Szpital w Skarżysku-Kamiennej nie będzie leczyć SM? "Dla mnie to na swój sposób wyrok"

- Zadłużony szpital w Skarżysku-Kamiennej planuje rezygnację z programu lekowego dla chorych na stwardnienie rozsiane. Powodem ma być brak pieniędzy na zakup leków.
- Neurolog podkreśla, że przerwanie terapii może prowadzić do gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia chorych.
- Problem wpisuje się w szerszy kontekst związany z kryzysem finansowania ochrony zdrowia w Polsce.
O niepokojących sygnałach płynących ze szpitala Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej poinformowała naszą redakcję przez Kontakt24 Fundacja StwardnienieRozsiane.info. Zgłosili się do niej pacjenci Oddziału Neurologii Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, którzy są zaniepokojeni informacją, jaką otrzymali od personelu placówki, a dotyczącą planowanej rezygnacji z prowadzenia przez ten szpital programu lekowego SM.
"Nie można pozbawiać pacjentów możliwości leczenia"
"Leczenie ma być jeszcze kontynuowane w lutym i marcu, jednak dużo wskazuje na to, że od kwietnia może nie być już realizowane", czytamy w notatce przesłanej do nas przez fundację.
- Sytuacja jest patowa. Według posiadanych przez nas nieoficjalnych informacji szpital ma trudności finansowe, NFZ z opóźnieniem reguluje należności za nadwykonania, a hurtownie nie chcą już kredytować zakupu leków. To wszystko spowodowało, że dyrekcja placówki miała zdecydować o rezygnacji z programu lekowego SM - mówi Monika Łada, prezes Fundacji StwardnienieRozsiane.info.
Sytuacja jest bardzo niekorzystna dla pacjentów oddziału, korzystających z leczenia. Anna Tkaczyk, jedna z osób leczących się obecnie w skarżyskim szpitalu w programie SM, podkreśla iż boi się, że jeśli zostanie pozbawiona leczenia, to nie tylko objawy choroby będą silniejsze, ale też jej stan psychiczny się pogorszy.
- Podjęłam decyzję o leczeniu, bo wiedziałam, że w ten sposób spowolnię rozwój choroby i opóźnię w czasie ewentualną niepełnosprawność, jaka często spotyka osoby z SM. Obecnie nie pracuję, zajmuje się synem. Ale też chcę wrócić na rynek pracy. Leczenie zapewnia mi nadzieję, że robię wystarczająco dużo, żeby zadbać o siebie. SM jest chorobą nieuleczalną, ale można ją spowolnić dzięki lekom. Nie można pozbawiać pacjentów możliwości leczenia. Dla mnie to na swój sposób wyrok. Nie wydaje mi się, żeby szpitale w mojej okolicy mogły przyjąć wszystkie 70 osób. Po ilu pacjentów przyjmą? 10? 20? To będzie loteria. Ile osób zrezygnuje z leczenia, bo nie będą miały jak dojechać dalej? Pacjenci będą walczyć o miejsca między sobą - podkreśla Anna Tkaczyk.
O to, czym grozi przerwanie ciągłości leczenia zapytaliśmy dr Małgorzatę Fudalę, kierującą oddziałem neurologii skarżyskiego szpitala. - Wiąże się to z dużym ryzykiem eskalacji choroby i skrajnie niekorzystnym przebiegiem dla pacjenta. Leki, które podajemy chorym, działają immunomodulująco. Po przerwaniu leczenia układ odpornościowy, który jest permanentnie tłumiony, zaczyna działać hiperaktywnie. Nasi pacjenci to osoby młode, które z leczenia odnoszą bardzo dużą korzyść. Na oddziale leczymy 70 pacjentów - mówi dr Fudala.
Pacjentów przybywa, a wyceny są nieadekwatne
Jak ustaliliśmy nieoficjalnie u naszego informatora w skarżyskim szpitalu, problem dotyczy bieżącego rozliczania kosztów prowadzenia programu lekowego. Zwroty pieniędzy za leki są przez NFZ dokonywane po kilku miesiącach. Szpital znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, a jego zadłużenie sprawia, że nie ma możliwości kredytowania dostaw na bieżąco z własnych środków. Hurtownie przestały już natomiast godzić się na odroczone terminy płatności.
