym, że Polacy ich nadużywają, moim zdaniem wiele preparatów sprzedawanych jako suplementy to de facto leki, tylko bez odpowiednich badań i rejestracji. Peptydów nie można jednak zaliczyć do tej kategorii, ponieważ suplementy są klasyfikowane jako żywność, a ich celem z definicji jest uzupełnienie niedoborów w diecie. Ponieważ środki kupowane na stronach z peptydami nie są częścią naszej naturalnej diety, bardzo trudno byłoby obronić tezę, że mamy ich niedobór - wyjaśnia dr Laura Krumpholz.

Peptydy łączy z suplementami jednak to, że jedne i drugie nie są obowiązkowo badane. Wielu konsumentów wierzy jednak ich sprzedawcom na słowo, a w domowych warunkach nie ma możliwości sprawdzenia, czy deklarowany skład jest zgodny z tym, co rzeczywiście kupili. To ryzykowne.

- Osoby, które stosują peptydy zamówione z internetu, tak naprawdę nie wiedzą, co sobie wstrzykują. Jeżeli pojawią się po tym jakieś działania niepożądane, lekarz nie będzie wiedział, co je spowodowało, a w takiej sytuacji - poza leczeniem objawowym - trudno skutecznie pomóc pacjentowi - wyjaśnia w rozmowie z TVN24+ dr n. med. Anna Ścibisz, specjalistka kardiologii i obesitolożka.

Peptydy w leczeniu otyłości

Nie wszystkie peptydy są niebezpieczne. Kilka z nich przeszło badania kliniczne i rejestrację, a następnie zrewolucjonizowało leczenie otyłości. Chodzi o analogi GLP-1, czyli glukagonopodobnego peptydu-1 - hormonu jelitowego regulującego glikemię i apetyt. W prostszych słowach - leki na otyłość naśladują hormon jelitowy wydzielany naturalnie w naszym organizmie i są do niego bardzo podobne.

Jak wyjaśnia dr Anna Ścibisz, na początku na rynku były same analogi GLP-1 - semaglutyd i liraglutyd. Z czasem doszedł tirzepatyd, czyli podwójny analog - już nie tylko GLP-1, ale też GIP (glukozozależnego peptydu insulinotropowego). Teraz w trzeciej fazie badań klinicznych z bardzo obiecującymi wynikami jest potrójny analog. Chodzi o retatrutyd, który jest również agonistą glukagonu, dzięki czemu zwiększa wydatek energetyczny i przyspiesza redukcję masy ciała.

- Retatrutyd być może będzie zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych za rok albo dwa. Nie ma i na razie nie będzie go w aptekach, a już można go kupić na stronach z peptydami, co kusi niektórych pacjentów. Zdecydowanie odradzam takie postępowanie - mówi obesitolożka.

W internecie na czarnym rynku sprzedawany jest nie tylko retatrutyd, którego jeszcze nie ma w aptekach, ale też dostępne w nich już zarejestrowane analogi GLP-1. Ponieważ ich ochrona patentowa jeszcze nie wygasła, są to drogie leki. Miesięczna terapia tirzepatydem, podwójnym analogiem, to koszt od 1200 do 2000 złotych w zależności od dawki. Peptydy są o kilkaset złotych tańsze.

Teoretycznie, zgodnie z zaleceniem GIF, leki na otyłość mogą być legalnie nabywane wyłącznie w aptekach stacjonarnych i nie mogą być przedmiotem sprzedaży wysyłkowej. Kupując je w internecie, ryzykujemy, bo nigdy nie wiemy, czy faktycznie otrzymujemy substancje deklarowane przez sprzedawcę. - W przypadku preparatów pozyskiwanych poza apteką musimy liczyć się z tym, że mogły one być zanieczyszczone lub nieprawidłowo transportowane albo zawierają nieodpowiednie dawki - ostrzega dr Laura Krumpholz.

GIF informował też o zgłoszeniach dotyczących fałszowania produktów, które są oferowane przede wszystkim poza legalnym łańcuchem dystrybucji. "Nabywanie produktów leczniczych z nieuprawnionych źródeł, w szczególności w internecie, wiąże się z wielkim ryzykiem związanym z ich nieznanym składem. W związku z czym jakość i bezpieczeństwo tych produktów jest wątpliwa. Mogą być one nieskuteczne, a co gorsze, mogą powodować reakcje toksyczne" - ostrzegał.

Tymczasem w kontekście redukcji masy ciała badane są - na razie na zwierzętach - coraz to nowe cząsteczki. - Zapewne zanim ruszą badania kliniczne nowego peptydu, będzie on już dostępny na czarnym rynku, który błyskawicznie reaguje na wszelkie doniesienia naukowe w tej dziedzinie - mówi dr Krumpholz.

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica