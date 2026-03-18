Szkocki parlament mówi "nie" eutanazji

Wicepremier Kate Forbes oraz część środowisk medycznych sprzeciwili się ustawie, wskazując na ryzyko nadużyć i presji wobec osób chorych, starszych lub niepełnosprawnych.

Osoby umierające nie powinny cierpieć wbrew swojej woli - argumentowali zwolennicy projektu.

W Europie eutanazja jest legalna w kilku krajach pod określonymi warunkami. Na czym polega czynna, a na czym bierna?

Parlament Szkocji odrzucił we wtorek wieczorem projekt ustawy w sprawie legalizacji wspomaganego umierania. Za odrzuceniem ustawy głosowało 69 członków parlamentu w Edynburgu, a poparło ją 57. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Aby ustawa przeszła, potrzebne było poparcie 64 członków szkockiego parlamentu (MSP). Ustawa uczyniłaby Szkocję pierwszym krajem w Zjednoczonym Królestwie, w którym takie przepisy by obowiązywały.

Liam McArthur z Partii Liberalnych Demokratów, który przedłożył projekt, zapowiedział, że dyskusja "nie zniknie".

Czy chodzi o współczucie?

Projekt ustawy o wspomaganym umieraniu był jednym z najbardziej szczegółowo analizowanych dokumentów w tej kadencji szkockiego parlamentu. Przeszedł 175 poprawek na etapie trzeciego czytania. Większość parlamentarzystów ostatecznie odrzuciła propozycję legalizacji wspomaganego umierania po burzliwej, nocnej debacie.

Ustawa przewidywała, że dorosłe osoby w Szkocji mające przed sobą sześć miesięcy życia lub mniej mogłyby się ubiegać o pomoc we wcześniejszym odejściu. Parlamentarzyści mogli głosować zgodnie z własnym sumieniem.

- Jeżeli uważacie, że osoby umierające nie powinny cierpieć wbrew swojej woli i jeśli, tak jak ja, słyszeliście o wielu przypadkach, w których zawiódł je brak współczucia i bezpieczeństwa w obowiązującym prawie, musicie poprzeć tę ustawę - argumentował Liam McArthur.

Wicepremier Kate Forbes z rządzącej Szkockiej Partii Narodowej uprzedzała, że zagłosuje przeciw. Przeciwne ustawie były też niektóre stowarzyszenia medyczne.

- Lekarze, psychiatrzy, farmaceuci i specjaliści w dziedzinie opieki paliatywnej, czyli osoby, które musiałyby ją wdrażać, proszą nas, abyśmy tego nie poparli - stwierdziła Forbes. - Oni uważają, że ta ustawa jest niebezpieczna - dodała wicepremier Szkocji.

Ryzyko presji i nadużyć

Przeciwnicy legalizacji wspomaganego umierania argumentowali, że osoby z niepełnosprawnościami, starsze, chore lub w depresji mogłyby być pod presją, by zakończyć życie, aby nie być ciężarem dla innych.

Wielu posłów, którzy sprzeciwili się projektowi ustawy, podkreślało, że zanim Szkocja rozważy zmianę prawa, należy wzmocnić opiekę paliatywną, system opieki społecznej oraz ochronę osób szczególnie narażonych.

Parlamentarzyści wielokrotnie zwracali uwagę na ryzyko związane z dopuszczeniem wspomaganego umierania. Wskazywali, że niektóre osoby mogłyby podejmować taką decyzję z powodu braku wsparcia - niewystarczającej opieki paliatywnej lub społecznej.

Najnowszy projekt ustawy to już trzecia próba (poprzednie były w 2010 i 2015 roku) zmiany szkockiego prawa w ciągu ostatnich 16 lat. Powrót do tego tematu będzie wymagał nowego projektu ustawy w kolejnej kadencji szkockiego parlamentu.

Szkocki projekt zakładał, że osoba terminalnie chora miałaby prawo do samodzielnego podania śmiercionośnego leku po zatwierdzeniu przez dwóch lekarzy i spełnieniu szeregu warunków. To jedna z form tzw. "aktywnej" eutanazji.

Jak tłumaczą eksperci m.in. portalu World Population Review, eutanazja może być bierna - wtedy medyczne działania mające na celu przedłużenie życia pacjenta zostają przerwane, a choroba może postępować, lub czynna ("aktywna"). W tym drugim przypadku śmierć następuje w wyniku przepisania i/lub podania śmiertelnej dawki leku. "Wszystkie legalne eutanazje – są dobrowolne, co oznacza, że ​​pacjent wyraża zgodę (i najprawdopodobniej prosi o nią)" - zaznaczają w publikacji. Samo słowo eutanazja pochodzi od greckich słów eu ("dobrze") i thanatos ("śmierć").

Podobne przepisy zablokowane w Londynie

Według informacji podanych przez BBC.com obecny projekt ustawy legalizującej wspomagane umieranie w Anglii i Walii został przyjęty przez Izbę Gmin w czerwcu 2025 roku, jednak "utknął" w Izbie Lordów. Ewentualne działania rządu Zjednoczonego Królestwa w tej kwestii nie miałyby wpływu na prawo szkockie, ponieważ ochrona zdrowia należy do kompetencji zdecentralizowanych.

Taką ustawę jako pierwsze terytorium na Wyspach Brytyjskich przyjęła w marcu 2025 roku Wyspa Man. W zeszłym miesiącu własną ustawę przegłosował również Jersey. Żadna z nich nie weszła jeszcze w życie. Aby tak się stało, potrzebują formalnego zatwierdzenia przez władze Zjednoczonego Królestwa (Royal Assent).

Różne formy wspomaganego umierania są już legalne m.in. w Australii, Kanadzie i Nowej Zelandii. W Europie prawo dopuszcza taką możliwość w Holandii i Belgii od 2002 roku, w Hiszpanii od 2021 roku, a w Portugalii od 2023 roku - pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów, takich jak nieuleczalna choroba, trwałe cierpienie i świadoma zgoda pacjenta.