Informacje uzyskane od informatora próbowaliśmy potwierdzić u dyrekcji szpitala, ale nie udało nam się jeszcze uzyskać oficjalnego komentarza. Wiadomo jednak, że już w lutym ubiegłego roku władze Skarżyska-Kamiennej publicznie informowały o zadłużeniu lecznicy m.in. w miejskich spółkach (istniało ryzyko przerwania dostaw wody bieżącej). Zadłużenie w ZUS miało wynosić 5 mln zł, a ogólne zadłużenie było szacowane na kilkadziesiąt milionów złotych. W sierpniu 2025 roku nastąpiła zmiana w kadrze zarządzającej lecznicą. Funkcję dyrektora objęła Małgorzata Nosowicz. W styczniu 2026 roku kielecki dziennik "Echo Dnia" informował natomiast o rozmowach władz lecznicy na temat możliwości jej konsolidacji ze szpitalem MSWiA w Kielcach.
W sprawie szpitala w Skarżysku-Kamiennej oświadczenie wydał już świętokrzyski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. "Informujemy, że wszystkie osoby aktualnie objęte terapią pozostają bezpieczne i mają zapewnioną ciągłość leczenia co najmniej do końca kwietnia. Szpital zwrócił się do NFZ w Kielcach z wnioskiem o częściowe odstąpienie od realizacji programów lekowych w ramach zawartych umów. Ma to związek z problemami lecznicy z podpisaniem umowy na dostawę leków. Warto zwrócić uwagę, że program lekowy dotyczący stwardnienia rozsianego w szpitalu w Skarżysku-Kamiennej został w całości zapłacony za 2025 rok przez Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ” - czytamy.
Jak informuje świętokrzyski oddział NFZ, trwa poszukiwanie satysfakcjonującego rozwiązania tej sytuacji dla pacjentów.
"Fundusz na bieżąco płaci za leki"
Finanse tego szpitala to jednak tylko część szerszego problemu, obserwowanego w skali całego kraju. Neurolodzy alarmują, że wycena programów lekowych, m.in. właśnie w neurologii, jest nieadekwatna w stosunku do rzeczywistych kosztów ich prowadzenia. W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o tym w tvn24.pl. O tym, że kontrakty na prowadzenie programów lekowych w 2026 roku są niedoszacowane mówiła nam prof. Alina Kułakowska, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
- One mają zaniżone wartości w stosunku do realnych potrzeb. Świadczy o tym chociażby fakt, że są to niższe kwoty, niż te, które wydaliśmy w ubiegłym roku. A przecież leczymy chorych przewlekle, więc pacjentów co roku nam nie ubywa, a wręcz przybywa - komentowała prof. Alina Kułakowska.
W ubiegłym tygodniu pisaliśmy w tvn24.pl o tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie rozliczył jeszcze w pełni kosztów prowadzenia programów lekowych, jakie szpitale poniosły w 2025 roku. Choć akurat w przypadku programu dotyczącego stwardnienia rozsianego zaległości są niewielkie (program jest rozliczony w ponad 92 proc.), to jednak ogólnie zaległości za ubiegły rok, jak podawała Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) miały sięgać nawet 2 mld zł.
"Fundusz na bieżąco płaci za leki w programach lekowych do wysokości podpisanych umów. Jeśli świadczeń jest więcej niż wynika to z kontraktu z NFZ mamy do czynienia z nadwykonaniami. W przypadku leków w programach lekowych są to świadczenia limitowane. Ale mimo tego Fundusz zawsze traktuje je priorytetowo i płaci za te nadwykonania zaraz po uregulowaniu nadwykonań w świadczeniach nielimitowanych" - informował w przesłanym do nas oświadczeniu Paweł Florek, rzecznik prasowy NFZ.
Ponad 8 miliardów złotych czeka na rozliczenie
Po środowym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia wiemy natomiast, że całkowita skala nierozliczonych płatności za ubiegły rok, wynikających już nie tylko z programów lekowych, ale również m.in. świadczeń nielimitowanych, sięga 8 miliardów złotych.
Według źródła PAP w komisji trójstronnej, NFZ miał poinformować, że rozwiązał rezerwę migracyjną w wysokości 1,1 mld zł i skierował ją na sfinansowanie zobowiązań z ubiegłych lat. Do Funduszu miało już w 2026 r. trafić dodatkowo 6 mld zł dotacji z budżetu, a pozostała część do NFZ trafi w formie rat w wysokości 2 mld zł miesięcznie.
- Dowiedzieliśmy się, że faktyczna luka finansowa systemu ochrony zdrowia na ten rok wynosi nie 23, a ponad 30 miliardów złotych, ponieważ 8,2 mld zł to są koszty zobowiązań za 2025 rok, które prawdopodobnie będą pokrywane z tegorocznego planu finansowego - komentował w rozmowie z nami Wojciech Wiśniewski z FPP.
NFZ zaznacza natomiast, że ostateczne rozliczenie poprzedniego roku, zgodnie z prawem, ma miejsce w II połowie lutego kolejnego roku, a proces bilansowania umów i rozliczanie budżetu z 2025 r. trwa.
