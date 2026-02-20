Szpital w Skarżysku-Kamiennej nie będzie leczyć SM? "Dla mnie to na swój sposób wyrok"

Jakub Szulc: NFZ realizuje płatności za świadczenia, które są już wykonane

Kluczowe fakty: Zadłużony szpital w Skarżysku-Kamiennej planuje rezygnację z programu lekowego dla chorych na stwardnienie rozsiane. Powodem ma być brak pieniędzy na zakup leków.

Neurolog podkreśla, że przerwanie terapii może prowadzić do gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia chorych.

Problem wpisuje się w szerszy kontekst związany z kryzysem finansowania ochrony zdrowia w Polsce.

O niepokojących sygnałach płynących ze szpitala Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej poinformowała naszą redakcję przez Kontakt24 Fundacja StwardnienieRozsiane.info. Zgłosili się do niej pacjenci Oddziału Neurologii Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, którzy są zaniepokojeni informacją, jaką otrzymali od personelu placówki, a dotyczącą planowanej rezygnacji z prowadzenia przez ten szpital programu lekowego SM.

"Nie można pozbawiać pacjentów możliwości leczenia"

"Leczenie ma być jeszcze kontynuowane w lutym i marcu, jednak dużo wskazuje na to, że od kwietnia może nie być już realizowane", czytamy w notatce przesłanej do nas przez fundację.

- Sytuacja jest patowa. Według posiadanych przez nas nieoficjalnych informacji szpital ma trudności finansowe, NFZ z opóźnieniem reguluje należności za nadwykonania, a hurtownie nie chcą już kredytować zakupu leków. To wszystko spowodowało, że dyrekcja placówki miała zdecydować o rezygnacji z programu lekowego SM - mówi Monika Łada, prezes Fundacji StwardnienieRozsiane.info.

Sytuacja jest bardzo niekorzystna dla pacjentów oddziału, korzystających z leczenia. Anna Tkaczyk, jedna z osób leczących się obecnie w skarżyskim szpitalu w programie SM, podkreśla iż boi się, że jeśli zostanie pozbawiona leczenia, to nie tylko objawy choroby będą silniejsze, ale też jej stan psychiczny się pogorszy.

- Podjęłam decyzję o leczeniu, bo wiedziałam, że w ten sposób spowolnię rozwój choroby i opóźnię w czasie ewentualną niepełnosprawność, jaka często spotyka osoby z SM. Obecnie nie pracuję, zajmuje się synem. Ale też chcę wrócić na rynek pracy. Leczenie zapewnia mi nadzieję, że robię wystarczająco dużo, żeby zadbać o siebie. SM jest chorobą nieuleczalną, ale można ją spowolnić dzięki lekom. Nie można pozbawiać pacjentów możliwości leczenia. Dla mnie to na swój sposób wyrok. Nie wydaje mi się, żeby szpitale w mojej okolicy mogły przyjąć wszystkie 70 osób. Po ilu pacjentów przyjmą? 10? 20? To będzie loteria. Ile osób zrezygnuje z leczenia, bo nie będą miały jak dojechać dalej? Pacjenci będą walczyć o miejsca między sobą - podkreśla Anna Tkaczyk.

O to, czym grozi przerwanie ciągłości leczenia zapytaliśmy dr Małgorzatę Fudalę, kierującą oddziałem neurologii skarżyskiego szpitala. - Wiąże się to z dużym ryzykiem eskalacji choroby i skrajnie niekorzystnym przebiegiem dla pacjenta. Leki, które podajemy chorym, działają immunomodulująco. Po przerwaniu leczenia układ odpornościowy, który jest permanentnie tłumiony, zaczyna działać hiperaktywnie. Nasi pacjenci to osoby młode, które z leczenia odnoszą bardzo dużą korzyść. Na oddziale leczymy 70 pacjentów - mówi dr Fudala.

Pacjentów przybywa, a wyceny są nieadekwatne

Jak ustaliliśmy nieoficjalnie u naszego informatora w skarżyskim szpitalu, problem dotyczy bieżącego rozliczania kosztów prowadzenia programu lekowego. Zwroty pieniędzy za leki są przez NFZ dokonywane po kilku miesiącach. Szpital znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, a jego zadłużenie sprawia, że nie ma możliwości kredytowania dostaw na bieżąco z własnych środków. Hurtownie przestały już natomiast godzić się na odroczone terminy płatności.

