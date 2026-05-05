Tabletka z cukru może uśmierzyć ból? "Placebo daje nam nagrodę"

To, że przestanie nas boleć, nie musi być efektem samej tabletki

Bartłomiej Plewnia: Każdy słyszał o zjawisku placebo. Wykorzystuje się je na przykład w badaniach nad lekami. Ale czy każdy go doświadczył?

Prof. Przemysław Bąbel: Myślę, że tak. Każdy z nas doświadczył czegoś, co zadziałało, choć nie miało fizycznego powodu, żeby zadziałać. Z czasów liceum pamiętam, że po szkole poszliśmy z koleżanką do jej domu. Byliśmy ospali, więc jej mama dała nam "super lek" z Wielkiej Brytanii, po którym dostaliśmy wyrzutu energii. Tym "lekiem" była tabletka multiwitaminowa. Ona nie miała prawa zadziałać w taki sposób.

Profesor Przemysław Bąbel Źródło: Adam Słomiński

Jednak energii wam przybyło.

To była ewidentna reakcja na placebo. Sam akt przyjmowania czegoś powoduje, że ludziom może się poprawić. Po to wprowadzono w badaniach naukowych grupę kontrolną placebo, by zobaczyć, na ile efekt leku wynika z jego składu farmakologicznego, a na ile z całej otoczki: kształtu tabletki, jej smaku, kontaktu z lekarzem.