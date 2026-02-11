Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Talerz pacjenta w centrum uwagi. Temat żywienia w szpitalach rozgrzał emocje w Sejmie

szpital jedzenie posilki posilek shutterstock_2149199999
Wiceminister zdrowia o żywieniu w szpitalach
"Zamach na talerze pacjentów", "traktujemy to jako rzecz niedopuszczalną" - zakończenie pilotażu programu "Dobry posiłek w szpitalu" wzbudziło gorącą dyskusję na sejmowej Komisji Zdrowia. Posłowie, przedstawiciele resortu zdrowia i strona społeczna mieli odmienne wizje co do tego, jak teraz będzie wyglądał standard żywienia hospitalizowanych pacjentów.

Przypomnijmy: od 1 stycznia 2026 roku obowiązuje w Polsce jednolity system żywienia, który zastąpił pilotażowy program "Dobry posiłek w szpitalu". Za jego wdrożenie odpowiada Ministerstwo Zdrowia, a ustalone przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji stawki dzienne to 21 zł oraz 23,50 zł dla kobiet w ciąży. To o około 4,5 zł mniej niż dopłata, jaką pamiętamy z pilotażu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Niższe stawki za żywienie w szpitalach. Dyrektorzy: nie uda się utrzymać jakości

Niższe stawki za żywienie w szpitalach. Dyrektorzy: nie uda się utrzymać jakości

Piotr Wójcik
Nowy standard żywienia pacjentów. Dopłata niższa niż w pilotażu, bo szpitale tyle nie wydawały

Nowy standard żywienia pacjentów. Dopłata niższa niż w pilotażu, bo szpitale tyle nie wydawały

Anna Bielecka

Wrócimy do punktu wyjścia?

Podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Zdrowia były wiceminister zdrowia Marek Kos (PSL) przypomniał, że "Dobry posiłek w szpitalu" był programem pilotażowym, który objął 582 podmioty lecznicze, czyli - jak zaznaczył - ponad połowę szpitali w Polsce. Wskazał, że celem pilotażu było wypracowanie standardów, a rozporządzenie "Żywienie dla zdrowia" wprowadza nowe normy dla wszystkich szpitali posiadających umowę z NFZ.

- Jedzenie w szpitalu jest elementem procesu leczenia, a nie dodatkiem, a decyzja o zakończeniu pilotażu ma bardzo konkretne konsekwencje dla pacjentów - podkreśliła Marta Golbik, posłanka KO, która przewodniczyła obradom.

Zdecydowanie krytyczne stanowisko wobec decyzji resortu zdrowia zaprezentował Janusz Cieszyński (PiS).

Prawie 13 tysięcy złotych brutto dla lekarza. Znamy stawki minimalnych wynagrodzeń medyków
Dowiedz się więcej:

Prawie 13 tysięcy złotych brutto dla lekarza. Znamy stawki minimalnych wynagrodzeń medyków

- Jako parlamentarzyści przeprowadziliśmy serię kontroli poselskich, zapytaliśmy podmioty lecznicze, co będzie po likwidacji programu. Postaram się przytoczyć kilka opinii: Szpital Uniwersytecki w Krakowie: w przypadku zakończenia pilotażu brak dodatkowych środków uniemożliwi zapewnienie dotychczasowego standardu wyżywienia pacjentów. Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli: po zakończeniu programu pilotażowego szpital nie będzie w stanie zapewnić pacjentom takiego samego standardu jak w przypadku udziału w pilotażu - wyliczał poseł, powołując się na kolejne placówki, m.in. Lubuskie Centrum Pulmonologii i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej.

Cieszyński ocenił, że zakończenie programu oznacza zamach na talerze pacjentów. Podkreślił, że w ramach pilotażu pieniądze na żywienie mogły być wydane wyłącznie na posiłki. Wskazał, że program kosztował 865 mln zł rocznie, objął 3,7 mln pacjentów, a rozliczono 33,8 mln świadczeń. Zauważył też, że w ramach programu dzienna stawka na pacjenta wynosiła 20-25 zł, podczas gdy wcześniej - jak mówił - w wielu placówkach było to 6-8 zł. Jego zdaniem po likwidacji programu finansowanie żywienia wróci do ryczałtu, a środki przestaną być wyodrębnione, przez co w zadłużonych szpitalach przegrają z innymi wydatkami. Poseł PiS przytoczył list dyrektora Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, który - jak zrelacjonował - wskazywał, że bez dodatkowych środków placówka nie będzie w stanie utrzymać standardów wyżywienia. Podkreślił, że chodzi o leczenie żołnierzy, którzy na co dzień ryzykują życie, broniąc państwa.

