Tego leku na otyłość jeszcze nie ma w aptekach, a już jest na czarnym rynku. Eksperci alarmują

Kluczowe fakty: W badaniach prowadzonych w laboratorium, czyli bez udziału pacjentów, peptydy wydają się bardzo obiecującymi związkami. Co już o nich wiemy?

Peptydy są sprzedawane online i wiele osób wstrzykuje je w celach prozdrowotnych, choć nie do tego są przeznaczone.

Czym grozi stosowanie peptydów kupowanych na czarnym rynku? Czym różnią się one od analogów GLP-1 zarejestrowanych jako leki, między innymi na otyłość, i sprzedawanych w aptekach?

Peptydom, czyli związkom, które powstają w naszym organizmie przez połączenie aminokwasów, przypisuje się ogromną moc. Mają przyspieszać regenerację mięśni, zwiększać wydajność i wytrzymałość, regulować głód oraz napędzać spalanie tłuszczu. Niektóre już przyniosły ogromny zysk koncernom farmaceutycznym i są dostępne w aptekach. Wiele produktów opisywanych jako peptydy jest dostępnych również online. Osoby, które je kupują i stosują, podejmują spore ryzyko.

Ludzie kupują odczynniki chemiczne

- Problem peptydów nie jest nowy. Zainteresowałam się nim już dwa-trzy lata temu po tym, jak w mediach społecznościowych wyskakiwały mi ich reklamy. W pewnych kręgach, szczególnie wśród kulturystów, są one mocno promowane - opowiada w rozmowie z TVN24+ dr n. med. i n. o zdr. Laura Krumpholz, farmaceutka popularyzująca w sieci medycynę opartą na dowodach.

Główny Inspektor Sanitarny (GIS) oraz Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) ostrzegali przed syntetycznymi peptydami w sierpniu ubiegłego roku, apelując do pacjentów o to, aby nie wstrzykiwali sobie sprzedawanych w internecie preparatów, opisanych jako środki zupełnie innego przeznaczenia.

Niektóre strony internetowe, przez które można zamówić takie produkty, zamieszczają opinie klientów zadowolonych z "wyników badań" oraz instrukcje, jak je użyć. - Wielu laików, bez przygotowania medycznego, z pewnością nie robi tego we właściwy sposób - ostrzega dr Krumpholz, podkreślając, że rozcieńczenie substancji w niewłaściwy sposób może prowadzić do zakażenia.

W sieci łatwo dostępny jest szereg różnych peptydów. Mają one między innymi napędzać spalanie tkanki tłuszczowej, stymulować produkcję hormonu wzrostu oraz przyspieszać regenerację. Gdzie jest haczyk? Większość z nich nie została przebadana na ludziach.

- Mimo że w badaniach in vitro i na zwierzętach peptydy wydają się obiecujące, z jakiegoś powodu niewiele z nich przechodzi do badań klinicznych. Większość peptydów sprzedawanych w internecie nie została przebadana z udziałem ludzi, więc nie mamy pojęcia, jakie działania niepożądane mogą one wywołać i czy na przykład nie prowadzą do rozwoju nowotworów - wyjaśnia dr Krumpholz. Jak dodaje, od tego, że coś wygląda obiecująco w laboratorium albo w badaniach na zwierzętach, jest daleka droga do wprowadzenia leku na rynek. Szacuje się, że jedynie około 10 procent badań klinicznych kończy się zarejestrowaniem leku.

Peptydów sprzedawanych w internecie nie zalecają pacjentom lekarze. Często sięgają po nie sportowcy zgodnie z rekomendacją swoich trenerów, którzy nie mają uprawnień do tego, aby leczyć. Te preparaty są też szeroko reklamowane w sieci.

Peptydy to nie suplementy

W Polsce kwitnie rynek suplementów, ale peptydy nie zaliczają się do tej grupy. - Rynek suplementów również jest w naszym kraju bardzo problematyczny. Poza tym, że Polacy ich nadużywają, moim zdaniem wiele preparatów sprzedawanych jako suplementy to de facto leki, tylko bez odpowiednich badań i rejestracji. Peptydów nie można jednak zaliczyć do tej kategorii, ponieważ suplementy są klasyfikowane jako żywność, a ich celem z definicji jest uzupełnienie niedoborów w diecie. Ponieważ środki kupowane na stronach z peptydami nie są częścią naszej naturalnej diety, bardzo trudno byłoby obronić tezę, że mamy ich niedobór - wyjaśnia dr Laura Krumpholz.

Peptydy łączy z suplementami jednak to, że jedne i drugie nie są obowiązkowo badane. Wielu konsumentów wierzy jednak ich sprzedawcom na słowo, a w domowych warunkach nie ma możliwości sprawdzenia, czy deklarowany skład jest zgodny z tym, co rzeczywiście kupili. To ryzykowne.

- Osoby, które stosują peptydy zamówione z internetu, tak naprawdę nie wiedzą, co sobie wstrzykują. Jeżeli pojawią się po tym jakieś działania niepożądane, lekarz nie będzie wiedział, co je spowodowało, a w takiej sytuacji - poza leczeniem objawowym - trudno skutecznie pomóc pacjentowi - wyjaśnia w rozmowie z TVN24+ dr n. med. Anna Ścibisz, specjalistka kardiologii i obesitolożka.

Peptydy w leczeniu otyłości

Nie wszystkie peptydy są niebezpieczne. Kilka z nich przeszło badania kliniczne i rejestrację, a następnie zrewolucjonizowało leczenie otyłości. Chodzi o analogi GLP-1, czyli glukagonopodobnego peptydu-1 - hormonu jelitowego regulującego glikemię i apetyt. W prostszych słowach - leki na otyłość naśladują hormon jelitowy wydzielany naturalnie w naszym organizmie i są do niego bardzo podobne.

Jak wyjaśnia dr Anna Ścibisz, na początku na rynku były same analogi GLP-1 - semaglutyd i liraglutyd. Z czasem doszedł tirzepatyd, czyli podwójny analog - już nie tylko GLP-1, ale też GIP (glukozozależnego peptydu insulinotropowego). Teraz w trzeciej fazie badań klinicznych z bardzo obiecującymi wynikami jest potrójny analog. Chodzi o retatrutyd, który jest również agonistą glukagonu, dzięki czemu zwiększa wydatek energetyczny i przyspiesza redukcję masy ciała.

- Retatrutyd być może będzie zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych za rok albo dwa. Nie ma i na razie nie będzie go w aptekach, a już można go kupić na stronach z peptydami, co kusi niektórych pacjentów. Zdecydowanie odradzam takie postępowanie - mówi obesitolożka.

W internecie na czarnym rynku sprzedawany jest nie tylko retatrutyd, którego jeszcze nie ma w aptekach, ale też dostępne w nich już zarejestrowane analogi GLP-1. Ponieważ ich ochrona patentowa jeszcze nie wygasła, są to drogie leki. Miesięczna terapia tirzepatydem, podwójnym analogiem, to koszt od 1200 do 2000 złotych w zależności od dawki. Peptydy są o kilkaset złotych tańsze.

Teoretycznie, zgodnie z zaleceniem GIF, leki na otyłość mogą być legalnie nabywane wyłącznie w aptekach stacjonarnych i nie mogą być przedmiotem sprzedaży wysyłkowej. Kupując je w internecie, ryzykujemy, bo nigdy nie wiemy, czy faktycznie otrzymujemy substancje deklarowane przez sprzedawcę. - W przypadku preparatów pozyskiwanych poza apteką musimy liczyć się z tym, że mogły one być zanieczyszczone lub nieprawidłowo transportowane albo zawierają nieodpowiednie dawki - ostrzega dr Laura Krumpholz.

GIF informował też o zgłoszeniach dotyczących fałszowania produktów, które są oferowane przede wszystkim poza legalnym łańcuchem dystrybucji. "Nabywanie produktów leczniczych z nieuprawnionych źródeł, w szczególności w internecie, wiąże się z wielkim ryzykiem związanym z ich nieznanym składem. W związku z czym jakość i bezpieczeństwo tych produktów jest wątpliwa. Mogą być one nieskuteczne, a co gorsze, mogą powodować reakcje toksyczne" - ostrzegał.

Tymczasem w kontekście redukcji masy ciała badane są - na razie na zwierzętach - coraz to nowe cząsteczki. - Zapewne zanim ruszą badania kliniczne nowego peptydu, będzie on już dostępny na czarnym rynku, który błyskawicznie reaguje na wszelkie doniesienia naukowe w tej dziedzinie - mówi dr Krumpholz.

