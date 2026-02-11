Talerz pacjenta w centrum uwagi. Temat żywienia w szpitalach rozgrzał emocje w Sejmie

Wiceminister zdrowia o żywieniu w szpitalach

Przypomnijmy: od 1 stycznia 2026 roku obowiązuje w Polsce jednolity system żywienia, który zastąpił pilotażowy program "Dobry posiłek w szpitalu". Za jego wdrożenie odpowiada Ministerstwo Zdrowia, a ustalone przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji stawki dzienne to 21 zł oraz 23,50 zł dla kobiet w ciąży. To o około 4,5 zł mniej niż dopłata, jaką pamiętamy z pilotażu.

Wrócimy do punktu wyjścia?

Podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Zdrowia były wiceminister zdrowia Marek Kos (PSL) przypomniał, że "Dobry posiłek w szpitalu" był programem pilotażowym, który objął 582 podmioty lecznicze, czyli - jak zaznaczył - ponad połowę szpitali w Polsce. Wskazał, że celem pilotażu było wypracowanie standardów, a rozporządzenie "Żywienie dla zdrowia" wprowadza nowe normy dla wszystkich szpitali posiadających umowę z NFZ.

- Jedzenie w szpitalu jest elementem procesu leczenia, a nie dodatkiem, a decyzja o zakończeniu pilotażu ma bardzo konkretne konsekwencje dla pacjentów - podkreśliła Marta Golbik, posłanka KO, która przewodniczyła obradom.

Zdecydowanie krytyczne stanowisko wobec decyzji resortu zdrowia zaprezentował Janusz Cieszyński (PiS).

- Jako parlamentarzyści przeprowadziliśmy serię kontroli poselskich, zapytaliśmy podmioty lecznicze, co będzie po likwidacji programu. Postaram się przytoczyć kilka opinii: Szpital Uniwersytecki w Krakowie: w przypadku zakończenia pilotażu brak dodatkowych środków uniemożliwi zapewnienie dotychczasowego standardu wyżywienia pacjentów. Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli: po zakończeniu programu pilotażowego szpital nie będzie w stanie zapewnić pacjentom takiego samego standardu jak w przypadku udziału w pilotażu - wyliczał poseł, powołując się na kolejne placówki, m.in. Lubuskie Centrum Pulmonologii i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej.

Cieszyński ocenił, że zakończenie programu oznacza zamach na talerze pacjentów. Podkreślił, że w ramach pilotażu pieniądze na żywienie mogły być wydane wyłącznie na posiłki. Wskazał, że program kosztował 865 mln zł rocznie, objął 3,7 mln pacjentów, a rozliczono 33,8 mln świadczeń. Zauważył też, że w ramach programu dzienna stawka na pacjenta wynosiła 20-25 zł, podczas gdy wcześniej - jak mówił - w wielu placówkach było to 6-8 zł. Jego zdaniem po likwidacji programu finansowanie żywienia wróci do ryczałtu, a środki przestaną być wyodrębnione, przez co w zadłużonych szpitalach przegrają z innymi wydatkami. Poseł PiS przytoczył list dyrektora Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, który - jak zrelacjonował - wskazywał, że bez dodatkowych środków placówka nie będzie w stanie utrzymać standardów wyżywienia. Podkreślił, że chodzi o leczenie żołnierzy, którzy na co dzień ryzykują życie, broniąc państwa.

Cieszyński zwrócił także uwagę na sytuację pacjentów pediatrycznych. Wskazywał, że dzieci chore na nowotwory, szczególnie po chemioterapii, wymagają odpowiedniego żywienia, które jest elementem terapii, a nie dodatkiem.

Jedzenie przegra z długami szpitali?

- Nie mamy zamiaru oszczędzać na jedzeniu w szpitalach, a podnosimy standard żywienia we wszystkich szpitalach w Polsce i będą na to zapewnione środki w wysokości wymienionej przez posła Cieszyńskiego, blisko 900 mln złotych i jest to realne wsparcie - ripostował wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski, zaznaczając, że inne usługi jak pranie, sprzątanie czy mycie okien nie są oddzielnym strumieniem finansowane przez NFZ.

Szczegóły nowego modelu finansowania przedstawili prezes AOTMiT Daniel Rutkowski oraz prezes NFZ Filip Nowak. Rutkowski wyjaśnił, że koszt żywienia pacjentów już obecnie jest uwzględniony w wycenach świadczeń NFZ i wynosi średnio ok. 43 zł dziennie. Dodał, że w związku z wprowadzeniem standardu żywienia, do wyceny świadczeń doliczony zostanie dodatkowy komponent: 20,90 zł dziennie - dla dorosłych, dzieci i młodzieży, oraz 23,50 zł dziennie dla kobiet w ciąży i w okresie laktacji. Podkreślił, że nie będzie to osobna, znaczona stawka na posiłki, lecz koszt wbudowany w ogólną wycenę leczenia.

Jak pisaliśmy niedawno w tvn24.pl nowy standard żywienia nie zastępuje dotychczasowego finansowania posiłków w szpitalach, lecz je uzupełnia. Podobnie jak w pilotażu, wprowadza on dodatkowe środki finansowe, przeznaczone na poprawę jakości żywienia i zobowiązuje szpitale do spełniania podwyższonych wymogów jakościowych, obejmujących m.in. odpowiednią wartość odżywczą posiłków, ich różnorodność lepiej dostosowaną do potrzeb zdrowotnych pacjentów.

Nowak poinformował, że po zakończeniu pilotażu nie będzie osobnego, znaczonego strumienia środków na posiłki. Wskazał, że koszty żywienia są elementem ogólnej wyceny hospitalizacji, a nowy model obejmie wszystkie szpitale, a nie tylko uczestników pilotażu. Przyznał jednocześnie, że plan finansowy NFZ na 2026 r. nie został jeszcze zatwierdzony, podobnie jak plan na 2025 r. nie został zatwierdzony w terminie przez ministra finansów.

W imieniu strony społecznej głos zabrał Krzysztof Żochowski, wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, chirurg i dyrektor szpitala w Garwolinie. Zmiany wprowadzane przez MZ określił jako niedopuszczalne i skandaliczne. - Czwartym kamieniem milowym w historii chirurgii jest żywienie. Chciałbym z całą mocą potwierdzić, że dla wszystkich pacjentów żywienie jest bardzo ważne, a badania nie tylko w Polsce, wskazują, że wielu pacjentów w szpitalach jest niedożywionych. Troska o nich nie powinna znikać z celów, nawet takiego rządu, któremu tak dramatycznie brakuje pieniędzy, że postanowił wyjąć je z kieszeni najbiedniejszych polskich pacjentów - mówił.

Wskazał, że pilotaż pozwalał na godne żywienie pacjentów, a bez odpowiedniego finansowania nie będzie to możliwe. Zapowiedział protest dyrektorów szpitali powiatowych przeciwko zmianom. Przedstawiciele koalicji rządzącej bronili decyzji o wygaszeniu pilotażu. Beata Małecka-Libera (KO) wskazywała, że standardy żywienia muszą objąć wszystkie szpitale, a racjonalność wydatkowania środków publicznych jest konieczna. Komisja nie przyjęła stanowiska ani rekomendacji. Na zakończenie Marta Golbik zapowiedziała dalsze prace i oczekiwanie na propozycje resortu zdrowia, podkreślając, że pacjenci nie mogą płacić zdrowiem za brak decyzji systemowych.