Reforma przyjęta, wątpliwości pozostają. Szpitale czekają na jasne zasady konsolidacji
Dowiedz się więcej:

Reforma przyjęta, wątpliwości pozostają. Szpitale czekają na jasne zasady konsolidacji

Cieszyński zwrócił także uwagę na sytuację pacjentów pediatrycznych. Wskazywał, że dzieci chore na nowotwory, szczególnie po chemioterapii, wymagają odpowiedniego żywienia, które jest elementem terapii, a nie dodatkiem.

Jedzenie przegra z długami szpitali?

- Nie mamy zamiaru oszczędzać na jedzeniu w szpitalach, a podnosimy standard żywienia we wszystkich szpitalach w Polsce i będą na to zapewnione środki w wysokości wymienionej przez posła Cieszyńskiego, blisko 900 mln złotych i jest to realne wsparcie - ripostował wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski, zaznaczając, że inne usługi jak pranie, sprzątanie czy mycie okien nie są oddzielnym strumieniem finansowane przez NFZ.

Szczegóły nowego modelu finansowania przedstawili prezes AOTMiT Daniel Rutkowski oraz prezes NFZ Filip Nowak. Rutkowski wyjaśnił, że koszt żywienia pacjentów już obecnie jest uwzględniony w wycenach świadczeń NFZ i wynosi średnio ok. 43 zł dziennie. Dodał, że w związku z wprowadzeniem standardu żywienia, do wyceny świadczeń doliczony zostanie dodatkowy komponent: 20,90 zł dziennie - dla dorosłych, dzieci i młodzieży, oraz 23,50 zł dziennie dla kobiet w ciąży i w okresie laktacji. Podkreślił, że nie będzie to osobna, znaczona stawka na posiłki, lecz koszt wbudowany w ogólną wycenę leczenia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Budżet zdrowia się nie spina. Wiceminister: trwają ustalenia

Budżet zdrowia się nie spina. Wiceminister: trwają ustalenia

Piotr Wójcik
115 miliardów złotych mniej w PKB przez przedwczesne zgony. A można było ich uniknąć

115 miliardów złotych mniej w PKB przez przedwczesne zgony. A można było ich uniknąć

Piotr Wójcik

Jak pisaliśmy niedawno w tvn24.pl nowy standard żywienia nie zastępuje dotychczasowego finansowania posiłków w szpitalach, lecz je uzupełnia. Podobnie jak w pilotażu, wprowadza on dodatkowe środki finansowe, przeznaczone na poprawę jakości żywienia i zobowiązuje szpitale do spełniania podwyższonych wymogów jakościowych, obejmujących m.in. odpowiednią wartość odżywczą posiłków, ich różnorodność lepiej dostosowaną do potrzeb zdrowotnych pacjentów.

Nowak poinformował, że po zakończeniu pilotażu nie będzie osobnego, znaczonego strumienia środków na posiłki. Wskazał, że koszty żywienia są elementem ogólnej wyceny hospitalizacji, a nowy model obejmie wszystkie szpitale, a nie tylko uczestników pilotażu. Przyznał jednocześnie, że plan finansowy NFZ na 2026 r. nie został jeszcze zatwierdzony, podobnie jak plan na 2025 r. nie został zatwierdzony w terminie przez ministra finansów.

W imieniu strony społecznej głos zabrał Krzysztof Żochowski, wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, chirurg i dyrektor szpitala w Garwolinie. Zmiany wprowadzane przez MZ określił jako niedopuszczalne i skandaliczne. - Czwartym kamieniem milowym w historii chirurgii jest żywienie. Chciałbym z całą mocą potwierdzić, że dla wszystkich pacjentów żywienie jest bardzo ważne, a badania nie tylko w Polsce, wskazują, że wielu pacjentów w szpitalach jest niedożywionych. Troska o nich nie powinna znikać z celów, nawet takiego rządu, któremu tak dramatycznie brakuje pieniędzy, że postanowił wyjąć je z kieszeni najbiedniejszych polskich pacjentów - mówił.

Coraz więcej chorych. "Myślałam, że to moje ostatnie dni"
Dowiedz się więcej:

Coraz więcej chorych. "Myślałam, że to moje ostatnie dni"

Wskazał, że pilotaż pozwalał na godne żywienie pacjentów, a bez odpowiedniego finansowania nie będzie to możliwe. Zapowiedział protest dyrektorów szpitali powiatowych przeciwko zmianom. Przedstawiciele koalicji rządzącej bronili decyzji o wygaszeniu pilotażu. Beata Małecka-Libera (KO) wskazywała, że standardy żywienia muszą objąć wszystkie szpitale, a racjonalność wydatkowania środków publicznych jest konieczna. Komisja nie przyjęła stanowiska ani rekomendacji. Na zakończenie Marta Golbik zapowiedziała dalsze prace i oczekiwanie na propozycje resortu zdrowia, podkreślając, że pacjenci nie mogą płacić zdrowiem za brak decyzji systemowych.