Informacje uzyskane od informatora próbowaliśmy potwierdzić u dyrekcji szpitala, ale nie udało nam się jeszcze uzyskać oficjalnego komentarza. Wiadomo jednak, że już w lutym ubiegłego roku władze Skarżyska-Kamiennej publicznie informowały o zadłużeniu lecznicy m.in. w miejskich spółkach (istniało ryzyko przerwania dostaw wody bieżącej). Zadłużenie w ZUS miało wynosić 5 mln zł, a ogólne zadłużenie było szacowane na kilkadziesiąt milionów złotych. W sierpniu 2025 roku nastąpiła zmiana w kadrze zarządzającej lecznicą. Funkcję dyrektora objęła Małgorzata Nosowicz. W styczniu 2026 roku kielecki dziennik "Echo Dnia" informował natomiast o rozmowach władz lecznicy na temat możliwości jej konsolidacji ze szpitalem MSWiA w Kielcach.

W sprawie szpitala w Skarżysku-Kamiennej oświadczenie wydał już świętokrzyski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. "Informujemy, że wszystkie osoby aktualnie objęte terapią pozostają bezpieczne i mają zapewnioną ciągłość leczenia co najmniej do końca kwietnia. Szpital zwrócił się do NFZ w Kielcach z wnioskiem o częściowe odstąpienie od realizacji programów lekowych w ramach zawartych umów. Ma to związek z problemami lecznicy z podpisaniem umowy na dostawę leków. Warto zwrócić uwagę, że program lekowy dotyczący stwardnienia rozsianego w szpitalu w Skarżysku-Kamiennej został w całości zapłacony za 2025 rok przez Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ” - czytamy.

Jak informuje świętokrzyski oddział NFZ, trwa poszukiwanie satysfakcjonującego rozwiązania tej sytuacji dla pacjentów.

"Fundusz na bieżąco płaci za leki"

Finanse tego szpitala to jednak tylko część szerszego problemu, obserwowanego w skali całego kraju. Neurolodzy alarmują, że wycena programów lekowych, m.in. właśnie w neurologii, jest nieadekwatna w stosunku do rzeczywistych kosztów ich prowadzenia. W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o tym w tvn24.pl. O tym, że kontrakty na prowadzenie programów lekowych w 2026 roku są niedoszacowane mówiła nam prof. Alina Kułakowska, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

- One mają zaniżone wartości w stosunku do realnych potrzeb. Świadczy o tym chociażby fakt, że są to niższe kwoty, niż te, które wydaliśmy w ubiegłym roku. A przecież leczymy chorych przewlekle, więc pacjentów co roku nam nie ubywa, a wręcz przybywa - komentowała prof. Alina Kułakowska.

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy w tvn24.pl o tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie rozliczył jeszcze w pełni kosztów prowadzenia programów lekowych, jakie szpitale poniosły w 2025 roku. Choć akurat w przypadku programu dotyczącego stwardnienia rozsianego zaległości są niewielkie (program jest rozliczony w ponad 92 proc.), to jednak ogólnie zaległości za ubiegły rok, jak podawała Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) miały sięgać nawet 2 mld zł.

"Fundusz na bieżąco płaci za leki w programach lekowych do wysokości podpisanych umów. Jeśli świadczeń jest więcej niż wynika to z kontraktu z NFZ mamy do czynienia z nadwykonaniami. W przypadku leków w programach lekowych są to świadczenia limitowane. Ale mimo tego Fundusz zawsze traktuje je priorytetowo i płaci za te nadwykonania zaraz po uregulowaniu nadwykonań w świadczeniach nielimitowanych" - informował w przesłanym do nas oświadczeniu Paweł Florek, rzecznik prasowy NFZ.

Ponad 8 miliardów złotych czeka na rozliczenie

Po środowym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia wiemy natomiast, że całkowita skala nierozliczonych płatności za ubiegły rok, wynikających już nie tylko z programów lekowych, ale również m.in. świadczeń nielimitowanych, sięga 8 miliardów złotych.

Według źródła PAP w komisji trójstronnej, NFZ miał poinformować, że rozwiązał rezerwę migracyjną w wysokości 1,1 mld zł i skierował ją na sfinansowanie zobowiązań z ubiegłych lat. Do Funduszu miało już w 2026 r. trafić dodatkowo 6 mld zł dotacji z budżetu, a pozostała część do NFZ trafi w formie rat w wysokości 2 mld zł miesięcznie.

- Dowiedzieliśmy się, że faktyczna luka finansowa systemu ochrony zdrowia na ten rok wynosi nie 23, a ponad 30 miliardów złotych, ponieważ 8,2 mld zł to są koszty zobowiązań za 2025 rok, które prawdopodobnie będą pokrywane z tegorocznego planu finansowego - komentował w rozmowie z nami Wojciech Wiśniewski z FPP.

NFZ zaznacza natomiast, że ostateczne rozliczenie poprzedniego roku, zgodnie z prawem, ma miejsce w II połowie lutego kolejnego roku, a proces bilansowania umów i rozliczanie budżetu z 2025 r. trwa.

