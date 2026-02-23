Logo strona główna
Zdrowie
Tabletka długowieczności? Nowe badania pokazują niezwykły potencjał znanego leku

dlon leki pastylki shutterstock_753684772
Tajemnice długowieczności. Najwięcej da nam aktywność fizyczna?
Od ponad pół wieku metformina pozostaje podstawą leczenia cukrzycy typu 2. Dziś jednak coraz częściej pojawia się w zupełnie innym kontekście - jako potencjalny lek wpływający na biologiczne tempo starzenia. Najnowsze analizy sugerują, że u starszych kobiet przyjmujących metforminę szansa na dożycie 90. roku życia może być istotnie wyższa niż u pacjentek stosujących inne terapie przeciwcukrzycowe. Czy to początek medycyny przeciwstarzeniowej opartej na znanym, tanim i dobrze przebadanym leku?
Kluczowe fakty:
  • Podstawowym działaniem metforminy jest redukcja insulinooporności. Wszechstronność metforminy sprawia jednak, że współczesna medycyna coraz częściej wykracza poza standardowe ramy leczenia cukrzycy typu 2.
  • Badania z USA i Niemiec sugerują, że kobiety przyjmujące metforminę mają większe szanse dożycia 90 lat niż pacjentki stosujące sulfonylomoczniki.
  • Mimo korzystnego profilu bezpieczeństwa metformina nie jest lekiem neutralnym. Zbadano także, co może bardziej wpływać na "długowieczność": metformina czy zdrowe nawyki.
  Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl.

Odkrycia naukowców z USA i Niemiec rzucają nowe światło na substancję, która towarzyszy medycynie od lat 50. XX wieku. Choć jej pierwotnym przeznaczeniem była walka z insulinoopornością, mechanizm działania metforminy okazuje się na tyle złożony i wielotorowy, że nauka zaczyna postrzegać ją jako pierwszy potencjalny lek przeciwstarzeniowy. Badania opublikowane na łamach "Journal of Gerontology: Medical Sciences" sugerują, że dla wielu pacjentek metformina może być biletem do "wyjątkowej długowieczności".

Recepta na 90 lat?

Głównym punktem zainteresowania naukowców stały się kobiety po menopauzie chorujące na cukrzycę typu 2. W badaniu wykorzystano dane z długoterminowych obserwacji prowadzonych w Stanach Zjednoczonych, obejmujących 438 osób. Porównano dwie grupy pacjentek: te, które rozpoczęły terapię metforminą, oraz te, którym podawano inny lek przeciwcukrzycowy - pochodną sulfonylomocznika.

OGLĄDAJ: Jak żyć dłużej i lepiej? Tajemnica długowieczności
shutterstock_1710133339

Jak żyć dłużej i lepiej? Tajemnica długowieczności

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Wyniki okazały się bardzo obiecujące. Kobiety stosujące metforminę miały o 30 procent mniejsze ryzyko zgonu przed osiągnięciem 90. roku życia w porównaniu do grupy przyjmującej sulfonylomocznik. Naukowcy podkreślają, że metformina wydaje się oddziaływać na wiele ścieżek starzenia biologicznego. Badacze zauważyli, że lek ten ogranicza uszkodzenia DNA oraz promuje aktywność genów związanych z długim życiem.

Badanie nie miało charakteru randomizowanej próby klinicznej, co ogranicza możliwość wyciągania jednoznacznych wniosków przyczynowych. Jednak długoterminowy charakter obserwacji - średni czas obserwacji wynosił od 14 do 15 lat - oraz spójność z wcześniejszymi hipotezami biologicznymi sprawiają, że wyniki są traktowane poważnie.

Geronauka i "eliksir młodości" z ziół

Zjawisko, którym zajmują się autorzy badania, wpisuje się w tak zwaną hipotezę geronauki. Zakłada ona, że starzenie biologiczne jest procesem plastycznym, a jego spowolnienie może opóźnić lub wręcz zapobiec wystąpieniu wielu chorób związanych z wiekiem oraz niepełnosprawności. Metformina jest w tym kontekście uznawana za "geroterapeutyk" - lek zdolny do ingerowania w fundamentalne procesy zużywania się organizmu.

Insulinooporność to nie tylko cukrzyca. AI ujawnia jej powiązanie z rakiem
Dowiedz się więcej:

Insulinooporność to nie tylko cukrzyca. AI ujawnia jej powiązanie z rakiem

Co ciekawe, ta nowoczesna perspektywa ma swoje korzenie w bardzo odległej przeszłości. Metformina wywodzi się bowiem z ziołolecznictwa. Substancja ta (pochodna biguanidów) naturalnie występuje w rucie lekarskiej (Galega officinalis), roślinie stosowanej w medycynie ludowej od wieków. Choć współczesna medycyna dopracowała jej formę farmakologiczną, główny cel pozostał ten sam: walka z zaburzeniami metabolicznymi, a konkretnie z insulinoopornością, która dziś przybiera rozmiary globalnej epidemii.

Fundament walki z insulinoopornością

Choć świat nauki ekscytuje się właściwościami przeciwstarzeniowymi, nie można zapominać o podstawowym zadaniu metforminy. Jest ona farmakologicznym filarem w redukcji insulinooporności - stanu, w którym komórki organizmu stają się mniej wrażliwe na insulinę. Problem ten dotyczy coraz młodszych osób, a nawet dzieci, i jest ściśle powiązany z otyłością brzuszną oraz niezdrowym stylem życia.

Miał pomagać, a zwiększa ryzyko udaru? To badanie jest ostrzeżeniem przed popularnym słodzikiem
Dowiedz się więcej:

Miał pomagać, a zwiększa ryzyko udaru? To badanie jest ostrzeżeniem przed popularnym słodzikiem

Mechanizm, dzięki któremu metformina przywraca tę wrażliwość, jest niezwykle precyzyjny. Lek działa przede wszystkim w wątrobie, hamując proces glukoneogenezy, czyli wytwarzania glukozy "od nowa". Dzieje się to prawdopodobnie poprzez hamowanie aktywności mitochondriów w komórkach wątroby, co wymusza na organizmie lepsze gospodarowanie energią. Metformina aktywuje również kinazę białkową AMPK - swoisty "czujnik energii" w komórkach, który zwiększa wychwyt glukozy przez mięśnie. Dzięki temu poziom cukru we krwi spada, a tkanki odzyskują zdolność do prawidłowego reagowania na insulinę.

Jeden lek, wiele zastosowań

Wszechstronność metforminy sprawia, że współczesna medycyna coraz częściej wykracza poza standardowe ramy leczenia cukrzycy typu 2, wykorzystując jej tzw. działanie plejotropowe. Oznacza to, że substancja ta wpływa na wiele procesów fizjologicznych jednocześnie, co znajduje zastosowanie w niemal każdej dziedzinie nauk medycznych .

W onkologii liczne analizy wskazują na jej potencjał w ograniczaniu ryzyka wystąpienia nowotworów piersi, płuc czy układu krwiotwórczego, co dzieje się dzięki hamowaniu podziałów patologicznych komórek i redukcji czynników wzrostu sprzyjających powstawaniu guzów . Równocześnie w kardiologii lek ten wykazuje właściwości ochronne dla naczyń krwionośnych i serca, skutecznie redukując stany zapalne śródbłonka oraz ryzyko choroby niedokrwiennej .

To nie choroba, ale nie zwiastuje nic dobrego
Dowiedz się więcej:

To nie choroba, ale nie zwiastuje nic dobrego

Metformina odgrywa także kluczową rolę w ginekologii, gdzie u pacjentek z zespołem policystycznych jajników (PCOS) uderza bezpośrednio w metaboliczne podłoże schorzenia, pomagając przywrócić owulację i zwiększając szanse na macierzyństwo. Jej wsparcie widoczne jest również w hepatologii, gdzie u osób cierpiących na wirusowe zapalenie wątroby typu C wspomaga walkę z wirusem oraz znacząco zmniejsza ryzyko rozwoju marskości i raka wątroby. Wreszcie w neurologii, najnowsze dowody sugerują, że metformina może chronić mózg przed procesami neurodegeneracyjnymi, skutecznie ograniczając odkładanie się amyloidu związanego z chorobą Alzheimera.

Bezpieczeństwo i monitorowanie terapii

Mimo korzystnego profilu bezpieczeństwa metformina nie jest lekiem neutralnym. Najczęstsze działania niepożądane obejmują dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, które zwykle ustępują przy stopniowym zwiększaniu dawki i przyjmowaniu leku z posiłkiem.

Znacznie większą uwagę lekarze zwracają na funkcję nerek, ponieważ to właśnie one odpowiadają za eliminację metforminy z organizmu. Przy prawidłowej lub jedynie łagodnie obniżonej filtracji kłębuszkowej lek uznawany jest za bezpieczny, jednak w przypadku ciężkiej niewydolności nerek jego stosowanie jest bezwzględnie przeciwwskazane. U pacjentów z umiarkowanym upośledzeniem funkcji nerek terapia wymaga regularnej kontroli parametrów laboratoryjnych i indywidualnego dostosowania dawki.

Bywa mylona z otyłością. Wiele kobiet o niej nie wie
Dowiedz się więcej:

Bywa mylona z otyłością. Wiele kobiet o niej nie wie

Najpoważniejszym, choć skrajnie rzadkim powikłaniem pozostaje kwasica mleczanowa - stan metaboliczny o wysokiej śmiertelności, który przez lata był jednym z głównych argumentów przeciwko szerokiemu stosowaniu metforminy. Współczesne analizy pokazują jednak, że ryzyko to jest bardzo niskie i niemal zawsze związane z naruszeniem zasad bezpieczeństwa: stosowaniem leku mimo przeciwwskazań, ciężkim odwodnieniem, ostrą niewydolnością narządową, sepsą lub nadużywaniem alkoholu.

Przyszłość medycyny przeciwstarzeniowej

Najbardziej ambitnym projektem dotyczącym metforminy jako leku przeciwstarzeniowego było badanie TAME (Targeting Aging with Metformin). Miało objąć około 3 tys. osób w wieku 65-79 lat bez cukrzycy i sprawdzić, czy lek może opóźnić wystąpienie wielu chorób związanych z wiekiem. Projekt uzyskał zgodę FDA już w 2015 roku, jednak do dziś nie został w pełni sfinansowany. Problem ma charakter ekonomiczny: metformina jest lekiem generycznym, bardzo tanim, co znacząco ogranicza zainteresowanie przemysłu farmaceutycznego inwestowaniem w kosztowne badania. Z planowanych 75 milionów dolarów udało się zebrać jedynie niewielką część tej kwoty.

Tabletka, nie zastrzyki. AI stworzyła lek odchudzający. Wyniki są imponujące
Dowiedz się więcej:

Tabletka, nie zastrzyki. AI stworzyła lek odchudzający. Wyniki są imponujące

Mówi się jednak, że specjaliści z Doliny Krzemowej już teraz stosują metforminę w pogoni za długowiecznością, mimo braku wskazań medycznych. Naukowcy podchodzą jednak do tego z ostrożnością. W modelach zwierzęcych efekt wydłużenia życia był niewielki i zależny od dawki, a jej przekroczenie prowadziło do skrócenia przeżycia. Co więcej, pojawiają się też dane sugerujące, że u osób bez zaburzeń metabolicznych metformina może nie przynosić korzyści, a nawet pogarszać wrażliwość insulinową.

Metformina czy zdrowe nawyki

Kluczowe znaczenie ma kontekst metaboliczny. W badaniu Diabetes Prevention Program osoby przyjmujące metforminę zmniejszyły ryzyko rozwoju cukrzycy o 31 procent. Jednak interwencja oparta na zmianie stylu życia - redukcji masy ciała, diecie i zwiększeniu aktywności fizycznej - przyniosła 58-procentową redukcję ryzyka.

Analizy publikowane w "New England Journal of Medicine" pokazują, że nawet częściowe wdrożenie zaleceń przynosi lepsze efekty niż sama farmakoterapia. Największą korzyść odnotowano u uczestników konsekwentnie realizujących cele dietetyczne i treningowe - w tej grupie nie obserwowano nowych przypadków cukrzycy.

Długie życie to nie wszystko. Dlaczego warto dbać o poczucie radości na co dzień?
Dowiedz się więcej:

Długie życie to nie wszystko. Dlaczego warto dbać o poczucie radości na co dzień?

Metformina pozostaje jednym z najlepiej przebadanych leków metabolicznych na świecie. Dane dotyczące jej potencjalnego wpływu na długowieczność są obiecujące, ale wciąż nie pozwalają traktować jej jako uniwersalnego "leku na starzenie".

Na dziś bardziej uzasadnione wydaje się postrzeganie metforminy jako elementu szerszej strategii metabolicznej - skutecznej przede wszystkim u osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. W kontekście długowieczności kluczowe znaczenie nadal mają czynniki, które nie wymagają recepty: masa ciała, aktywność fizyczna, dieta i kontrola stanu zapalnego.

Jeśli metformina rzeczywiście okaże się lekiem wpływającym na biologiczne tempo starzenia, będzie to efekt jej działania na metabolizm - a nie zastępstwo dla zdrowych nawyków.

25 zasad od lekarzy na nowy rok. Tak zadbasz o zdrowie serca, odporność i psychikę
Dowiedz się więcej:

25 zasad od lekarzy na nowy rok. Tak zadbasz o zdrowie serca, odporność i psychikę

Opracowanie Agata Daniluk/pwojc

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: MoSiwa/Shutterstock

CukrzycaZdrowieLekiBadania naukowe