Opracowała Agnieszka Pióro/adan

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieOchrona zdrowiaDietaSzpitalPacjentResort zdrowiaSejm
Czytaj także:
Spółki na Wall Street w ciągu dnia straciły 3 biliony dolarów
2126. Tego nie było od prawie trzech dekad
BIZNES
Atak na ratownika medycznego w Kozienicach (zdjęcie ilustracyjne)
"Zamachnął się i uderzył ratownika medycznego"
WARSZAWA
imageTitle
Hołd dla ojca na pierwszej linii frontu. Poruszający występ ukraińskiego solisty
EUROSPORT
Nawrocki i Czarzasty
Nawrocki o Czarzastym: o jedno uderzenie serca od prezydentury
Polska
Drzewo spadło podczas wycinki na przejazd kolejowy
Błąd podczas wycinki. Drzewo spadło na przejazd kolejowy
Olsztyn
Łabędź przymarzł do Wisły
Uwolnili łabędzia przymarzniętego do lodu, ale musiał zostać uśpiony
Kraków
Wieś Stanowiska, po drugiej stronie zamarzniętej rzeki jest już Litwa
Poligon tuż przy granicy z Polską. "To naprawdę bardzo blisko"
Białystok
Rozbój na dworcu PKP w Goleniowie
Brutalny atak na dworcu kolejowym. Napadli i pobili mężczyznę
Szczecin
imageTitle
Czas na kolejne emocje. Polskie biathlonistki na trasie
RELACJA
Polscy i amerykańscy żołnierze podczas ćwiczenia DEFENDER Europe 20 Plus na poligonie koło Drawska Pomorskiego
Rząd przyjął ustawę o SAFE. "Pierwsze środki mogą popłynąć już w marcu"
BIZNES
WOT
Porucznik z prokuratorskim zarzutem zgwałcenia nastolatki. Kontrola w Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej
Katowice
36-latek został zatrzymany
Nie powinien prowadzić z dwóch powodów. Szybki wyrok
WARSZAWA
Adam Andruszkiewicz
Wiceszef kancelarii prezydenta z zarzutami. Ustalenia dziennikarzy TVN24
Maciej Duda, Łukasz Ruciński
Pracownik żwirowni znalazł ludzkie szczątki w miejscowości Młyny
Ludzkie kości w żwirowni. Śledczy ustalają, skąd pochodzą
Kielce
Wjechał w filar na stacji paliw
Przeszkodą w Przeszkodzie był filar stacji. Paliwa nie kupisz, kierowca ukarany
WARSZAWA
imageTitle
"Ręka Boga" na lodzie. Niezwykłe trafienie na igrzyskach
EUROSPORT
shutterstock_2542628065
Z konta J.D. Vance'a zniknął wpis. Miał być opublikowany "przez pomyłkę"
Świat
Zatrzymani w sprawie pobicia dwóch kobiet
Dwie Ukrainki zaatakowane. Trzy osoby usłyszały zarzuty
WARSZAWA
Afera Epsteina. Satyra i dezinformacja "klika się", prawdziwe historie ofiar - nie
Afera Epsteina. Jak fejki zalały sieć
Gabriela Sieczkowska
Abu Dhabi
Nowy globalny trend. "Fundamentalna zmiana"
BIZNES
Jechał rowerem po autostradzie
Wyszedł z domu, nocował w lasach. Zatrzymali go, gdy jechał rowerem po autostradzie
Lubuskie
Lucy Harrison
Poleciała odwiedzić ojca w Teksasie. Media: 23-latka zginęła po kłótni o Trumpa
Świat
Siedziba Prokuratury Krajowej
Łapówka za prezydencki akt łaski. Zarzuty dla trzech osób
Kraków
Gezani
"Nigdy nie doświadczyłem tak gwałtownie wiejącego wiatru"
METEO
pap_20260211_0CH
Ursula von der Leyen zapowiada reformy. "Czas na gruntowne porządki"
BIZNES
Straż miejska dostała zgłoszenie o "nielegalnej budowli"
Dzieci zbudowały igloo, straż miejska dostała zgłoszenie
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
On się bawi, inni cierpią. To nie jest nagranie w przyspieszonym tempie
EUROSPORT
Radosław Sikorski
Sikorski o posiedzeniu RBN i "cyrku medialnym"
Polska
Odpady zamiast rekultywacji. Prokuratura oskarża byłego prezesa spółki z Bytomia
Odpady zamiast rekultywacji. Prokuratura oskarża byłego prezesa spółki z Bytomia
Katowice
Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji poświęconej programowi SAFE
Szef MON o "próbie obrzydzenia programu SAFE". "Fakty są po naszej stronie"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica